Das soziale Netz stärken Ein Lob der Dorflinde

23. August 2022

Vorbereitung auf die kommenden Monate und Jahre

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Inflation, Kriegswirtschaft, organisierte Knappheiten, totalitäre Staatsmedizin, offenbar willkürliche Verhaftungen und Hausdurchsuchungen, verordnete Unsicherheit – keine rosigen Aussichten für die kommenden Krisenmonate und das nächste Jahr. Ein neues Virus-Schikanegesetz ist für den Herbst in Vorbereitung, während die Verängstigten bereits jetzt wieder zunehmend mit der Gehorsamsmaske zum Einkaufen gehen. Wie soll man sich jetzt in einer Zeit relativer Ruhe auf die kommende Zeit der wieder zunehmenden Angriffe auf Freiheit und Eigentum vorbereiten?

Die Antwort, wie ich meine: jetzt erst einmal Abstand gewinnen, sich selbst und sein soziales Umfeld stärken und sich weniger mit Bedrohungen und Ängsten beschäftigen. Denn Letzteres nimmt uns die Lebensfreude und schwächt uns schließlich.

Nicht dass ich es für falsch halte, sich mit Risiken zu beschäftigen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen – ganz im Gegenteil. Doch dies kann nur aus einer Haltung der Ruhe und kühlen Überlegung heraus gelingen und nicht in der Dauerschleife von Krisennachrichten und Bedrohungsszenarien, in die uns die mediale Aufmerksamkeit zu schieben versucht. Sie haben bereits Vorkehrungen getroffen, nicht wahr? Sie haben die Lebensmittelvorräte aufgestockt, dabei das Trinkwasser nicht vergessen und gewisse materielle Vorkehrungen verschiedener Art getroffen, soweit es in Ihren Möglichkeiten stand, um eine Zeit der Unsicherheit bestmöglich überbrücken zu können. Je nach Ihrer Lebenssituation mögen Sie mit den Vorbereitungen angesichts dessen, was Sie sich vorstellen können, nicht so recht zufrieden sein. Aber Sie haben das getan, woran Sie denken konnten und was andererseits mit begrenzten zeitlichen und materiellen Ressourcen eben umsetzbar war. Gleichzeitig waren ja immer auch die alltäglichen Belastungen zu meistern. Wer kleine Kinder hat, fühlt immer die Sorge – er lebt aber auch in einem Lebensabschnitt, in dem die Improvisation zur alltäglichen Normalität gehört, und auf die Improvisationsfähigkeit kommt es in krisenhaften Umbruchzeiten vor allem an. Auch diejenigen, die sich akribisch und „perfekt“ vorbereitet haben, werden Überraschungen erleben – so ist das Leben. Es ist jetzt gut, auch einmal mit einer gewissen Befriedigung auf das zu blicken, was man zur persönlichen Krisenvorbereitung geleistet hat, und mit weniger Sorge auf das, was man aus verschiedenen Gründen nicht geschafft hat. Wir kennen die Zukunft nicht und können uns nicht perfekt vorbereiten.

Doch wie bereitet man sich auf die Improvisation vor? Am besten durch das, was der Staat gerne verspricht, aber aufgrund seines Wesens auch nicht ansatzweise leisten kann: durch die Stärkung unseres sozialen Netzes. Unser soziales Netz besteht aus den Menschen, die uns mehr oder weniger nahestehen und mit denen wir uns kooperativ austauschen. Das können Familie und Verwandte sein, Freunde, Nachbarn im weiteren Sinne, Kollegen, ja sogar Unternehmer, Handwerker, Händler um die Ecke, mit denen wir einen persönlicheren Umgang in unseren Geschäftsbeziehungen haben, als ihn der Supermarkt bietet, in dem wir im dritten Regal vorne links die Ware finden, die wir suchen, oder der OnlineHändler, der die gesuchte Ware zum passenden Preis hat oder eben nicht. An der unpersönlichen Geschäftsbeziehung ist nichts falsch – aber sie ist nicht sozial, denn es wird keine persönliche Beziehung aufgebaut, die dem Geschäftspartner hilft, unser spezielles Bedürfnis zu beiderlei Vorteil zu befriedigen. Unser soziales Netz ist das, was früher einmal das Dorf war, in dem jeder nicht unbedingt mit allen, aber doch mit sehr vielen im Austausch stand. Kooperationsfähigkeit und -wille waren die Grundlagen.

Im sozialen Netz pflegt man seine Kontakte, trifft sich auf ein Bier, tauscht im Ratsch Nebeninformationen über das Umfeld, Interessen und Problemchen aus, lernt, was andere können und wo man selbst gut unterstützen kann, aber auch den Kooperativen vom Freibiergesicht zu unterscheiden. Hier wird ein Werkzeug verliehen, dort mit ein paar Eiern für den Kuchen ausgeholfen oder ein guter Tipp für die Behandlung des einen oder anderen Wehwehchens gegeben. Es ist Zeit, das soziale Netz zu pflegen, das naturgemäß am Staat vorbeifunktioniert und einen wirksamen Schutzmechanismus gegen seine Krisenpolitik bietet: auf ein Bier mit dem Nachbarn im lauen Spätsommerabend auf der Terrasse, gegenseitiges Haustierhüten während der jeweiligen Urlaubsreise, ein spontanes Angebot aus der gerade überschüssigen Gemüseproduktion des Gartens. Die Skepsis gegenüber dem, was der Staat uns in Zukunft bringen mag, wächst auch bei den sonst Gehorsamen und Gleichgültigen zunehmend – auch das erfährt man nebenbei immer wieder (und kann es unterstützen). So manch einer von ihnen sucht nun auch den sozialen Anschluss, weil der Staat immer mehr als Quelle des Asozialen erkannt wird. Gut so.

Wie – Ihr soziales Netz ist recht übersichtlich? Allzu viele Menschen fallen Ihnen nicht ein, mit denen Sie Kontakte pflegen wollen? Zu viele Ihrer alten Freunde haben Sie in den letzten zwei Jahren enttäuscht und vor den Kopf gestoßen? Warum sind dann so wenig andere an deren Stelle gerückt? Persönliche Enttäuschungen mögen schwer wiegen, aber wenn sie anfangen, uns zu prägen und zu einem Teil unserer Persönlichkeit zu werden, dann liegt es an uns zu handeln. Im sozialen Netz des früheren Dorfes gab es die Dorflinde als Ort des sozialen Austauschs. Unter der Linde wurde getanzt, es wurden Feste gefeiert und die kleineren dörflichen und nachbarlichen Streitigkeiten geschlichtet. Oder man setzte sich unter die Linde und ließ seine Gedanken wandern. Nicht ohne Grund geschah dies alles nicht unter einer Eiche oder Buche, sondern unter der Linde, denn sie hat eine milde Ausstrahlung. Sollten Sie angesichts der medialen Überreizung und politischen Hysterien der vergangenen Jahre bisweilen Schwierigkeiten haben, zur inneren Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden – suchen Sie eine Linde auf und verbringen Sie gelegentlich die eine oder andere Stunde der Muße unter ihr. Die alten Dorflinden sind selten geworden, seit sich der Staat für das Soziale zuständig erklärt hat, und nur wenige mögen das Glück haben, eine solche in ihrer Nähe zu finden. Aber auch jüngere Linden haben eine wohlwollende Ausstrahlung – in meiner Umgebung nütze ich eine wundervolle, vielleicht fünfzig bis sechzig Jahre alte Linde für gelegentliches Innehalten. So manches Mal schon hat sie mich milde gestimmt und mir Wege aufgezeigt.