Jordan Peterson über die Ukraine und Deloitte Ein lernendes System zerlegt totalitäre Bestrebungen

22. August 2022

Trotz mancher Fehler ist der berühmte Psychologieprofessor eine wichtige Bereicherung für die Freiheitsbewegung

von Robert Grözinger

Seit sich Jordan Peterson von seiner schweren Krankheit von vor zwei Jahren erholt hat, ist der weltberühmte Psychologieprofessor in bester Kampfstimmung. Mancher Beobachter ist verwirrt bis entsetzt, dass aus dem relativ zahmen Mythologie-Interpreten der Universität Toronto, dessen passiver, aber öffentlich verkündeter Widerstand gegen staatlich verordneten „diversen“ Pronomenzwang ihn auf die Weltbühne beförderte, nun ein regelrechter Kultur- und Freiheitskrieger geworden ist.

Ich bin alles andere als entsetzt, ich bin begeistert – obwohl der Professor in seinen Äußerungen gelegentlich Fehler begeht, etwa in seinem Monolog vor einem Monat über die Ursachen des Ukraine-Kriegs. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Oder gerade den größten von allen.

In der erwähnten Rede schreibt Peterson dem Umstand, dass die russische Führung den woken Wahnsinn des Westens für Propagandazwecke gebraucht, eine wahrscheinlich viel zu große Bedeutung zu. Auch seine Vermutung, dass die Corona-Hysterie dazu geführt habe, dass westliche Führer mit Putin nicht nah genug auf „Tuchfühlung“ gegangen und deswegen wichtige Nuancen in der Kommunikation untergegangen seien, die einen Krieg hätten vermeiden können, scheint mir eine wohl seinem Berufsfeld zu verschuldende Überbewertung zu sein. Hinzu kamen einige faktische Fehler, die ihm nicht hätten unterlaufen dürfen. Zum Beispiel sagte er, die Ukraine hae im Jahr 2010 Ölvorkommen am Kaspischen Meer (!) entdeckt.

Dessen ungeachtet enthält auch diese Rede wahre und daher für die Adressaten schmerzhafte Kerne: Der Wokismus ist eine Geisteskrankheit, die dem Rest der Welt signalisiert, dass der Westen die Realität und die Gewichtung von Ereignissen nicht mehr richtig einschätzt. Peterson bringt ein aktuelles Beispiel. Wenn US-Regierungsvertreter darauf bestehen, dass ein freigewordener Platz am Obersten Gerichtshof unbedingt von einer schwarzen Frau besetzt werden müsse, sich gleichzeitig aber nicht in der Lage sehen, das Wort „Frau“ zu definieren, schließt der Rest der Welt daraus, dass die Führung der westlichen Welt den Verstand verloren hat. Die Corona-Hysterie zeigte der Welt zudem, was für Mimosen gerade die Westler geworden sind. Er landete in seiner Rede aber auch mindestens zwei Volltreffer: seine Kritik an der Expansionspolitik der Nato, die die Interessen Russlands ignorierte, und die idiotische Energiepolitik des Westens, die ihn gleichzeitig von russischem Gas abhängig machte – noch ein Zeichen übrigens, dass die westliche Führung nicht mehr Herr ihrer Sinne ist.

Dennoch: Dieser Text kam offensichtlich überhastet zustande. Der Grund ist vermutlich das Interview, das Peterson kurz nach Beginn des Einmarsches Russlands einem angeblichen Experten auf diesem Feld gab. Dieser Experte war Frederick Kagan, ein akademischer Mitarbeiter des American Enterprise Institute. Was Peterson damals nicht erwähnte, vielleicht, weil er es nicht wusste, vielleicht, weil er die Tragweite nicht erkannte: Kagan ist der Schwager von Victoria Nuland, jener US-Diplomatin, die tief in den Maidan-Putsch von 2014 verwickelt war, und der Bruder von Robert Kagan, ein führender Neokonservativer und Fürsprecher interventionistischer US-Außenpolitik. Peterson verweist am Anfang seines jüngeren Ukraine-Beitrags auf dieses Interview und deutet an, dass er zumindest jetzt nicht mit der falkenhaften Einstellung Kagans übereinstimme. Leider scheint er sich nicht genug Zeit gelassen zu haben, sich ein umfassendes Bild von der Lage zu machen, bevor er den jüngeren Text veröffentlichte. Für beide Beiträge gab es ungewöhnlich viel Gegenwind in den Kommentaren.

Eines kann man Peterson aber nicht vorwerfen: dass er nicht bereit sei, dazuzulernen. Er nutzt die neuen Medien geradezu vorbildlich: Er achtet auf das Echo. Er weiß, dass er das muss, denn die Unterstützung seines weltweiten Millionenpublikums ist seine beste Lebensversicherung. Peterson formuliert wie kaum ein anderer die Gegenpositionen zum infamen „Build Back Better“-Programm, wie ich gleich anhand eines Beispiels zeigen werde. Seine diesbezüglichen Aussagen haben wohl die größte Reichweite von allen, die ins gleiche Horn blasen. Mit seinem psychologischen Wissen identifiziert er dabei die tiefsten Antriebe der Täter. Das ist eine ungeheuer scharfe und treffsichere Waffe, die er mit geschliffenen Worten sehr wirksam einzusetzen vermag. Er hat folglich eine Menge mächtiger Feinde, die selbstverständlich gleichzeitig die mächtigsten Feinde der Freiheit sind.

Seine Äußerungen zu den aktuellen Ost-West-Spannungen sind nicht die ersten, mit denen der Psychologe sich in fremde Gefilde wagt. Ich erlaube mir daher die Voraussage, dass – sollte er weitere Beiträge zum Ukraine-Krieg bringen – diese fundierter, detailliert begründeter und noch schlagkräftiger sein werden. Ich sage das, weil ich beobachtet habe, wie er in einem anderen fachfremden Bereich sehr schnell und erfolgreich hinzugelernt hat und dieses Wissen jetzt mit beeindruckender Wucht zum Einsatz bringt.

Ich spreche von der Österreichischen Schule der Ökonomie. Vor etwa einem Jahr gab Peterson Dr. Robert Murphy ein zweieinhalb Stunden langes Interview. Murphy ist Senior Fellow des Mises Institute, also der weltweit führenden Denkfabrik für Österreichische Ökonomie. Schon in diesem Gespräch bewies Peterson eine schnelle Auffassungsgabe und fasste Wesentliches der Österreichischen Ökonomie in etwa einer Minute zusammen – siehe Links unten.

Das so Gelernte hat Peterson jüngst sehr gut zu nutzen gewusst. Vor einem Monat griff er in einem Video CEOs, also Vorstandsvorsitzende großer Firmen, und ihre Neigung an, den ganzen woken, realitätsnegierenden Kram mit immens negativen Folgen für die Produktivität und damit den allgemeinen Wohlstand nicht nur mitzumachen, sondern auch zu forcieren – siehe Link unten. Darin fragt er: Wer hat die Kompetenz, den Planeten und seine Nachhaltigkeit zu verwalten? „Niemand, es ist zu kompliziert“, gibt er gleich darauf die Antwort und fügt hinzu, für diese Aufgabe hätten wir – zumindest im Prinzip – „eine dezentralisierte freie Marktwirtschaft.“

Vergangene Woche veröffentlichte er – in der konservativen britischen Mainstream-Tageszeitung „The Telegraph“ – einen weiteren Text, der sich speziell gegen die Firma Deloitte richtet. Wie den vorherigen Text lud er auch diesen, von ihm vorgelesen, auf Youtube hoch – siehe Link unten. Auf jener Plattform allein ist dieses Video in den vergangenen sieben Tagen mehr als eine Million Mal aufgerufen worden. Es ist 74.000-mal „gelikt“ worden und hat bereits mehr als 13.000 Kommentare gesammelt. Im Artikel/Video wirft Peterson dem weltweit mächtigsten Unternehmensberater Wissensanmaßung, totalitäre Neigungen und nichts weniger als die Akzeptanz einer kommenden weltweiten massenhaft tödlichen Hungersnot vor. Der Anlass zu seinem Artikel ist eine von Deloitte im Mai dieses Jahres herausgegebene Studie, die den Titel „The Turning Point: A Global Summary“ trägt – etwa: „Der Wendepunkt: Eine globale Zusammenfassung“.

Dabei kam Peterson, neben der Österreichischen Schule, eine weitere Erfahrung zu Hilfe. Er habe im Jahr 2012 in einem UN-Unterausschuss an der Verfassung eines Berichts and den Generalsekretär über nachhaltige Entwicklung mitgearbeitet. Schon bei anderen Gelegenheiten hat Peterson über diese Arbeit erzählt, unter anderem im verlinkten Monolog gegen die CEOs. Kritisch erwähnte er dabei, dass die Vereinten Nationen etwa 200 Entwicklungsziele gleichrangig behandelte. Das sei völlig unsinnig, man müsse Ziele hierarchisch behandeln, sonst erreiche man kein einziges.

Wie dem auch sei, eines habe er durch diese Mitarbeit gelernt, sagt er nun in seinem Deloitte-Verriss: „Macht die Armen reich, und der Zustand des Planeten wird sich verbessern.“ Dann fügt er hinzu, und hier erkennt man den aufkeimenden „Österreicher“: „Oder lasst sie zumindest in Ruhe, während sie versuchen, reicher zu werden. Macht die Armen ärmer – und bedenken Sie, das ist der konkrete Plan –, und die Dinge werden sich verschlimmern, vielleicht schlimmer, als Sie es sich vorstellen können. Beobachten Sie das Chaos in Sri Lanka, wenn Sie einen Beweis dafür brauchen.“

Wie es kaum anders sein könnte, verweist Peterson mit einem kleinen Schwenk auf die psychologischen Ursachen solcher Zentralisierungsansinnen, während er Deloitte zurechtweist: „Tun Sie das, was Sie wollen, um den Planeten zu retten – aber auf Ihre eigenen Kosten. Hören Sie auf zu verlangen, dass der Rest von uns Ihrem Diktat blindlings folgt. Hören Sie auf, uns zu dämonisieren und zu geißeln, nur weil wir Ihnen nicht einfach fröhlich alle Macht abtreten. Wir sind nicht bösartig, nur weil wir nicht glauben, dass Sie allwissend sind. Wir sind nicht bösartig, nur weil wir nicht wollen, dass Sie sich auch noch Allmacht und Allgegenwart anmaßen.“

Er endet mit einer Warnung, wiederum standesgemäß mit einem Verweis auf die Mythologie, hier speziell die von „Skylla und Charybdis“: „Die Alarmglocken läuten. Hören Sie auf sie, bevor sie zu Sirenen werden. Wir werden nicht widerstandslos durch die Meeresenge Ihrer erzwungenen Entbehrungen fahren. Wir werden nicht zulassen, dass Sie uns die Energie rauben und vernichten, die unser Leben erträglich macht – und die unsere Nahrung, unser Obdach, unsere Wohnung und die sporadischen Freuden des modernen Lebens hervorbringt –, nur um Ihr existenzielles Grauen zu bekämpfen – vor allem, wenn dies ohnehin nicht gelingen wird.“

Ich glaube nicht, dass er all das mit entsprechendem Nachdruck hätte sagen können, wenn ihm die Sichtweise und das Wissen der Österreichischen Schule fehlte. Er hätte nicht die Grundlage gehabt, präzise die totalitäre Neigung in den schwurbelnden Worten der Deloitte-Studie zu erkennen, in der gefordert wird, dass „individuelle Anreize mit kollektiven Zielen in Einklang zu bringen“ seien. Er hätte nicht das Wissen und das Selbstvertrauen gehabt, die freie Marktwirtschaft als unverzichtbaren integralen Bestandteil des einzigen realistischen Gegenmodells zu „totalitären Neigungen“ darzustellen. Auch nach gelegentlichen Fehlern, die er als „lernendes System“ noch macht, eben weil er was macht und nicht nichts: Ein mit dem Wissen der Österreichischen Schule angereicherter Jordan Peterson ist eine gewaltige Bereicherung der Freiheitsbewegung.

