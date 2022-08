DeutschlandBrief Die Sprache der Zyklen

21. August 2022

Jetzt investieren in Aktien und Rohstoffe?

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 225, September 2022.

Ende der Kontrollillusion: Das Paradigma der allmächtigen Zentralbanken ist verbraucht

Im DeutschlandBrief vom November 2019 war die Rede von der „Spätphase“ einer langen Börsenhausse, die unter Umständen das Jahr 2020 noch überdauern könne, und dann wurde folgendes Fazit gezogen: „So oder so ist das Paradigma des ablaufenden Jahrzehnts, nämlich die Grundüberzeugung von der Allmacht der Notenbanken, nahezu verbraucht. Für das kommende Jahrzehnt zeichnet sich ein neues Paradigma ab: Stagflation, nämlich müdes Wirtschaftswachstum kombiniert mit wieder höheren Inflationsraten.“

Wenige Monate später riss der Corona-Crash die Börsen in die Tiefe. Die Zentralbanken schafften es noch einmal, die Lage zu stabilisieren, indem sie zusammen mit den Regierungen Geld verteilten wie nie zuvor. Sie schienen immer noch allmächtig. Jetzt ist das Paradigma tatsächlich verbraucht. Die Kontrollillusion ist zerplatzt. Die Notenbanken haben die Wirklichkeit ignoriert, sie glaubten zu lange, die Inflation steuern zu können. Die Europäische Zentralbank, gefangen in der Fehlkonstruktion des Euro, prognostiziert schon wieder aufgrund ihrer unbrauchbaren Modelle Inflationsraten um zwei Prozent für das übernächste Jahr. Die Diagnose der Stagflation kann dennoch als gesichert gelten. Wie in der ersten Hälfte der 70er Jahre wird sich die Geldentwertung zwar rezessionsbedingt und wegen der Basiseffekte verlangsamen, aber nur vorübergehend. Zugleich wird die Abwertung des Euro Inflation importieren. Er hat die Parität zum Dollar in diesem Sommer fast erreicht, und er wird sie im Zuge der nächsten Euro-Krise unterschreiten. Die Investoren sind gut beraten, in Dollar und Franken umzuschichten.

Jetzt rächt sich die Unfähigkeit zum zyklischen Denken. Weil das kollektive Gedächtnis kurz ist, werden bestehende Zustände und Trends immer wieder in die Zukunft fortgeschrieben. Das war schon Anfang Oktober 1929 nicht anders, als Professor Irving Fisher, einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler der USA, verkündete: „Stock prices have reached what looks like a permanently high plateau.“ Danach verharrten sie nicht etwa auf einem „permanent hohen Plateau“, sondern verloren am Ende fast 90 Prozent.

Nach fast sechs Jahrzehnten: Die Wiederkehr einer realen Aktienbaisse

2021 waren sie nicht klüger. Obwohl die Aktienhausse mit Unterbrechungen schon seit 2009 in Gang war, wurde in den Gazetten unablässig für die Aktienanlage getrommelt. In der „Frankfurter Allgemeinen“, einem Sprachrohr der Finanzindustrie, wurde insinuiert, das Timing sei Nebensache, weil man die Kurse nach möglichen Rückgängen bald wiedersehen werde. Ohne Berücksichtigung der Geldentwertung mag das mit etwas Glück gelingen, real jedoch nicht mehr. Auch hier lohnt es sich, einen Vergleich mit den 70er Jahren anzustellen. Nachdem die Nachkriegshausse 1966/68, gemessen am S&P 500, ausgereizt war, verloren amerikanische Anleger bis 1981 real, das heißt kaufkraftbereinigt, 70 Prozent ihres Vermögens! Und dies, obwohl sich der Index über diesen langen Zeitraum hinweg mehr oder weniger seitwärts bewegt hatte. Im Crash 1973/74 boten nicht einmal Qualitätsaktien Schutz. Coca-Cola verlor 69 Prozent, McDonald’s 67 Prozent, IBM 62 Prozent und Pfizer 49 Prozent. Nur Öldienstleister wie Schlumberger (minus 20 Prozent) konnten sich relativ gut halten.

Dieser Rückblick soll an einen (grob gerechnet) 60-jährigen Zyklus erinnern, der den realen und nicht den nominalen Aktienmarkt abbildet. Jetzt lässt er eine neuerliche ausgeprägte Aktienbaisse erwarten. Die letzte endete Anfang der 80er Jahre, als Fed-Chef Paul A. Volcker mit extrem hohen nominalen und realen Zinsen die Inflation aus dem System eliminierte. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht, schon gar nicht an der Spitze der EZB, die vorgibt, mit Minizinsen etwas gegen die Inflation zu tun. Sie wird dafür nicht einmal ausgelacht.

Wenn die 70er Jahre die Blaupause liefern (das ist unsere These), dann werden die Gewinner des Jahrzehnts unter den Rohstoff-, Öl- und Goldaktien zu finden sein – sobald deren zwischenzeitliche Baisse, die bereits begonnen hat, beendet ist. Im Sektor Öl und Erdgas stand sie Ende Juli noch aus. Ihr mögliches Ausmaß lässt sich wegen der Sanktionen gegen Russland nicht abschätzen. Normalerweise kann sich Öl in einer weltweiten Rezession um die Hälfte verbilligen. Jetzt aber herrscht Intransparenz am globalen Ölmarkt. Es sieht so aus, als seien die Sanktionen gegen Moskau auf Dauer angelegt. Prinzipiell wird das Erdöl in den kommenden Jahren davon profitieren, dass wegen der sogenannten Energiewende zu wenig in neue Reserven investiert wird.

Ein zweiter, achtjähriger Zyklus ist für den Verkaufsdruck auf die Edelmetalle verantwortlich. Demnach ist – ungeachtet mittelfristiger Erholungen – der nächste langfristige Wendepunkt nach oben frühestens 2023 zu erwarten, spätestens 2024. Das letzte Tief fiel auf Ende 2015. In Euro gerechnet bietet sich ein anderes Bild: Die Preisverluste fallen wegen der Dollaraufwertung bescheiden aus. Die Aktienmärkte wiederum folgen seit Langem recht zuverlässig einem Vier-Jahres-Zyklus. Die letzten zwei Tiefs fielen auf das erste Quartal 2016 und das erste Quartal 2020, woraus sich die Annahme eines schlechten Aktienjahres 2023 und eines besseren für 2024 ableiten lässt.

Der Stand der Indikatoren: Nur Öl und Erdgas trotzen noch dem Abwärtstrend

Auch der intelligente Investor ist schädlichen Neigungen ausgesetzt: der Anmaßung von Wissen, dem Subjektivismus und dem kurzfristigen Denken, den Emotionen von Gier und Panik. Ein anderer Fehler besteht darin, die Börse nur oder hauptsächlich fundamental erklären zu wollen oder ihr Effizienz zu unterstellen. In Wirklichkeit übertreibt sie immer wieder in die eine oder andere Richtung und korrigiert sich dann wieder. An Zyklen ist nichts Magisches, sie sind empirisch nachweisbar. Dass sie nicht so zuverlässig und exakt ablaufen wie die in der Natur, stimmt auch. Nur widerlegt das nicht ihren Nutzen.

Zwei objektive Handelsmethoden, mit denen sich Emotionen und Mutmaßungen ausschalten lassen, wurden im DeutschlandBrief vom November 2019 vorgestellt: der monatliche MACD als langfristiger technischer Indikator und der 36-Monats-Durchschnitt des S&P 500 als maßgeblicher Aktienindex. Was hat sich seitdem verändert? Bereits im Februar 2021 hat der MACD des MSCI Emerging Markets (ein Vorläufer!) auf negativ gedreht, im Sommer 2021 nach dem Gold auch Silber (beide in Dollar-Preisen), Anfang 2022 der Dax und im Frühjahr 2022 der S&P 500 sowie Kupfer, Letzteres ein Frühwarnindikator für die globale Konjunktur. Hingegen generierte der monatliche MACD für Rohöl (Brent) Anfang 2021 ein Kaufsignal, das bisher nicht aufgehoben wurde. Entsprechend gut schnitten die Ölaktien ab.

Fazit: An den Aktienmärkten empfiehlt sich ungeachtet aller Schwankungen bis auf Weiteres eine defensive Positionierung.

Dabei sind die Kursverluste bisher mäßiger ausgefallen als in der Baisse um die Jahrhundertwende oder 2008/2009. Und der S&P 500 hat den sehr langfristigen Durchschnitt der jeweils zurückliegenden 36 Monate in diesem Juni und Juli zwar touchiert, aber noch nicht unterschritten. Nach dieser Methode ist der Anleger „long“ seit 2011, lediglich mit einer einmonatigen Unterbrechung im Frühjahr 2020. Damals hatte niemand das rasante Comeback der Aktien auf dem Radar, nur der Indikator gab rechtzeitig das Signal.

Letzten Endes können wir nicht mehr tun, als finanzielle, wirtschaftliche und geopolitische Trends zu registrieren, um daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Was wir in Deutschland mit Entsetzen feststellen müssen, ist die Amtsführung der zweitschädlichsten Regierung, die das Land je hatte. Dass sie ihren Amtseid nicht ernst nehmen, geht schon daraus hervor, dass sie im Koalitionsvertrag beteuert haben, Europa „dienen“ zu wollen. Die Taktgeber sind die Grünen. Sie wollten Wirtschaft und Industrie schon immer an die Wand fahren. Jetzt schaffen sie nebenbei mit den zwei Geschlechtern auch noch die Biologie ab. Die Handelsbeziehungen mit Russland aufzukündigen, ohne vorher für Ersatz zu sorgen, ist im Ausmaß der Selbstbeschädigung nur noch vergleichbar mit der Teilnahme an dem zum Wiedergänger der Lira verkommenen Euro.

Bleibt zu hoffen, dass nicht auch noch der größte Chemiestandort der Welt lahmgelegt wird. Dort, in Ludwigshafen, verbraucht BASF so viel Erdgas wie die gesamte Schweiz.

Und wenn Sie wieder einmal einen Aktien-ETF kaufen, meiden Sie den DAX und nehmen Sie stattdessen den Stoxx Europe 600. Der investiert auch in Schweizer und britische Titel.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der September-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 225.