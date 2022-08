Wahrheit im Märchen Das Böse beim Namen nennen – und es verliert seine Macht

16. August 2022

War Rumpelstilzchen der erste Zentralbanker?

von Christian Paulwitz

„Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; ach; wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!“ In Märchen werden alte Erfahrungen und Weisheiten als verdichtete Erzählungen in sozialen Gesellschaften, der Familie, der Sippe, von Generation zu Generation weitergegeben. Wohl jeder kennt das Märchen von Rumpelstilzchen, einem koboldähnlichen Männchen, das einem Mädchen in einer Notlage half, um als Gegenleistung später ihr erstes Kind zu fordern. Ein unmoralischer Handel – doch wäre sie ihn nicht eingegangen, hätte ihr der Tod gedroht und es hätte auch kein Kind gegeben. Die Handlungsalternativen in Märchen sind meistens eindeutig, um nicht vom Wesentlichen abzulenken. Doch als sie ihr erstes Kind bekam und sie es hergeben sollte, bekam sie noch eine Chance. Sollte es ihr gelingen, innerhalb einer Frist den Namen des Männchens zu erraten, so dürfe sie das Kind behalten. Warum dieses Zugeständnis, wo es doch bereits gewonnen hatte und die junge Mutter bereits gebunden war? Weil es nicht anders konnte: Die Regel, der es unterlag, wurde nur erzählerisch in Worte gekleidet. Die Menschen unterliegen dem Einfluss des Bösen und sind ihm unterworfen, solange sie es nicht erkennen, solange sie es nicht benennen können und sich mit ihm zu arrangieren versuchen, weil sie sich zu unterlegen und abhängig fühlen, um zu widersprechen. Sie haben die Chance, zu erkennen, richtig und falsch zu unterscheiden und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Das entzieht dem Bösen die Macht. Tun sie es nicht, schiebt sich das Unrecht in ihre Persönlichkeit, trennt sie von ihrem eigentlichen Selbst und nährt sich dadurch.

Es ist erstaunlich, wie sich die Motive des Märchens, das doch jeder kennt, heute in der Politik in frappierender Ähnlichkeit wiederfinden und wie einfach es ist, daraus das Wirken des Bösen, des Falschen und Verkehrten zu erkennen. So forderten die Rumpelstilzchen unserer Zeit einst frech und dreist die „Lufthoheit über den Kinderbetten“ (Olaf Scholz vor 20 Jahren, damals als Generalsekretär seiner Partei) – und sie nehmen sie sich auch, weil Ihnen kein „Ja, heißest du vielleicht Rumpelstilzchen?“ als Antwort auf ihre Frechheit entgegenschallt. So können Sie weitermachen und Kinder zur Befriedigung ihrer Autoritätspsychosen missbrauchen, indem sie sie in der Schule zu Gehorsam gegenüber dem Staat erziehen und zur Angst vor einem für sie ungefährliches Virus, sie unter Gesichtsmasken zwingen und ihre soziale Entwicklung behindern, die den Austausch mit Gleichaltrigen und allgemein mit anderen Menschen benötigt. Die Rumpelstilzchen organisieren sich in der SPD oder ähnlichen kriminellen Organisationen und holen sich die Kinder aus deren Familien in ihre Welt, indem sie „Kinderrechte ins Grundgesetz“ verheißen, um ihnen so ihre naturgegebenen Rechte wegzunehmen und der Definition durch die Politik zu überantworten. Es wird dann daraus ein „Recht“ auf Indoktrination in den Schulen, ein „Recht“ auf Betreuung durch den Staat – und schließlich ein „Recht“ auf regelmäßige Injektionen mit Substanzen, die der Staat durch Verordnungen oder Gesetze als notwendig festlegen kann.

Doch die Parallelen zwischen Märchen und realer Welt gehen noch weiter. Ausgang des Märchens ist die Anbiederung des Müllers – eines eigentlich produktiven Menschen – an die korrumpierte Macht in Gestalt des Königs mit der Behauptung, die schöne Müllerstochter könne Stroh zu Gold spinnen. Geld und Gold sind im Wissen des Volkes identisch. Geld aus dem Nichts zu schaffen ist der alte Herrschaftstraum, und so zwingt der Mächtige das fleißige Volk in Gestalt des Mädchens unter Androhung des Todes zur Geldschöpfung aus dem Nichts, die jedoch über ihre Fähigkeiten hinausgeht. Dazu braucht man Zentralbanker – oder eben ein Rumpelstilzchen. Um ihr ureigenes Recht auf Leben zu wahren, verliert sie ihre materiellen Güter – zunächst ihr Armband, dann ihren Ring – an den Geldschöpfer und droht zuletzt, ihre Seele zu verlieren, da sie ihm ihr künftiges Kind versprechen muss. Die alten Volksweisheiten haben es immer gewusst, dass die Geldschöpfung aus dem Nichts erst zu materiellem und dann zu ethisch-moralischem Ruin führt. Zu oft hat die Menschheit in ihrer Geschichte diese Erfahrung gemacht. Doch sie wissen auch den Ausstieg aus der verhängnisvollen Kette, der über Erkennen und Benennen führt. Die Aufforderung geht an das Individuum, denn nur dieses ist zur Erkenntnis fähig – die Masse ist es nicht, denn sie folgt anderen Gesetzmäßigkeiten. Der zur Erkenntnis bereite Mensch hat die Fähigkeit, richtig und falsch zu unterscheiden und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Er kann das Falsche als solches benennen und wird sich dann nicht mit ihm gemein machen. Er mag es mitunter ertragen müssen, materieller Verlust mag letztlich nicht vermeidbar sein. Aber er kann ihm widerstehen und widersprechen, es schwächen und ihm die Kraft gegen sich nehmen. Es ist ein individueller Prozess mit individuellem Nutzen, das Unrecht nicht zum Teil der eigenen Persönlichkeit werden zu lassen. Er ist Voraussetzung für den inneren Frieden, den man erlangt, wenn man mit sich selbst ins Reine kommt.

Steuern sind Raub – ein Anfang, Unrecht beim Namen zu nennen. Es mag nicht möglich sein, sich ihnen zu entziehen, wir müssen aber nicht den Erpresser verherrlichen oder gar Finanzbeamter werden. Die Situation mag uns gelegentlich zwingen, kleine Kompromisse mit dem Falschen einzugehen; sie kann uns aber nicht zwingen, das Falsche als richtig anzunehmen. Wir treffen dazu die Entscheidung und tragen die Verantwortung, wie für all unser Handeln. Wir können das Falsche immer wieder benennen und ihm dadurch seine Kraft nehmen. Wo es unsere Seele angreift, dürfen wir keine Kompromisse machen.

Die gedankliche Anregung – das Böse zu benennen bricht seine Macht – erhielt ich aus einem Beitrag dieses Kanals: https://odysee.com/@GLR-Wertperspektive:8