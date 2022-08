Ein wirtschaftsphilosophischer Zwischenruf Berufliches Scheitern in der Krise

12. August 2022

Kein Grund zum Verzweifeln

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Es ist jetzt bald ein Jahr her, als mir ein alter Freund berichtete, dass seine berufliche Existenz nun zerstört sei. Politische Entscheidungen hatten sein Geschäft weitgehend unmöglich gemacht. Erst brachen ihm die Aufträge weg, dann die Umsätze. Zuletzt stand er vor dem wirtschaftlichen Nichts.

Wir sprachen über seinen aus dieser Lage resultierenden Seelenzustand. Um den war es, wie konnte es anders sein, nicht gut bestellt. Wir erörterten, dass Menschen im Allgemeinen dazu neigen, ihr Leben und dessen Finanzierung als eine Art Schulaufgabe zu begreifen: Es gehe darum, erstens Fehler zu vermeiden und zweitens irgendwie zu glänzen, um zunächst das Nötige und dann das Wünschenswerte zu verdienen. In dieser Sichtweise gerät das Geldverdienen zu einer Art darwinistischer Anpassungsherausforderung. Gelingt es einem nicht, sich nützlich zu machen, scheitert man infolge fehlender Überlebensfitness. Neben das leere Konto tritt daher auch noch das Gefühl, zu dumm zum Leben zu sein.

Indem wir die Lage so eingegrenzt hatten, wurde mir klar, welches seelische Entlastungspotenzial es haben konnte, im Falle des hier vorliegenden wirtschaftlichen Misserfolges auf dessen wahre Ursachen zu sehen. Bis zum politisch herbeiverfügten Kollaps des Jahres 2020 hatte mein alter Freund es stets geschafft, am Monats- und Jahresende mehr Geld eingenommen als ausgegeben zu haben. Er hatte also seine Hausaufgaben erfolgreich gemacht. Im System der vorgefundenen Umstände hatte er sich zurechtgefunden. Seine Anpassungsleistung war für die Realität hinreichend gewesen. Nun aber hatte sich diese Realität schockartig geändert. Nicht er war ein anderer geworden, sondern die Umgebungsbedingungen. Wir übertrugen diese Lage auf das Bild eines Schlüssels und einen Schlosses: Muss ein Schlüssel sich schlecht und schwach und unzureichend fühlen, wenn er die Tür deswegen nicht mehr öffnen kann, weil jemand das Schloss ausgetauscht hat? Offenbar ist diese Entscheidung doch nicht von dem Schlüssel selbst getroffen worden, sondern von jemand anderem. Wie könnte der Schlüssel in dieser Situation meinen, er müsse sich verantwortlich fühlen?

Ändern fremde Menschen unvermittelt die Umgebungsbedingungen, in denen man sich zuvor eingerichtet und mit denen man sich zur allseitigen Zufriedenheit arrangiert hatte, dann muss man sich keine Schuldvorwürfe machen, wenn die Paarung plötzlich nicht mehr passt. Diese Erkenntnis füllt zwar noch nicht das Konto, das immer noch leer ist. Aber sie hebt die eigene Stimmung doch ungemein. Und das Gefühl der Entlastung von Versagensempfindungen spendet anschließend genau die Kraft, derer es bedarf, um wieder Mut für neue abenteuerliche Anpassungsleistungen zu finden.

Auf Kalenderblättern findet man bisweilen die Weisheit, dass eine Krise nicht nur Gefahr, sondern auch Chance bedeute. Vielleicht ist es sinnvoll, neben der Chance auch die Entlastung von der eigenen Verantwortung von der Krise in die Betrachtung mit aufzunehmen. Auf diese Weise verwandelt sich eine eben noch ganz feindlich erscheinende Welt plötzlich in eine Spielwiese der unvermuteten Möglichkeiten. Mein alter Freund hat inzwischen einen neuen Beruf ergriffen und macht sich – zur Freunde ungeheuer vieler Menschen – wieder so nützlich wie ehedem. Nur an einem Platz, von dem er zuvor nicht einmal wusste, dass es ihn überhaupt gibt.