Die neue Bedrohung für den Staat Delegitimieren – was ist das eigentlich?

Verfassungsschutzrelevant ist die Delegitimierung des Staates nur dann, wenn sie verfassungsschutzrelevant ist

von Christian Paulwitz

Seit der unter dem Decknamen „Verfassungsschutz“ operierende Inlandsgeheimdienst der Regierung das Vergehen der „Delegitimierung des Staates“ zu einem Beobachtungsgrund erklärt hat, rätselt der regierungskritische Teil des Volkes, was damit gemeint ist und welche Handlungen und Worte unter diesem Stichpunkt die Gefahr einer geheimdienstlichen Beobachtung und infolgedessen weiterer Repressionen in sich bergen. Jüngst taucht das Stichwort wieder vermehrt in Regierungsnachrichten wie der Tagesschau auf oder auch mit Bezug auf Demonstrationen, was zur Vorbereitung der Herbstoffensive der Bundesregierung gegen das gefährlichste Virus aller Zeiten und der potenziellen Träger desselben dienen könnte. Mit widerborstigen Reaktionen ist zu rechnen. Aktuell warnt der Inlandsgeheimdienst des Landes Hamburg vor der Teilnahme an einer Demonstration am 13. August zum „harmlos klingenden“ Thema „Für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung – gegen Spaltung und Extremismus“ – die Warnung bezieht sich ausschließlich darauf, dass sie aus dem Spektrum der „Delegitimierer des Staates“ angemeldet wurde.

Da ich bei politischen Schlagworten, bevor ich über deren Bedeutung nachdenke, immer erst einmal überlegen muss, wovon mit diesen eigentlich abgelenkt werden soll, frage ich mich als Erstes, wer den Staat eigentlich legitimiert – da wird ja wohl nicht jeder so einfach daherkommen können und das tun. Wer aber den Staat legitimieren kann, muss im logischen Schluss auch der sein, der ihn wieder delegitimieren kann. Die Antwort ist einfach: Der Staat legitimiert sich selbst. Wer an dieser Stelle nun erleichtert aufzuatmen geneigt ist, weil er mit dem Konstrukt „Staat“ aktiv nichts zu tun hat, geschweige denn zu tun haben will, und folglich nicht als Delegitimierer Ziel der regierungsamtlichen Beobachtung zum Schutze des Staates sein kann, der möge an dieser Stelle noch nicht das Lesen beenden, denn ganz so einfach ist es leider nicht.

Schlägt man die Wortbedeutung „legitimieren“ nach, so erhält man von Online-Duden bis Wikipedia je nach Quelle zwei bis vier Grund- mit Nebenbedeutungen, von denen eine hier relevant ist, etwa „rechtlich anerkennen“, „für rechtens erklären“; und als Gegenteil „delegitimieren“ demnach: „nicht rechtlich anerkennen“ – das kann also im Prinzip jeder, auch wenn das Ergebnis dabei nicht das ist, was Sie sich möglicherweise gerade wünschen. Wenn der Staat (in der Praxis natürlich seine Repräsentanten) sich also selbst anerkennt, ich ihn aber vielleicht nicht, so steht Meinung gegen Meinung, womit sich der Staat, so wie wir ihn kennen, natürlich und verständlicherweise nicht zufriedengeben kann. Nun hege ich eingedenk der Warnungen der Bundesregierung einen gewissen Argwohn gegenüber Informationen, die ich einfach so aus dem Internet beziehe. Zudem erfahren Begriffe über die Zeit einen Bedeutungswandel oder den Verlust früherer, aus dem Bewusstsein gerückter Bedeutungsinhalte, die nur noch schwach mitschwingen. Damit mir für mein Verständnis nichts Wesentliches entgeht, nehme ich daher bewährtermaßen noch Meyers Konversations-Lexikon in seiner fünften Auflage von 1897 zur Hand und schlage den Begriff „Legitimieren“ nach, wo ich definitorisch keinen nennenswerten Unterschied finde – ein enttäuschend kurzer Absatz. Ich suche noch die zugehörigen Substantive nach erkenntniserweiternden Inhalten ab und finde zunächst auch beim Begriff der „Legitimation“ nichts, was mich in meiner Frage weiterbringt. Zwei Drittel des Abschnitts beschäftigen sich mit der „Herstellung der Rechtmäßigkeit“ von unehelichen Kindern, was besonders in Österreich (14 Prozent der geborenen Kinder), vor allem in Kärnten (44 Prozent!!! – Mensch, die Kärntner! – gegenüber nur 24 Prozent in Frankreich!) zweifellos von großem gesellschaftlichen Interesse gewesen sein muss. Doch beim Stichwort „Legitimität“ werde ich fündig und zitiere aus dem Absatz: „Von den ältern Diplomaten, zumeist von Talleyrand auf dem Wiener Kongreß, ward die L. ausschließlich den erblichen Monarchien unter Berufung auf das ‚Recht der göttlichen Fügung‘ zugeschrieben und aufgrund derselben die Unumschränktheit und Unveränderlichkeit ihrer Herrschergewalt (Königtum von Gottes Gnaden), namentlich von der Metternichschen Schule, zum Grundsatz der Politik gemacht (sogenanntes Legitimätsprinzip). Im völligen Gegensatz hierzu steht das von Kaiser Napoleon III. vertretene Rationalitätsprinzip, wonach die Wahl der Herrscher der freien Selbstbestimmung der Völker überlassen sein solle.“ Nun mag es logisch nicht leicht zu erfassen kann, wie freie Selbstbestimmung mit der Wahl von Herrschern vereinbar sein könne, doch das spielt hier keine Rolle. Hat man einmal verstanden, dass sich historisch gesehen das Legitimitätsprinzip im Gegensatz zum Rationalitätsprinzip befindet, mit dem die Herrschenden unserer Zeit fernab jeglichen historischen Kontextes ganz offensichtlich an allen Fronten auf Kriegsfuß stehen, versteht man schon besser, warum sie auf die Anerkennung ihrer Legitimität seit Neuestem so viel Wert legen, dass sie sie geheimdienstlich gegen Zweifler schützen lassen wollen.

Doch ich stoße noch auf eine weitere wichtige Quelle, nämlich die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten aus den Reihen der AfD. Sehr gut, denn nur die offiziellen Nachrichten der Bundesregierung sind wirklich verlässlich und vertrauenswürdig, wie wir seit Kanzlerin Merkel wissen. Die kleine Anfrage konkretisiert: „Erstens: Wie definiert die Bundesregierung den Begriff der ‚Delegitimierung des Staates‘? Zweitens: Wie grenzt die Bundesregierung die legitime – auch harte – Kritik an Regierungshandeln oder an Regierungsmitgliedern von einer sogenannten Delegitimierung des Staates ab?“

Die Antwort der Bundesregierung dazu: „Die Fragen eins und zwei werden im Zusammenhang beantwortet. Der Begriff der ‚verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates‘ bezeichnet phänomenologisch eine neue Fallgruppe extremistischer Bestrebungen, die unter der herkömmlichen Klassifizierung – etwa in Rechtsextremismus oder Linksextremismus – nicht adäquat zuordenbar ist. In dieser Bezeichnung kommt die Abgrenzung zur – auch harten – Kritik an Regierungshandeln oder -mitgliedern durch das qualifizierende Adjektiv ‚verfassungsschutzrelevant‘ zum Ausdruck.“ – Das ist großartige Prosa, das muss man anerkennen. – „Phänomenologisch werden damit solche Bestrebungen erfasst, die durch die systematische Verunglimpfung und Verächtlichmachung des auf der freiheitlichen demokratischen Grundordnung basierenden Staates und seiner Institutionen beziehungsweise Repräsentanten geeignet sind, das Vertrauen der Bevölkerung in diese Grundordnung zu erschüttern. Von sachbezogener – auch polemischer – Kritik unterscheidet sich dies gerade dadurch, dass unter Außerachtlassung jeder Bemühung um Augenmaß an die Stelle des kritischen Urteils eine Darstellung tritt, die im Einzelnen kritikwürdige Zustände bewusst entstellt, begleitet von einer Diffamierung der Einrichtungen des Staates und seiner Repräsentanten, sodass der Eindruck entstehen muss, diese allenthalben bestehenden ‚Missstände‘ hätten letztlich ihre Ursache in der Grundordnung selbst, am Maßstab praktischer Bewährung gemessen sei sie also untauglich. Dadurch wird ein Klima geschaffen, in dem – letztlich womöglich sogar auf Gewaltanwendung zielende – Neigungen gedeihen, diese Grundordnung als in ihren Auswirkungen ‚unerträglich‘ zu beseitigen.“

Ich gehe davon aus, dass der deutsche Staat gemeint ist, auch wenn dies hier nicht eindeutig zum Ausdruck kommt – aber für diesen erklärt sich die Bundesregierung ja zumindest überwiegend als zuständig. Wie ist das eigentlich mit der Verunglimpfung der parlamentarischen Opposition (und ihrer Repräsentanten), die in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja auch institutionellen Charakter hat?

Beeindruckend ist der rhetorische Kniff, der in der Antwort durchgezogen wird, immer „die Einrichtungen des Staates“ auch mit seinen „Repräsentanten“ zu verbinden, die man keinesfalls verächtlich machen dürfe, und wenn sie sich noch so sehr in verbalen, gesetzlichen und/oder durch Verordnung umgesetzten räuberischen und erpresserischen Gewaltphantasien gegen das tumbe Volk ergehen. Wer den Regenten (verbal) angreift, greift auch die göttliche oder demokratische Ordnung – je nachdem, was gerade gilt – an, das ist spätestens seit Ludwig XIV. so. Nur zwischen 1968 und etwa den 80er Jahren war das anders – in Letzteren habe ich meine Jugend verbracht. Meine 68er-Lehrer hatten jedenfalls ganz gut rüberbringen können, dass es zum Kern einer „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ gehöre, die Repräsentanten des Staates (den Staat selbst natürlich sowieso – da brauchte man gar nicht drüber zu reden) nach Herzenslust zu verunglimpfen, wenn man dazu Anlass sehe. Damals waren linke Intellektuelle auch noch im diskursiven Wettbewerb erprobt und haben gerne von ihrem Verunglimpfungsrecht Gebrauch gemacht, solange sie noch nicht selbst vollumfassend vom Staat alimentiert wurden, was nach und nach geschehen ist.

Die Bundesregierung sieht in ihrer Antwort übrigens auch keine Gefahr, dass sich Bürger von der Wahrnehmung ihrer für die demokratische Willensbildung elementaren Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit dadurch abgeschreckt fühlen könnten, dass durch ihre Kritik sie selbst als „Verfassungsfeinde“ eingestuft werden könnten.

Nun ja, aber Vorsicht: Ein Demonstrationsthema wie „Für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung – gegen Spaltung und Extremismus“ mag ja harmlos klingen, aber … wie wir aus Hamburg wissen.

Das Beste ist jedoch die Antwort auf Teil sieben der Anfrage, ob Bund oder Länder, falls dazu Kenntnis vorliege, verdeckt operierende Beamte bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik einsetzten. Sie lesen das am besten selbst nach – über eine Seite Antwort, in der begründet wird, dass die erbetenen Auskünfte geheimhaltungsbedürftig seien, da sie in besonders hohem Maße das Staatswohl berührten. Ein Satz daraus: „Das verfassungsrechtlich verbürgte Frage- und Informationsrecht des Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregierung wird durch gleichfalls Verfassungsrecht genießende schutzwürdige Interessen wie das Staatswohl begrenzt. Die erbetene Auskunft wäre geeignet, die Effektivität nachrichtendienstlicher und polizeilicher Arbeit zu mindern.“ Mann, haben die die Hosen voll! Oder später: „Zum Staatswohl gehört der Schutz der Arbeitsfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste.“

Klasse. Wer so antwortet, der bettelt darum, verunglimpft zu werden. Also das Gemeinwohl, das früher als Vorwand gedient hat, dem Bürger nach Belieben das Geld aus der Tasche zu ziehen, hat mittlerweile ausgedient. Heute ist das Staatswohl das Maß der Dinge. Ich fasse zusammen: Der Staat beruht auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ist mit ihr identisch, ebenso wie seine Repräsentanten. Tausende von jährlich erlassenen Gesetzen und Verordnungen konnten dies in der Vergangenheit oder werden dies in Zukunft je ändern, egal welchen Inhalts sie sind. Zum Wohle des Staates müssen konterrevolutionäre Bande, die es wagen, diese jederzeit erkennbar objektive Tatsache infrage zu stellen, indem sie sich verächtlich äußern, konsequent bekämpft werden, natürlich auch mit geheimdienstlichen Mitteln. Zum Wohle des Staates, das über allem steht. Wie das erfolgt? – Das geht Sie nichts an, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.

