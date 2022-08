Zwischenbilanz Auf dem Weg der Kommandowirtschaft

02. August 2022

Wo stehen wir gerade – und wie geht es weiter?

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Die Transformation in die Kriegswirtschaft hat nicht erst mit der Corona-Politik begonnen, doch wurde mit ihr eine neue Stufe erreicht mit Eingriffen, die zuvor in den westlichen Industrieländern kaum vorstellbar waren. Seit Jahrzehnten hat die interventionistische Wirtschaftspolitik allerdings den Weg dazu bereitet und das Finanzsystem in einen Zustand gebracht, in dem eine Umkehr hin zu mehr wirtschaftlicher Freiheit ohne grundlegenden politisch-ökonomischen Systemwechsel nicht mehr möglich ist. Wie auch immer er aussieht – er wird ein Great Reset sein. Dabei dürfen wir uns vor Augen halten, dass die Kommandowirtschaft das alte System ist, das über den Interventionismus der vergangenen Jahrzehnte stetig gewachsen ist – nicht der Zustand nach dem Systemwechsel.

Es ist an der Zeit, den Versuch einer Zwischenbilanz zu unternehmen; wie weit ist die Transformation in die Kommandowirtschaft mit allen Konsequenzen der wirtschaftlichen Sprengkräfte bereits vorangekommen – wo stehen wir gerade? Welche Gegenmomente haben sich gebildet? Wie geht es weiter?

Geht man davon aus, dass die Grundmotivation politischen Regierungshandelns, die die Zielsetzungen bestimmt, der Ausbau von Kontrolle ist und nicht etwa die Lösung von Problemen, ergeben die aktuellen politischen Handlungs- und Themenfelder ein ineinandergreifendes Bild mit erstaunlich viel Sinn. Ob diese Annahme der Wahrheit entspricht oder nicht, kann man zwar handlungstheoretisch plausibilisieren, bleibt aber Spekulation und erfahren wir auch nur, möglicherweise, in der Zukunft. Der Staat zieht unbestreitbar einen Vorteil aus Verknappungen: nämlich die steigende Bereitschaft der Masse, Kontrolle zu akzeptieren und seine Zuteilungskompetenz anzuerkennen, ja sogar zu fordern. Das funktioniert so lange, wie die Menschen den Staat nicht als Kern des Problems erkennen, sondern die Ursachen anderweitig verorten.

Für die Leser dieses Portals lange bekannt, liegen die Wurzeln der heutigen Situation in der Inflation der Geldmenge, die spätestens seit 1971 ihren ungehinderten Lauf nimmt. Eine wesentlich treibende Inflationskraft, die die politischen Anreizsetzungen seither bestimmt hat, liegt in den schuldenfinanzierten „Sozial“-Staaten. Einst wurde die Geldmenge vermehrt, um Kriege zu finanzieren. Doch nicht weniger wichtig ist die Finanzierung des Bürgerkriegs, den der etablierte „Sozial“-Staat führt, um die Bürger in Lager von Gebern und Nehmern zu teilen und seine Herrschaft darauf zu bauen, dass sie sich überwiegend zumindest in der Perspektive den Letzteren verbunden beziehungsweise zugehörig fühlen, während fast alle dabei ausgebeutet werden. Die seither laufende Inflation hat sich über lange Zeit vor allem auf die Vermögenspreise ausgewirkt und wurde bei den Preisen des Verbrauchsgütersektors, aus dem die offizielle Teuerungsrate mit allerlei Kniffen berechnet wird, durch Produktivitätsfortschritte gedämpft. Mit der Vermögenspreisinflation läuft bereits über Jahrzehnte ein Programm der langsamen Massenverarmung, aber da die preistreibenden Konsequenzen bei fortgesetzter Inflation letztlich auch irgendwann bei den Gütern des täglichen Bedarfs zu explodierenden Preisen führen müssen, pflegt die Politik bereits seit Langem Narrative, die von der Verantwortung ablenken. Das bisher stärkste ist das des menschengemachten Klimawandels und die daraus abgeleitete Forderung zur CO2-basierten Energieverknappung und -verteuerung.

Die ideologische Verinnerlichung des Gebots zur Energieverteuerung durch die politische Klasse erklärt die widersprüchliche Kommunikation der bewusst herbeigeführten Verknappung bei der Gasversorgung. Vermutlich glaubte ein Klimaminister Habeck tatsächlich, etwas Gutes im doppelten Sinne zu tun, als er im Frühjahr die Unterstützung der Sanktionspolitik gegen Russland mit längerer Perspektive auch auf die Erdgasversorgung verkündete und ankündigte, dass diese Sanktionspolitik Deutschland wehtun würde. Zwischenzeitlich haben ihn seine PR-Berater wohl etwas zur Seite genommen, weswegen er nun unter Ignorierung aller Widersprüche Russland in der Person Putins ausschließlich für die Verknappung von Erdgas verantwortlich macht. Denn das beherrschte Volk verzeiht seiner Herrschaft viel, solange es sich mit der Regierung auf der Seite der Guten sieht und auch nicht Hunger und Kälte leidet. Im letzteren Fall könnte es sich zunehmend widerborstig zeigen, wenn es die Schuld dafür nicht anderweitig verorten kann. Damit es da nicht auf dumme Gedanken kommt, wird die Energieknappheit, die heute noch gar nicht real ist, bereits medial vorweggenommen, und die Nachrichten sind voll davon, wie sich die Politik um die Organisation knapper Gasvorräte kümmert: Privathaushalte sollen weniger verbrauchen, zwar Preiserhöhungen hinnehmen, dürften aber bei Nichtbezahlung nicht gekündigt werden – die Quadratur des Kreises sozialistischer Zueilungswirtschaft; Konzerne beschäftigen sich mit Notfallplänen; regionale Politiker machen sich für mittelständische Unternehmen mit hohem Energiebedarf stark. Dessen ungeachtet wird es sie als Erstes treffen und in die Insolvenz treiben. Das Verschwinden von der staatlichen Planwirtschaft noch relativ unabhängiger Unternehmen liegt im Interesse des Staates, der sich in der Transformation in die Kommandowirtschaft befindet, wie es in der Corona-Maßnahmenpolitik deutlich geworden sein dürfte. Das Politgedöns um die Mangelorganisation verfolgt überhaupt nicht den Zweck, Nachfrage nach Möglichkeit und vielleicht unter Berücksichtigung „objektiver“ Prioritäten (die die Politik gar nicht einschätzen kann) zu befriedigen, sondern die Rolle der Politik, des Staates und seiner Deutungshoheit zu erhalten und zu stärken. Wer unter hohem Aufwand mit der Organisation des Mangels beschäftigt ist, denkt weniger über die Verantwortung für den Mangel nach. In diesem Sinne ist auch die Diskussion um die Laufzeitverlängerung der noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke und sogar mögliche Wiederinbetriebnahmen zu verstehen. Sehr wahrscheinlich wird das beschlossen, irgendwann gibt es vielleicht sogar wieder Neubauten. Doch es wird die Probleme nicht lösen, denn wichtig sind die Diskussionen, also der Eindruck des Ringens der Politik um Problemlösungen, und die Schuldentlastung für die Politik, etwas getan zu haben, wenn am Schluss die Probleme ihre Wirkung zeigen. Die Herrschaft hat’s genommen, die Herrschaft hat’s auch wieder gegeben – gelobt sei die Herrschaft.

Mit dem Plünderungsrabatt auf die Spritverteuerung hat der Staat von seinem Anteil daran, ja, von seinem ausdrücklichen Ziel der Energieverteuerung abgelenkt. Auch hier das Konzept: Problem schaffen, mit der Problemverwaltung stärker werden. Die Energieverteuerung wirkt sich nicht zuletzt auf die Nahrungsmittelproduktion aus, die noch mehr jedoch durch die von der Allgemeinheit in ihrer Auswirkung kaum wahrgenommenen Regulierung behindert wird. Anders als in den Niederlanden, wo viel Landwirtschaft in einer kleinen Region konzentriert ist, fährt die Politik in Deutschland bisher gut damit, ihre Rolle über die Regulierung zu stärken und selbständige Landwirte in ihre Abhängigkeit und nur langsam zum Aufgeben zu bringen. Mit der Produktionsumlenkung in die Energiewirtschaft (Solarflächen, Biogas) oder direkte Anreize zur Produktionsvermeidung (Brachflächen) hat sie das Ihre getan, um durch geschaffene Knappheiten den Mangel verwalten zu dürfen und so als Staat wachsen zu können. Globale Narrative, von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bis zum Klimawandel, dienen auch hier der Ablenkung von der Verantwortung.

Die staatlichen Zwangsmaßnahmen mit dem Anspruch der Sicherung der Volksgesundheit stellen einen Höhepunkt auf dem Weg zur totalen Kommandowirtschaft dar und bringen die erwartbaren Ergebnisse hervor: So melden die Betriebskrankenkassen 2022 Monat für Monat neue Rekordzahlen zum Krankenstand im Zehnjahresvergleich. Wenn die Annahme stimmt, dass es dem Staat nicht um die Gesundheit der Individuen geht – und was für ein Interesse hätte er auch an ihr? –, sondern um Kontrolle, dann wird der Blick auf den Herbst spannend. Mit Sicherheit wird es Befehle zum Maskenzwang geben; die Beibehaltung beispielsweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln dient der psychischen Erinnerung. Es spielt keine so große Rolle, ob die Durchsetzung jetzt oder auch später noch weiter gelingt. Wichtig ist das Instrument zur Beschränkung der Versammlungsfreiheit, das um weitere Auflagen ergänzt werden kann und damit Schikane-Kontrollen ermöglicht. In guter alter Staatstradition wird das eigene Versagen (die hohen Krankenzahlen) als Begründung für die Ausweitung staatlichen Handelns dienen.

Der totale Gesundheitsstaat hat bisher die größten Gegenmomente in der Bevölkerung hervorgerufen und Millionen auf die Straße gebracht. Der Unmut hat längst andere Bereiche erfasst und wendet sich beispielsweise der kriegswirtschaftlichen Verknappungspolitik auf dem Energiesektor zu. Es ist anzunehmen, dass die Politik tatsächlich nicht so recht einschätzen kann, was ihr bevorsteht, wenn es tatsächlich zu spürbaren Verknappungen kommt, zumal die Preisinflation als langfristig angelegtes staatliches Verarmungsprogramm sie auch selbst bei funktionierenden Produktions- und Lieferketten in die Massen bringen würde. Tempo und Schwerpunkte sind ungewiss und sicher auch schwer zu kontrollieren. Nicht umsonst plappert Annalenchen von der Möglichkeit von Volksaufständen. Da ist es folgerichtig, wenn der Staat sich als Vollversorger in der Not rechtzeitig in Position bringt. Arbeitslosigkeitsminister Hubertus Heil hat sich nun in vielfach betonter Respektlosigkeit gegenüber seinem Feindbild, dem unabhängigen Bürger, mit einer generell vom Staat gezahlten Beuteprämie für alle bei Bedürftigkeit ohne Gegenleistung in Position gebracht. War einst der „Bürger“ der selbständig auf den eigenen Füßen Stehende, der die mehr oder weniger notwendigen Kosten für die Bediensteten der Verwaltung des Gemeinwesens getragen hat, jene also von ihm abhängig waren, so soll ab dem ersten Januar das „Bürgergeld“ als das vom Staat gewährte Einkommen verteilt werden. Hubertus Heil höhnt es „Respekt vor der Lebensleistung“, wenn er auf ebendiese hemmungslos zur Verteilung zugreift (siehe Interview-Link unten). Tatsächlich geht es – wie bei allem, was der Staat macht – um Abhängigkeit und Kontrolle; um die Respektlosigkeit des Staates. Wenn das Versorgungsversprechen des Staates restlos enttäuscht ist, weil dem gedruckten Geld nun einmal keine Güter mehr gegenüberstehen, ist die Zeit für den echten „Great Reset“ gekommen. Bereits der kommende Herbst und Winter dürften mit dem Ausmaß von Verknappungen bis hin zu möglichen Blackouts, aber auch Vermögensverlust durch weiter beschleunigte Inflation ein deutliches Signal geben, wie schnell wir uns auf diesen Zeitpunkt zubewegen. Während die Politik Handlungsfähigkeit mimt, ist sie längst in selbst geschaffenen Zwängen gefangen.

