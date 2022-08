Visionäre Literatur Die dreibeinigen Herrscher

01. August 2022

Die antigrüne, antitotalitäre Science-Fiction-Reihe aus den 1960er Jahren ist heute hochaktuell

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Vor mehr Jahren, als ich nachzählen möchte, las ich als angehender Jugendlicher die Buchreihe „Die dreibeinigen Monster“. Ich las sie in der englischen Version, in der die Reihe neutraler „The Tripods“ heißt. Eine Fernsehserie auf Grundlage dieser Geschichten wurde auf Deutsch „Die dreibeinigen Herrscher“ genannt. Der letztere Titel gefällt mir gut, denn er bringt den Inhalt der Geschichte am besten auf den Punkt.

Ich empfehle die Lektüre dieser Romanreihe, weil ihr Inhalt eine ausgezeichnete Metapher unserer Zeit und somit pädagogisch höchst wertvoll ist – insbesondere, aber nicht nur, für junge Menschen. Der Autor John Christopher schrieb die Bücher in den späten 1960er Jahren. Die Gegenkulturbewegung, die heute die Hegemonie innehat, steckte gerade in den Anfängen. Christopher erkannte ihr nihilistisches, zerstörerisches Potenzial schon damals und verarbeitete seine diesbezüglichen Vorahnungen in einem spannenden Science-Fiction-Roman. Das jedenfalls ist meine Interpretation, die ich weiter unten näher erkläre. Zunächst eine kurze Handlungsbeschreibung – Spoileralarm!

Am Anfang wird dem Leser ein Szenario wie im Mittelalter präsentiert. In einem südenglischen Dorf leben die Leute hauptsächlich von der Landwirtschaft und vom Handwerk. Elektrizität oder auch nur die Dampfmaschine ist unbekannt. Doch wir erfahren von seltsamen Ruinen hier und dort, von brüchigen Gebäuden und Strukturen, deren Funktion keiner versteht. Auch von einer verfallenen und unbewohnten, unvorstellbar großen Stadt an der Küste ist die Rede. In deren Hafen soll ein riesiges Schiff vor sich hinrosten. Genaues weiß man nicht, denn diese Ruinenstädte sind tabu.

Wir lernen ferner, dass im Alter von 14 allen Jungen und Mädchen die Köpfe geschoren werden, um sie für ein Ritual vorzubereiten. Dieses Ritual besteht darin, dass an einem bestimmten Tag im Jahr eine dreibeinige Monstermaschine, ein Tripod, vorbeikommt, die kahlen Jugendlichen mit Tentakeln ins Innere befördert und ihnen dort eine engmaschige Drahtkappe in die Kopfhaut integriert. Danach werden sie wieder abgesetzt und gelten fortan als erwachsen. Gelegentlich gibt es jedoch ein Problem. Manche Jugendliche vertragen die Behandlung nicht, werden wahnsinnig und wandern für den Rest ihres Lebens als Landstreicher ziellos durchs Land.

Eines Tages erscheint im Dorf ein solcher Landstreicher – genauer, er tut so, als ob er einer sei. Gegenüber dem 13-jährigen Will Parker entpuppt er sich als heimlicher Rekrutierer einer Widerstandsgruppe. Von ihm lernt Will, dass es eine Zeit vor den Tripods gab, als Menschen die Erde beherrschten und sogar erste Schritte in den Weltraum unternommen hatten. Nun sucht der Widerstand unbekappte junge Menschen, die dazu bereit sind, in die „Weißen Berge“ im Süden zu fliehen. Der Leser erkennt sie der Beschreibung zufolge als die Alpen. Dort, an den steilen Geröllhängen, haben die Tripods Schwierigkeiten mit dem Fortkommen. Deshalb konnte sich dort ein Widerstandsnest etablierten.

Der erste Band erzählt, wie Will, sein Cousin Henry aus demselben Dorf und der junge erfinderische Franzose „Beanpole“ (eigentlich Jean-Paul), den sie unterwegs aufgabeln, sich auf abenteuerlichen Wegen bis zu den Alpen durchschlagen und dabei mehrfach von den Tripods oder bekappten Erwachsenen fast entlarvt und gefangen genommen werden.

Im zweiten Band erfahren wir, dass die Tripods keine KI-Monster sind, sondern von lebendigen Außerirdischen betätigte Vehikel, die für sich an drei Orten auf der Erde Städte errichtet haben, wo unter einer riesigen Glaskuppel eine stärkere Schwerkraft und ihre heimatliche – für Menschen giftige – Atmosphäre herrscht. In diesen Städten halten sie sich auch mit Schutzanzügen ausgestattete Sklaven – bekappte Menschen, die nach wenigen Jahren aufgrund der für sie horrenden Arbeitsbedingungen eingehen. Die sich aber dennoch begierig für diesen Dienst melden. In eine dieser Städte, die sich in Norddeutschland befindet, schleusen sich Will und Henry ein, um die Metropole und die Aliens nach Schwächen auszuspionieren.

Im dritten Band geht es um den Befreiungskampf. Dieser geschieht unter Zeitdruck, denn die Spione haben gelernt, dass die bereits vorhandenen Außerirdischen nur eine Vorhut sind. Es nähert sich von ihrem Heimatsternsystem ein Raumschiff, mit dem die Erde gänzlich für die Aliens bewohnbar – und somit für Menschen unbewohnbar – gemacht werden soll. Wie genau der Kampf ausgeht, darüber soll hier, um weitere Spoiler zu vermeiden, kein Wort verloren werden.

Bemerkenswert an dieser Reihe ist Folgendes: Christopher hat die Tripods als Angstprojektionsfläche offensichtlich vom berühmten Roman „Der Krieg der Welten“ übernommen. In der 1898 erstmals erschienenen Erzählung von H. G. Wells geht es um den Versuch bösartiger Marsianer, die Erde zu erobern. Es gelingt ihnen fast, doch kurz vor ihrem Endsieg erliegen sie irdischen Krankheitserregern.

Ich benutze den Begriff „Endsieg“ bewusst, denn Wells scheint in seinem Roman die totalen Kriege der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts visionär vorweggenommen zu haben. Bei ihm sind die Tripods mit tödlichen Strahlenwaffen ausgestattet. Mit Feuer und Flamme radieren sie ganze Städte aus, doch am Ende verlieren sie, wenn auch nur zufällig, weil sie den Wirkungen einer – biologischen – Massenvernichtungswaffe der irdischen Mutter Natur erliegen.

Auf dieser Ebene, der Ebene der Realitätsreflexion und -vorwegnahme, erscheint im Vergleich dazu die 70 Jahre jüngere Romanreihe umso frappierender. Denn Christophers Tripod-Geschichte sagt im Grunde den modernen heute tobenden totalen Krieg voraus – den Propagandakrieg unserer zweibeinigen Herrscher gegen die Menschheit, einschließlich den Willen, uns mit Apps und Chips der Totalüberwachung zu unterwerfen. Ihr bewusstes oder unbewusstes Ziel ist es offenbar, die Zahl der Menschen drastisch abzusenken und die übrig gebliebenen auf den Status von Nutzvieh zu reduzieren. Die literarische Vision Christophers einer neo-mittelalterlichen, von Neo-Feudalherren beherrschten Gesellschaft passt somit wie die Faust aufs Auge zum vorhersehbaren Endzustand linksgrün versiffter Politik.

Überdeutlich wird die Parallele zur Realität, wenn wir den vierten Band betrachten, den Christopher im Jahr 1988 nachschob. In dieser erklärenden Vorgeschichte etabliert die Vorhut der Aliens Brückenköpfe auf der Erde. Das gelingt ihnen, indem sie zuvor Fernsehprogramme kaperten, mit denen sie eine hinreichende Zahl an Menschenmassen hypnotisierten und sie dazu aufforderten, die Außerirdischen beim Landen zu beschützen. Nachdem die Brückenköpfe gesichert waren, versahen die Eindringlinge alle Menschen, derer sie habhaft werden konnten, mit einer Drahtkappe, um damit jegliche Anti-Alien-Gedanken im Keim zu ersticken.

Dass in der Romanreihe ausgerechnet die Schweizer Bergwelt das Refugium für Unbekappte ist, geht sicher auf die Erfahrung des 1922 geborenen Engländers Christopher zurück, der in jungen Jahren erlebte, wie der damalige Totalitarismus um das individuell bewaffnete und mit für Angreifer ungünstiger Topographie ausgestattete Helvetia einen Bogen machte. Er ist darüber hinaus wohl nicht der Einzige, der schon in den späten 1960er Jahren das Fernsehen als Einfallstor für die verschiedenen, vom belgischen Psychologen Mattias Desmet heute so genannten „Massenformationspsychosen“ vorhersah. Er ist aber einer der wenigen, die diese Befürchtung literarisch genial verarbeitete.

Dazu passt übrigens, dass die in den frühen 1980er Jahren produzierte TV-Version der Geschichte vorzeitig abgebrochen wurde – angeblich aus finanziellen Gründen. Ich wunderte mich, als ich vor etwa zehn Jahren von der Existenz dieser Fernsehserie erfuhr. Denn schon in den frühen 1980er Jahren war die BBC, die damalige Auftraggeberin, auf grün gebürstet. Es kann ihren Managern nicht entgangen sein, dass Christophers Erzählung eine vernichtende Kritik ihres eigenen neo-feudalen Narrativs war. Und so war ich nicht überrascht, als ich ebenfalls erfuhr, dass das Projekt erzählerisch an einer für die Protagonisten deprimierenden Stelle abrupt endet. Die Filmrechte besitzt laut Wikipedia derzeit der inzwischen hyperwoke Disney-Konzern. Da können wir lange auf eine neue vollständige Verfilmung warten. Vermutlich so lange, wie wir die wahren „dreibeinigen Herrscher“ dieser Welt noch nicht besiegt haben.

Bis dahin empfehle ich die Buchreihe „Die dreibeinigen Monster“ – insbesondere für Jugendliche – als wirksames unterschwelliges Gegengift gegen die allumfassende Propaganda unserer Herrscher in Medien, Bildung und Unterhaltung.