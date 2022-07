Ausblick auf den Winter Wann nimmt endlich der Staat seine Verantwortung für gendergerechte Raumtemperaturen an?

26. Juli 2022

Der Heizlüfter wird die Ignoranz des Patriarchats brechen!

von Christian Paulwitz

Die Politik hat wieder nichts begriffen. Bereits zum Ende des Jahres 2020 stand fest, dass die Corona-Hilfen eine Konjunkturpolitik für Männer darstellen und Frauen strukturell benachteiligen. In einem Interview mit dem „Spiegel“ hat dies seinerzeit eine Professorin für Politikwissenschaft, die vornehmlich auf dem übersichtlichen Themenfeld zur Demokratie in der EU forscht und daher über freie Kapazitäten verfügt, ausführlich dargelegt und begründet. Ihre streng faktenbasierten exakten Überschlagskalkulationen mit aus der Luft gegriffenen Bezugsgrößen sind dabei mindestens so zuverlässig wie die Simulationen zum menschengemachten Klimawandel und im unten verlinkten Artikel nachzulesen. Konsequenzen? Fehlanzeige, auch nicht nach dem Regierungswechsel. War ja auch nicht zu erwarten, da muss man nur auf die beteiligten Minister schauen: der jetzige Kanzler, zuvor Finanzminister, der neue Finanzminister, der Gesundheitsminister der alten wie der neuen Regierung – alles Männer!

Nun hat die Politik ihren nächsten großen Notstand geschaffen, dessen Verwaltung sie sich zu organisieren anschickt: den Gasmangel. Der Notstand selbst hat viele Väter … und auch viele Mütter in führender Rolle und erfüllt damit auf den ersten Blick die Anforderungen zur Gendergerechtigkeit der Europäischen Union. Doch zuständig für die Verwaltung und Bevölkerungsrettung ist der Klimaminister – wieder ein Mann! Wer sonst käme auf Lösungsvorschläge wie kälter zu duschen? Wichtigster Baustein soll jedoch die Absenkung der Raumtemperaturen sein, sowohl in Büros als auch in Privatwohnungen. Dazu werden Gesetze in Angriff genommen, die Wohnungsgesellschaften die Absenkung der Raumtemperaturen über die Heizungssteuerung nahelegen. Nicht ausgeschlossen ist, dass im kommenden Winter die Polizei bei der Kontrolle der Corona-Schutzauflagen und der Einhaltung der Höchstzahl von Personen in privaten Räumen (Menschansammlungen sind natürlich nur in staatlich betriebenen und kontrollierten Wärmehallen gestattet) routinemäßig auch die Höchsttemperatur von 18 Grad Celsius in den Wohnungen kontrolliert – eine Zimmertemperatur, unter der nur Männer existieren können und die Frauen unterdrückt.

Kommen Sie jetzt nicht und werfen Sie mir geschlechterspezifische Stereotypen vor! Selbstverständlich beruht meine Argumentation rein auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen. So lag bereits 2015 eine Studie vor, die feststellte, dass Frauen im Büro bei der damals empfohlenen Temperatur von 22 Grad Celsius frieren. Denn die Berechnung der „idealen Raumtemperatur“ habe sich an einem Modell aus den 60er Jahren orientiert, das auf der Stoffwechselrate eines 40-jährigen Mannes (!) von 70 Kilogramm (!!!) Körpergewicht beruhe. Aufgrund der geringeren Stoffwechselrate von Frauen frören diese bei derselben Raumtemperatur schneller. Von der Studie wurde damals im August berichtet, sodass man daran eine Empfehlung mit Blick auf die Klimatisierung von Büroräumen knüpfen konnte, die Raumtemperatur mit 24 Grad Celsius an den Bedürfnissen von Frauen zu orientieren und so durch Energiesparen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten: ein Beleg für die hohe Qualität und Aussagekraft der Studie, denn wo, wenn nicht zum Klimaschutz, hätte es je wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben, außer vielleicht zur Pandemie? Aber die wurde ja auch durch den menschengemachten Klimawandel verursacht.

Die Europäische Union hat in ihrer „Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025“ ausgeführt, dass politische Maßnahmen – also die Voraussetzung jedes menschlichen Seins – Frauen und Männer irgendwie anders betreffen: „Beispielsweise können sich bevorstehende politische Maßnahmen im Rahmen des europäischen Green Deal, wie etwa die Gebäuderenovierungswelle oder die EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, auf Frauen anders auswirken als auf Männer. Frauen und Männer sind von umweltpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels oder vom Übergang zu sauberen Technologien (mehr Frauen sind von Energiearmut betroffen) und vom emissionsfreien Verkehr nicht in gleichem Maße betroffen. Der Berücksichtigung der Geschlechterdimension kann daher eine zentrale Rolle zukommen, wenn es darum geht, das Potenzial dieser Maßnahmen voll auszuschöpfen.“

Das mag sich alles wie wirres Gebrabbel lesen, aber nicht zu bestreiten ist: Frauen haben jedes Recht, ihre Benachteiligung durch Regelungen der Politik auszugleichen, wenn die Politik selbst dazu nicht willens ist.

18 Grad Celsius in Büroräumen? Her mit dem Heizlüfter, wenn Sie eine Frau sind! Oder sich so fühlen – geht ja zur Not auch. Das möchte ich sehen, dass sich da ein Chef dagegenstellt – nach spätestens zwei Stunden Diskussion gibt er auf. Notfalls am nächsten Tag mit Schnupftabak zurückkommen, unbeobachtet ziehen und dann satt in den Raum niesen. „Ups, muss mich wohl erkältet haben – soll ich zum Corona-Test gehen?“ Homeoffice, ja, das könnte die Anordnung seien. Bitte dann keinesfalls vergessen, die erhöhten Kosten für das Heizen in der Steuererklärung zu berücksichtigen. Falls das Finanzamt nicht mitspielen will – wenn da ein Mann sitzt, ist er sowieso befangen, immer widersprechen. Es gehört ihm nicht anders als ein ausführlicher Schriftwechsel mit Auszügen aus der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter, jeweils mit Fragen, wie diese in der Finanzverwaltung berücksichtigt werden. Geben Sie sich keine Mühe mit den Briefen – einfach irgendeine Passage unzusammenhängend in den Raum stellen. Das interessiert sicher auch den Abgeordneten Ihres Wahlkreises.

Am Ende wird der Heizlüfter die patriarchalische Kriegswirtschaft besiegen und den Staat zusammenbrechen lassen! Soll er doch.

„Spiegel“ – Corona-Hilfen in Deutschland: „Das ist ein Konjunkturpaket für Männer“

„Safety-Plus“ – „Warum Frauen im Büro frieren“

EUR-Lex – Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025