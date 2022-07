Nachfolge Boris Johnsons Den Brexit-Schuss noch immer nicht gehört

25. Juli 2022

Parteimitglieder dürfen sich zwischen zwei establishmentkonformen Vorschlägen entscheiden

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Anfang September bekommt das Vereinigte Königreich den vierten Regierungschef in weniger als sieben Jahren: Herrschen dort bald italienische Verhältnisse? Das wohl nicht, aber die Schockwelle, die das Ergebnis des Brexit-Referendums im Juni 2016 innerhalb des britischen Establishments auslöste, dröhnt noch immer nach. Die Oberschicht, die durch dieses Ereignis traumatisiert wurde, versucht noch immer, sich neu zu sortieren. Und sie hasst es zutiefst, vom Volk gesagt zu bekommen, was sie tun soll. Das beweist die Begleitmusik zum Abgang Boris Johnsons und der Auswahl der Kandidaten für seine Nachfolge im Amt des Premierministers.

Er solle als der „schlimmste Premierminister seit Menschengedenken“ in Erinnerung bleiben, schreibt etwa der „Daily Record“ in einem Leitartikel. Tony Blair mit seiner Behauptung, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen; David Cameron mit seiner Unterstützung des idiotischen Angriffs auf Libyen und Muammar al-Gaddafi haben für diese Leute offenbar nur Bagatellen begangen. Ganz zu schweigen von Robert Peel, in dessen Regierungszeit in den 1840er Jahren Millionen Iren während der Kartoffelfäule verhungerten.

Diese und viele andere manischen Ausbrüche – anders kann man das nicht nennen – gegen Johnson zeigen, dass es seinen Kritikern nicht um den eigentlichen Anlass des Rücktritts geht. Sondern darum, dass der Großteil der Einflussreichen ihm den Brexit nicht vergeben haben und nicht vergeben werden. Zur Erinnerung: Johnson trat zurück, weil er die Unterstützung in seiner Fraktion verlor, nachdem er einer Lüge überführt worden war. Worum ging es? Ein führender Abgeordneter hatte alkoholisiert zwei männlichen Fraktionskollegen in den Hintern gekniffen. Er hatte bereits einen diesbezüglichen Ruf, als Johnson ihn in die Führungsposition setzte. Johnson gab an, vor dem jüngsten Vorfall nichts von diesen Anwürfen gewusst zu haben. Er schickte Parteifreunde los, um dies in den Medien zu verbreiten. Doch dann meldete sich ein pensionierter Regierungsbeamter, der in einem Interview mit der BBC bekundete, den Premierminister vor der Anstellung dieses Abgeordneten gewarnt zu haben, eben weil er diesen Ruf habe. Das war, kurz nach der überstandenen „Partygate“-Affäre, der Anlass für viele Minister und andere Kabinettsmitglieder, sofort zurückzutreten und damit den Anfang vom dann ziemlich schnellen Ende des Überlebenskünstlers mit dem Image des zerzausten Exzentrikers einzuläuten.

Wenn man sich seine potenziellen Nachfolger ansieht, dann weiß man, dass die Parteielite den Brexit-Schuss weder gehört noch begriffen hat. Es ist die Fraktion, die die beiden jetzt übrig gebliebenen Kandidaten aus ursprünglich acht Bewerbern nach einer Reihe geheimer Abstimmungen auswählte. Dabei wurde in jeder Abstimmungsrunde der Kandidat mit der jeweils geringsten Zahl an Unterstützern von der nächsten Runde ausgeschlossen. Übrig blieben der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak und die Außenministerin Liz Truss.

Was ist über sie zu sagen? Zum einen ist es bemerkenswert, dass mit Truss nach Theresa May wieder eine Frau in die engere Wahl gekommen ist, während die von den Medien als „feministischere“, „progressivere“ dargestellte Labour-Partei noch keine einzige Frau als Parteivorsitzende hatte, geschweige denn als Premierministerin. Genauso bemerkenswert ist, dass der andere Kandidat ein indischstämmiger, in Southampton geborener Hindu ist, während in der angeblich „anti-rassistischeren“ Labour-Partei kein Nichtweißer jemals auch nur in die Nähe des Vorsitzes gekommen ist. Der gegenwärtige Führer der Arbeiterpartei, Keir Starmer – ein „Sir“ übrigens –, meinte im Sommer 2020, den „Black Lives Matter“-Kniefall machen zu müssen. Johnson nicht.

Das ist aber schon fast alles, was zu Gunsten Sunaks und Truss spricht. Sunak ist ein Multimillionär mit einer Multimillionärsfrau, die bis vor Kurzem eine „Non Dom“ war. Das heißt, sie erkaufte sich von Großbritannien jedes Jahr das Recht, als dort nicht offiziell ansässig zu gelten. Ihre Steuern zahlte sie dementsprechend nicht an die Regierung ihres Ehemannes, der bis zum 5. Juli Finanzminister war, sondern in ihrem Herkunfts- und offiziellen Heimatland Indien. Seitdem das vor einem halben Jahr öffentlich bekannt wurde, ist der Glanz von „Dishy Rishy“ abgefallen. Jedenfalls im Wahlvolk.

Zudem hat Sunak vor Kurzem Steuererhöhungen durchgesetzt. Dafür ist er nicht allein persönlich verantwortlich, sie wurden angesichts des desolaten Zustands der öffentlichen Finanzen Großbritanniens vom Parlament beziehungsweise von der Regierungspartei abgesegnet. Aber sie gehen gegen die Grundeinstellung vieler konservativer Wähler. Dieselben Wähler kreiden Sunak an, Johnson in den Rücken gefallen zu sein, während der Premierminister ihn als Finanzminister im Amt hielt, als er wegen der „Non Dom“-Affäre zurücktreten wollte.

Für den Volkstribun und Brexit-Durchsetzer Nigel Farage, auf den viele Konservative nach wie vor hören, wiegt darüber hinaus noch schwer, dass Sunak „Familienverbindungen und unternehmerische Interessen mit China“ und keine Probleme damit habe, „Hand in Hand mit den Großbanken zu arbeiten“.

Aus diesem Grund sieht es gegenwärtig danach aus, dass Liz Truss die nächste Premierministerin wird. Aus einer jüngsten Umfrage unter den rund 160.000 wahlberechtigten Mitgliedern geht die aus Oxford stammende ehemalige Rechnungsprüferin für Shell mit 62 Prozent weit vor Sunak hervor, der nur 38 Prozent bekam.

Über sie weist Farage darauf hin, dass sie als 19-jährige Jugendliche kurze Zeit den EU-freundlichen Liberaldemokraten angehörte und als konservative Abgeordnete im Referendum gegen den Brexit stimmte – „ein Fehler“, wie sie später angab – und „dreimal für Frau Mays schrecklichen Deal“. „Dennoch glaubt plötzlich die ERG“ – die European Research Group, wie sich die Gruppe euroskeptischer Tory-Abgeordneter nennt –, „dass sie die richtige Kandidatin ist.“ Immerhin will Truss, anders als Sunak, Steuern sofort senken. Sie schlägt aber keine Ausgabenkürzungen vor, was ihr den Vorwurf der Inflationstreiberin einbringt und, wichtiger noch, zeigt, dass sie den Staat nicht wirklich zurückschrauben will. Sie verspricht zwar eine Abschaffung auf breiter Front von noch immer in Kraft befindlichen EU-Regulierungen. Aber solche Versprechen sind billig.

Beide, Truss und Sunak, wirken abgehoben. Truss wirkt außerdem hölzern, Sunak aalglatt. Ob mit ihnen die überaus wichtigen „Red Wall”-Parlamentssitze im Norden Englands bei der nächsten Parlamentswahl gehalten werden, die Johnson 2019 sensationell Labour abrang, was ihm zu einer 80-Sitze-Mehrheit verhalf, ist im Moment sehr zweifelhaft. Ob die ziemlich bodenständigen Wähler dort zu „BLM-Kniefall“-Labour zurückkehren, ist im Moment ebenfalls zweifelhaft. Der Punkt ist aber, dass sowohl unter Sunak als auch unter Truss die von Johnson zusammengezimmerte Wählerkoalition auseinanderzubrechen droht. Daher könnte bei der nächsten Wahl eine Parteienkoalition unter der Führung von Labour an die Macht kommen, die sehr viel technokratischer und EU-freundlicher ist als die Konservativen.

Farage hatte den Konservativen aus den acht ursprünglichen Kandidaten zwei andere Damen empfohlen – zum einen die Generalstaatsanwältin Suella Braverman. Die Tochter indischstämmiger Eltern war die Einzige unter den acht, die die illegale Migration thematisierte. Um diese in den Griff zu bekommen, forderte sie, dass Großbritannien nach der EU nun auch aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte austreten müsse.

Als Braverman ausschied, empfahl Farage Kemi Badenoch, eine 42-jährige Computeringenieurin. Die in London geborene Tochter nigeriastämmiger Eltern stimmte im Referendum für den Brexit. Sie hat bereits verschiedene Ministerposten besetzt und war zuletzt Ministerin für Kommunales und Religionsgemeinschaften. Von der Fraktion erhielt sie aber in der vierten Abstimmungsrunde nur 59 von 357 abgegebenen Stimmen und schied somit ebenfalls aus. Für Diversitätsfanatiker ist sie ein rotes Tuch, da sie, eine in einem „echten“ Beruf erfolgreiche schwarze Frau, darauf besteht, dass Großbritannien nicht „institutionell rassistisch“ ist. Sie wendet sich auch scharf gegen Versuche, die „Critical Race Theory“ in den Schulunterricht einzugliedern und schrieb kürzlich in der „Times“: „Der Identitätspolitik geht es nicht um Toleranz oder Individualrechte, sondern um das genaue Gegenteil unserer wesentlichen und bleibenden britischen Werte.“ Sicher, sie ging wie alle anderen mit allen Corona-Maßnahmen konform und zeigt sich in Klima-Angelegenheiten nur gelegentlich skeptisch. Aber im Vergleich zu den anderen sieben Kandidaten ist sie eine echte Konservative. Wir werden wohl in Zukunft noch von ihr hören.

Der ideologische Zustand der gegenwärtigen konservativen Parlamentsfraktion zeigt sich unter anderem dadurch, dass eine weitere Kandidatin, Penny Mordaunt, in der eben erwähnten Abstimmungsrunde mit 92 Stimmen deutlich mehr erhielt als Badenoch. Und das, obwohl, oder vielleicht weil, Mordaunt, immerhin eine Brexit-Befürworterin, 2018 als Frauen- und Gleichstellungsministerin in einer Parlamentsdebatte ihre Meinung kundgetan hatte, dass „Transfrauen Frauen sind“. Eine Einstellung, für die sie von vielen Graswurzel-Konservativen heftig kritisiert wurde. Und von Badenoch.

Angesichts dieser Abstimmungsergebnisse darf man schließen, dass die britische Konservative Partei das Verlangen des Wahlvolkes nach dem Brexit mindestens zum Teil bislang fehlinterpretiert. Das Referendumsresultat war mehr als eine Ablehnung der EU. Es war eine Ablehnung abgehobener, arroganter Technokratie. Diese Zurückweisung haben die abgehobenen, arroganten Technokraten noch immer nicht verkraftet. An ihren Handlungen ist erkennbar, dass sie sich sogar weigern, diese Zurückweisung als solche zur Kenntnis zu nehmen. Abgesehen von einem unfertigen, schlampig und unvorbereitet durchgeführten Brexit glauben sie, jetzt einfach weitermachen können zu dürfen wie bisher, siehe Corona-Maßnahmen, siehe Netto-Null-CO2-Emissionsziel, siehe Migrationskrise, siehe die Identitätspolitik.

Hätten die Tory-Abgeordneten in diesem Monat die richtigen Lehren aus dem Referendum gezogen, hätten sie Suella Breverman und/oder Kemi Badenoch in die Endrunde gewählt. An der Parteibasis hatte immerhin Badenoch in Umfragen oft zumindest die relative Mehrheit – siehe Link unten.

Es sind aber ganz offensichtlich starke, zumindest psychologische Kräfte am Werk, die verhindern, dass das britische Establishment die richtigen Lehren aus den vergangenen sechs Jahren zieht – vom EU-Establishment und von den Führungspersönlichkeiten in den wichtigen EU-Staaten ganz zu schweigen.

Wie auch immer: Die Konservativen werden Schwierigkeiten haben, den Wahlerfolgsfaktor des exzentrischen Flairs Johnsons zu ersetzen. Nicht zu vergessen: Johnson gewann die Wahl 2019 unter anderem deswegen, weil Farage Kandidaten seiner Brexit-Partei aus entscheidenden umkämpften Wahlkreisen zurückzog und somit seine Wähler einlud, die Konservativen zu unterstützen. Es bleibt also spannend – speziell in Sachen Brexit, aber allgemein in Sachen Populismus gegen die herrschende Technokratie in einem wichtigen westlichen Land.

Umfrageergebnisse unter Parteimitgliedern der britischen Konservativen Partei zur Nachfolge Boris Johnsons