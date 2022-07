EinBlick Schrumpfen und Inflationieren

24. Juli 2022

Die Hoffnung stirbt zuletzt

von Thorsten Polleit

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Es gibt keinen Zufall; und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, gerade das steigt aus den tiefsten Quellen“, so schrieb einst Friedrich von Schiller (1759–1805). In diesem Sinne sollte man nicht glauben, die hohe Inflation – das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front –, die die westliche Welt heimsucht, ...