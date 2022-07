Kleine Atemschule Die Nasenschleimwende

22. Juli 2022

Als dein altes Taschentuch plötzlich mein Glücksbringer wurde

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Die Geschichte der Menschheit besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil endete in der Mitte des Jahres 2020. Seither befinden wir uns im zweiten Teil. Ob es weitere Teile geben wird, ist derzeit offen. Den Übergang vom ersten zum zweiten Teil markiert jedenfalls nicht die Energie- oder die Verkehrswende, sondern die Nasenschleimwende.

Bis zu dieser Wende war es weithin üblich, laufende, triefende Nasen mit Papiertaschentüchern zu putzen. Anwender dieser Einmaltaschentücher entnahmen sie aus einem Spender, entfalteten sie, legten sie – mindestens doppellagig – vor ihre Nase, schnäuzten das störende Volumen von Schleimflüssigkeit kraftvoll aus, umschlangen es dann vorsichtig mit dem zurückgehaltenen Papierrand, um jeden Kontakt der Finger mit der überfeuchten Innenseite zu vermeiden und legten das verknüllte Etwas dann schnellstmöglich in einen aufnahmebereiten Müllsack. Nicht selten war zu beobachten, dass selbst ein eigenes Taschentuch nach dem unbedachtsamen Herabfallen nur widerwillig nochmals mit den Fingerspitzen an einem äußersten Endzipfel ergriffen wurde, um – wie eine Pflaume im Herbstwind am Armende baumelnd – entsorgt zu werden. Vielleicht stammt der Begriff dieses „Entsorgens“ (anstelle des altertümlichen „Wegwerfens“) tatsächlich aus der Beobachtung dieses angewiderten Wiederhernehmens von Abfall. Denn das nur gleichsam pinzettenhaft ergriffene Müllgut wurde nie mit einem herzhaften Wurfimpuls in den Papierkorb gegeben, sondern der Akteur ließ es nur passiv senkrecht in die Tonne stürzen. Der dabei meist noch vom Geschehen abgewandte Oberkörper unterstrich die hygienische Distanzierung vom Unaussprechlichen des fallenden Ekels. Was Sekunden zuvor noch Inhalt des eigenen Körpers war, erschien jetzt als Quell üblen Ungemachs, Krankheit bringend, Gefahr strotzend. Potenziell tödlicher als ein solches gebrauchtes Papiertaschentuch konnte allenfalls noch das alte Tuch eines anderen Menschen sein. Allein der Gedanke an ein fremdes Taschentuch warf Batterien von Plaque über das eigene Gesicht.

Die Nasenschleimwende des Jahres 2020 hat die Beziehung und Einstellung der Menschen zu ihrem Auswurf fundamental geändert. Das Taschentuch wird jetzt nicht mehr in einem Spender vorgehalten, punktgenau eingesetzt und beseitigt. Der Mensch hat sein Taschentuch vielmehr jetzt um Bänder erweitert, mit denen er es dauerhaft an seinen Ohren befestigt, damit er den warmen Ausfluss sorgsam in der Atemluft konserviert. Würde man einen Mitmenschen vor der Nasenschleimwende beobachtet haben, der ein durchnässtes Papiertuch kugelartig mit Gummibändern unter seinen Nasenlöchern fixiert hätte, wäre er wohl schon bald liebevoll in ärztliche Behandlung begleitet worden. Doch heute ist das stetige Wiedereinatmen des erkaltenden Schleimes hier und da sogar zur Rechtspflicht erstarkt.

In traditionellen Krankenpflegeschulen war gelehrt worden, wie man eine chirurgische Maske behände aus ihrer Verpackung entnimmt, sie nur an den Halterungen berührt, jeden Kontakt zwischen Fingern und Schutzschicht innen wie außen unterlässt, dass man das Hilfsmittel nur so lange trägt, wie es unbedingt nötig ist, um das unbemerkte Fallen von Tropfen in eine geöffnete Patientenwunde zu vermeiden und dass man es dann geradezu berührungslos in den Sondermüllbehälter der medizinischen Einrichtung zu geben hatte. In Schreinereien war den Lehrlingen erläutert worden, wogegen FFP2-Masken beim Abschleifen von Asbestlacken helfen und dass die Lunge auch des kräftigsten Zimmermanns nach 75 Minuten eine Atempause braucht, andernfalls das Hirn Schaden nimmt.

Nach der Nasenschleimwende werden Masken ganztags getragen. Die feuchte Summe eines vollen ausgeatmeten Tages hängt wie ein prallgefüllter Keimbeutel direkt vor Nase und Mund. Nasenspitze und Lippen baden stundenlang im warmen Reservoir eines Erregerbiotops. Lustig turnen die Bakterien an den Zahnhälsen auf und ab. Ein kunterbunter Virenmix wird im ewigen Ein- und Ausatmen um die Nasenhaare gewirbelt. Langsam nur senkt sich ein zunehmend pelziger Teppich quicklebendiger Mikroorganismen durch die Erdanziehung um das Kinn. Turnusmäßige Juckreize der Maskenträger geben ihnen Anlass, das im stetigen Pusten um die Wangen gepumpte winzige Leben deftig in die Oberhaut des Gesichtes einzumassieren. Besonders beflissene Naseneinheger lüften das kleine Zelt bisweilen mit der einen Hand, um sich mit der anderen ungehindert über die Nüstern zu schaben. So gelingt es ihnen, das Milieu im eigenen Antlitz auch noch um weitere Schadstoffe zu ergänzen, wie sie aus den ungezählten Zufallskontakten ihres Fingeralltages resultieren. Im Ergebnis gleichen sie damit Leuten, die sich vor der Nasenschleimwende das gebrauchte Tempotaschentuch mehrerer anderer in ihr Gesicht gerieben hätten. Die Zeiten ändern sich.

Der Düsseldorfer Arzt Dr. Kai Kisielinski hat mit einigen Kollegen das umtriebige Leben der Mikroorganismen in abgelegten Gesichtsmasken fotografisch eindrücklich sichtbar gemacht. Weniger regenbogenfarbig schillernd wären seine Bilder wohl ausgefallen, hätte er uns zum Vergleich ein paar abendliche Socken aus Turnschuhen fotografiert. Denn Füße atmen nicht den ganzen Tag Luft ein und aus und sie fassen bei Weitem nicht so viele Gegenstände an, wie Hände es tun. Würde der infektionsscheue Mitbürger aber durch diese Socke atmen wollen, um den Gefahren unsichtbarer Aerosole proaktiv zu trotzen? Oder würde er im Angesicht eines Schweißfußes auf die Idee kommen, dass die legendären Sommerwellen und Impfdurchbrüche nicht trotz, sondern gerade wegen Masken toben?

„AIMS Press“ – Suitability of Rose Bengal sodium salt staining for visualisation of face mask contamination by living organisms

„scientific reports“ – Bacterial and fungal isolation from face masks under the Covid-19 pandemic