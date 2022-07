Die Gelegenheit ist derzeit günstig Die Saat des Zweifels an der Obrigkeit legen – und hegen

19. Juli 2022

Es wird jetzt höchste Zeit – bevor die Versammlungsfreiheit wieder abgeschafft wird

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Natürlich kann man nicht zu jeder und womöglich unpassender Zeit über den rosa Elefanten reden, vor dem alle um einen herum die Augen zu verschließen suchen. Man kann aber auch nicht einfach schweigen, weil man seine Ruhe haben möchte, die Fruchtlosigkeit jeglicher Diskussion als gesichert annimmt und zu wissen glaubt, dass der Gegenüber sich nicht bewegen wird. Es kommt darauf ja gar nicht an. Vielmehr ist bereits der Anschein des Eindrucks des Einverständnisses und der Komplizenschaft zu vermeiden. Das ist fast immer ohne großen Aufwand möglich.

Letzte Woche ist mir das umfassend klar geworden. Nach langer Zeit gab es endlich wieder ein größeres Event, eine Messe, bei der man den unterschiedlichsten Leuten aus dem weiteren beruflichen Umfeld wieder einmal persönlich begegnet. Man trifft sich, schüttelt sich die Hand (sic!), erkundigt sich nach dem jeweiligen Befinden und kommt beim Einstieg in die Unterhaltung nicht selten auf eine Anmerkung zu den letzten beiden Jahren oder die weitere Entwicklung die Zukunft betreffend zu sprechen. Ich meine nicht, dass man das Gespräch so lenken soll – es geschieht einfach. Die Sorge um die Zukunft – Energiekrise, Lieferketten, Ukraine-Krieg, ja sogar Inflation – einigt alle. Es trennt nur die Einschätzung bezüglich der Ursachen und der Verantwortung für die offenkundigen Zukunftsrisiken und wie man mit ihnen umgeht. Ähnlich ist es in Bezug auf die Bewertung der letzten zwei Jahre: Es besteht in der Regel Konsens darüber, dass Normalität einkehren müsse und es Zeit geworden sei, dass wieder Veranstaltungen wie diese stattfinden könnten – nur bei der Einschätzung bezüglich der Verantwortung für die zuvor erfolgte Abschaffung der früheren Normalität scheiden sich die Geister. Man kann also für den Fall, dass sich das Thema in kritisches Terrain bewegt, ohne Probleme das Gespräch von einer gemeinsamen Basis aus führen.

Das erleichtert vieles und war in den vergangenen zwei Jahren nun einmal nicht immer so. Der Druck durch absonderliche Vorschriften und nicht zuletzt durch die Erpressungsversuche zur Injektionsannahme war bisweilen so groß, dass man auf der Hut sein musste, um sich bei vermeintlich zwanglosen Gesprächen nicht unerwartet in einer Rechtfertigungssituation wiederzufinden. Das stresste, und um die eigene psychische Unversehrtheit zu erhalten und zu pflegen, war der Rückzug auf Räume der Normalität im eigenen Umfeld immer wieder notwendig. Auch leidlich neutrale Räume waren erst einmal erhaltenswert. Wenn die entsprechenden Triggerwörter im Umgang mit Personen fielen, zu denen ich eine überwiegend professionelle Beziehung habe, die ich nicht von der Politik stören lassen will, habe ich, so weit möglich, nicht selten abgelenkt und den Konflikt vermieden. Das ist nun nicht mehr nötig, wenn ich auch den Konflikt nicht unbedingt suche und ihn vermeide, wo er nicht fruchtbar sein kann. Ich beschränke mich darauf, kleine Spitzen zu setzen, das oberflächliche Small-Talk-Narrativ zu brechen, ohne wirklich anzugreifen, und überlasse es meinem Gegenüber, ob er darauf einsteigt – sei es zustimmend oder ablehnend – oder lieber ein anderes Thema sucht. Ich habe es nicht nötig zu insistieren und bleibe auf der kooperativen Ebene. Doch schweigen kann ich nicht mehr – mir ist das Risiko zu groß, dass dies als Zustimmung zum Narrativ gedeutet werden könnte.

„Der XY ist leider nicht gekommen – ich weiß nicht warum, vielleicht sind ihm derzeit die Corona-Zahlen zu hoch.“ So einen ähnlichen Satz kann man beispielsweise zu hören bekommen. Das kann man neutral bedauern; besser fühlt man sich jedoch, mit einer kleinen dazugesetzten Spitze zu signalisieren, dass eine solche Begründung vom eigenen Standpunkt doch recht abwegig erscheint: „… vielleicht, wobei es inzwischen eigentlich nur noch die Geboosterten etwas heftiger erwischt, soweit ich das in meinem Umfeld beobachten kann.“ Na ja, und so viel sind das ja nun auch nicht, scheint dabei durch. Der andere kann darauf eingehen, es aber auch dabei belassen.

In meinem industriellen beruflichen Umfeld ist die Sorge um die Lieferketten natürlich groß – und manch einer kann sich mittlerweile bereits vorstellen, dass in Deutschland die Energieversorgung in absehbarer Zeit zu einem Problem werden könnte, das für die industrielle Produktion nicht mehr allein durch Kaltduschen zu kompensieren sein dürfte. „Dass nach der verflixten Pandemie so ein verrückter russischer Diktator wieder einen Krieg in Europa beginnt, hätte ich mir ja auch nie träumen lassen.“ So mag jemand, sich auf einen breiten Konsens stützend, einfach nur seiner Hilflosigkeit Luft machen. Eine schlimme Sache, dem ist zuzustimmen, „… und unsere Regierung ist ja offenbar auch fest entschlossen, nach den Schäden durch ihre Lockdown-Politik auch noch die Energieversorgung in unserem Land radikal an die Wand zu fahren.“ – Nein, ich bin nicht bereit, die politische Gaunerbande aus der Verantwortung zu nehmen – klare Grenzen, um keinen falschen Eindruck zu erwecken.

Man hat ja immer den Eindruck, in einer Minderheit gegen eine nahezu geschlossene Front der Gläubigen und Mitläufer zu stehen; doch ich bin angenehm überrascht, wie oft ich in der letzten Zeit ausgehend von einem konformen Small-Talk-Satz auf diese Weise auf zumindest nur noch lose angelehnte Türen gestoßen bin, die sich ein ganzes Stück weiter öffnen ließen, wenn nicht gar von selber aufschwangen. Ich kann Sie daher nur dazu ermutigen, über den vertrauten Kreis hinaus ein paar Vorstöße zu wagen, wo auch immer man gerade locker ins Gespräch kommt. Immer verbindlich – wir wollen ja andere gewinnen und ermutigen, nicht vor den Kopf stoßen. Kommt man dabei in Resonanz, freuen sich beide Seiten über die Löcher in der Mauer, die unentdeckt geblieben wären, hätte nicht einer den ersten Schritt gemacht.

Ab und zu gerät man natürlich auch an einen härteren Fall. „China ist heftig – wie sie da die Leute eingesperrt haben, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Da sollten mal die hinschauen, die hier auf die Straße gehen, weil sie sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlen. Kann ich gar nicht begreifen.“ Ja, natürlich, die Chinesen langen ganz anders zu, dem kann man zustimmen, aber „… wenn es um die eigene Situation geht, kommt es halt darauf an, welchen Maßstab man anlegen will: Hält man eine freiheitliche Ordnung grundsätzlich für richtig und als die Voraussetzung für Recht oder kann man zufrieden sein zu wissen, dass es woanders in der Welt Orte gibt, wo die Menschen noch viel mehr unterdrückt werden?“ – Immer verbindlich bleiben, dann kann man sinnlosen und unfruchtbaren Konflikten ganz gut aus dem Weg gehen und dennoch seinen Punkt setzen.