Anne Will ist schuld Moderationsversagen

15. Juli 2022

Ungeheuerliches und Unerhörtes

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Es bedarf keiner ausufernden Recherchen im allgemeinen Diskursgeschehen, um zu erkennen, dass der gesellschaftliche Dialog unserer Zeit entgleist ist. Nicht nur in den sogenannten „sozialen Netzwerken“, sondern auch in Medien, die sich lange als etablierte Stimme der seriösen Nachrichtenübertragung verstanden hatten, dominiert ein unguter Ton. An die Stelle des respektvollen Fragens und Erörterns sind Holzhammerbotschaften getreten. Der andere wird nicht primär als potenzielle Quelle weiterer Informationen betrachtet, sondern es dominiert ein Impetus, ihn als Hindernis für die erfolgreiche Umsetzung der eigenen Weltsicht möglichst schnell und dauerhaft aus dem Weg räumen zu müssen. Diesem Zweck dienen weniger inhaltliche Argumente, sondern bevorzugt persönliche Angriffe, Ehrabschneidungen bis an die Grenze der justiziablen Relevanzschwelle und – in jüngerer Zeit besonders beliebt – das Umwölken des anderen mit giftigen Assoziationsdüften: A hat zwar selbst nichts Erwähnenswertes falsch gemacht, aber B, von dem jedermann weiß, dass er nichts taugt, hat ihn gelobt. Das reicht, um dem Publikum von jeder Kontaktaufnahme mit A abzuraten.

In wahrscheinlich jedem Lehrbuch zur Gesprächsführung findet sich prominent auf den ersten Seiten der grundlegende Hinweis: Die gedankliche Verbindung mit einem anderen Menschen erfordert nicht nur das Senden von Botschaften, sondern auch das Zuhören und Erfassen seiner Erklärungen. Wer den anderen mit dem, was er denkt und sagt, nicht zur Kenntnis nehmen will, der boykottiert schon auf dieser Ebene den Diskurs. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Dialog, ist in Wahrheit keiner. An die Stelle des Hin- und Herreichens von Gedanken, Erwägungen, Beobachtungen und Schlüssen ist das akustische und rhetorische Niedertrampeln des anderen getreten. Schon zu Beginn des Kontaktes stehen die Positionen der Beteiligten fest. Es ist klar, wer richtig liegt und wer falsch. Die Arena des Redens miteinander wird nur noch zum Schein betreten, um den offenkundig Irrenden ein weiteres Mal verbal zu Boden zu werfen und den Kampfplatz dann in einer Triumphpose zu verlassen. Kommunikation ist nicht mehr intellektueller Austausch, sondern interaktives Reviermarkieren. Das Schlachtengebrüll aus inhaltsleeren, aber stets deutlich abfälligen Bemerkungen vertreibt denjenigen, dessen Überlegungen keine Relevanz erhalten sollen.

Was hat den gesellschaftlichen Diskurs in dieser Weise zerstört? Wo liegen die Ursachen dieser Gesprächsvernichtung? Warum ist das, was man noch vor einer Generation als gegenstandsloses „Stammtischgerede“ bezeichnete – also als das kenntnislose, aber umso lautere Sprechen betrunkener Männer an verrauchten Kneipentischen –, zum breiten Standard in Internetforen und Qualitätsmedien geworden? Warum hat der vormals als „Boulevard“ belächelte Plauderjournalismus inzwischen mit giftigem Impetus die feinsten Redaktionsstuben erobert?

Es wäre vermessen, ein hochkomplexes Phänomen wie das des erstorbenen gesellschaftlichen Diskurses auf eine einzelne Ursache zurückzuführen. Eine solche Simplifizierung würde dem Ablauf kaum gerecht. Aber es lassen sich doch verschiedene Elemente des Trends ausmachen. Und ein sehr wesentliches scheint mir das massenmediale Format der sogenannten „Polittalks“ zu sein, die seit rund einer Generation den Diskurs bestimmend prägen. Wer diese Sendungen an ihren prominenten Sendeplätzen über die Jahrzehnte verfolgt hat, der kommt nicht umhin, die konsequente inhaltliche Verengung des Diskursfeldes zu bemerken. Nicht nur das unübersehbar winzige Personaltableau dieser Sendungen fällt auf. Eminent ist insbesondere die Standardkonstellation der Gäste, die schematisch allesamt praktisch nur eine einzige Auffassung vertreten, einander allenfalls in Marginalien widersprechen und einem tatsächlich dissentierenden Teilnehmer – sofern vorhanden – unisono entgegentreten.

Ein Publikum, dem ein derartiges Stück über Jahrzehnte immer wieder auf allen Sendeplätzen tagtäglich vorgeführt wird, hat faktisch keine Chance, selbst eine andere Debattenkultur zu entwickeln. Das Mundtotmachen als Zielmarke jeder Diskussionsrunde regnet aus den Massenmedien in den allgemeinen Diskurs herab. Zuletzt sind alle Stammtische, alle Schul- und Universitätspodien, ja selbst alle akademischen Erörterungen von dem Prinzip geprägt, dass die eine richtige Auffassung, der alle seriösen Akteure huldigen, gegen die letzten Widerstände Uneinsichtiger robust durchgesetzt werden müsse.

In äußerster plakativer Verkürzung würde der Boulevard also geradezu titeln können: „Anne Will ist schuld!“ Mit ihrer Redaktion hat sie – ebenso wie ihre hinreichend bekannten Kollegen auf allen Kanälen – nicht nur seit bald 15 Jahren das Personal der TV-Talks immer weiter thematisch und intellektuell ausgedünnt. Sie hat damit gerade eines nicht vorgeführt: Moderation. Der Moderator ist seiner Rollenbezeichnung nach ein „Mäßiger“. Wer immer ihm diesen Namen gab, der wusste: Wo Menschen debattieren und streiten, da neigen sie zu Emotionen. Die gilt es einzuhegen. Denn nur dort, wo die Gefühle kanalisiert werden, kann der intellektuelle Inhalt in den Vordergrund treten. Das ist die Aufgabe des Moderators.

Das Aufpeitschen der Debatten, das Ermöglichen, einzelne Meinungen und Auffassungen mundtot zu machen, das strukturelle Nichthören und Verschweigen von Kritik hat viele Debatten in Räume verdrängt, die vollends unmoderiert sind. Das hat ihnen nicht gutgetan. Man wird sehen, wie wir alle aus diesem Dilemma wieder herausfinden. Wer das Problem verschärfen will, der ersetze Moderation durch „Cancel Culture“. Denn merke: Was Menschen besonders erregt, nennen sie „unerhört“.