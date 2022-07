Bauern, Bonzen und Bomben Alles schon mal so ähnlich da gewesen

12. Juli 2022

Der Angriff der Politik auf das Eigentum führt bei der Landwirtschaft zwangsläufig zum heftigsten Widerstand

von Christian Paulwitz

In den Niederlanden wächst der Widerstand gegen die Politik, die die bürokratische Vorgabe der Senkung der Stickstoffausbringung um bis zu 95 Prozent dahingehend „gestaltet“, dass sie 30 Prozent der Höfe zur Aufgabe bringen will. Die Landwirte werden vor die Entscheidung gestellt, ihren Hof ersatzlos aufzugeben (zum Beispiel aus Altersgründen), sich entschädigen zu lassen unter der Bedingung der Selbstverpflichtung, nie wieder ihren Beruf auszuüben, oder sich direkt und entschädigungslos enteignen zu lassen. Das alles ist natürlich im Einklang mit „unseren europäischen Werten“ geplant – ich hoffe, Sie hegen da keinen Zweifel – und folgt dem alles überlagernden Ziel der Politik zur Nachhaltigkeit, wie sie am schönsten in den staatlichen Schuldenbergen zum Ausdruck kommt, die jede Staatstätigkeit unserer Zeit begleiten. Verantwortet werden die Pläne von der niederländischen Ministerin für Natur und Stickstoff (Minister voor Natuur en Stikstof), deren Titel uns nicht nur an die Bezeichnung des deutschen Ministers „für Wirtschaft und Klima“ erinnert, sondern uns auch die beruhigende Botschaft vor Augen führt, dass intellektuelle Schwäche nicht auf den deutschen Politikbetrieb beschränkt ist und man auch in Nachbarländern auf logische Widersprüche stolz ist. – Eine Ministerin „für“ Stickstoff ist also da, um etwas „gegen“ Stickstoff zu tun.

Wer sich in der vergangenen Woche nicht ausschließlich aus der Politik generell wohlgesonnenen Medien informiert hat, konnte nicht nur den Eindruck bekommen, dass die Landwirte es ernst meinen mit ihrem Widerstand und den Protesten, dass mehr dahintersteht als Tausende von Traktoren auf der Straße, dass angesichts des gezielten Schusses auf einen Jungbauern, der glücklicherweise in einem Stahlträger seines Traktors hängenblieb, die Polizei offenbar hilflos und manchmal der Panik nahe ist und dass die moralische Unterstützung der Proteste – hier wäre mal der Begriff „Solidarität“ angebracht – über die Branche hinausgeht und von weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird, ja sogar über die Landesgrenzen hinaus. Man mag sich auch die Frage stellen, warum ausgerechnet die Landwirte einen solchen Widerstand leisten und nicht etwa zuvor schon die Automobilindustrie oder die Gastwirte im Corona-Lockdown. – Es liegt am unmittelbar existentiell wirkenden Angriff auf das Eigentum, der sonst bislang nur bürokratisch verhüllt als Einschränkung erfolgt war; auch bei den Corona-Demonstrationen war dies der auslösende Widerstandsfaktor, da instinktiv viele Menschen gemerkt haben, dass mit dem Anspruch des Staates auf die Körper der Bürger für verordnete Injektionen das elementarste aller Eigentumsrechte angegriffen wird.

Für den Landwirt ist der Hof – in der Regel als Familienbetrieb und häufig über Generationen – und das Eigentum am Boden und an den Immobilien als Produktionsmittel identitätsstiftend. Gleichzeitig ist die Bevölkerung insgesamt von seinen Erzeugnissen abhängig, was in der arbeitsteiligen Gesellschaft jedoch aus dem Bewusstsein rückt. Die Übergriffigkeit des Staates gegen das Privateigentum erfährt daher bei der Landwirtschaft eine starke Barriere, während andererseits dort noch Substanz zu finden ist, wenn weite Teile der Bevölkerung bereits verarmt sind. Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, als Deutschland unter den Wirtschaftskrisen litt und gleichzeitig die hohe Reparationslast drückte, die in Goldmark und nicht in inflationiertem Geld eingefordert wurde, war dies nicht anders. Das ist der Hintergrund für den Roman von Hans Fallada, der unter dem Titel „Bauern, Bonzen und Bomben“ den Widerstand von Bauern in Holstein gegen die substanzzerstörende Besteuerung ihrer Höfe beschreibt, bekannt als Landvolkbewegung. Fallada versetzt die Handlung nach Pommern und gibt den Akteuren andere Namen. Tatsächlich liegt die Region der historischen Ereignisse in der Gegend um Neumünster, das im Zuge der Geschehnisse einem landwirtschaftlichen Boykott unterzogen wurde. Ernst von Salomon verarbeitete die Ereignisse in seinem Roman „Die Stadt“ mit zahlreichen benannten historischen Personen – wobei die Stadt hier nicht als Symbol des freien Bürgertums im Gegensatz zur feudalen Ordnung auf dem Land früherer Jahrhunderte zu verstehen ist („Stadtluft macht frei“), sondern als Sitz der staatlichen Behörden und der Bürokratie, die die Vollstreckungsbescheide erlässt und verfolgt. Im Gegensatz zu Falladas Roman ist „Die Stadt“ allerdings nur in kleiner Auflage erschienen und heute kaum mehr erhältlich.

Dank des staatlichen Schulsystems sind die historischen Ereignisse wenig bekannt. Der Kommunismus hat als bisher einzige politische Ideologie die Landwirte direkt enteignet und versucht, die Nahrungsproduktion zu verstaatlichen und aus Bauern Industriearbeiter zu machen; das Ergebnis ist bekannt und führte zu Millionen von Hungertoten. Der Bürokratenstaat hat es verstanden, wie auch bei der industriellen Produktion, das Eigentum formal zu belassen, aber seine Nutzung bis zum vollständigen Kontrollverlust des formalen Eigentümers zu reglementieren, ja, aus dem Landwirt selbst einen Anträge schreibenden Bürokraten zu machen. In Anlehnung an Robert Grözingers gestrigen Beitrag zum globalen Regime der Manager kann man feststellen, dass die landwirtschaftliche Produktion in die Kontrolle des Managements von Brüssel beziehungsweise der nationalstaatlichen Untergliederungen überführt worden ist. Das hat angesichts des langsameren Prozesses für lange Zeit nicht die unmittelbaren fatalen Auswirkungen gehabt, wie sie der abrupte Übergang in die Kolchosenwirtschaft mit Versorgungsausfällen nach sich zog, wobei die allgemein hohen technischen Produktionsfortschritte natürlich Voraussetzung waren, dass es überhaupt so lange funktioniert hat. Das politische Management wird letztlich aber zum selben Ergebnis führen wie die Kolchosenwirtschaft, denn auch dieses System agiert nach einem Plan mit technokratischen Zielen, die nicht den Bedürfnissen von Kunden der landwirtschaftlichen Erzeugnisse folgen, wie heute unschwer zu erkennen ist.

In Hans Falladas Roman ist das neue System jedoch noch in seinen Anfängen, und das Finanzamt plündert noch physisch direkt. Es braucht dazu freilich auch noch andere Finanzbeamte als die heutigen reinen Schreibtischtäter; Finanzbeamte, die unter Polizeischutz zu den Bauern auf den Hof gehen, um ein oder mehrere Stücke Vieh fort, ein Stück die Straßen durch ein Dorf entlangzuführen. Zufällig liegt da mal am Wegesrand ein kurzfristig in Brand geratener Strohballen – keiner kann sich erklären, wie –, worauf das gepfändete Vieh in Panik gerät, sich losreißt und in den heimischen Stall flüchtet. Ist die Beschlagnahmung jedoch gelungen, so will bei der Auktion zugunsten der Finanzbehörde keiner der Viehhändler ein Gebot nennen, da jeder von ihnen wusste, dass er danach keinen Handel mehr mit einem der Bauern der Region machen würde. Die Bauern waren noch keine Bürokraten, und die Viehhändler noch keine Manager. Doch der Staat versteht, die Daumenschrauben anzuziehen. Die Konflikte weiten sich aus und verlagern sich auf eine andere Ebene. Lokalpolitiker versuchen zwischen Behörden, Bauern und anderen Protagonisten den Deckel auf die Konflikte zu bekommen, was am Ende gelingt und den Staat doch wieder wachsen lässt. Es ist keine libertäre Geschichte – die Bauern behaupten sich, aber der Staat gewinnt letztlich trotzdem. Wo es Finanzbeamte gibt, die noch fähig sind, einen Ochsen am Strick zu führen, gibt es zumindest die Chance, dass der Staat Grenzen in seinem Plünderungszug letztlich noch zu respektieren weiß, sodass sich die meisten damit arrangieren können. – Doch das war eine andere Zeit.

Die heutige Bürokratenklasse ist dagegen völlig ohne Bezug zum normalen Leben. Sie lebt in technokratischen Phantasiewelten, die beispielsweise aus abstrakten Grenzwerten für Stoffe bestehen, deren Bedeutung, messtechnische Erfassung und Auswirkung auf Produktionsprozesse sie weder erfassen kann noch will. Es gibt Vorgaben, einen Plan, und der wird umgesetzt. Fertig. Protest dagegen wird bereits intellektuell gar nicht verstanden, sondern nur als Störung bei der Umsetzung des Plans wahrgenommen. Die Frage ist jetzt, ob weite Teile der Bevölkerung schnell genug ihren Zugang zum Leben wiederfinden und dem Management der Bürokraten zusammen mit den Bauern entgegentreten – nicht nur in den Niederlanden. Ich fürchte, so weit ist es noch nicht ganz; die absehbaren landwirtschaftlichen Produktionsausfälle könnten jedoch harte, aber schnell erfolgreiche Lehrer sein.