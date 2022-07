Herrschaftstheorie Die Pionierrolle des Dritten Reichs im globalen Regime der Manager

11. Juli 2022

Deutschland hat den Krieg verloren, aber der „Faschismus“ hat ihn gewonnen

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Das Kapitel über Nazideutschland in dem von mir in der vergangenen Woche besprochenen Buch „The Managerial Revolution“ von James Burnham verdient eine eigene Kolumne. Die Überlegungen des Amerikaners in jenem Kapitel sind für deutsche Leser in mehrfacher Hinsicht ein Augenöffner und erklären vielleicht, weshalb allem Anschein nach seit den frühen ...