Die libertäre Abtreibungsdiskussion Gegensätzliche Ergebnisse bei der Orientierung an Recht und Freiheit?

05. Juli 2022

Es fehlt noch an einem konsistenten staatsfreien Ansatz zur Durchsetzung von Rechten handlungsunfähiger Personen

von Christian Paulwitz

Das Urteil des Supreme Court der USA, das ein Bundesgesetz zur generellen Legalisierung von Abtreibung von 1973 aufgehoben hat, hat auch die libertäre Abtreibungsdiskussion hierzulande neu entfacht. Die zwei Pole liegen im Recht der Frau auf Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper und im Recht des ungeborenen Lebens auf die eigene Existenz. Da Letzteres auch in der libertären Szene häufig von christlich geprägten und motivierten Personen verteidigt wird und dies bei der Argumentation für ein Abtreibungsrecht der Frau leider auf der anderen Seite gerne zu Schubladenzuordnungen führt, motiviert mich diese etwas verhärtet scheinende Front, mich heute von meiner nicht religiösen Haltung aus mit dem Thema zu beschäftigen. Ich bin nämlich der Ansicht, dass bei sorgfältiger Auseinandersetzung mit der Sache auf einer libertären Basis ein mindestens 90-prozentiger gemeinsamer Grundkonsens erzielbar sein müsste.

Zunächst der Anlass: Wie bereits angemerkt wurde, ist lediglich eine zentrale Regelsetzung gestrichen und damit auf die einzelstaatliche Ebene verwiesen worden. Unabhängig vom Inhalt kann dies grundsätzlich begrüßt werden, wobei der einzelne US-Staat natürlich noch eine unbefriedigend große Einheit ist; aber die Richtung stimmt.

Immer auseinandergehen werden die Meinungen beispielsweise bei einem Recht auf Abtreibung nach Vergewaltigung. Ich kann mir keine akzeptable Rechtsnorm einschließlich Durchsetzung vorstellen, die einem Menschen verwehrt, die Folgen des Unrechts einer Vergewaltigung für das eigene Leben nach eigenem Entscheidungsermessen zu begrenzen, obwohl ich auch das Recht des daran unschuldigen Lebens sehe. Es ist einfach zu viel für mich, darüber zu urteilen, und ich weiß nicht, wer dazu als unbeteiligter Dritter in der Lage sein soll. Ähnlich, aber sehr differenzierungsbedürftig, verhält es sich bei absehbaren schweren Behinderungen, insbesondere geistig-körperlicher Art in einer Schwere, die ein halbwegs selbstbestimmtes handlungsfähiges Leben grundsätzlich ausschließt. Früher haben solche Fälle nicht lange gelebt und sind meist kurz nach der Geburt bereits verstorben, doch die moderne Medizin macht die physische Lebenserhaltung über Jahrzehnte möglich. Allerdings zweifle ich an der Häufigkeit der so eindeutigen und zuverlässigen frühzeitigen Erkennbarkeit als Abtreibungsgrund, zumal die Methode der Fruchtwasseruntersuchung selbst ein nicht vernachlässigbares Risiko zur Schädigung in sich trägt. Ein drittes Beispiel wäre eine Schwangerschaft, die absehbar Leben oder Gesundheit der Mutter gefährdet. Ich persönlich würde hier immer das Leben der Mutter als schützenswerter als das des ungeborenen Kindes ansehen, aber ich gestehe zu, dass man da zumindest unter bestimmten Umständen auch anderer Ansicht sein kann. Worin man trotz inhaltlichen Dissenses in all diesen Fällen jedoch weitgehend einig sein sollte: Es gibt gute argumentative Gründe gegen ein durch welche Institution auch immer formuliertes und sanktioniertes Abtreibungsverbot.

Bei der weitaus überwiegenden Zahl der millionenfachen Abtreibungen in den Industrieländern treffen all diese Hintergründe jedoch nicht zu, und zu deren Rechtfertigung sollten die wenigen Ausnahmefälle nicht missbraucht werden. Nun wird gelegentlich gesagt, bei dem abzutreibenden Fötus handele es sich nur um einen Zellhaufen und nicht bereits um ein menschliches Individuum mit den daraus resultierenden Rechten. Ich denke, das ist der eigentliche Kernpunkt der Befürworter einer „liberalen“ Abtreibungsregelung unter den Libertären. Doch er ist aus rein biologischen Gründen – abgesehen von einem Zeitraum von vielleicht einigen Tagen nach der Empfängnis – eindeutig unzutreffend, jedenfalls was den typischen Zeitpunkt der Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche betrifft, und über diese Fälle ist vornehmlich zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Embryo unzweifelhaft ein menschliches Wesen mit Kopf, mit eigener Individualität, ausgebildeten Extremitäten und einem Herz, das schlägt. Mehr noch: Es hat Emotionen, schnelleren Herzschlag bei Aufregung und führt Abwehrreaktionen gegen das Abtreibungswerkzeug aus, wie bereits 1984 im Abtreibungsfilm „Der stumme Schrei“ gezeigt wurde (unten verlinkt). Sobald jedoch Klarheit über die menschliche Individualität des Embryos besteht, sollte ebenso klar sein: In der überwiegenden Zahl der Fälle ist eine Abtreibung ganz eindeutig ein schweres Unrecht, ohne dass es dazu viel zu diskutieren gäbe.

Die Frage ist nun nicht die der Sanktionierung, sondern warum dieses Unrecht, bei dem eine Mutter ein menschliches Individuum im eigenen Leib brutal zerstückeln lässt, in millionenfacher Weise geschieht unter zivilisatorischen Bedingungen, unter denen ein Großteil der Frauen emotional kaum in der Lage sein dürfte, ein verletztes Tier zu erschlagen, um ihm Leid zu ersparen, wenn es die Situation erfordert. – Ich will mit dem krassen Kontrastbeispiel nur die Ungeheuerlichkeit dessen veranschaulichen, was passiert. Niemand kann mir erzählen, dass eine Abtreibung, auch wenn nur eine grobe und geschönte Vorstellung dessen vorhanden ist, was dabei passiert, für das weitere Leben einer normalen Frau folgenlos bleibt. Ein Teil der Erklärung mag die Unkenntnis über den genauen Ablauf einer Abtreibung sein, doch das reicht nicht aus. Der Wille zur Unkenntnis ist notwendig, gefördert durch eingeübte Verantwortungsabgabe an den Regelsetzer Staat. Früher hat er es verboten, jetzt erlaubt er es. Was aber gesetzlich erlaubt ist, ist auch Recht – so die anerzogene Vorstellung. Von da aus ist es nur ein kleiner Schritt zu: Damit das, was ich gerne hätte, auch Recht wird, sollen die Gesetze entsprechend angepasst werden. Und damit kann man dann auch endgültig die Verantwortung abgeben. So wird aus Abtreibung ein Massenphänomen – ist ja nichts dabei. Das Recht der Frau auf Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper als Gegensatz zum Lebensrecht des Embryos ist – in dieser Allgemeinheit – ein virtuelles Konstrukt staatlicher Rechtsetzungsphilosophie mit vielen Freunden der Verantwortungslosigkeit: Wenn eine Frau selbst über den Fortbestand des Embryos in ihrem Körper entscheiden kann, warum soll dann ein Mann Verantwortung für das geborene Leben übernehmen? Warum soll überhaupt noch jemand Verantwortung für sein Handeln übernehmen?

Fazit so weit: Der Staat als sich selbst legitimierender Monopolist für Rechtsetzung ist der Garant für lebensfeindliche Ergebnisse. Das ist auch zwangsläufig nicht anders zu erwarten, weil er letztlich in seinem Geschäftsmodell das Bedürfnis der Verantwortungsabgabe zu befriedigen sucht und dadurch wächst und gedeiht. Im Falle der Abtreibung als Massenphänomen gibt es ein breites Feld von Nutznießern für die Verantwortungsabgabe, und vielleicht sind die Nutznießer am wenigstens die Frauen, die sich die Frage der Abtreibung stellen. Kein Staatsbürger hat mit einem staatlich legitimierten Abtreibungsangebot ein Problem außer ethischer Natur – niemand, der geboren ist, fürchtet, selbst Opfer einer Abtreibung zu werden – es muss also keine Rücksicht genommen werden. Deswegen wird ein großer Teil der Kritik mit christlich-religiösem Hintergrund formuliert – wer sich, sagen wir mal, religiös unabhängig fühlt, sollte damit sicher kein Problem haben. Doch war es auch die Kirche, die über weite Teile vergangener Jahrhunderte als eigene vom Staat getrennte Institution ein System echter Gewaltenteilung in Europa sichergestellt und die Lebensfeindlichkeit des Staates begrenzt hat. Heute ist sie vom Staat vereinnahmt und es gibt keinen Ersatz für diese Rolle.

Die Herausforderung für uns: Wir lehnen den Staat auch als Verbieter und Sanktionierer von Abtreibungen ab. Es gibt zwar zahllose libertäre Texte über das Wesen von Eigentumsrechten und deren Durchsetzung ohne Staat sowie interessante Beispiele, wie institutionalisierte Dienstleister zur Schaffung und Behauptung auch komplexer Eigentumsrechte frei und ohne Staat entstehen und funktionieren können. „Der gar nicht so Wilde Westen“ war da für mich eine sehr erhellende Lektüre. Doch wenn es um Recht bei einem Konflikt und die Sanktionierung einer Tat zur Aufrechterhaltung des Rechtsfriedens geht, wenn die eine Konfliktpartei ihren Rechtsanspruch selbst nicht formulieren und dafür eintreten kann – beispielsweise nach einem Mord –, wird es schon schwieriger, obwohl es auch hierfür nicht staatliche Lösungsansätze in freiwilliger Selbstorganisation gibt. Doch das ungeborene Leben hat seinen besten Anwalt in der Mutter – was ist, wenn dieser sich gegen es wendet? Der Staat ersetzt die Mutter jedenfalls auch in diesem Fall gewiss nicht: Er entfremdet sie.

