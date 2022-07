Sommerlich heiter Liegengebliebenes, Gedankensplitter, Zugespitztes …

04. Juli 2022

… bekömmlich serviert

von Klaus Peter Krause

Klimaschutz: Die Jugend demonstriert für ein Geschäftsmodell. Sie weiß es nur nicht. Das Modell heißt Klimaschutz. Die, die von dem Geschäftsmodell leben, sind happy.

Politik: Es ist gut, wenn sich Jugend auch politisch engagiert, aber nicht, wenn sie – weil guten Glaubens – irregeführt ist.

Freiheit, voll ausgenutzt: Man hat auch das Recht, die Freiheit zu nutzen, um sich blenden und desinformieren zu lassen. Nur dumm, dass so viele davon Gebrauch machen.

Rationale Argumente verfangen bei Verblendeten nicht. Dummerweise sind sie die Mehrheit.

Extremismus: Man hat nicht gerade den Eindruck, dass die regierungsfrommen Medien den Extremismus von „links“ mit der gleichen Inbrunst verfolgen wie den von „rechts“. Extremismus, aus welcher Ecke auch immer, ist extrem untauglich – mit einer Ausnahme: Ich bin extrem für Freiheit.

Lückenpresse (Michael Klonovsky): die mediale Dampfwalze der Desinformation.

Atomgegner: Komisch, die Bombe, die zerstört, dulden sie inzwischen, die friedliche Atomkraft, die CO2-freien Strom liefert, noch immer nicht.

Energiewende: Mutwillig wird zerstört, was vor der Energiewende hervorragend funktioniert hat und preiswert war.

Elektroautos: Warum will die politische Führung, dass wir alle Elektroautos fahren? Weil sie den Strom leichter abschalten als den Benzinhahn zudrehen kann.

Der Blackout, der schon da ist: der mentale. Es ist ein täglicher kollektiver Stromausfall in den Gehirnen jener, die an den vorgetäuschten Sinn der Klimaschutzpolitik und „Energiewende“ glauben. Kein Lichtblick erhellt sie. Die Täter haben tägliche Erfolgserlebnisse.

Die Grüne im Auswärtigen Amt: Lieber Bockbier als Baerbock. (’Tschuldigung, ein Kalauer).

Alter: Das Schöne in meinem Alter: Ich will nichts mehr werden, nur was sein.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.