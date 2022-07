Herrschaftstheorie Das Regime der Manager

04. Juli 2022

Ein 1941 verfasstes Buch sagt unserer Zeit präzise Freiheitsverlust und Antikapitalismus voraus

von Robert Grözinger

Wenn ein Amerikaner in einem im Frühjahr 1941 herausgegebenen Buch schreibt, dass Deutschlands Niederwerfung Frankreichs bedeute, dass, egal wie der Krieg ausgehe, die Zeit der souveränen Einzelstaaten Europas unwiderruflich vorbei sei und sie stattdessen in einem den Kontinent umspannenden Superstaat aufgehen würden, lässt das aufhorchen.

Andere Beobachtungen desselben Autors im selben Buch verdienen ebenso Aufmerksamkeit: Wo immer seit 1917 der Sozialismus implementiert worden sei, sei er, gemessen an seinen Idealen „Gleichheit, Demokratie, Internationalismus“, innerhalb kurzer Frist gescheitert. So viel ist heutzutage eine Binsenweisheit. Jetzt aber der entscheidende Punkt: In keinem dieser Fälle sei man zur alten Gesellschaftsform, die der Autor „Kapitalismus“ nennt, zurückgekehrt. Stattdessen sei in jedem Fall etwas ganz Neues entstanden, mit einer Reihe übereinstimmender Merkmale, die aber weder „kapitalistisch“ noch „sozialistisch“ seien. Seine These kann man folgendermaßen zusammenfassen: Die Kapitalisten, also die De-jure-Eigentümer der Produktionsgüter, wurden zwar entmachtet. Nicht aber das „Volk“ übernahm das Zepter, nicht die Arbeiter und Bauern, sondern in allen Fällen die „Manager“, also die, de facto, neuen Eigentümer der Produktionsgüter.

Wo immer die Manager die Herrschaft übernähmen, und das werde, so der Autor vor gut 80 Jahren, in Kürze auf der ganzen Welt geschehen, könne es sehr wohl zunächst eine Tyrannei, aufgrund fortgeschrittener Technologie sogar eine totalitäre Diktatur geben. Zwar könne nach einer Phase der Konsolidierung wieder eine Art von Demokratie entstehen. Die Souveränität des Parlaments, wie es sie im „Kapitalismus“ bis zum Ersten Weltkrieg zumindest in den westlichen Staaten gegeben habe, werde aber nicht zurückkehren. Stattdessen werde legitime politische Opposition faktisch in Institutionen wie „Syndikaten, Genossenschaften und technischen Vereinigungen“ lokalisiert sein.

Wer wird beim Lesen dieser Zeilen nicht an Gewerkschaften, NGOs oder Lobbyverbände denken? Dieses Buch verdient viel mehr Aufmerksamkeit, als ihm heutzutage zukommt. Ich danke an dieser Stelle meiner Co-Kolumnistin Monika Hausammann, die mich auf das Werk hinwies.

Das hier beschriebene Buch ist von James Burnham und trägt den Titel „The Managerial Revolution“. Selbst in englischsprachigen Ländern ist es kaum bekannt. Viel berühmter ist ein anderer Autor, der Burnham, wenn auch kritisch, sehr ernst nahm und manche Voraussagen des Amerikaners acht Jahre später „popularisierte“: George Orwell. In dessen warnender Dystopie „1984“ verarbeitete der Engländer unter anderem diese Prophezeiung Burnhams: Das Regime der Manager beinhalte zwar ein Streben nach einer Weltregierung, aber aus verschiedenen Gründen werde es stattdessen drei sich ständig und in wechselnden Allianzen bekriegende Superstaaten geben, die sich um die industriellen Kraftpakete USA, Nordwest-Europa und Ostasien – Japan und/oder die Ostküste Chinas – zentrieren werden. In den Details kam es zwar ein wenig anders. Zum Beispiel glaubte Burnham noch vor Beginn des Unternehmens Barbarossa, dass Deutschland und Japan sich in Kürze Russland teilen würden. Aber zumindest im Hinblick auf das geostrategische Großbild behielten Burnham und daher auch Orwell recht. Und zwar ungeachtet dessen, dass Burnham, der 1941 von der Wirkung der Präsenz von Atomraketen nichts gewusst haben kann, die – vorübergehende? – Verschiebung des europäischen Machtzentrums nach Moskau nicht voraussah.

Eine deutsche Ausgabe kam kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Titel „Das Regime der Manager“ auf den Markt, scheint aber seither vergriffen und nicht wieder aufgelegt worden zu sein. Der Autor, der von 1905 bis 1987 lebte, war als junger Mann ein Trotzkist, der in den 1930er Jahren den Marxismus verwarf und danach zu den frühen Neokonservativen zählte. Während des Zweiten Weltkriegs wechselte der Philosophieprofessor von der Universität von New York zum Office of Strategic Services, der Vorläuferorganisation der CIA.

Ich habe selten ein Buch gelesen, dass so emotionslos, nüchtern und klar unsere gegenwärtige außen- und innenpolitische, ideologische und gesellschaftliche Lage korrekt – wenn auch mit Einschränkungen, siehe unten – beschreibt und vorhersagt.

Burnham sieht seine Zeit in einem grundsätzlichen Umbruch vergleichbar mit jener am Ende des Feudalismus, der, in seinen Worten, von einer „kapitalistischen“ oder „bürgerlichen“ Gesellschaft abgelöst wurde. Genau wie der damalige Wandel zwangsläufig gewesen sei, sei auch das Regime der Manager unvermeidlich, so Burnham. Man kann seine Worte so interpretieren, dass sich der Kapitalismus zu Tode gesiegt hat. Dessen Primat des Gewinnstrebens habe ständige Effizienzsteigerungen nötig gemacht. Um die Effizienz zu steigern, waren – und sind – Koordinatoren technischer und produktiver Prozesse nötig, die über natur-, aber auch human- und sozialwissenschaftliche Fertigkeiten verfügen. Unabhängig von der Größe der Unternehmen entsteht außerdem ein Bedarf nach externen Skaleneffekten, also einer zwischenbetrieblichen Koordination von Produktionsprozessen. Also noch mehr Bedarf nach, diesmal außer- oder überbetrieblichen, Koordinatoren oder eben „Managern“.

Bekannt ist in der Wirtschaftswissenschaft das Phänomen der Trennung von Eigentum und Kontrolle. Der Eigentümer will hohen Gewinn, der Kontrolleur, also der Geschäftsführer, der leitende „Manager“ will dagegen, auf Kosten des Gewinns, eine Ausweitung der Produktion, um ein höheres Gehalt und den psychosozialen Gewinn der Macht- und Einflussausweitung einzufahren.

Burnham durchsticht die Dichotomie dieser angeblichen Trennung und sagt schlicht und einfach: Ohne Kontrolle kein Eigentum. Die stattfindende „Trennung“ sei in Wahrheit eine faktische „Übergabe“ von Eigentum an den Kontrolleur. Es gebe zwei Sorten von Kontrolle: die Kontrolle über den Zugang zu den Produktionsgütern und die Kontrolle über die Vorzugsberechtigung in der Verteilung ihrer Produkte. Burnham: „Historische Erfahrung lehrt uns, dass ein Mangel an Korrelation zwischen den beiden Kontrollarten nicht lange andauert. Entscheidend ist die Kontrolle über den Zugang. Wenn dieser konsolidiert ist, folgt ihr die Kontrolle über die Vorzugsberechtigung in der Verteilung.“

Einen Punkt zum Thema Eigentum übersieht Burnham jedoch. Wie wir von Hans-Hermann Hoppe lernen, ist Eigentum mit Vererbung verbunden, also die Entscheidung des Eigentümers, wem das Eigentum nach seinem Tod zukommen soll. Ein Manager wird zwar in seinem Leben die Verfügungsgewalt über die Güter haben, nicht aber die Entscheidungsgewalt über die Vererbung. Diesen Aspekt der Zukunftsorientierung diskutiert Burnham nicht.

Aber die Folgen ihrer Missachtung hat er präzise erkannt. Der Ex-Trotzkist deutet an, dass die Kapitalisten selber schuld daran sind, dass ihnen die Verfügungsgewalt über ihre Güter entgleitet, und zwar, auch wenn er es nicht so formuliert, aufgrund zunehmender Gegenwartsorientierung, also des Ausblendens der Erbfolge. Die Kapitalisten, schreibt der Amerikaner, hätten sich aus der Produktion zunehmend zurückgezogen und verbrächten ihre Zeit mehr und mehr „auf Jachten, an Stränden und in Kasinos sowie auf Reisen zwischen ihren vielen Anwesen“. Andere beschäftigten sich etwas zukunftsorientierter, aber abseits von ihrem Eigentum „in karitativen, Bildungs- oder sogar künstlerischen Aktivitäten“. Den Platz an den Schalthebeln der Produktion, den sie räumten, besetzten zunehmend die Manager.

Burnham sagt voraus, dass diese Machtübernahme der Manager weitreichende Folgen für die Gesellschaft haben werde, denn im Gegensatz zum „eingeschränkten“ Staat, der als solcher den Zwecken der Kapitalisten diente, werde sich der Staat unter Managerherrschaft immer mehr in die Wirtschaft einmischen und diese zu einem großen Teil direkt übernehmen. Auffälliger und extensiver noch werde die Ausweitung der Kontrolle des Staates über die Wirtschaft sein, „ohne dass ihm das Eigentum vollständig übertragen wird“.

Die Kapitalisten würden dieser Entwicklung zwar Widerstand entgegensetzen. Langfristig werde dieser Widerstand aber zusammenbrechen. Unter anderem, weil das Managementsystem aus Sicht der Massen den Vorteil habe, eine größere Produktionsmenge herstellen und somit einen „etwas höheren materiellen Lebensstandard“ schaffen zu können. Burnham: „Ob das als Ausgleich für andere Facetten der Managementgesellschaft betrachtet wird, ist natürlich eine ganz andere Frage.“

Zu diesen „anderen Facetten“ gehöre an erster Stelle das Verschwinden der Souveränität aus den Parlamenten und ihre De-facto-Übertragung auf die Ämter und andere Exekutivorgane des Staates. Diese würden von einem anderen Menschentyp bevölkert werden als die Amtstuben im eingeschränkten Staat, zu dessen Aufgaben lediglich gehörten, „ein paar Steuern einzukassieren, den diplomatischen Dienst auszuüben und Gesetzesbrecher strafrechtlich zu verfolgen“. Neue Agenturen würden geschaffen, um „neue Aktivitäten und Ausweitungen von Aktivitäten zu handhaben“. Mit anderen Worten würden sie vom „Managertypus“ besetzt werden, die eine „Managersicht“ der Welt haben.

Wie jede Gesellschaftsform, so Burnham, brauche auch die Managergesellschaft eine tragende Ideologie. Während die Ideologie des Kapitalismus auf Individualismus gefußt habe und allem was dazugehöre – Eigentumsrecht, Vertragsfreiheit, Privatinitiative, um nur einige zu nennen –, baue die Ideologie der Managergesellschaft auf Kollektivismen wie Staat, Volk und Rasse. Im 21. Jahrhundert könnte man noch Dinge wie Behinderungsgrad, Alter, Geschlecht, Sexualorientierung und/oder „Gender“ hinzufügen – aus Managersicht kann es nicht kompliziert genug sein. Statt auf Freiheit setze die Managergesellschaft auf Planung. Statt auf Recht auf Pflichten, Ordnung und Disziplin. In Corona-Zeiten heißt das entsprechende Zauberwort: „Solidarität“. Auch „positiv besetzte Elemente“ der absterbenden kapitalistischen Ideologie würden laut Burnham übernommen: Bestimmung, Zukunft, Opferbereitschaft, Macht.

All diese Begriffe hülfen, eine „psychische Atmosphäre für die Demontage kapitalistischer Eigentumsrechte, der Akzeptanz der Staatswirtschaft, die Herrschaft einer neuen Staatsform, die Zurückweisung des ‚Naturrechts des Kapitalismus‘ und die Zustimmung zum Krieg der Managergesellschaft“ vorzubereiten.

Krieg der Managergesellschaft? Leninismus-Stalinismus, Faschismus-Nazismus und „in unvollständigem und weniger entwickeltem Ausmaß der New Deal und die Technokratie“ seien allesamt Ideologien der Managergesellschaft. Dass diese sich bekriegten, sei nicht überraschend, sagt Burnham. Zu Beginn des kapitalistischen Zeitalters hätten sich die verschiedenen reformerisch-christlichen Konfessionen, die er als Basis der kapitalistischen Ideologie betrachtet, gegenseitig ebenso scharf bekämpft, wie sie den mittelalterlichen Katholizismus als Ausdruck der feudalen Ideologie bekämpft hätten.

In der Möglichkeit, dass das Regime der Manager hauptsächlich diktatorisch sein werde, sieht Burnham eine weitere Parallele zum Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Diese Phase sei ebenfalls von „unbarmherzigen und brutalen“ Diktaturen geprägt gewesen, die nur deswegen nicht totalitär gewesen seien, „weil ihnen die technischen Mittel dazu nicht zur Verfügung standen“. Wiewohl eine demokratische Entwicklung der Managergesellschaft „wahrscheinlich“ sei, werde sie, siehe oben, das Parlament entmachten. Wer für Demokratie sei, habe aber keinen Grund, „in dieser Hinsicht überoptimistisch zu sein“.

Egal, in welcher ideologischen Ausprägung, schlussfolgert Burnham, richteten die Manager ihre Aktivitäten gegen die Kapitalisten, gegen die Massen und schließlich, um die „besten Preise“, also um Gewinne und Löhne, gegen sich selbst. Im Leninismus-Stalinismus waren zuerst die Kapitalisten „dran“, dann die Massen. Unter den Nationalsozialisten war die Abfolge umgekehrt. Etwas vage bleibt Burnham bei der Beschreibung des Kampfes der Manager gegen sich selbst, denn das liege noch in der Zukunft. Vielleicht kann man heute als Beispiel Folgendes heranziehen: Atomstrommanager und -lobbyisten gegen Kohlestrommanager, unter Heranziehung der Vorstellung, sogar das Klima „managen“ zu können. Letzteres unterstützt im Übrigen die von Burnham vorhergesagte, wenn auch vergebliche Tendenz zur Weltregierung. Oder, noch aktueller: Transgenderisten gegen feministische Gesellschaftsklempner.

Neben einigen Kleinigkeiten verdient lediglich ein Aspekt des Buches negative Kritik, nämlich seine Klassifizierung des vorangegangenen Zeitalters als „kapitalistisch“ beziehungsweise seine Benennung der „Kapitalisten“ als die damals herrschende Klasse. Diese Bezeichnungen scheinen ein Überbleibsel aus Burnhams marxistischer Phase zu sein. Herrschen tut nicht der, der die Produktionsmittel, sondern derjenige, der das Monopol auf die Ausübung legaler Gewalt besitzt. Das ist der, der die ausführenden Organe im Staat besitzt. Die Kapitalisten der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hatten zwar großen Einfluss auf den Staat, die Manager von heute hingegen – eine große Zahl von ihnen jedenfalls – sitzen „im“ Staat.

Es stimmt, dass die Kapitalisten von damals ihr eigenes Grab schaufelten, als sie den Staat baten, ihnen beim Gewinnmachen behilflich zu sein. Nicht zuletzt mit Hilfe der Manipulation der Geldmenge – ein Thema, auf das Burnham leider überhaupt nicht eingeht. Mit diesen und anderen staatlichen Maßnahmen ermächtigten die Kapitalisten den „nicht unternehmerischen Flügel der Mittelschicht“. Diesen anderen Begriff für „Manager“ nannte mir der Historiker und führende britischen Libertäre Dr. Sean Gabb, mit dem ich mich über das Buch Burnhams unterhielt.

Gabb zufolge sei Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert die führende kapitalistische Nation geworden, weil im 17. Jahrhundert die damals wirkliche herrschende Klasse, die Aristokraten, einen Machtzuwachs eben dieses „nicht unternehmerischen Flügels der Mittelschicht“ verhindert habe. Während Frankreich ein großes stehendes Heer gebraucht und eine dafür nötige umfangreiche Bürokratie aufgebaut habe, hätten die damaligen englischen Könige mit dem Erzfeind gleichziehen wollen. Doch die britischen Edelleute hätten sich quergestellt. Denn sie erkannten, so Gabb, im „nicht unternehmerischen Flügel der Mittelschicht“, welche die Bürokratie bevölkern würde, ihren wahren Feind.

Aufgrund dessen gab es lange Zeit einen sehr beachtlichen Unterschied in der Zahl der Bürokraten diesseits und jenseits des – England auch ohne stehendes Heer schützenden – Kanals. Im Jahr 1820, so Gabb, habe das französische Innenministerium 20.000 Beamte beschäftigt. Das entsprechende britische Ministerium dagegen habe im selben Jahr ganze neun Staatsdiener beschäftigt. Nicht 9.000 oder 900. Neun.

In die daraus resultierende relative fiskalische und regulatorische Freiheit seien ganz von selbst die Angehörigen des „unternehmerischen Flügels der Mittelschicht“ – die Kapitalisten – gestoßen und hätten einen Wohlstand geschaffen, der den Aufstieg Großbritanniens zur führenden Weltmacht ermöglicht habe. Den anderen Mächten sei nichts anderes übrig geblieben, als Großbritannien einigermaßen nachzuahmen, um nicht völlig abgehängt zu werden.

Schließlich aber habe auch in England der Bedarf der Kapitalisten nach externen Skaleneffekten, nach staatlicher Koordination gesiegt. Im Jahr 1870 sei zum Beispiel hier die Staatsschule etabliert worden. Die dafür benötigte Aufsichtsbürokratie habe Zahl und Finanzkraft des „nicht unternehmerischen Flügels der Mittelschicht“ vergrößert. Wichtiger gerade in diesem Fall: Zunehmend sei über die Schulaufsicht der Wertekanon dieses Flügels – Interventionismus aufgrund angeblicher Besserwisserei der Gebildeten – in den Lehrplan eingearbeitet worden. Aufgrund des direkten Zugangs zu jungen beeinflussbaren Köpfen hätten die „Manager“ den Propagandakrieg gegen die zuvor herrschende Klasse der Aristokraten gewonnen. Der Erste Weltkrieg habe die letzten Widerstände gegen den Aufstieg der „Manager“ entfernt. Dieser Aspekt fehlt in „The Managerial Revolution“, tut aber der Wichtigkeit des Werkes keinen Abbruch.

Burnhams Buch ist es wert, es aus der Versenkung und Vergessenheit herauszuholen. Es erklärt, weshalb wir in einer Zeit leben, in der jeder Aspekt des Lebens reguliert wird – oder noch werden soll. Es lehrt, wer wirklich an der Macht ist und warum. Burnham, der diese Entwicklung vermutlich begrüßte, zeigt uns zwar keinen Weg aus dieser unserer Lebensrealität. Den Weg müssen wir selber finden. Ich denke, dass Orwell dazu in seinem erwähnten Buch einige versteckte Hinweise lieferte, wie ich in einer Kolumne im vergangenen Dezember diskutierte (siehe Link unten). Wie auch immer: Unverzichtbar für diese Aufgabe ist, genau zu wissen, wo wir stehen. Gerade deswegen verdient Burnhams Buch eine möglichst weite Verbreitung.

