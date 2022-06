Ballade aus der Heilanstalt Wenn der Hund nur Salat frisst

30. Juni 2022

Nur noch ein kleiner Schritt vom irren Geschwätz zur politischen Forderung …

von Kurt Kowalsky

Neulich regte sich ein Freund von mir furchtbar darüber auf, dass ein nach Frau aussehendes Wesen gemeint hat, es sei ein Pferd. Also nicht direkt ein Pferd – sondern dass Geschlecht keine Frage der Gene, sondern eine Frage der Erziehung sei. Woraus ich schlussfolgerte, dass man, wenn man sein Kind wie ein Fohlen behandelt, man am Schluss ein Pferd besitzt. Aber das nur nebenbei.

Der Grund der Aufregung meines Freundes liegt tiefer, denn er ist normalerweise ein ausgesprochener Tierfreund, der auch gerne Steaks, Schnitzel und auch mal eine Pferdeboulette isst.

Doch der Reihe nach. Vor 50 Jahren erzählte mir unser Hausmeister, dass er eine Fernsehsendung gesehen habe, in der es um Hundehaltung ging. Zuschauer konnten per Telefon Fragen an den Tierarzt stellen, und irgendwann rief eine Frau (damals gab es nur Frauen und Männer) an und erklärte, dass ihr Hund nur Salat fresse. Bei der nächsten Sendung war die Frau dann samt Hund eingeladen, holte ihn aus der Tasche und stellte das Tier auf den Behandlungstisch. „Tja“, meinte der Tierarzt, „kein Wunder, dass ihr Hund nur Salat frisst. Das ist gar kein Hund, sondern eine Schildkröte.“

Ich weiß nicht mehr, ob ich damals darüber gelacht habe. Sicher ist nur, dass sich niemand darüber aufgeregt hat. Heute wäre das mit Sicherheit anders. Eine Fernsehsendung, drei Zeitungsartikel, 5.000-mal in den asozialen Netzwerken geteilt, und schon würde der Präsident der Stiftung für Arten- und Klimaschutz zum Besten geben, dass durch die globale Überhitzung der Erde immer mehr Hunde zu Schildkröten mutierten. Und Herr Habeck, sofern er nicht gerade mit dem Kopf im Arsch eines Scheichs aus Katar steckte, würde irgendeine Alarmstufe ausrufen, von der die verdutzten Hundefreunde noch nie etwas gehört hätten.

Und während ein Landeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Tierquälerei ermittelte, könnte man spätestens in drei Jahren in den Zeitungen eine Randnotiz lesen, dass der Bundesrat nun ein Gesetz zur artgerechten Aufzucht von Hunden verabschiedet hätte, in dem die örtlichen Veterinärämter verpflichtet würden, jede genetische Abweichung bei Hunden umgehend an die WHO zu melden. Weltweit würden Schafhirten Schadenersatz verlangen, weil sie eigentlich Hundezüchter wären und durch die Mutation ihrer Hunde zu Schafen nun Einnahmeverluste erlitten.

Womit wir wieder beim Pferd wären, über das sich mein Freund so aufregte. Während vor 50 Jahren die geistig Verwirrten die Sorge darüber plagte, nicht eingefangen und weggesperrt zu werden, plagt sich heute das politische Establishment damit herum, nur keinen ausgemachten Blödsinn zu übersehen, da der heutige Blödsinn morgen bereits zur Tatsache mutiert. Welcher Berufspolitiker möchte schon als diskriminierender Neonazi, Klima-Leugner oder Putin-Versteher, bei Verlust der Pensionsansprüche, seine Karriere aufs Spiel setzen?

Zu keiner Zeit wurde ein Staat als illegitimer freiheitsverkürzender Zwangsapparat derart von den Obsessiven vor sich hergetrieben wie heute. Ein kleiner Redebeitrag einer Verwirrten an einer amerikanischen Universität heute hat vielleicht bereits morgen zur Folge, dass man mit seiner Ehefrau beim Tierarzt seines Vertrauens vorstellig werden muss, um eine Tetanusspritze verabreicht zu bekommen.

Die Partei der Linken, durch allerlei Gezänk in der Wählergunst arg gebeutelt, hat sich nun auf ihrem Parteitag für einen „sozialistischen Feminismus“ und die Stärkung der „Queer-Community“ ausgesprochen. Die Parteijugend ist dem Vernehmen nach hellauf begeistert. Ja, der Arbeiter auf dem Bau, ein Rumäne oder Bulgare, interessiert sich nicht für deutsche Politik. Der Arbeiter am Fließband ist eine türkische Frau. Die Arbeiter in der Automobilindustrie, die allesamt um ihre Arbeitsplätze bangen, werden sich über ihre angebliche Interessensvertretung dann wohl sehr wundern. Das wird so einen links-faschistischen Schulversager nicht kümmern.

Die Aufregung meines Freundes ist also durchaus nachvollziehbar. Meinungsäußerungen sind heutzutage nicht mehr unschuldiges, meist irres Geschwätz, sondern recht schnell politische Forderung, dann Menschenrecht und in kürzester Zeit ein weiteres freiheitsverkürzendes Gesetz. Heute gibt es ja die gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Was kümmert’s mich. Doch wer weiß, vielleicht muss morgen ein Mann, der seine Freundin heiraten möchte, schon einen Diskriminierungsnachweis erbringen und begründen, warum er keinen geschlechtslosen ukrainischen Flüchtling heiraten will und kein Kind aus Afrika adoptiert?

Meine Nachbarin, sie war lange schwer krank, sagte zu mir, wenn sie ihre vom Arzt verordneten Tabletten nicht nähme, wäre ihr das alles vollkommen klar. Nur mit den Tabletten verstehe sie es nicht.