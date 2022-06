Digitales Dating Wissenswertes aus der Welt der Online-Paarung

29. Juni 2022

Eine Eigenrecherche

von Axel R. Göhring

Jede Zeit findet ihren eigenen Ausdruck für uralte menschliche Emotionen – Liebe, Hass, Freude, Trauer … Im Zeitalter des Smartphones wird all das in eine Form gepackt, die geeignet ist für den kleinen tastempfindlichen Telefonbildschirm.

So sind die klassischen Kontaktbörsen der Tageszeitungen zuerst auf zahlreiche Internetseiten gewandert – „Alle elf Minuten verliebt sich ein Single bei Parship“,– um nun via Tinder auch die einsamen Herzen mobil mit Partnervorschlägen zu versorgen. Stand der Dienst vor ein paar Jahren noch im Ruf, vor allem körperliche Kurzzeitkontakte zu vermitteln, ist er nun für alle da und wurde ein Teil der Popkultur. In etlichen Filmen, ob aus Europa oder Übersee, wird heuer nicht nur fleißig telefoniert, sondern nun auch getindert.

Das internetfähige Smartphone, von Apple 2007 erstmals auf den Markt gebracht, entwickelte sich rasch zum Kommunikationsmittel der Massen und so zu einem politischen Instrument. Apples Konkurrenten entwickelten schnell preiswerte Kopien des Telefons mit seiner virtuellen Tastatur und machten die Technologie für fast alle Menschen erschwinglich – überall auf der Welt. So brach der arabische Frühling mittels Twitter über Nordafrika und die Levante herein.

2015 war es das Smartphone, das Millionen junger Männer aus Afrika und dem Islamgürtel den Weg nach Deutschland wies – vor allem das Selfie-Foto der freundlich lächelnden Angela Merkel mit einem Migranten in einer Berliner Aufnahmeeinrichtung wurde als massenhafte Einladung zur Sozialmigration aufgefasst.

Wie jede Technologie hat auch das Smartphone gute und schlechte Seiten. So können Menschen auf Partnersuche ohne Rechner mit großem Bildschirm auch im Zug oder Bus mögliche Kandidaten auf Tinder begutachten. Meist haben die Teilnehmerprofile ein oder mehrere Fotos, ein paar Daten zu Größe, Gewicht, Alter und örtlicher Herkunft zu bieten. Dazu häufig ein oder zwei Sätze, um sich selbst oder die eigenen Wünsche zu beschreiben. So weit, so unspektakulär.

Richtig interessant sind aber die Widersprüche und Eigenheiten der Online-Kultur auf Tinder. Ich muss selbstkritisch gestehen, dass ich bei der Recherche nur die männliche Perspektive gewählt habe, weil der Dienst, wenn man tiefere Einblicke haben will, nicht mehr gratis ist. Aber auch mein „Sparmodell“ liefert interessante Informationen.

Wie funktioniert der Partnersuchdienst auf dem Handy? Ganz einfach: Man gibt sein bevorzugtes Geschlecht, die Altersklasse und den Suchradius ein – und schon geht es los. Profile, die einem gefallen, wischt man auf dem Bildschirm nach rechts – die anderen nach links. Sobald sich zwei Kunden gegenseitig nach rechts wischen, wird ein Treffer (ein „Match“) angezeigt und man kann losflirten. Wer ohne Match Nachrichten schreiben will, muss etwas bezahlen.

Frauen mit Gardemaß

Was beim „Durchwischen“ der weiblichen Profile in der relevanten Altersklasse sofort auffällt: Die Liebe suchenden Damen sind überdurchschnittlich groß. Das wird auch recht offen kommuniziert – Texte wie „Ich bin 1,75 Meter – sei bitte größer“ sind nicht selten. Trotz Gendertheorie und Feminismus sind die Frauen bei der Partnersuche also recht konservativ und wollen, was ihre Biologie ihnen vorgibt. Dass Frauen meist einen deutlich größeren Mann, der etwas älter (und wohlhabender) ist, suchen, ist nun für den normalen Bürger kein Geheimnis. Aber auch die (echte) Wissenschaft nahm sich des Phänomens bereits an: In den Nullerjahren durchforstete eine Anthropologie-Diplomandin internationale Bekanntschaftsanzeigen mit Größenangaben und fand weltweit einen als harmonisch empfundenen Wunsch-Größenunterschied von rund sieben Prozent - was auch der allgemeine Körperhöhen-Unterschied von Mann und Frau ist.

Auch wenn die sieben Prozent nicht immer erreichbar sind, so suchen doch Männer meist eine kleinere Frau und Frauen einen größeren Mann. Daraus lässt sich schließen, dass überdurchschnittlich große Männer einen Vorteil haben – und kleine Frauen ebenfalls. Große Frauen mit Gardemaß über 1,75 Meter haben automatisch einen Nachteil bei der Partnersuche. Und das nicht nur, weil die Männer nicht anbeißen – auch das lange Mädel verliebt sich nicht so leicht in einen kürzeren Mann.

Eine weitere erstaunliche Auffälligkeit der weiblichen Profile ist die offene Ablehnung politischer Tendenzen in der Männerwelt. Aber nicht übers ganze Spektrum hinweg – nein, es geht ausdrücklich nur um die AfD, Querdenker und Spaziergänger. Ein paar Profil-Zitate:



„Ick will nischt von Corona-Querdenker-Kacke lesen! Ooch keene AfD braune Hetze! Danke“

„Suche Mann mit Rückgrat, Toleranz (AFDeppen sind raus)“

„AfD-Wähler, Querdenker und anderweitig unsozial und unsolidarisch Denkende bitte nach links wischen“

„Fuck homophobia! Fuck racist!“

„No AfD, Querdenker und Impfgegner, bleibt mir bitte fern!“

„ImpfgegnerInnen bitte nach links swipen, thankU“

„Kein Interesse an AFDlern, Besorgten Bürgern, Querdenkern, OneNightStand“

Wieso die betreffenden Damen befürchten, dass ein Verehrer die blaue Partei wählt oder montags spazieren geht, wird nicht ersichtlich. Haben sie bereits Erfahrung mit interessanten Männern gemacht, die sich als unmoralische „Rechte“ herausstellten? Oder ist die klare Ansage eher der Tatsache geschuldet, dass viele Bürger in Zeiten einer sich spaltenden Gesellschaft sich zunehmend über eine Freund-Feind-Gruppierung identifizieren? Ich würde Zweiteres vermuten, da auf den Straßen der Universitätsstädte nicht wenige Akademiker und Studenten in Kleidung mit politischer Aussage darauf zu sehen sind.

Noch häufiger als linke einheimische Profile sind die von südostasiatischen Frauen, meist aus Thailand, die im Profil klar als in Übersee wohnend angegeben sind. „Kommt aus Bangkok – 8.865 Kilometer von dir entfernt“ und Ähnliches steht dann darunter. Man kann offenbar ein Bezahlprofil einrichten, das im Wunschland angezeigt wird. Das Ganze erinnert an die berüchtigten Frauenkataloge, in denen sich ein erfolgloser europäischer Mann schon seit Jahrzehnten eine ostasiatische Frau suchen kann. Dass gerade Thai-Frauen im weit entfernten Deutschland auf die Suche nach einem Ehemann gehen, ist wohl der schwächeren Wirtschaft in Siam und der Tatsache geschuldet, dass die Frauen in ihrer Heimat häufig nicht gerade auf Händen getragen werden. Deutsche Männer hingegen gelten (noch) als wohlhabend und frauenfreundlich – wenn das unsere Genderfeministinnen wüssten, die hierzulande das schlimmste Patriarchat verorten!

Eine andere Gruppe ostasiatischer Herkunft, die im deutschsprachigen Tinder häufig auftauchen, sind Chinesinnen, meist Kindfrauen mit sehr unschuldigem Blick. Da die Profile aber häufig dieselbe perfekt ausgeleuchtete Person, jedes Mal mit anderem Namen und Alter, zeigen, ist klar, dass es sich um Falschprofile handelt, die wohl nur an Daten und das Geld männlicher Kunden heranwollen. Dass die Firma Tinder davon nichts weiß, ist nicht anzunehmen, da diese Falschprofile in großer Zahl vorhanden sind – und daher höchstwahrscheinlich gutes Geld bringen.

Für die echten Chinesinnen unter den Tinder-Kunden sind die falschen Fuffziger unter den Partnersuchern vermutlich ein großes Ärgernis, da Männer die Bilder chinesischer Frauen wegen Betrugsverdachts sofort wegwischen. Dabei sind chinesisch-deutsche Paare in Universitätsstädten recht häufig geworden – wobei der deutsche Partner zuallermeist der Mann ist, der chinesische die Frau. Aber solche Paare finden sich meist wohl eher in Seminaren und Vorlesungen, weniger bei Tinder …

Durch den Krieg häufen sich bei Tinder ukrainische Frauen, die der gefährlich gewordenen Heimat entflohen sind und dann über die Ortung hier angezeigt werden. Manche schreiben auch ganz offen, dass sie einen deutschen Mann suchen – somit zeigt sich: Auch innerhalb Europas haben wir (noch) den Ruf, wohlhabend und umgänglich zu sein. Zwar ist die Ukraine wegen ihrer niedrigen Steuern und nicht vorhandener Probleme wie Sozialmigration und „Wokeness“ viel freundlicher zu ihrer leistungswilligen Bevölkerung, aber die Nachbarschaft zu Russland ist dem Vernehmen nach für viele ehemalige Sowjetbürger und ihre Kinder ein zu hohes Risiko, weswegen man lieber in einem Nato-Land leben will.

Man sieht: In den schnellen Smartphone- und Online-Partnerbörsen bildet sich die harte Wirklichkeit sofort ab, was sie für nicht wenige Nutzer umso attraktiver macht. In diesem Zusammenhang muss man auch eine letzte Gruppe von Frauenprofilen bei Tinder erwähnen – die Callgirls. Man erkennt sie, natürlich, meist sofort an besonders aufreizenden Fotos, die eine Frau auf Partnersuche eher nicht einstellen würde, um Verehrer mit unlauteren Absichten nicht anzuziehen. Hinzu kommen im Vorstellungstext bei einigen Profilen sogar Dienstleistungsbeschreibungen und bei den meisten der Instagram-Name, um eine kostenfreie Kontaktaufnahme und weitere Details im Netzwerk von Mark Zuckerberg zu ermöglichen.

Ob der Facebook- und Instagram-Besitzer schon Anteile bei Tinder hat? Lohnen würde es sich auf jeden Fall, da die Telefon-Partnerbörse unterwegs wahrscheinlich schon häufiger als die angestaubten sozialen Netzwerke genutzt wird …