The Great Narrative For a Better Future Global Stakeholder Governments

28. Juni 2022

Ein vermeintlich großes Narrativ mit altbekanntem Hintergrund

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Ich wusste, worauf ich mich einließ, als ich mir vornahm, das Buch vom großen Narrativ zu lesen – ich meine nicht „Mein Kampf“ oder „Das Kapital“, sondern das, das diesen Anspruch im Titel formuliert: „The Great Narrative For a Better Future“ von Klaus Schwab und Thierry Malleret. Immerhin: Es war im Umfang deutlich geringer als die beiden anderen Werke – mit etwas Disziplin sollte es wohl durchzuhalten sein. Das englische Sprachniveau, in dem es geschrieben ist, stellt mich nicht vor große Herausforderungen und bildet glücklicherweise auch nicht den gnadenlosen Akzent von Klaus Schwab ab. Das Buch ist aktuell, wird mir aber ebenso wenig wie das Vorgängerbuch „Covid-19: The Great Reset“ eine Grundlage oder Erklärung für die Blindheit und die Duldung durch die Masse im mittlerweile weitgehend analphabetisierten Deutschland liefern können. Als Zeitzeuge ist mir das auch kein Rätsel mehr; man muss nur Gespräche führen, um immer wieder bestätigt zu finden, dass die selbstverschuldete Unmündigkeit wie nach Immanuel Kant allein auf Faulheit und Feigheit gegründet ist.

Was mich vielmehr interessiert hatte: Gibt es im Narrativ doch etwas Neues mit Blick auf die Zukunft, was mir nicht schon anderweitig angepriesen wurde? Mit welchem Anspruch ist es geschrieben und wie überzeugend ist es angelegt? Ja, und dann hätte ich noch gerne gewusst, wie gut Max Remkes Analyse von Klaus Schwab (siehe Link unten – schon vom 1. April), dieser „Berufsblender“ klinge immer wichtig, sage aber nie etwas Konkretes – im Wesentlichen eine Strategie der Selbstvermarktung – auf einen umfangreicheren Text von ihm zutrifft.

Erwartungsgemäß war das Narrativ eine zähe Lektüre für mich, denn er rennt nicht gerade offene Türen ein. In der Einführung erklären die Autoren Anspruch und Titel des Buches (alle Zitate als Textübersetzungen vom Englischen ins Deutsche durch meine Wenigkeit – hier Seite 20): „Mithilfe von Narrativen erklären wir, wie wir die Dinge sehen, wie sie funktionieren, wie wir Entscheidungen fällen und sie rechtfertigen, wie wir unseren Platz in der Welt verstehen und wie wir versuchen, andere dazu zu bringen, unsere Überzeugungen und Werte anzunehmen.“ Das ist schon etwas frech, das so geradeheraus dem Leser unter die Nase zu reiben, dass er beschwatzt werden soll, um ihn einzunehmen, und dazu in die psychologische Trickkiste einer zielgerichteten Erzählung gegriffen wird, in der er eine Rolle finden soll. Allzu viel Widersprüchlichkeit darf man ihm dazu wohl nicht zumuten, damit er die Rolle auch wie gewünscht annimmt. Die Erklärung ist aber, dass sie nicht für mich oder für Sie geschrieben ist, sondern für die Rädchen in Politik und Wirtschaft, die von der Erzählung nicht überzeugt werden müssen, sondern die sie selbst brav als Erzähler weitergeben sollen, um ihren Job zu machen. Der Stoff ist wie in einem geisteswissenschaftlichen Proseminar so strukturiert, dass er aufgenommen und wiedergegeben werden kann, je nach Bedarf auch zum Nachschlagen mit Schlagwortvertiefung. Ein Wirtschaftsminister kann mal darauf zurückgreifen, um einem ökonomisch verblödeten Publikum zu erklären, dass mit dem Bruttoinlandsprodukt gar nicht das Wichtigste einer Volkswirtschaft gemessen wird, weil es ja nicht die Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels abbilde oder „Artenvielfalt“ und „gesellschaftlicher Zusammenhalt“. Von Inflationsbereinigung oder der ebenfalls nicht abgebildeten Veränderung des Gesamtkapitals einer Volkswirtschaft ist hier natürlich nicht die Rede – das würde nur den noch nicht vollständig verblödeten Teil des Publikums beunruhigen und die Konsistenz des Narrativs gefährden.

Das Buch teilt sich in zwei Hauptabschnitte: zum einen die Problemfelder der „Nach-Covid-Themen und -Herausforderungen“ – im gedanklichen Rahmen unter Wechselwirkung zwischen Ökonomie, Umwelt, Geopolitik, Gesellschaft, Technologie. Zum anderen die Lösungen der postulierten Probleme, oder eigentlich wäre richtiger: die Chancen zur Lösung– die da seien Kooperation (sic! – aber nicht so, wie Sie meinen), Innovation, Werte und Moral, Staatstätigkeit, Resilienz (so wie ich das verstanden habe, etwa: gesellschaftliche Belastbarkeit als Voraussetzung für individuelle Belastbarkeit), die Rolle der Wirtschaft und die exponentiell verlaufende technologische Entwicklung. Ich stelle das hier sehr verkürzt und vereinfacht dar. Wer sich gedacht hatte, im Abschnitt zu den Lösungen, deren Wichtigkeit im Rahmen des Narrativs auch noch besonders betont wird, werde nun konkret gezeigt, wo es langgehen werde (beziehungsweise solle), der wird enttäuscht. Schwab – er ist wohl der eigentliche Kopf hinter dem Buch – macht nicht selbst die Fehler der Politik, sondern belässt die Fehler dort. Das hat wenig mit Blenderei zu tun – dieses Urteil unterschätzt ihn. Nur wenige grobe Punkte setzt er als selbstverständlichen Teil von Lösungen voraus, wie die Elektrifizierung des Verkehrs, ohne sich aber damit aufzuhalten, dies zu begründen. Auch das ist im Grunde ein rhetorischer Trick. – Wer Selbstverständliches infrage stellt, zeigt nur seine eigene intellektuelle Unzulänglichkeit und unterlässt es daher, so das Kalkül. Das funktioniert sowohl für die Frage danach, ob Maßnahmen zur CO2-Reduktion überhaupt wirken und angemessen sind, als auch für die Covid-„Impfungen“.

Das „große Narrativ“ ist die Verbindung einer Zitatesammlung, zu denen Personen von Universitäten und Instituten, aber auch vom internationalen Finanzsektor herangezogen wurden. Die vielen Quellenangaben geben den Eindruck einer breiten Basis und objektiver Recherche. Sprecher aus dem Wissenschaftssektor sollen die positive Grundstimmung für die technokratischen Optionen begünstigen. Es besteht wie gesagt aus zwei Teilen: Problemskizze und Chancen zur Lösung – nicht mehr, denn so aus einem der zitierten Texte: „Der Ausgang von Narrativen ist offen. Es gibt noch keine Auflösung. Es gibt da eine große Bedrohung oder Chance in der Zukunft, und es ist noch nicht klar, ob sie angegangen werden wird. Die Auflösung des Narrativs hängt an Ihnen – Leuten, die durch das Narrativ angesprochen werden. Ihre Entscheidungen und Handlungen werden dazu beitragen, wie das Narrativ ausgeht.“ Sehr doppelsinnig, wie ich finde – ich weiß, ich bin ja eigentlich nicht angesprochen, da ich nicht zu den Rädchen gehöre, sondern allenfalls zum Sand im Getriebe, das für erhöhten Wartungsbedarf sorgt. Aber durchaus clever, die Botschaft in Verbindung mit der dringenden Forderung an alle Akteure, das Narrativ voranzubringen, durch konzertiertes Handeln im globalen Maßstab ins Positive zu wenden. Die Auflösung wird als möglich dargestellt, es wird Hoffnung geweckt, aber nichts versprochen. Andere als die Autoren sind Handelnde und tragen die Verantwortung – dafür, ihre Macht zur Bewältigung der Herausforderungen zu nutzen, aber auch für das Unheil, das sie dabei zwangsläufig anrichten werden. Das Buch skizziert die Mittel, die zu nutzen sind und zum Teil noch in der Zukunft liegen, hält sich aber zurück bei der konkreten Beschreibung, wie sie anzuwenden sind. Nur daran, dass globales entschlossenes Handeln – also Machtkonzentration – erforderlich sei, wird kein Zweifel gelassen. Schwab versteht sich in der Moderatorenrolle, aus der heraus er sich jederzeit den Weg offen hält, zu jedem der Handelnden auf Abstand zu gehen, wenn es nötig werden sollte. Bisher hatte er es nicht nötig. Auch nicht zu Putin – es reicht, keine offenen Beziehungen mehr zu unterhalten. Merkel wird ihre Beziehung zu Putin in ihrer Rolle als Regierungschefin im Nachhinein vorgeworfen – Schwab seine WEF-Beziehung zu Putin jedoch nicht. Bemerkenswert, finde ich.

Dabei fehlt es Schwab gewiss nicht an Selbstbewusstsein, sich als Ideengeber in den Vordergrund zu spielen. Beim Lesen des Kapitels über die Rolle der Wirtschaft (Seite 174/175) sieht er sich mit dem von ihm geprägten Begriff des „Stakeholder-Kapitalismus“ mindestens auf Augenhöhe mit Milton Friedman, ja eigentlich habe er – Schwab – mit seinem Konzept gegenüber dem „Shareholder-Kapitalismus“ recht behalten, doch er sei zu früh dran gewesen. So wie er es schreibt, liest es sich, als hätte eigentlich er den Nobelpreis verdient und nicht Milton Friedman. Dabei ist sein Konzept gar nicht so neu und innovativ, und es gibt auch einen deutschen Namen dafür: Vetternwirtschaft. Gut, diese in globalem Maßstab betreiben zu wollen, mag durchaus eine Neuerung sein. Stakeholder sind ja nichts weiter als die Vertreter von Sonderinteressen, die in der heutigen Zeit über die Medien bespielt werden. Einer der Stakeholder – der Staat – wird dabei unterstützt, mithilfe seiner Lizenz zu Raub, Erpressung und Bestechung (vulgo: Steuern, Regulierung, Subventionierung) den Wünschen der anderen Stakeholder – Vertreter von Organisationen, die Kollektivinteressen zu vertreten vorgeben – nachzukommen.

Man mag über die ökonomische Anmaßung Schwabs lächeln, aber ich denke, er hat den Punkt Milton Friedmans „[…] es gibt eine und nur eine soziale Verantwortung von Unternehmen – […] die Gewinne zu erhöhen“ sehr wohl verstanden. Der Kern ist: Es gibt nur eine Verantwortung von Unternehmen, und zwar Gewinne zu erzielen. Der Rahmen entscheidet, ob dies mit einer sozialen Verantwortung einhergeht zum größten Nutzen von Kunden, Mitarbeitern und mit einer optimierten Ressourcennutzung, wie es in einem freien marktwirtschaftlichen Umfeld der Fall ist, oder ob die höchsten Gewinne dann zu erzielen sind, wenn das Unternehmen Sonderinteressen bedient, die über staatliche Einflussnahme kanalisiert werden. Der Rahmen entscheidet auch, ob Investoren dafür belohnt werden, dass sie auf im Wettbewerb erfolgreiche Unternehmen gesetzt haben oder darauf, dass die Stakeholder hinter der Gelddruckmaschine weiter die Geldschleusen offen halten, die die Vermögenspreise nach oben treiben. Offenbar hält Schwab das Stakeholder-Konzept zur Bedienung von Sonderinteressen für nützlicher und setzt darauf, dass die Zeit gekommen sei, es umfassend durchzusetzen: „Unternehmen stehen heute vor einer existenziellen Entscheidung. Entweder sie nehmen vollumfassend den ‚Stakeholder-Kapitalismus‘ an und gehen die Verantwortungen ein, die er mit sich bringt, indem sie aktiv Schritte unternehmen, soziale und ökonomische Ziele zu erfüllen. Oder […] sie warten darauf, dass Mitarbeiter, Kunden und Wähler sie von außen zur Veränderung zwingen.“ Eine mehr als deutliche Drohung. Da Mitarbeiter und Kunden immer das Handeln von Unternehmern beeinflussen, ist hier nur der Bezug auf die „Wähler“ interessant, die gar nichts beeinflussen, sondern Regierung und Gesetzgeber, die sich durch sie zu legitimieren suchen. Staatlich gelenkte Wirtschaft – welch bahnbrechend neues Konzept. Nicht um „Stakeholder Capitalism“ handelt es sich, sondern um „Stakeholder Governments“, wobei es virtuelle Stakeholder, die in Narrativen dargestellt werden, und reale Stakeholder mit handfesten Interessen gibt. Das Milliardengeschäft der experimentellen Covid-Impfstoffe ist ein schönes Beispiel, wie mit neuen Technologien die Probleme der Welt „gelöst“ werden. Wer dabei mitspielt, dessen Schaden soll es nicht sein. Dass ein Gesundheitsminister wegen Korruption im Zusammenhang mit überhöhten Bestellungen von Covid-Impfstoffen belangt wird, ist bisher jedenfalls nur von Kirgisistan bekannt.

Kommen wir zurück zum Narrativ und wie es enden wird mit dem Schwab’schen Konzept der global vernetzten Vetternwirtschaft. Die wichtigste Botschaft des Buches steht schon ziemlich am Anfang: Die Auflösung des Narrativs liegt an Ihnen – ja, genau, an Ihnen! Keine Ausreden, sogar Schwab hat es geschrieben: Ihre Entscheidungen und Handlungen werden darüber entscheiden, wie das Narrativ ausgeht.

Klaus Schwab, Thierry Malleret: The Great Narrative For a Better Future, Edition 1.0

„Exxpress“ – Zu viel Impfstoff bestellt: Gesundheitsminister von Kirgisistan verhaftet