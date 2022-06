Wahlschlappen für Boris Johnson Der Brexit ist gefährdet

27. Juni 2022

Der Downing-Street-Hallodri ist zum Mühlstein geworden, und die Herrscherklasse wittert Morgenluft

von Robert Grözinger

Am 23. Juni war der sechste Jahrestag des Brexit-Referendums. Zum Feiern war im Vereinigten Königreich aber kaum jemandem zumute. Den „Remainern“, also jenen, die gegen den Ausstieg aus dem zum Bundesstaat mutierenden Staatenbund waren, sowieso nicht. Aber auch nicht den Befürwortern einer Unabhängigkeit von der EU. Diese Unzufriedenheit trug just am selben Tag zu zwei für die Konservative Partei alarmierenden Niederlagen bei Nachwahlen zu Parlamentsmandaten bei. Es gibt zwar andere, aktuellere Gründe, auf die ich gleich zu sprechen komme. Dessen ungeachtet scheint der Brexit aufgrund dieser Wahlergebnisse wieder gefährdet zu sein.

Denn: Seitdem die Trennung von der EU Ende Januar 2020 offiziell vollzogen wurde, ist fast nichts geschehen, was unstrittig als positive Auswirkung des Ausstiegs gelten könnte. Zwar ist seither ein Handelsvertrag mit Australien abgeschlossen worden, den es unter fortgesetzter EU-Mitgliedschaft nicht gegeben hätte. Dieser wird aber erst in einigen Jahren wirksam. In der Zwischenzeit klagen Bauern bereits jetzt über die zu erwartende Konkurrenz aufgrund von zollbefreitem Lammfleisch aus „Down Under“.

Zwei andere Maßnahmen, die nur aufgrund des Brexits so durchgeführt werden konnten, wird die Johnson-Regierung nicht müde anzupreisen. Zum einen aber interessiert dieser Zusammenhang in diesen beiden Fällen keinen. Zum anderen fällt auf, dass diese beiden Taten hochgradig interventionistisch sind beziehungsweise waren. Gemeint sind erstens die schnelle Einführung der Massenimpfung gegen Corona – nur Israel war noch schneller. Und zweitens die schnelle Parteiergreifung für die, und Unterstützung der, Ukraine – schneller, in beiden Fällen, als die EU. Gelegenheiten, aufgrund des Brexits den Staat zurückzuschrauben, gerade jetzt während der anziehenden Inflation, gäbe es genügend. Allen voran ein Herunterfahren der Mehrwertsteuer, insbesondere auf Strom und Gas, und Deregulierung allerorten. Aber nichts davon geschah bisher.

Mit anderen Worten preist sich die Regierung dafür, aufgrund des Brexits der bessere und schnellere Manager der – angeblichen – Angelegenheiten ihrer Bevölkerung zu sein und der schnellere Retter bedrohter Artgenossen in ferneren Gefilden. Man könnte sagen, sie preist sich dafür, schneller, als es die EU-Bürokratie oder die ihr angeschlossenen Regierungen schaffen konnten, die Wirtschaft auf absehbare Zeit ruiniert, Kinder und Jugendliche in die Perspektivlosigkeit und Depression gepresst, Menschen zu Versuchskaninchen degradiert und die Welt, oder zumindest Europa, an den Rand einer atomaren Hyperkatastrophe getrieben und, anstatt mäßigend einzugreifen, zugleich die Grundlagen zu einer noch größeren wirtschaftlichen Katastrophe gelegt zu haben.

Herzlichen Glückwunsch.

Dass die britische Regierung sich für diese Maßnahmen lobt, zeigt, dass sie glaubt, mit ihnen punkten zu können. Damit hat sie nicht unrecht. Das Volk glaubt noch immer an Erlösung durch den Staat. Etwa die Hälfte der Briten glaubt nur nicht mehr an eine Erlösung durch die EU. Der wichtigste Grund dafür war, dass sie in der EU das Instrument sah, mit dem das Establishment durch eine „Teile und herrsche“-Strategie mittels unkontrollierter Einwanderung dem Wahlvolk die Kontrolle über seine Angelegenheiten mehr und mehr entzog. Vor allem dagegen wehrte sich diese Hälfte.

Doch auch an genau diesem Punkt scheitert der britische Staat weiterhin. Denn statt legaler unkontrollierter Einwanderung aus der EU kommen jetzt immer mehr illegale Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten, hauptsächlich per Schlauchboot über den Kanal. Und der Staat scheint oder gibt sich machtlos. Der Versuch, einige dieser Zuwanderer per Flugzeug nach Ruanda zu verbringen, damit sie dort die Bearbeitung ihres Asylantrags abwarten, scheiterte kürzlich am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Großbritannien trotz Brexits weiterhin angehört.

Das erhöht die Unzufriedenheit der Brexit-Befürworter mit ihrer Regierung unter Führung des für den Garant des Brexits gehaltenen Boris Johnson. Das alles ist aber nur Hintergrundmusik zu einer viel stärkeren unmittelbareren Ursache für die Wahlschlappen. Und das ist das Verhalten Johnsons im Verlauf der sogenannten „Partygate“-Affäre. Einer, der die Wahlniederlagen und den führenden Grund dafür vor Wochen präzise voraussagte, war kein Geringerer als jener ewige Stachel im Fleisch des Establishments, Nigel Farage.

Der ehemalige Vorsitzende der UKIP und Brexit-Partei war während der Platinjubiläumsfeierlichkeiten für die Queen Anfang Juni in London und traf auf den Straßen, wie er sagte, „Hunderte“ von Unterstützern seiner Sache. Sie hätten ihm immer wieder eines gesagt: Die Partys in der Downing Street während des Lockdowns hätten sie Johnson verziehen, schließlich hätten „wir alle“ irgendwann mal gegen die Hygienevorschriften verstoßen. Was sie ihm aber nicht verzeihen, sei das schamlose Lügen darüber. Johnson hatte wiederholt, sogar im Parlament, geleugnet, gewusst zu haben, dass es „Feiern“ im Amtsgebäude des Premierministers gegeben habe. Als entsprechende Fotos auftauchten, behauptete er, nicht bemerkt zu haben, dass es sich um etwas gehandelt habe, das man als „Feier“ klassifizieren könnte. Farage schätzt, dass die Wähler Johnson diese letzteren Aussagen nie verzeihen werden. Deshalb, so schlussfolgerte er, wohlgemerkt mehr als zwei Wochen vor den Nachwahlen – siehe Link unten –, die Konservative Partei sei „dem Untergang geweiht“ („doomed“), wenn sie an Johnson festhalte.

Aber die Partei hielt an Johnson fest. In einer Vertrauensabstimmung der Fraktion errang der Premierminister etwa 60 Prozent der Stimmen. Das reicht zwar, aber wenn man bedenkt, dass viele Mandatsträger nur mit „Ja“ stimmten, weil sie Minister oder Staatsekretäre sind oder sonstige Regierungsposten innehaben, ist das Ergebnis eine Vertrauenskatastrophe. Schätzungen zufolge hätten etwa 70 Prozent der ansonsten postenlosen Hinterbänkler gegen Johnson gestimmt. Er ist zumindest angezählt.

Warum Farage sich dazu zu Wort meldet, ist klar: Johnson, der „Teflon“-Politiker, der Hallodri, der Lebemann mit unbekannter Zahl an Kindern, dem man alles verzieh, solange er die Lacher auf seiner Seite hatte, wurde als Garant des Brexits betrachtet. Wie gerechtfertigt diese Einschätzung war, steht auf einem anderen Blatt. Wollte er den Ausstieg wirklich, als er sich auf die Seite der EU-Gegner stellte? Oder wollte er sich nur an die Spitze der Bewegung manövrieren, um sie als Karrieresprungbrett zu verwenden, in der falschen Einschätzung, dass das Referendum trotzdem für den Verbleib ausgehen würde? Wir werden es vermutlich nie wissen. Wie dem auch sei: Johnsons einzigartige Persönlichkeit war entscheidend, vermutlich auch für das Referendum, auf jeden Fall aber für den Vollzug des Brexits, nachdem die „Remainerin“ Theresa May – wer erinnert sich noch an sie? – zwei Jahre lang lediglich für einen „Brexit nur dem Namen nach“ kämpfte.

Jetzt ist die Marke Johnson ernsthaft beschädigt, und Farage macht sich Sorgen. Er befürchtet, dass, sollte Johnson am Ruder bleiben, eine Koalition aus Labour, Liberaldemokraten und schottischen Nationalisten die Macht übernehmen und Großbritannien Schritt für Schritt wieder in die EU integrieren könnte – nach dem Motto: „Hat ja am Ende nichts gebracht.“

Im Moment ist das eine nicht unwahrscheinliche Entwicklung. Die nächste Wahl zum Parlament muss spätestens im Herbst 2024 stattfinden. Bis dahin müssen laut Farage die Konservativen ein Zugpferd finden, das nicht nur die Verfehlungen Johnsons vergessen macht, sondern auch das Format hat, der Kraft des weiterhin dem Brexit feindlich gesonnenen Establishments – nicht zuletzt in der Ministerialbeamtenschaft – zu trotzen und die illegale Einwanderung spürbar zu dämmen. So eine Persönlichkeit ist derzeit nicht in Sicht – abgesehen von Farage, der mit seinem Programm nie und nimmer der wichtigste außerparlamentarische britische Polit-„Influencer“ geworden wäre, wenn er in der Konservativen Partei geblieben wäre, der er von 1978 bis 1993 angehörte.

Dass der Brexit gefährdet ist, erkennt man vielleicht auch an einem Vorgang kurz nach dem erwähnten Platinjubiläum. Hier ist eine im Hinblick auf Politik im nationalen Interesse – beziehungsweise auf den Mangel daran – interessante Symbolik zu beobachten.

Vor zehn Jahren gab es im Rahmen des damaligen Diamantjubiläums der Königin unter anderem ein musikalisches Potpourri mit Feuerwerk (siehe Link unten). Während blumige und glitzernde Pulverzündungen den Himmel rund um den Buckingham Palast bekränzten, wurde zum krönenden Abschluss einer Reihe patriotischer Musikstücke nicht etwa „God save the Queen“, sondern Beethovens Ode an die Freude gespielt, also die Europahymne.

Warum diese Geste? 2012 grummelte es schon deutlich im britischen Volk, dass die EU zu stark und unter Mangel an Rechenschaftsmöglichkeiten in innen- und grenzpolitische Angelegenheiten eingreife. In jenem Jahr gab es einen sprunghaften Anstieg in der Unterstützung für die UKIP in den Kommunalwahlen. Es gab keine Verpflichtung, zum Abschluss des Konzerts zu Ehren der 60-jährigen Regentschaft der Queen die Ode abzuspielen. Ich vermute, das britische Establishment wollte damit der Welt, vor allem den Ebenbürtigen in der EU, signalisieren, auf wessen Seite es steht – egal, was kommt.

Dort steht es immer noch. Farage schreibt in der gestrigen „Sunday Mail“, dass, wann immer er in Westminster, dem Regierungsviertel Londons, auftaucht und es gerade Hauptverkehrszeit ist, er regelmäßig auf der Straße angepöbelt wird. Ein interessantes Kontrastprogramm zu seiner oben beschriebenen Erfahrung mit dem „gemeinen Volk“. „Diese Leute“, schreibt Farage, und meint Ministerialbürokraten, „hassen den Brexit. Sie wollen ihn rückgängig gemacht haben.“

Als in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Platinjubiläum zu Ende gingen, wurde, soweit ich recherchieren konnte, aus diesem Anlass zwar nirgends das grandiose Gesangsstück des großen deutschen Komponisten gespielt. Aber es wurden die Union-Jack-Flaggen, die über den Geschäftsstraßen Londons hingen, nach Beendigung des Jubiläums gegen die jüngste Inkarnation der Regenbogenflagge ausgetauscht (siehe das Video von Paul Joseph Watson, Link unten). Man feiert ja schließlich den „Pride“-Monat. Der „Eine-Welt-Ringelpiez“-Zeitgeist, der den Brexit lediglich als Betriebsunfall auf dem Weg zum globalen, korporatistischen und technokratischen Utopia betrachtet, feiert fröhliche Urständ.

Youtube – Nigel Farage über Boris Johnson am 6.6.2022

Youtube – Diamantjubliäum-Feuerwerks-Potpourri am Buckingham-Palast 2012

Youtube – Paul Joseph Watson: Flags are interesting