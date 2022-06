DeutschlandBrief Geisterfahrer der Energiewende

26. Juni 2022

Em Ende steht die Kollision mit der Realität

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Kaum zu glauben, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in diesem März 22 Jahre alt wurde. 22 Jahre, in denen steigende Geldsummen, zuletzt 30 Milliarden Euro im Jahr, von den Stromkunden an die Betreiber unter anderem von Windkraft- und Photovoltaikanlagen umverteilt wurden. 22 Jahre, in denen die Bürokratie schneller wuchs, als sich das Klima ändern konnte, und der Bund der Steuerzahler zuletzt im Mai das Fazit zog, „dass bei rund 80 Prozent der mehr als 100 Förderprogramme völlig unklar ist, wie viel CO2 eingespart werden kann und konnte“.

Auch der Blick auf den Primärenergieverbrauch in Deutschland macht deutlich, dass der Maßnahmendschungel hierzulande keinen Einfluss auf das Weltklima gehabt haben kann. Nach dem Stand von 2021 entfielen 32,2 Prozent des Energieverbrauchs auf Mineralöl, 26,8 Prozent auf Erdgas, 9,2 Prozent auf Braunkohle, 8,5 Prozent auf Steinkohle und 6,1 Prozent auf Kernenergie, aber nur 3,3 Prozent auf Windkraft und 1,5 Prozent auf Photovoltaik. Der Rest verteilte sich hauptsächlich auf Biomasse einschließlich Holz und auf die in Deutschland kaum ausbaufähige Wasserkraft. Zu 100 Prozent „erneuerbar“ war Energie in Deutschland übrigens schon einmal, nämlich vor der Industrialisierung.

Jetzt aber, nachdem die Erneuerbare-Energien-Lobby dank Habeck und Baerbock an den Hebeln der Macht sitzt, soll der Kurs radikal verschärft werden. Jetzt werden unwirtschaftliche Maßnahmen mehr denn je „am Fließband“ ausgeworfen, so der Bund der Steuerzahler. „Die Folgen: Viel Geld wird verschwendet, ohne dem Klima zu nutzen.“

Die Regierung verschärft den Kurs: Ungereimtheiten in Drucksache 20/1630

Die Bundestagsabgeordneten, die das alles brav absegnen, sind längst damit überfordert, den Überblick zu behalten. Nachdem das EEG schon 2021 novelliert wurde, werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Änderungen in Kraft treten. Und 2023 werden zusätzliche Änderungen folgen, wie die Bundesregierung glaubhaft angedroht hat. Dass die EEG-Umlage am 1. Juli 2022 vorläufig entfallen und ab Januar 2023 abgeschafft werden soll, ist ein schwacher Trost. Denn die Rechnung wird dann statt dem Stromkunden dem Steuerzahler präsentiert.

Besonders die Drucksache 20/1630 hat es in sich. Dabei handelt es sich um den Entwurf eines Gesetzes zu „Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“. Im Mai absolvierte der Bundestag die erste Lesung, und danach gab der Bundesrat seine Stellungnahme ab. Der Text ist im Internet abrufbar. Falls Sie ihn lesen möchten: Er ist 267 Seiten lang.

Allein der planwirtschaftlich vorgegebene massive Ausbau der Windkraft „onshore“ (an Land) strotzt vor Ungereimtheiten. Nach Angaben der Deutschen Rohstoffagentur benötigt der verordnete Nettozubau von 82 Gigawatt bis 2030 27,4 Millionen Tonnen Beton und 9,5 Millionen Tonnen Stahl, dazu neben vielen anderen Metallen Seltene Erden, deren globale Produktion von China dominiert wird. „Klimaneutral“ produziert wird von diesen Rohstoffen nichts, ganz im Gegenteil. Das interessiert den Gesetzgeber ebenso wenig wie die Frage, wie viele Windräder aus China oder Indien importiert werden müssen und zu welchen Preisen – die Rotorblätter werden neuerdings nicht mehr in Deutschland hergestellt. An den Widerstand der Naturschützer und der Anwohner, die ihre Gesundheit von den über 200 Meter hohen Ungetümen bedroht sehen, hat Habecks Ministerium hingegen gedacht. Die Anlagen, so heißt es in dem Gesetz, liegen künftig „im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit“. Damit verschafft sich die Exekutive diktatorische Durchgriffsrechte. Die Bürgerinitiativen sollen die Energiewende nicht mehr verschleppen können.

Sanktionen: Der Schlag gegen den Standort Deutschland

Nach Maßgabe des gesunden Menschenverstandes hätten die horrende Inflation, die Überschuldung des Staates und die Notlage der ärmeren Bevölkerungsschichten die Regierung veranlassen müssen, ihren Kurs zu mäßigen, zur Technologieoffenheit zurückzukehren und auf immer neue Sanktionen zu verzichten, die den Deutschen mehr schaden als den Russen.

Stattdessen wird das Narrativ propagiert, der Import fossiler Rohstoffe aus Russland sei von Anfang an ein Fehler gewesen, und überhaupt sei Russland ein unzuverlässiger und erpresserischer Lieferant. Tatsache ist, dass es die arabischen Ölproduzenten waren, die 1973 ein verheerendes Embargo gegen den Westen verhängten, dass russisches Öl gerne als Alternative abgenommen wurde und dass russisches Gas ab Oktober 1973 ohne jede Unterbrechung in die Bundesrepublik floss. Im Winter 1973/1974 sparte Moskau sogar an der eigenen Versorgung, um den Westen vertragstreu beliefern zu können. Auch dass Gazprom neuerdings Zahlungen in Rubel verlangt, ist nachvollziehbar, seitdem der Westen russische Devisenreserven eingefroren hat. Wie eigentümlich frei von einem deutschen Importeur erfuhr, lassen die Lieferverträge durchaus Zahlungen in Rubel zu. Euro und Dollar werden dort nur als Referenzpreise aufgeführt.

Tatsache ist auch, dass die USA schon immer und schon lange vor Nord Stream gegen den deutsch-russischen Energiehandel opponiert haben. Jetzt lässt Habeck Terminals für Flüssiggas bauen, tauscht preiswertes russisches Gas gegen teures amerikanisches und macht einen Kotau in Katar – so, als sei auf die Araber mehr Verlass. Wie viel für die Industrie und für die Verbraucher auf dem Spiel steht, geht schon daraus hervor, dass Deutschland 2020 63,7 Prozent seiner Energie importieren musste, Frankreich aber nur 44,5 Prozent. Jens Ehrhardt, der Doyen der deutschen Finanzanalytiker, spricht von einem „Schlag gegen den Standort Deutschland“, weil die Sanktionen Deutschland extrem teure US-Energie und dem Konkurrenten China billige russische Energie bescheren würden.

So stolpert Berlin von der einen Krise in die nächste. Ein Masterplan, der Versorgungssicherheit für die Verbraucher und für die auf Erdgas angewiesene Industrie gewährleistet, ist nirgendwo in Sicht. Bisher wurde Erdgas als unverzichtbare „Brückentechnologie“ gepriesen, als Brücke von den fossilen zu den „erneuerbaren“ Energien. Bis Habecks Staatssekretär Patrick Graichen im Mai vor Vertretern der deutschen Stadtwerke verlangte, mit dem „Rückbau“ des 500.000 Kilometer langen Gasnetzes zu beginnen. Von einer späteren Nutzung des Netzes für den Transport von Wasserstoff war plötzlich keine Rede mehr. Die Energiewirtschaft war entsetzt.

Dann wurde Ende Mai auch noch bekannt, dass sich Habeck per Gesetz ermächtigen lassen will, „die Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz von Erdgas“ für sechs Monate zu verringern oder ganz zu verbieten. Dabei bestand bisher Konsens, dass zusätzliche Gaskraftwerke gebaut werden müssten. Dafür aber müssen die Investitionen planbar und sicher vor staatlicher Willkür sein. Jetzt plant nur noch der Staat, regiert Deutschland und seine Industrie kaputt und will die verängstigten Bürger mit dem Versprechen eines monströsen „Klimageldes“ ruhigstellen. Und immer dreht sich die Interventionsspirale mit ihrer Fata Morgana der „Klimaneutralität“.

Kein Grund für Klimapanik: Die Vorschläge des Dänen Bjørn Lomborg

Mit den Irrwegen westlicher Klimapolitik setzt sich auch Bjørn Lomborg in seinem neuen, im Finanzbuch-Verlag erschienenen Buch „Klimapanik“ (2022, 320 Seiten, 22 Euro) auseinander. Professor Lomborg, Jahrgang 1965, ist Gründer der Denkfabrik Copenhagen Consensus Center. Er bestreitet weder den Klimawandel noch den Einfluss, den die Verbrennung fossiler Rohstoffe auf die Erwärmung hat. Er hält aber die Klimapolitik der westlichen Regierungen für grundsätzlich falsch, weil die Kosten in Billionenhöhe den Nutzen bei Weitem übersteigen, weil die Regierungen oft zu „unfassbar ineffizienten Mitteln“ greifen und weil das Ziel einer Klimaneutralität als solches illusorisch ist. Es würde astronomische Summen verschlingen, und die Welt würde viel ärmer als nötig.

Lomborg zieht einen Vergleich zur Verkehrspolitik. Die Zahl von 40.000 Verkehrsopfern in den USA, sagt er, ließe sich theoretisch auf annähernd null drücken, wenn ein landesweites Tempolimit von fünf Kilometern eingeführt würde. Nur wäre es dann eine Frage der Abwägung, ob die Kosten und Auswirkungen eines solchen Limits überhaupt akzeptabel wären. Sie wären unerträglich hoch. Außerdem, moniert Lomborg, sei der Klimawandel nicht das einzige globale Problem, für die meisten Menschen nicht einmal das dringlichste. Bildung, Gesundheit, ausreichende Ernährung, Korruptionsbekämpfung und eine verlässliche Energieversorgung stehen nachweislich höher auf der Liste der Prioritäten der Menschheit. Da die finanziellen Mittel aber immer begrenzt sind, muss eine Priorisierung der Klimapolitik logischerweise auf Kosten anderer, wichtigerer Programme gehen.

Übrigens kommt es dem hungernden Teil der Weltbevölkerung zugute, dass auch wegen der Erwärmung um ein Grad seit 1850 und der damit einhergehenden Zunahme der Feuchtigkeit in der Luft die Ernteerträge kräftig gestiegen sind. Die Erde ist grüner geworden. Die Zunahme an Biomasse entspricht der doppelten Fläche der USA. Wie die Zugabe von Kohlendioxid wegen der Steigerung der Photosynthese das Pflanzenwachstum fördert, wissen die Besitzer von Gewächshäusern sehr genau.

Wo liegen die Alternativen zum planwirtschaftlichen Green Deal der EU? Ganz einfach in einer Steuer auf Kohlenstoffdioxidemissionen, glaubt Lomborg, weil sie es ermögliche, zu relativ geringen Kosten den Ausstoß von CO2 zu senken und damit die schlimmsten Folgen der Erderwärmung zu verhindern. Für Panik sieht er keinen Anlass. Wichtiger noch: Es müsste mehr Geld in die bisher vernachlässigte Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Zum Beispiel in eine neue Generation von Atomkraftwerken. Oder in die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CCS), womit sich Kohlekraftwerke problemlos weiter betreiben ließen. Oder in die Gewinnung von Öl aus Algen, die an der Meeresoberfläche wachsen. Oder in die Entwicklung von großen, bezahlbaren Energiespeichern. Welche Technologie rentabel und praktikabel ist, muss sich dann eben herausstellen. Die Geschichte der Industrialisierung ist zugleich eine Geschichte der Erfindungen. Die waren nie Politikern zu verdanken. Und Anpassungen an den Klimawandel – zum Beispiel Küstenschutz dort, wo der Meeresspiegel steigt – erfordern nur einen Bruchteil der Gelder, die für den Kampf gegen eine imaginäre Klimakatastrophe aufgewendet werden sollen.

Vermutlich ist auch das, was Lomborg wie viele andere Kritiker vorträgt, in den Wind gesprochen, weil die politische Klasse im Westen ihre Legitimität in der Bewältigung von imaginierten und selbsterzeugten Krisen zu finden glaubt. Auch diese Geisterfahrt wird enden – in einer Kollision mit den ökonomischen Realitäten und den Gesetzen der Physik.

