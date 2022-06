Frau Schulz lachte nicht Butterbrottüten im Lichte des Verfassungsrechts

24. Juni 2022

Impressionen aus dem intertemporalen Wolkenkuckucksheim

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Elisabeth Schulz wurde am 4. April 1900 im damals deutschen Oppeln geboren. Mit ihren beiden Schwestern wuchs sie entbehrungsreich in einem kaiserlichen Mädchenheim auf, in das sie ihr Vater brachte, nachdem ihre unglückliche Mutter beschlossen hatte, ohne Familie via Hamburg in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Nur gut zwanzig Jahre später hatte sie bereits den Ersten Weltkrieg überlebt. Zwanzig wilde weitere Jahre mit Rheinlandbesetzung und Machtergreifung vergingen. Dann befand sich ihre inzwischen niederrheinische Heimat schon wieder im Krieg. Diesmal galt es, dem neuerlichen mörderischen Treiben mit einem erwerbslosen Ehemann und zwei eigenen Kindern zu trotzen. Erst mehr als fünf Jahre später war klar, dass die kleine sozialdemokratische Familie auch den Zweiten Weltkrieg einschließlich allen nationalsozialistischen Treibens überstanden hatte. Ob sie zu diesem Zeitpunkt ahnten, nun gleich wieder einer Periode schweren Hungerns und Frierens entgegenzusehen, weiß ich nicht. Denn ich wurde erst zwanzig Jahre später geboren. Und auch dann dauerte es noch einmal rund 15 Jahre, bis ich – immer wieder – ein eigenwilliges Verhalten bei meiner Oma Elisabeth beobachtete: Nach Einkäufen beim Bäcker leerte sie die entgegengenommenen Papiertüten, schüttelte sorgsam alle Krümel aus ihnen heraus, strich sie dann glatt und legte sie schließlich in eine Schublade ihres Küchenschrankes. Entsprechendes tat sie mit Gummibändern, Knöpfen, Fäden, Einkaufstaschen, Stoffresten, Marmeladengläsern. Scheinbar nichts wurde weggeworfen, alles wurde – im Rahmen des verfügbaren Platzes – gesammelt. Wie sie es anstellte, dem Wohnganzen trotzdem ein karges Gesamtbild zu verschaffen, blieb und bleibt mir rätselhaft. Nirgendwo quollen Müllberge hinter den Ecken hervor. Es gab also irgendein Ordnungskonzept. Ich fragte meine Großmutter daraufhin immer wieder, warum sie Belanglosigkeiten wie eine Brötchentüte aus Papier nicht einfach in den Abfalleimer warf. Ihre Antwort war immer dieselbe. Sie bestand aus einem unvollständigen Satz, der dennoch bedeutungsgewichtig ausklang: „Wenn mal Krieg kommt …“.

Mir war sowohl dieses Verhalten als auch dessen Erklärung an der Schwelle von den 1970er zu den 1980er Jahren schlichtweg unverständlich. Jeder warf alles weg. Alles war im Überfluss vorhanden. Hätte man einem anderen eine gebrauchte Brötchentüte zur weiteren Nutzung überlassen, wäre man nicht nur auf Unverständnis, sondern sogar auf ein Gefühl des Ekels gestoßen. Verknitterte Papiertüten hatten das Image eines kontaminierten Gegenstandes. Vertrauenswürdig waren nur fabrikneue Beutel, glänzende Säcke, unberührte Tüten und knitterfreie Stoffe. Zudem war mir nicht nachvollziehbar, was man – wenn mal Krieg kommt … – mit einer Tüte aus der Bäckerei und einem ausgeleierten Gummiband anstellen wollte. Für mich und meine Generation war seinerzeit nämlich fraglos klar: Krieg würde bedeuten, dass die Atommächte einander mit Kernwaffen beschössen und wir alle sofort binnen Minuten in einem thermonuklearen Desaster ausgelöscht wären. Die Überlebenden würden die Toten noch kurz beneiden und dann ebenfalls sterben. Meine lebenserfahrene Großmutter wusste all dies natürlich sehr viel besser. Im Schweigen am Ende ihres erklärenden Satzes verbarg sich die Erfahrung reißender Lieferketten, kollabierender Zivilisationen, das klare Wissen also um den reinen Mangel. „Wir hatten ja nichts“, beschrieb auch meine Mutter oft aus ihrer Erinnerung die Lage in den Jahren direkt nach dem Krieg.

Ich denke in diesen Wochen immer wieder an jene Jahre zurück, als ich nicht verstanden hatte, was Oma Elisabeth gemeint hatte. Irgendwann später, bei der eigenen Lektüre historischer Werke, wurde mir langsam nachvollziehbar, was sie mir hatte sagen wollen. Doch auch dieses Lesen war stets noch mit dem Empfinden verbunden, nun selbst in einer Zeit zu leben, die zu modern, zu fortschrittlich, zu gebildet, zu wissend, zu intelligent wäre, um nochmals auch nur in die Nähe eines Steckrübenwinters zu gelangen. Blickt man heute auf unsere Welt, sieht man sich eines Besseren belehrt. Mit dem Tod meiner Großmuttergeneration und ihrer Kinder sind die Erinnerungen an ein Leben nah an der Natur, nah an der Kälte, nah am Hunger und nah an den Aggressionsmöglichkeiten unserer Mitmenschen verschwunden. Die aktuelle Politikergeneration betreibt ihr Geschäft mit derselben unbedarften Naivität, mit der mir vor vierzig Jahren das Treiben meiner Oma unverständlich war. Begegnet man der Realität aber nicht mit dem gehörigen Respekt, den sie erfordert, dann schlägt sie unbarmherzig zurück. Verhält man sich, mehr noch, explizit respektlos weltverneinend und schwelgt man stattdessen in eigenen Wolkenkuckucksheimen, statt auf dem Boden der Tatsachen zu stehen, wird es schon ganz bald noch wüster.

Nach der aktuellen Verfassungsrechtsprechung unseres Landes soll das Grundgesetz den Gesetzgeber unter anderem dazu verpflichten, grundrechtsgeschützte Freiheiten „über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen“ abzusichern. Eine solche „intertemporale Freiheitssicherung“ verpflichte Lebende, „mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten“. Hierin liege eine „Schonung künftiger Freiheit“, die es mittels „Entwicklungsdrucks“ zu verwirklichen gelte. So sagte es das Bundesverfassungsgericht am 24. März 2021. Und so dokumentierte es also seine Anmaßung, wissen zu wollen, was genau die Lebensgrundlagen von Generationen in der Zukunft seien, die man nunmehr Lebenden legitim vorenthalten dürfe. Beeindruckend.

Ich habe mich in der Zusammenschau einerseits dieser höchstrichterlichen Sätze mit andererseits der Bemerkung unseres Bundeswirtschaftsministers, wonach es mit der Gasversorgung im kommenden deutschen Winter „eng werden könnte“ gefragt, was meine Großmutter wohl dächte, säße sie auch jetzt noch mit mir an ihrem Küchentisch. Ich habe mir vorgestellt, dass ich sie frage: „Soll man im Winter 2022/2023 Menschen erfrieren lassen, um möglicherweise im Jahre 2100 Geborenen zur Schonung ihrer heute noch vollends unabsehbaren Freiheitsräume intertemporal Radikalität zu ersparen?“ Ich habe mir versucht auszumalen, wie meine Großmutter „Entwicklungsdruck“ ausgeübt haben würde.

Mir ist dabei schlagartig klargeworden, dass sie mich mit ihren großen dunklen Augen über den Rand ihrer Brille angesehen und schweigend zu einer Zigarette gegriffen hätte. Denn ihre erlebte Weltweisheit hätte ihr gesagt, dass hier nur akademisch abirrende Theorien ohne jeden Wirklichkeitsbezug vorgetragen werden. Je nach Tagesstimmung wäre ihr vielleicht noch eine kleine Bemerkung abzuringen gewesen: „Liebchen, lass uns doch mal schauen, ob uns irgendeine vorangegangene Generation ein Lager von Kuhfladen hinterlassen hat, um auch künftig noch ohne übertriebene Enthaltsamkeit Häuser bauen zu können.“ Gelacht hätte sie dabei allerdings nicht. Ich habe sie nie lachen gesehen. Dafür hatte sie in ihrer ersten Lebenshälfte zu viel unter den Traumverwirklichungsversuchen ihrer Mitmenschen gelitten.