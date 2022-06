Reise nach Sachsen Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung

21. Juni 2022

Außerdem geht es noch um den Staatsfunk, die AfD und meinen sich abzeichnenden Versorgungsbedarf

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Frühmorgens bei wunderschönem Wetter auf dem Weg nach Sachsen. „Es ist sieben Uhr. Freitag, der 17. Juni.“ Sie hören den Staatsfunk. Um was dreht es sich denn heute? Der Ukraine-Besuch des Kanzlers Scholz. Waffen – ja auch. Aber im Mittelpunkt steht seine Unterstützung der Statusänderung der Ukraine als EU-Beitrittskandidat. Die dort gerade tonangebenden Oligarchen wollen ihren Amateurstatus hinter sich lassen und endlich in die Champions League der Korruption aufsteigen.

Ich fahre gerade von Süden kommend durch Oberfranken, und langsam werden Windräder ein auffälliger Teil des Landschaftsbilds. Aufreizend träge dreht sich sogar vereinzelt mal eins. Ein bisschen Luftzug mag über die oberfränkischen Höhen tatsächlich gegeben sein – oder es wird zu Wartungszwecken aus dem Netz betrieben, wer weiß. Es wird heute und auch am Wochenende heiß werden. Damit ist aufgrund des Klimawandels im Sommer gelegentlich zu rechnen, wie man weiß. Kaum ein Wölkchen am Himmel.

Im Radio ist inzwischen die Rede von der Reduktion der russischen Gaslieferungen um 60 Prozent. Die russische Begründung vor zwei Tagen dazu gab als Ursache Verzögerungen bei der Instandsetzung einer Anlage durch Siemens an; seitens Siemens hieß es, diese seien durch die Sanktionen bedingt. Ob das alles tatsächlich für die Lieferungsreduktion verantwortlich ist? – Keine Ahnung. Aber ein richtiges Dementi gab es nicht, weder von Siemens noch aus der Politik. Wer boykottiert und daher nicht vor Ort ist, muss sich halt das ein oder andere erzählen lassen, ohne den Wahrheitsgehalt überprüfen zu können. Der öko-kommunistische Klimaminister Habeck freut sich jedenfalls schon auf die Organisation der Zuteilung der noch verfügbaren Gasmengen. Offiziell ist er natürlich in Sorge, dass die Gasspeicher zu Winterbeginn nicht voll sein werden. In Zeiten des Klimawandels kann es im Winter gelegentlich empfindlich kalt werden, wie inzwischen allgemein bekannt ist. Bei knapper Versorgung mit Erdgas, dessen Ausbau einst durch die Politik aus ökologischen Gründen, also zur CO2-Einsparung – Sie wissen schon, wegen des Klimawandels – vorangetrieben wurde, da es den Öl- und Kohleverbrauch zu reduzieren galt, muss der Staat nun seiner Kernaufgabe nachkommen und den Mangel organisieren. Das trifft sich zufällig ganz gut, denn aus Erdgas wollte man das Land eigentlich sowieso auszusteigen zwingen – ebenfalls wegen der notwendigen CO2-Einsparungen und des Klimawandels. Davon ist heute im Staatsfunk aber mal nicht die Rede, sondern von der Organisation des Übergangs. Es müssten nun Gesetze geändert werden, die derzeit Vermieter noch dazu verpflichten, eine Wohnungstemperatur von 20 bis 22 Grad zu ermöglichen (ja, solche Gesetze gibt es anscheinend). Stattdessen sollte die geforderte Temperatur nun zwischen 16 und 18 Grad liegen (nicht dass da noch jemand auf die Idee käme, eine Vorschrift zum Schutze des Bürgers einfach zu streichen). Ist das eigentlich eine reine Winter-Vorschrift oder gilt sie auch im Sommer?

Bei der Fahrt durch Sachsen werden die Windräder dann zahlreicher. Sie stehen nicht mehr vereinzelt, sondern auffällig, scheinbar systematisch in Gruppen zusammengerottet und tun – nichts. Sie stehen einfach still und unterstützen dabei Putin. Aber was will man in Sachsen auch anderes erwarten.

Weiter geht es im Radio um den Befund der marxistischen Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass weltweit die psychischen Erkrankungen „wegen Corona“ zugenommen hätten. Gewiss hat es dagegen ausschließlich dem Wohlbefinden und der Förderung des allgemeinen Glücksgefühls gedient, dass der Staat die Leute zu ihrem eigenen Schutze zu Hause eingesperrt, ihnen ihre profane materielle Existenz zerstört und medial mit Angstpropaganda zugedröhnt hat. Während hingegen das mit den psychischen Erkrankungen besonders schlimm in Ländern mit hoher Ungleichheit sei. Es sei ein großer Versorgungsmangel zu beklagen. Was es bedeutet, wenn mit der Feststellung eines Versorgungsmangels gedroht wird, ist Ihnen ja auch klar.

Von der Autobahn auf die Landstraße abgebogen, stelle ich nach wenigen Kilometern zufrieden fest, dass das dichte Netz an Geschwindigkeitsüberwachungsstationen keinerlei Versorgungsmangel erkennen lässt. Wenn es den Staat nicht gäbe, wer würde dann den digitalen Strukturwandel des Wegelagerei-Gewerbes gestalten? Der Anflug eines staatskritischen Gedankens will sich meiner bemächtigen, denn das Netz scheint mir nicht effizient geknüpft zu sein, da sogar ich als Ortsunkundiger ungeschoren durchkomme, und das sogar zügig, da ich mich unmittelbar nach jedem Messpunkt ein bis zwei Kilometer sicher fühle, etwas mehr Gas zu geben.

Erwähnt wurde im Rundfunk auch der Bundesparteitag der AfD im sächsischen Riesa, der am Freitag beginne, über drei Tage angesetzt sei und einen neuen Bundesvorstand wähle. Besonders interessant werde dabei sein, wie stark das „ganz rechte“ Lager sei. – Nun, das werde ich dann ja am Sonntag bei der Rückfahrt erfahren.

Bereits am Morgen, noch im Frühprogramm vor sechs Uhr, hatte der MDR bereits einen wichtigen Jahrestag in der Geschichte der DDR identifiziert, über den er ausführlich berichtete. – Sie werden es sich sicher schon gedacht haben: Vor 60 Jahren kam im DDR-Fernsehen die erste Folge einer Kinderserie mit dem Fernsehkobold „Pittiplatsch“. – Sie Schlingel werden doch nicht etwa an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 gedacht haben, der durch sowjetische Panzer niedergeschlagen wurde? – Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Sie müssen sich auch angesichts der Diskussionen und Vorbereitungen zum Bundeswehreinsatz im Inneren für die Durchsetzung des Corona-Regimes oder später möglicherweise von systemstabilisierenden Enteignungsmaßnahmen (Sie wissen ja: der Klimawandel!) keine Gedanken machen, dass ein möglicher Volksaufstand einen ähnlichen Verlauf bei seiner Niederschlagung nehmen könnte. Die Panzer der Bundeswehr wären entweder fahruntüchtig oder bereits in der Ukraine. Wahrscheinlich sogar beides.

Martin Moczarski hat jüngst in einem seiner Beiträge Harald Schmidt sinngemäß mit der Definition zitiert, Satire sei, wenn man es nicht dazusagen müsse. Es ist diese Qualität, die ich am Staatsfunk so sehr schätze. Gleichzeitig bin ich aber froh, nicht selbst Satiriker zu sein – ich fürchte, ich würde in der heutigen Zeit wahnsinnig werden und müsste womöglich Versorgungsbedarf bei der WHO anmelden.

PS: Leider habe ich am Sonntag auf dem Rückweg nicht erfahren, wie stark das „ganz rechte“ Lager sei. Dafür habe ich drei verschiedene Versionen gehört, wie der Parteitag der AfD geendet hat und wer ihn verfolgt hat, konnte sogar jeweils den korrekten Ausgangsteil, aus dem die Meldungen gestrickt waren, ganz gut wiedererkennen. Ich kann den Journalisten allerdings nicht verdenken, dass sie etwas den Überblick verloren haben – das ging offenkundig vielen Delegierten auch nicht anders. Kurz zusammengefasst hat sich die AfD am Samstag einen neuen Bundesvorstand gewählt, wobei sie insbesondere in der ersten Sprecherwahl ein qualitativ stark beeindruckendes Angebot zur personellen Erneuerung ausgeschlagen hat und die Parteiführung in die Hand derselben Doppelspitze legte, die bereits die Bundestagsfraktion führt: So etwas sollte man – aus rein strukturellen Erwägungen ohne Ansehen der Person – tunlichst vermeiden, wenn man als Alternative zum machtkonzentrierten Kartellparteienfilz antreten will. Die Delegierten haben diesen Fehler allerdings dadurch wieder relativiert, dass gleich am nächsten Tag ausgerechnet die Gruppierungen, die diese Variante der Doppelspitze ins Amt gebracht haben, sie bei ihrer Aufgabe, den Laden zusammenzuhalten, fast demontiert haben. Es ging dabei um einen Antrag einer vierseitigen programmatischen Positionierung, die weder inhaltlich noch editoriell einen Stand für eine angemessene Konsensgrundlage hatte, der auf diesem Parteitag durch Anpassungen hätte erzielt werden können. Während die Bundessprecher dies erkannten und sich für eine Überweisung in den Vorstand und die Fachausschüsse zur Überarbeitung einsetzten, wurde über Stunden versucht, ihn mit einer möglicherweise knappen Mehrheit gegen heftigen Widerstand auf Biegen und Brechen durchzudrücken, notfalls auch ohne jegliche Überarbeitung. Nur mit Mühe und der Unterstützung der Autorität mehrerer Landesvorsitzender konnte dies abgewendet und der Text zur Überarbeitung überwiesen werden. Angesichts der dann fortgeschrittenen Stunde und der erhitzten Gemüter wurde dann wenig später das Ende des Parteitags beschlossen. Fazit: Die Partei geht manchmal etwas merkwürdige Wege, um personelle Machtkonzentration zu verhindern, aber irgendwie scheint es dann doch zu gelingen.