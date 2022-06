Historischer Vergleich Wie endet der aktuelle Wahnsinn?

20. Juni 2022

Spätestens mit institutioneller, ritueller, „bespaßender“, applaudierter, tödlicher Demütigung Andersdenkender und -gläubiger

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Sie haben das sicherlich in den vergangenen Jahren selbst erlebt: Kaum denkt man, schlimmer geht’s nimmer, kommt’s noch ärger. Die Karikatur von Jacek Wilk in der aktuellen Ausgabe von eigentümlich frei mit dem Titelthema „Der perfekte Sturm“ bringt unsere Lage auf den Punkt. Dort befindet sich die Weltkugel in einem ruderlosen Boot auf hoher See. Unter bleigrauem Himmel türmen sich Wellen bedrohlich auf. Sie tragen Namen wie Inflation, Klimahysterie, Gendergaga, Pandemie, Krieg, Spaltung und Massenmigration. Manch eine Welle ist – noch – namenlos.

Menschen, denen rationales Denken ein Wert ist, weil sie es für das eigene Überleben und das der Nächsten als unverzichtbar erkannt haben, können es kaum fassen, dass ein Großteil der zumindest äußerlich als Mitmenschen erkennbaren Wesen rationales Denken nicht ebenso hoch bewertet wie sie. Die stattdessen gedankenlos ihr wichtigstes Überlebensinstrument über Bord werfen – in der Karikatur die Riemen – und in einem scheinbaren Todestrieb jeden Unsinn fast schon begeistert mitmachen. Andere wiederum scheinen ihre Zeitgenossen sogar böswillig animieren zu wollen, genau dies zu tun.

Da fragen sich die inmitten all diesen Wahnsinns geistig gesund bleiben Wollenden: Wie wird das alles enden? Gibt es einen absoluten Endpunkt der Abwärtsspirale, auf der wir uns befinden? Sicher, spätestens nachdem die Sowjetunion 1949 ihren ersten Atombombentest durchführte und der Kalte Krieg losging, ist der absolute Endpunkt des Wahnsinns die Umgestaltung der Erde in einen Lebensraum, in der allenfalls Kakerlaken die Krone der Schöpfung darstellen.

Dass dies noch nicht längst geschehen ist, ist vielleicht sogar ein Grund zur Hoffnung. Aber es bedeutet nicht, dass die Menschheit oder zumindest die westliche Zivilisation – die einzige Ansammlung von Gesellschaften in der Geschichte, die diese Bezeichnung wirklich verdient – nicht noch tiefer sinken kann, als ohnehin schon geschehen.

Doch wie tief? Wenn wir unsere gegenwärtige Wahnsinnsrutschpartie mit der Temperaturskala vergleichen und die atomare Weltvernichtung mit null Kelvin, also dem absoluten Nullpunkt gleichsetzen, wo ist dann der Drei-Kelvin-Punkt der kosmischen Hintergrundstrahlung, unter den die Weltalltemperatur nicht sinken kann – es aber dennoch mit minus 270 Grad Celsius irre kalt ist? Oder sind wir dazu verdammt, in einem tatsächlich endlosen Strudel des Wahnsinns immer tiefer zu sinken, etwa, wie wenn man in eine Mandelbrot-Menge hineinzoomt und einem in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ein dem Einstiegsbild selbst ähnliches Apfelmännchen feist entgegengrinst?

Wissenschaftler sagen uns, dass das Universum zeitlich begrenzt ist. Demnach gäbe es im Diesseits auch keine Unendlichkeit der Wahnsinnsskala. Folglich spricht vieles dafür, dass es einen diesbezüglichen absoluten Tiefpunkt geben muss. Die gute Nachricht ist: Danach kann es nur noch aufwärtsgehen. Die schlechte: Wir sind noch nicht da.

Dieser Endpunkt ist meiner Ansicht nach die institutionelle, öffentliche, rituelle, „bespaßende“ Demütigung faktisch bereits zum Tode verurteilter Andersdenkender und -gläubiger. Wir kennen das in Ansätzen von den Vernichtungslagern und Schauprozessen im nationalen und internationalen Sozialismus. Oder auch schon während der Französischen Revolution.

Diese Phänomene sind vom Verhalten marodierender Banden zu unterscheiden, wie es etwa während des Dreißigjährigen Krieges, in der Endphase der Weimarer Republik oder im zusammenbrechenden Jugoslawien zu beobachten war oder heute bei der Antifa. Das ist Terror von unten, der von sich bekriegenden Gruppen innerhalb der Herrscherklasse toleriert wird, solange er ihren Zwecken dient. Es fehlt hier die Institutionalisierung, jedenfalls offiziell. Zu unterscheiden sind sie auch von der Hexen- und Häretikerverfolgung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, die zwar institutionalisiert war, der aber der „Bespaßungsfaktor“ fehlte.

Der Gedanke, dass institutionalisierter, offizieller, öffentlicher und tödlicher Sadismus das Zeichen sein könnte, dass der absolute Tiefpunkt einer gesellschaftlichen Wahnsinnsspirale erreicht ist, kam mir, als ich kürzlich eine Historie über die Christenverfolgung unter Nero (37–68 nach Christus) las. Sie befindet sich in einem längeren Artikel von Robert C. Dreyfuss aus dem Jahr 1980 mit dem Titel „How Jesus And His Followers Saved Civilization“ – Wie Jesus und seine Anhänger die Zivilisation retteten; siehe Link unten.

Jener Abschnitt der Geschichte Roms war der Höhe- oder besser gesagt Tiefpunkt einer Entwicklung, die der heutigen nicht ganz unähnlich ist: Jegliche zivilisatorischen Ankerketten rissen. Machtausübung war alles, was zählte – abgesehen von einer Obsession mit Sex, der aber ebenfalls zu diesem Zweck instrumentalisiert wurde. Nero war bekannt für seine Brutalität und sein ungewöhnliches, sagen wir mal, „Liebesleben“. Er trat seine schwangere Ehefrau persönlich zu Tode und „heiratete“ danach, als Frau verkleidet, einen Mann, berichtet Tom Holland in seinem Buch „Dominion“. Er schmiss in Rom Riesenpartys, in denen er Tradition und Moral gezielt untergrub. Im Jahr 64 verfügte er, anlässlich einer Feier der von ihm ausgerufenen neuen Ordnung, dass für eine Nacht jeder Mann sich jede Frau nehmen durfte; auch ein Sklave durfte Sex selbst mit Ehefrauen von Aristokraten haben, die sich zu diesem Zweck in Bordellen aufzuhalten hatten.

Nero sah sich als gottgleich, der folgerichtig jegliche Ordnung umstülpen und nach Belieben neu „resetten“ durfte, um einen aktuell passenden Begriff zu verwenden. Wenige Wochen nach jener offiziellen Massenorgie brach der große Brand Roms aus. Schnell machte der Kaiser die Christen als Sündenböcke aus. Dreyfuss betont an dieser Stelle seiner Darstellung etwas, was Libertäre und andere heutige Dissidenten aufhorchen lassen sollte. Denn Nero ging es nicht nur darum, einen Blitzableiter zu finden. Es ging ihm um etwas Grundsätzliches. Der römische Historiker Tacitus (56–120 nach Christus) schrieb, dass Nero den Christen zwar auch den Brand, in erster Linie aber „Hass auf die Menschheit“ zur Last legte.

Wie ist das anders als die „Menschenfeindlichkeit“, die zum Beispiel der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Anfang dieses Monats Wissenschaftlern attestierte, weil sie eine faktenbasierte Darstellung der biologischen Zweigeschlechtlichkeit in den Medien fordern? In Kommentaren unter meiner Kolumne dazu in der vergangenen Woche wurde gefragt, weshalb ich mich mit so einem „kleinen Licht“ wie Lehmann beschäftige. Ein kleines Licht kann ein Warnzeichen des Kommenden sein. Lehmann ist kein Nero und wird auch keiner sein – vielleicht, mal abwarten, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sein Urteil über Andersdenkende dem des römischen Herrschers über die Christen gleicht. Der Punkt ist darüber hinaus die Ungeniertheit des „kleinen Lichts“, diese Ansicht kundzutun, und die Tatsache, dass er danach nicht zum Rücktritt von seinem Regierungsposten gezwungen wurde oder auch nur öffentlich Abbitte leisten musste. Das bedeutet, dass die Zeit mit genau diesem Gedanken schwanger geht. Auch und gerade viele der „größeren Lichter“.

Nero verfolgte die Christen mit seiner ihm typischen supergrausamen Art, weil er in ihnen seine Nemesis sah. Er hatte Recht damit, denn mit ihrem Glauben, dass der Mensch nicht gottgleich sein kann, jeder Mensch aber ein Ebenbild Gottes ist und sein Körper und der des Nächsten deshalb wie ein Tempel zu behandeln seien, entzogen die Christen den grausamen Kulten, auf denen die kaiserlichen Familien ihre Macht stützten, immer mehr Anhänger.

Ein weiterer Punkt fällt im Text von Dreyfuss auf, nämlich das Verhalten der Massen. Über die Zeit noch vor dem Brand schreibt er: „Unter Nero breitete sich diese [seine] unaussprechliche Verderbtheit auf die gesamte Bevölkerung aus. Aufgrund seiner Vorliebe für aufwendige Feste und Spiele strömte die verdorbene Bevölkerung Roms oft in Scharen zu den Zirkussen und Amphitheatern, um Schlächtereien und Obszönitäten zu bestaunen – bis zu 50.000 auf einmal. Oftmals nahm Nero selbst an der Vorstellung teil, indem er als Clown oder Wagenlenker verkleidet in der Mitte der Bühne auftrat. Unter dem Beifall von Tausenden von Zuschauern verübten Nero und seine Darsteller barbarische Tötungen.“

Diese sadistischen Belustigungen wurden nach dem Brand Roms auf die Spitze getrieben und an Christen verübt. Zum Beispiel wurden manche Opfer als Figuren aus der griechischen Mythologie verkleidet und gezwungen, ihre tödlichen Rollen im wahrsten Sinne des Wortes „auszuleben“. So wurde ein „Herkules“ unter „frenetischem Applaus der Zuschauer“ lebendig verbrannt, ein „Ikarus“ musste von einem hohen Punkt aus „fliegen“ und natürlich abstürzen. Eine „Pasiphae“ – Mutter des Minotaurus – wurde von einem Stier aufgespießt und so weiter. Bekannt ist darüber hinaus, dass Christen, auf hohen Stelen gebunden und mit Öl übergossen, nachts bei lebendigem Leib verbrannt wurden, um als Beleuchtung für weitere abartige Bestrafungen zu dienen.

„Eine ganze Stadt, die Hauptstadt der bekannten Welt, war verrückt geworden“, kommentiert Dreyfuss das Geschehen. „Die Moral einer ganzen Kultur war korrumpiert worden. Es mag der absolute Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte gewesen sein.“ Bis zum Tod Neros vier Jahre später fielen noch zahlreiche weitere Christen der Verfolgung zum Opfer, darunter auch Petrus und Paulus. Historiker und Theologen meinen, dass diese erste systematische Christenverfolgung die Inspiration für die Offenbarung des Johannes war, die Anspielungen auf Nero – „das Tier“ – und Rom – „Babylon“ – enthält.

Kann sich dieser Horror wiederholen? In Ansätzen hat er sich seit der Französischen Revolution des Öfteren wiederholt. In der Moderne hatten wir alle Elemente: Die offizielle Demütigung, die Bespaßung, Folterungen und abartige Hinrichtungen. Selten aber alles zusammen und, soweit mir bekannt, nie unter „frenetischem Applaus“ der Zuschauer. Den gab es zwar im Zusammenhang mit Führerreden im Kommunismus, weil der erste Zuschauer, der schlappmachte, regelmäßig zehn Jahre Gulag bekam. Nicht aber im Zusammenhang mit offiziellen und öffentlichen sadistischen Hinrichtungen.

Wenn das kommt, ist der absolute Tiefpunkt des Wahnsinns erreicht.

Es muss nicht zwangsläufig dazu kommen, aber es kann. Wichtiger als alle materiellen Vorbereitungen auf kleine und große zivilisatorische Zusammenbrüche ist daher die geistige Aufrüstung.

Das Christentum überlebte diese und spätere Verfolgungen, weil individuelle Christen sich weigerten, ihre Überzeugungen über Bord zu werfen, um dem Terror zu entkommen. Sie boten dem Kaiser nicht nur ihre „andere Wange“, sondern gar ihren ganzen Körper an. Das nötigte anderen allmählich Respekt ab. Tacitus schrieb: „Selbst für Verbrecher, die eine extreme und exemplarische Strafe verdienten, entwickelte sich ein Gefühl des Mitleids, denn sie wurden nicht, wie es schien, zum Wohle der Allgemeinheit vernichtet, sondern um die Grausamkeit eines Menschen [Nero] zu befriedigen.“ Ich vermute Folgendes: Aus Respekt wurde Neugier, aus Neugier wurde Anerkennung, aus Anerkennung Übernahme des Glaubens. Damit verschwand allmählich die Huldigung der Barbarei. An ihrer Stelle entwickelte der Westen die Herrschaft des Rechts und erhöhte das rationale Denken zur Norm und zum Ideal.

Nicht bewaffneter Aufstand, sondern passiver Widerstand auf der Grundlage unerschütterlichen Glaubens beendete das Wüten und schuf Platz für eine echte Zivilisation. Nicht logische Argumentation, sondern erst die Bereitschaft, für den eigenen Glauben einen grausamen und demütigenden Tod zu erleiden, bewegte die „äußerlich als Mitmenschen erkennbaren Wesen“ dazu, vom Wahnsinn endlich Abstand zu nehmen.

Wer wird, wenn es wieder einmal so weit kommen sollte, die Grundlagen der Zivilisation für die Zukunft bewahren? Wer wird bereit sein, die „andere Wange“ hinzuhalten? Und warum?

Robert C. Dreyfuss: How Jesus And His Followers Saved Civilization („The Campaigner“, ab Seite 16)