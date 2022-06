Ein kleiner Angstbewältigungskurs Nachhaltig war gestern

17. Juni 2022

Postmoderne Lebensweisheit

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Will man verstehen, wie die deutsche Seele empfindet, muss man einen Blick aus dem Weltall auf die Grenzen des Landes werfen. Bis 1990 sah die Bundesrepublik auf einer politischen Landkarte bekanntlich so aus, als habe ein Mensch mit einem Hexenschuss (ungefähr bei Saarbrücken) seine Beine in einen baden-württembergisch-bayerischen Schlafsack gesteckt und sich mit seinem Oberkörper gen Osten gewandt. Das Problem bei dieser Sichtweise war zwar, dass dieser Landkartendeutsche keinen eigenen Kopf hatte. Denn der wurde schon vollständig aus Dänemark gebildet. Die dahingehende Interpretation ermöglicht jedoch, für die Entwicklung des Jahres 1990 im Bild zu bleiben. Denn nun war dem Wesen mit dem west­seitigen Rückenproblem an seiner Ostflanke auch noch ein übergroßer Säugling auf den Schoß gesetzt worden, in dessen Zentrum ein kontinuierlich unterstützungsbedürftiges Herz namens Berlin prangt.

Hat man jene politischen Grenzziehungen einmal im Blick und verfolgt man die historischen Vorläufer des Ganzen mit ähnlichen Assoziationen, dann wird klar: Das Etwas, das man Deutschland nennt, ist eine durchaus randbereichsunscharfe Angelegenheit. Es unterschei­det sich damit deutlich von Landstrichen, die ihren Bewohnern traditionell sehr präzise topo­graphische Hinweise geben, wo das eigene Territorium beginnt und wo es endet. Engländer, Schotten und Waliser haben allenfalls in ihrem Landesinneren Gesprächsbedarf zur Abgren­zung gegeneinander. Die Wasserlinie zum Meer ist deutlich. Sie bietet allenfalls noch Debat­tenräume für Fragen über Hoheitsgewässer. Potenzielle Eroberer aber sind in ihrer exklusiv möglichen Annäherung per Schiff weithin erkennbar. Ebenso geht es den Iren. Und auch die Bewohner der iberischen Halbinsel haben – abgesehen von einer aktuell einzig offiziellen Binnendiskussion zwischen Spaniern und Portugiesen – praktisch lediglich ein Kartenzeich­nungsproblem im Norden. Ähnlich liegt es bei Italien, dessen Stiefel an West-, Süd- und Ost­seite klare Kante zeigt. Gleichermaßen sauber konturiert ist Dänemark an drei Seiten. Deutschland hingegen hat lediglich an seinen beiden Schultern vergleichbar maritime Schlusslinien.

Solche Umstände können auf die Bewohner eines Landes schwerlich ohne Wirkung bleiben. Man fühlt sich angesichts dieser Lage beinahe an ein dem US-amerikanischen Politikberater Walter Kotschnig zugeschriebenes Bonmot erinnert, der einmal gewarnt haben soll: „Do not be so open-minded that your brains fall out!“ Was keinen verlässlichen Anfang und kein klares Ende hat, kein offensichtliches Oben und kein greifbares Unten, das neigt leicht dazu, sich selber nicht sicher erkennen zu können. Aus dieser fehlenden Sicherheit erwächst nachvollziehbar ein kontinuierliches Gefühl der Furcht. Und weil die Furcht der Deutschen sichtlich auf 360 Grad ihrer Umgebung bezogen werden kann, bildet sie vielleicht den Nährboden für eine gleichsam ubiquitäre Angst.

Hinzu kommen die einstmals besondere Flora und Fauna des Landes. Deutsch sein heißt traditionell, aus dem Wald zu kommen. Zwischen Bäumen sieht man mögliche Angreifer nicht von weit her herannahen. Der denkbare Gegner kann vielmehr ganz plötzlich in der Hecke stehen. Allenfalls aufgeregte Vogelstimmen kündigen sein Kommen an. Der Schritt in den Verfolgungswahn ist da nicht weit: Jeder aufgeregte Vogelgesang kann zur unmittelbar bevorstehenden Attacke eines Nachbarn umgedeutet werden. Deutsch sein heißt, alarmiert zu sein.

Dieser Alarmzustand des zentralsten aller Zentraleuropäer hat sich offenbar in der Vergan­genheit zu einem Exportschlager eigener Art entwickelt. Der postmoderne Westler lebt nun in ständiger Panik vor dem Untergang. Zwischen Atomtod, Waldsterben, Killersmog und Bin­nentsunamis wankt die gemeine Seele durch ihr Leben. Auf der Suche nach Halt klebt sie sich bisweilen auf die Straße und hofft so, den Weg in den Untergang zu blockieren. Doch ihr ist bereits klar, dass sie scheitern muss. Es wandelt derzeit die „letzte Generation“ auf Erden. Die Nachfahren Ronny Rottens singen nicht mehr „no future“, sie haben schon den bloßen Gedanken an hypothetisch Kommendes aufgegeben. Sie sind das Ende. Brain has fallen, over and out.

Ein Nachsatz? Gerne! Die letzte Generation zu sein, hat den definitiven Vorteil, dass man sich keine Sorgen mehr um die Zukunft machen muss. Anders gesagt: Nachhaltig war gestern.