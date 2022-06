Simulierte Wissenschaft Eine virtuelle Welt

14. Juni 2022

… wie sie dem Technokraten gefällt – glaubt er jedenfalls

von Christian Paulwitz

Das Stichwort „Digitalisierung“ scheidet die Geister wie kaum ein anderes – sehen wir mal ab Viren und Kriegen ab. Wie bei allen großen Spaltungsthemen liegt dies an den unterschiedlichen Perspektiven, aus denen man auf spaltende Reizthemen blickt. Wenn produktive Menschen an Digitalisierung denken, so haben sie neue Werkzeuge vor Augen, die das Leben vereinfachen, die Zeit effizienter nützen lassen und Kontakt und Kommunikation mit anderen Menschen erleichtern. Für Politiker und Bürokraten bringt die Digitalisierung dagegen eine unendliche Möglichkeit der Kontrolle, Überwachung und Steuerung von Menschen. Andererseits hat der Staat sich parallel zum exponentiell verlaufenden technischen Fortschritt und zur industriellen Massengesellschaft als Organisator des Kollektivs durch Zwang gegen das Individuum weiterentwickelt und muss um seine Deutungshoheit aufgrund freier und nahezu grenzenloser Möglichkeiten bei der Verbreitung von Informationen fürchten. Die für ihn entstehende Gefahr durch Digitalisierung kann er mit den Mitteln der Digitalisierung und seinem Gewaltmonopol bekämpfen.

Je nachdem, auf welcher Seite man steht und ob man eher zur Wahrnehmung von Chancen oder zu Befürchtungen neigt, wird der Begriff der Digitalisierung mit entsprechenden Emotionen verbunden. Doch das Leben in unterschiedlichen Welten fördert auch komplettes Aneinander-Vorbeireden. Man kann sich darauf verlassen, dass ein Politiker, der sich für Fortschritte in der Digitalisierung von Behörden in Begeisterung redet, ganz andere Ziele vor Augen hat als der Bürger, der dies hört und nur möglichst wenig Aufwand mit den Behördengeschäften haben will, die er nicht vermeiden kann.

Digitalisierung ermöglicht den Umgang mit großen Datenmengen und ihrer Auswertung. In der sogenannten Pandemie wurde mit statistischen Simulationen gearbeitet, um unter der Annahme von Ausbreitungsgeschwindigkeiten bei unterschiedlichen Reglementierungen für die Bevölkerung sowie Wahrscheinlichkeiten schwerer Krankheitsverläufe Bedrohungsszenarien für die Zukunft darzustellen. Die Qualität jeder Simulation steht und fällt mit der Qualität des Modells. Da eine exponentielle Ausbreitung zumindest zu Beginn der „Pandemie“ berechtigterweise angenommen werden kann, ist offensichtlich, dass bereits kleine Unschärfen der angenommenen Ausgangsparameter eine enorme Ergebnis-Spannweite der Prognose zur Folge haben. Der Weg in die Zukunft kann dabei immer nur einmal gegangen werden – das Modell einer Pandemiesimulation ist somit weder zu Beginn verifizierbar, da die Datenlage für eine neue Virusvariante naturgemäß dünn ist, noch im Nachhinein, denn Viren mutieren schnell und der Einfluss der Handlungsentscheidung von Millionen von Menschen ist nicht seriös darstellbar, zumal regionale Einflüsse wie Wetter, Bevölkerungsdichteverteilungen und so weiter dazukommen und nur sehr begrenzt Regionen miteinander verglichen werden können. Ganz zu schweigen von Definition und Erfassung von Infektionen und schweren Krankheitsverläufen, die in eindeutigem kausalem Zusammenhang stehen. Die Angemessenheit von Maßnahmen auf Grundlage von Prognosen wird so einer reinen Durchsetzungsfrage der Deutungshoheit – eine großartige Situation für einen geplanten Machtmissbrauch.

Physikalische Simulationen spielen in der Produktentwicklung eine große Rolle. Mechanische Simulationen komplexer Gebilde lassen Schwachstellen wie mögliche Bruchpunkte unter Belastung durch die computergestützte Rechenleistung mit überschaubarem Aufwand erkennen und ermöglichen, mehr noch, den Einfluss konstruktiver Anpassungen zur Verbesserung mit geringem Aufwand noch vor dem Bau. Nicht unwichtig ist auch die Chance, in Bereichen geringerer Belastungen Material einsparen zu können, ohne die Gesamtbelastbarkeit zu reduzieren, und dadurch Kostenvorteile zu realisieren. Simulationen sparen Entwicklungszeit und Materialkosten bei gegebenen Qualitätsanforderungen. Das Theoriegebäude der Physik der Mechanik und die Materialkunde sind so abgesichert und zuverlässig, dass derartige Aufgabenstellungen kein Problem darstellen. Die Physik wird in einer Simulations-Software abgebildet – und diese muss verifiziert werden, um sich auf die Ergebnisse verlassen zu können, sonst ist das perfekte Modell als Ausgangsgröße nicht gut genug. Bereits bei gut durchdrungener physikalischer Theorie ist die Verifizierung mächtiger Simulationswerkzeuge eine umfangreiche Expertenaufgabe, denn kleine unscheinbare Programmierungsfehler können eine große Wirkung haben, die nicht in jeder Simulationsaufgabe auftritt, sodass die Fehler schwer zu erkennen, aber dennoch folgenreich sein können.

Bei der Simulation elektrischer Schaltkreise werden Signalverläufe – elektrische Ströme und Spannungen – untersucht und dazu die elektrischen Modelle von Bauelementen zu einem Gesamtmodell verknüpft. Nun unterscheiden sich reale elektrische Bauelemente beispielsweise in ihrer Frequenzcharakteristik von ihrem theoretischen Ideal durch parasitäre und nichtlineare Eigenschaften ganz erheblich, und dies muss in der Modellerstellung der Bauelemente berücksichtigt werden. Die Qualität des Bauelementemodells ist Voraussetzung für die Qualität des Gesamtmodells, unterliegt aber immer Grenzen wie zum Beispiel Fertigungstoleranzen. Doch für das einzelne Bauelement lassen sich die Grenzen auch gut beschreiben und darstellen. In den 90er Jahren, als die Simulationsmöglichkeiten durch zunehmende Rechnerleistung wuchsen, träumten manche davon, künftig auf Messung des Frequenzverhaltens komplexer Geräte wie zum Beispiel in der Leistungselektronik praktisch verzichten zu können, weil dies eines Tages so gut zu simulieren sein werde. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt und wird sich auch nicht erfüllen, wenn auch die Simulation eine wichtige Rolle zur Beschleunigung der Produktenwicklung und zur Optimierung eingenommen hat. Denn die Simulation kann immer nur so gut sein wie das Modell, und wenn auch die Modelle von Bauelementen in spezifizierten Bereichen gut entwickelt und einer Vielzahl von Anwendern zur Verfügung gestellt werden können, so kommen weitere parasitäre Einflüsse durch deren Verknüpfung hinzu. Im Falle der Elektronik wachsen diese Einflüsse mit zunehmender Frequenz. Das Ergebnis der Simulation muss also ebenfalls verifiziert werden, erst dann kann man der Simulation auch glauben – das Spannende an der Modellerstellung ist ja nicht das, was bekannt ist, sondern das, was man bei der Modellerstellung vergessen oder vernachlässigt, aber dennoch Auswirkungen hat. Ist das Simulationsergebnis weit von der später gebauten Realität entfernt, hat dies Zeit- und Materialverluste und damit Kosten zur Folge.

Auch Regulierungsfetischisten haben längst die Simulation physikalischer Zusammenhänge für sich entdeckt. Da sich ihr Interesse nicht auf Zeit- und Kostenersparnis und damit auf die Qualität des Modells erstreckt, sondern – ganz im Gegenteil – Kostenerzeugung und die Begründung von Zwängen zum Ziele haben, die sich aus prognostizierten Gefahren in der Zukunft ergeben und im Heute nicht einfach widerlegbar sind, bieten sich komplexe und unüberschaubare Simulationsaufgaben an. Großräumige Modelle, die sich aufgrund nicht nur parasitärer Einflüsse, sondern gar chaotischer Wechselwirkungen einer riesigen Zahl möglicher Einflussgrößen unter den Bedingungen zeitlicher Einmaligkeit jeglicher Verifizierung entziehen, dürften dafür ideal sein. Wie wäre es beispielsweise mit dem Weltklima? Die großzügige Finanzierung von Forschungsvorhaben wird ausreichend Material liefern, das in die gewünschte Richtung des Auftraggebers tendiert. Mit den Möglichkeiten der graphischen Veranschaulichung von Simulationsdaten in Diagrammen lassen sich traumhafte Wirkungen erzielen, da Zahlen und Größen immer so nach unbestechlichen Fakten aussehen, besonders für Menschen, die wenig Umgang mit Zahlen haben und über wenig Gefühl für die Unsicherheiten bei deren Ermittlung verfügen. Wer sich der simulierten virtuellen Zukunft und ihren Implikationen öffnet, gerät sehr leicht in die Situation, diese mit der Realität zu verwechseln. Sie wird dann zur Realität in den Köpfen.

Berauscht von den Wirkungen von Klima- und Pandemiesimulationen liegt doch nichts näher, als diese Erzählungen miteinander zu verknüpfen und in Abhängigkeit voneinander zu setzen. Und à propos Abhängigkeit – dann kommen noch die Menschen mit digitalen Identitäten dazu und werden über die Kontrolle digitalen Geldes in ihren Handlungen komplett steuerbar. Ihre Kommunikation liegt ohnehin schon offen, weshalb sie als riesige Datenbank längst abgebildet sind. Ich wüsste ja gerne, welche Versprechungen die neue virtuelle Weltordnung ihren träumenden Gläubigern einflüstert. Ob sie sie bereits mit der Realität verwechseln? – Wenn ja, dann werden sie noch überrascht sein, welche Einflussgrößen sie in ihrem Modell vernachlässigt haben, welche nichtlinearen und chaotischen Wechselwirkungen ihnen das Ergebnis verzerrt und verhagelt und was das für Kosten für sie bedeutet. Da bin ich mir sicher.