Queer-Beauftragter Sven Lehmann Mobber, Hochstapler, Wissenschaftsfeind?

13. Juni 2022

Wozu Argumente, wenn man die Macht hat?

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Sven Lehmann, seit Januar der erste „Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“, steht mit der Naturwissenschaft auf Kriegsfuß – so viel ist klar, wenn man seinen Aufsatz in der „Welt“ vom 7. Juni liest. Dessen Titel lautet: „Homo- und Transfeindlichkeit ist keine Meinung – sondern Menschenfeindlichkeit“. Der Text ist seine Antwort auf den Aufsatz „Wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren“, der von fünf Wissenschaftlern verfasst und am 1. Juni, ebenfalls in der „Welt“, veröffentlicht wurde. Um Lehmanns problematisches Verhältnis zur Wissenschaft festzustellen, muss man letzteren Text, der sich auf der „Welt“-Website hinter der Bezahlschranke befindet, nicht einmal gelesen haben.

Mit seiner Antwort hat Lehmann seiner Sache keinen Gefallen getan. Sie ist hochgradig polemisch und, in mehr als einem Sinne, „unsouverän“. Sie lässt ihn wie einen Mobber, Hochstapler und Wissenschaftsfeind aussehen. Es verwundert nicht wirklich, dass der ehemalige Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen so schreibt. Seit in der Klima- und verschärft noch in der Corona-Debatte echte wissenschaftliche Debatten von Medien und Politik ausgeblendet und durch „Szientismus“ – siehe Link unten – ersetzt wurden, ist es für machtorientierte Menschen wie Lehmann inzwischen eine Selbstverständlichkeit, sich so aufzuführen.

Lehmanns auftrumpfend vorgetragene Behauptung, dass Inter- und Transgeschlechtlichkeit „schon immer“ existiere, ist eine Binsenweisheit. Das kann jeder bestätigen, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Aber widerspricht er damit der „wissenschaftlichen“ Erkenntnis der „Zweigeschlechtlichkeit“, wie er seine Adressaten zitiert? Haben die Wissenschaftler die Existenz von Ausnahmen von dieser Regel geleugnet?

Lehmann ist kein Naturwissenschaftler, sondern hat Wikipedia zufolge einen Magister in politischer Wissenschaft, Romanistik und Pädagogik. Das ist selbstverständlich prinzipiell kein Grund, nicht über naturwissenschaftliche Tatsachen und daraus folgende Handlungen zu diskutieren. Auch ich bin kein Naturwissenschaftler. Aber eines habe ich über die naturwissenschaftliche Methode gelernt: Behauptungen muss man mit belastbaren Beweisen untermauern, wenn man ernst genommen werden will – jedenfalls in einer Welt, in der rationales Denken einen hohen Wert besitzt.

Solche belastbaren Beweise sucht man im Lehmann ’schen Text vergebens. Stattdessen stapelt er hoch. Zunächst aber versucht der Bundesbeauftragte seine Adressaten insbesondere mit den Worten, der Aufsatz sei ein „quasi-kreationistisches Erzeugnis“, zu mobben und zu diskreditieren. Dazu gleich noch mehr.

Ansonsten fußt er seine Tirade hochstapelnd auf Autoritätsargumente beziehungsweise scheitert er selbst daran – etwa, wenn er schreibt: „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Transgeschlechtlichkeit vor einigen Jahren auch endlich aus der Liste der Erkrankungen gestrichen.“ Ob Transgeschlechtlichkeit eine Krankheit ist oder nicht, hat nichts mit einer biologischen „Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit“ zu tun.

Dann fügt er hinzu: „Transgeschlechtlichkeit ist ebenso wie Intergeschlechtlichkeit oder Nicht-Binarität eine Variante der geschlechtlichen Entwicklung.“ Das behauptet er, wiederum, ohne auf irgendeinen entsprechenden wissenschaftlichen Text zu verweisen. Vielleicht meint er, seine Autorität als „Queer-Beauftragter“ der Bundesregierung reiche hier aus.

Da ich den von Lehmann verrissenen Text nicht vorliegen habe, kann ich abschließend nichts dazu sagen, ob er tatsächlich, wie von ihm behauptet, „vor Homo- und Transfeindlichkeit“ „trieft“, „wissenschaftlich nicht fundiert“ sei und „mit Fake News“ arbeite. Angesichts der unsouveränen Art, wie Lehmann seine Antwort formuliert, hege ich daran aber meine Zweifel. Diese Zweifel werden verstärkt, wenn ich den öffentlich zugänglichen Aufruf vom 1. Juni zum gleichen Thema dieser und vieler anderer Wissenschaftler lese – siehe Link unten –, der nicht den Hauch irgendeiner Homo-, Trans- oder sonstigen „Feindlichkeit“ enthält, dafür aber vor kritischer Sachlichkeit nur so „trieft“.

Jetzt komme ich zum Begriff „quasi-kreationistisch“, der, aus der Feder Lehmanns, verräterisch ist. Mit diesem Angriff auf die Glaubwürdigkeit der Wissenschaftler projiziert Lehmann seine Angst vor der Entblößung der Un- und Antiwissenschaftlichkeit seiner eigenen Position. Er will die Diskussion von der wissenschaftlichen auf die religiös-ideologische Ebene verschieben, wo er sich auf sicherem Boden wähnt. Nun, diese Auseinandersetzung kann er gerne haben.

Der Begriff „quasi-kreationistisch“ erlaubt uns einen Einblick in die Glaubensgrundlage Lehmanns. Wer, wie der Grünen-Politiker offenbar, nicht an eine absichtliche Schöpfung der Welt glaubt, der glaubt natürlich auch nicht an die Autorität eines solchen Schöpfers. Er glaubt, die Welt sei ein aus dem Nichts entstandenes Zufallsprodukt. Der Zufall hat aber keine Autorität und keine Richtung. Menschen jedoch empfinden Absicht und damit Richtung. Sie müssen zwischen Alternativen entscheiden, zwischen „gut“, „schlecht“, „besser“, „schlechter“ und so weiter. Wer entscheidet, hat automatisch Autorität, zumindest über sich selbst. Woher diese menschliche Absicht, Richtung, Planungsfähigkeit und somit Autorität kommen, untersuchen Zufallsgläubige aus „gutem“ Grund nicht weiter. In ihrer Vorstellung waren sie mit dem Erscheinen des Menschen einfach plötzlich da.

Das wiederum heißt, dass, wer nicht an einen Weltschöpfer glaubt, automatisch dem Menschen die oberste Autorität, also echte Souveränität verleiht. Über die ganze Welt. Einschließlich Sonne, Mond und Sterne – jedenfalls so lange, bis wir auf Aliens mit einem Durchschnitts-IQ von zum Beispiel 237 treffen. Dann werden jene, diesem Weltbild zufolge, die Souveränität haben. Dieses extreme Science-Fiction-Szenario deutet auf eine sehr präsente, grundsätzliche, inhärente Widersprüchlichkeit dieses Weltbildes hin: Die Welt besteht unter anderem aus vielen Menschen, die ebenfalls für sich Souveränität beanspruchen – oder beanspruchen können. Souverän kann aber immer nur einer sein.

Hier geht es mir aber um etwas anderes. Aus der Souveränität des Menschen ohne Gott, der auf der Basis der Zufallsschöpfung agiert, leitet sich die sich selbst erteilte Genehmigung ab, die Welt, einschließlich anderer Menschen, nach Belieben umzugestalten.

Zwei Zwischenbemerkungen sind hier nötig. Erstens: Natürlich weiß ich, dass es unter Freiheitsfreunden viele Atheisten gibt. Ich behaupte nicht, dass sie zu denen gehören, die andere Menschen nach Belieben, also auch gegen ihren Willen umgestalten wollen. Ich behaupte nur, dass ihre philosophisch-ideologische Grundlage nicht ausreicht, ihre diesbezüglich löbliche Weigerung zu einem allgemeingültigen Prinzip zu erklären. Ihr Standpunkt ist daher angreifbar. Zweitens: Auch Gottgläubige wissen, dass ihnen die Gabe gegeben ist, schöpfend tätig zu sein. Aber eben nicht nach Belieben, sondern auf der Basis einiger unabänderbarer natürlicher und moralischer Gesetze, die sie vom Schöpfer empfangen zu haben glauben, den sie als den echten Souverän der Welt betrachten.

Der woke Zeitgeist dagegen geht auf der Basis des Zufallsglaubens davon aus, dass selbst wissenschaftliche Erkenntnisse und jahrtausendelang erprobte Formen des menschlichen Zusammenlebens reine Zufallsprodukte und gesellschaftliche Konstrukte sind und beliebig umgestoßen und geändert werden können und dürfen. Wahrscheinlich am weitesten vorangedacht haben in dieser Hinsicht in letzter Zeit die Denker der Postmoderne, die auf dieser Basis schlussfolgerten, dass Macht der einzige bestimmende Faktor aller zwischenmenschlichen Interaktionen sei.

All das ist in Wahrheit nicht neu. Religionen der Antike basierten auf dem Glauben an einer aus dem Chaos mehr oder weniger zufällig entstandenen Welt. Dieser Glaube wurde, wie damals üblich, mit allerhand Mythen ausgeschmückt. Nur eine Religion, die ebenfalls mit Mythen arbeitete, hatte eine grundsätzlich andere Vorstellung von der Weltentstehung. Das war der Glaube der Hebräer. Deren Grundgedanke, dass ein rationaler Schöpfer eine rational erfassbare Welt mit Absicht geschaffen hatte und mit seiner Ratio das Ergebnis als „sehr gut“ beurteilte, breitete sich mit dem Christentum auf ganz Europa aus. Dieser Grundgedanke bildete eine unverzichtbare Grundlage für die moderne Naturwissenschaft: Die Methode, mit rationalen Mitteln eine Welt zu erfassen, konnte nur dort Fuß fassen, wo man an eine rational geschaffene Welt glaubte. Dieser Grundgedanke wird jetzt von einer neuen Form von Zufallsglauben angegriffen.

Der Wokeismus ist nur die neueste Ausdrucksform einer sehr alten Religion, die auf magischem Denken beruht, nämlich auf dem Gedanken, dass „Etwas“ mit nichts aus „Nichts“ entstehen kann. Wichtigste und schädlichste Manifestation dieses Glaubens heutzutage ist die „magische“ Geldschöpfung aus dem Nichts. Es ist eine Schande für die Kirchen, dass sie dagegen nicht aufbegehren. Denn damit wird allerhand Schädliches und Unsinn finanziert. Vor allem aber wird mit diesen Mitteln, mit denen etwa Zwangsschulen finanziert und öffentlich-rechtliche Medien vor Konkurrenz geschützt werden, eine bestimmte Klientel in den Bann des magischen Denkens gezogen. Eine Klientel, zu der Lehmann offensichtlich gehört, deren magisches Denken die Vorstellung hegt, dass aus einer Ansammlung von Ausnahmen eine neue Normalität gezaubert werden könne.

Lehmann beklagt tägliche „körperliche Attacken, Ausgrenzung und Mobbing“ gegen „Transmenschen“ und hofft vermutlich, über staatlich geförderte, wie auch immer geartete „Normalisierung“ von Ausnahmen dieses in der Tat beklagenswerte und verurteilungswürdige Verhalten abschalten zu können. Leider zeigt die Erfahrung, dass staatliche Handlungen dieser Art selten das offiziell gewünschte Ergebnis und oft das Gegenteil zeitigen. Denn wenn der Staat sich etwas zur Aufgabe gemacht hat, dann hat er ein Interesse daran, dass das zu verwaltende Problem nicht verschwindet. Das aber nur nebenbei.

Glaubt Lehmann wirklich, dass der von ihm angegriffene Text zu den eben zitierten Ausfällen beiträgt? Oder befürchtet er nicht viel mehr, dass ehrliche, robuste, aber wissenschaftlich fundierte Debatten über Trans- und Intersexualität und den gesellschaftlichen Umgang seine Mission gefährden, der er sich im Rahmen des neuen Zufallsglaubens objektiv verschrieben hat? Oder vielleicht, dass sie seinen neu geschaffenen Posten, der ihm ein Salär verschafft, das er auf dem freien Markt nie und nimmer verdienen könnte, ad absurdum führen könnten? So wie ehrliche, wissenschaftlich fundierte Debatten über das Klima und Corona Hunderte, wenn nicht gar Tausende wohldotierter Posten gefährden würden?

Das würde erklären, weshalb die Meta-Aussage seines Artikels sich mit folgenden Worten zusammenfassen lässt: Ich habe zwar keine Argumente, aber ich habe die Macht, also Schnauze. Sven Lehman empfiehlt sich somit als „bestes“ zukünftiges Kanzlermaterial.

Schaubild über Szientismus (Englisch)

Eva Engelken – Aufruf: Schluss mit der Falschberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks!