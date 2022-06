Galoppierender Fortschritt Kleine medizinische Stegreiferzählung

10. Juni 2022

Bestechende Wissenschaftsgeschichte

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Caballus ist das lateinische Wort für Pferd. Wenn mehrere Soldaten auf Pferden reiten, nennt man sie daher Kavallerie. Als man Europa im 19. Jahrhundert noch mit sogenannten Einigungskriegen in kontinentale Kohärenz führen wollte, spielte die Kavallerie eine große Rolle. Soldaten auf Pferden sind nämlich entscheidend schneller als Infanteristen. Die Infanterie geht nur zu Fuß. Ihr Name erinnert an das lateinische Wort infans: das kleine Kind. Der Kraftvorteil des Pferdesoldaten in der Schlacht ging allerdings verloren, als Feuerwaffen schlachtentscheidend wurden. Auch das schnellste Pferd reduziert schon bald seine Geschwindigkeit, wenn eine Maschinengewehrsalve seine Beine vom Rumpf trennt. Was von den tapferen Kavalleristen blieb, sind die Gemälde, auf denen sie ihre Lanzen präsentieren. Mit denen hatten sie einst die kleinen Kinder niedergestochen, die sich ihnen zu Fuß in den Weg stellten.

Was Joseph A. Schumpeter als „kreative Zerstörung“ bezeichnete, machte demnach auch vor der Kriegskunst nicht halt. Kaum erfindet jemand ein besseres Werkzeug, gerät das alte schnell in Vergessenheit. Der Fortschritt ist unaufhaltsam. Das Leben ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Man streift die Irrtümer des Gestern ab und gestaltet kraft neuer Erkenntnisse ein besseres Morgen – sofern man die alte Produktgeneration überlebt hat und die neue noch erlebt.

Auch in der Wissenschaft sieht das historisch rückblickende Auge immer wieder derartige Disruptionen. Disrumpere ist Latein und heißt: zerreißen. Altes reißt ab und Neues entsteht. Forscher suchen heute nicht mehr nach Phlogiston, das – wie sie glaubten – eine geheimnisvolle Substanz in allen Körpern sei, die bei deren Verbrennung entweiche und mittels derer es, habe man sie erst einmal erkannt und gebändigt, möglich sein werde, verbrannte Gegenstände wieder in ihren vorherigen Urzustand zurückzuversetzen. Forscher beschreiben in ihren Himmelskarten auch keine Epizykel mehr, um den bisweilen physikalisch unerklärlichen Flug der Planeten modellgerecht zu plausibilisieren. Manche mysteriöse Escheinungen lassen sich eben doch sehr simpel aufklären, wenn man nur den Mut hat, sich von einem eigenen unzutreffenden Vorverständnis zu lösen.

Jahrhundertelang waren Mediziner davon überzeugt, dass sie ihre erkrankten Patienten mit einer beherzten Phlebotomie würden heilen können. Ihre leidenden Opfer wurden dabei zur Ader gelassen. Oder, anders gesagt, der Arzt öffnete eine Vene und ließ gemutmaßt störendes Blut ablaufen. Zusammen mit Brechmitteln und Abführmitteln sollte dabei alles Gift aus den Körpern der Betroffenen ausgeleitet werden. Zeigte der Behandelte dennoch keine Zeichen der Besserung, setzte man ihm auch noch Schröpfköpfe auf die Haut: heiße Gläser, in denen mittels Feuers Unterdruck erzeugt wurde, auf dass dieser weiteres störendes Gift aus dem Körper sauge. Dem Vernehmen nach wird heute nur noch in alternativen Behandlungsmethoden ein Aderlass durchgeführt, neben Bachblütenkuren etwa oder anstelle von Aurachirurgie. Auch hier gilt vielleicht die große Toleranzweisheit aller Medizin: Wer heilt, hat recht.

Während Phlogiston oder Phlebotomie aus den Leistungskatalogen insbesondere der evidenzbasierten Medizin verschwanden, disrumpierte sich die moderne Wissenschaft fortentwickelnd von einem Irrtum zum anderen. Derzeit ganz heiß ist bekanntlich der Glaube, virale Infektionskrankheiten mittels hochmoderner mRNA-Gentherapeutika bekämpfen zu können. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Man weiß ja so wenig.

Wichtig ist, dass man auch hier den Mut haben sollte, sich von eigenen Vorurteilen zu lösen, wenn Zweifel an einer neuen Hypothese nicht länger zum Schweigen zu bringen sind. Vielleicht wäre es ein besonderer Schmuck der modernen Zeit, Strategien zu finden, um die Irrtumsbeseitigung zu beschleunigen, statt über Generationen im Abweg zu verharren. Immerhin sieht man derzeit keine Kavalleristen mehr, die mit Lanzen nach Infanten stechen. Man sieht nicht einmal mehr ganz kleine Infanteristen, die mit ganz winzigen Lanzetten nach irgendwem stechen. Das Einzige, was man über winzige Lanzetten heute noch liest, ist die Geschichte just jenes medizinischen Hilfsmittels, das man für den Aderlass einsetzte. Ein kleiner Piks in die Haut, ein großer Verlust für den Gesamtkreislauf. Eine historische Erinnerung also an längst vergessene Zeiten. Doch – halt! Bei Studium der neuesten Neuigkeiten über mRNA-Impfungen kommt man natürlich auch an den wichtigsten internationalen Medizinpublikationen nicht vorbei. Wie heißt es so schön bei Wikipedia: „The Lancet (zu Deutsch „Die Lanzette“) ist eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, die ein Peer-Review einsetzen. Sie erscheint wöchentlich im Elsevier-Verlag.“ Bestechend, oder? Nun, hoffentlich nicht. Merke: Wichtig ist, die fehlgehenden Produktgenerationen zu überleben, um die neuen dann noch erleben zu können. Eviva Caballero!