Sonderschulden In der Politik geht es bekanntlich nie um das, worüber geredet wird

07. Juni 2022

Äußere Sicherheit – diesmal der Köder für die Konservativen

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Am Freitag ist es also beschlossen worden: das Gesetz für die Sonderschulden (Deckname: Sondervermögen) von 100 Milliarden Euro vorgeblich zugunsten der Deutschen Bundeswehr. Die Mehrheiten waren überwältigend – 590 Ja- zu 80 Nein-Stimmen. Lediglich die Kommunisten haben geschlossen dagegen gestimmt, durch die AfD-Fraktion läuft dagegen im Abstimmungsverhalten ein 50:50-Riss – etwa die Hälfte hat dafür, die andere Hälfte dagegen gestimmt. Die Zahl der Abweichler aus den anderen Fraktionen ist in Summe gering, aber immerhin gab es deutlich mehr in den Regierungsfraktionen SPD und Grüne als bei der größten Oppositionspartei, der Union – dort gab es nur eine Nein-Stimme.

Wirft man einen Blick in den Gesetzentwurf, dessen Wortlaut den Abgeordneten recht kurzfristig vorgelegt wurde, so bleibt man spätestens im zur einführenden Begründung gehörigen Abschnitt E unweigerlich hängen: Unterpunkt E1: Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger – „Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.“ Sowie Unterpunkt E2: „Durch dieses Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft.“ Es gibt ja auch für den Bundeshaushalt keinen Erfüllungsaufwand, wie zuvor unter D ausgeführt wird, da das Ganze außerhalb des Haushalts als Kreditschuld geführt wird. Erst wenn das „Sondervermögen“ aufgelöst wird; aber wer will schon ein Vermögen auflösen? Das Geld ist dann halt mal so da. – Wenn ich mich nun versuche in die Rolle eines Abgeordneten hineinzuversetzen, der sich als Vertreter des Wahlvolkes sieht und seinen Auftrag im Sinne der Vertretung dieses Volkes ernst zu nehmen sich bemüht, dann wäre spätestens jetzt der Punkt erreicht, wo er nicht weiterzulesen brauchte, seine Zustimmung wegen grober Kasperei der Antragsteller und Verhöhnung des Parlaments verweigern und den Antrag zur Überarbeitung zurückverweisen müsste. Da aber ein Parlament nicht nur theoretisch ein Abbild der Gesellschaft sein soll, die es zu vertreten sich anschickt, sondern, wie ich befürchte, wenigstens zu einem substanziellen Teil wohl auch tatsächlich ist, kommt eine gewisse Schmerzfreiheit in Bezug auf die eigene Verhöhnung nicht gänzlich unerwartet.

Mehrheitsverhältnisse wie am Freitag kann man bekommen, wenn man eine gute Geschichte zugrunde gelegt hat, der sich zu entziehen den Einzelnen in Rechtfertigungsnot bringt. Für die Union ein Geschenk – darf sie sich mal wieder als konservative Partei erleben, deren Verantwortung der äußeren Sicherheit dient. Sie hat das Ihre dazu beigetragen. Wenn in vorhersehbarer Weise nichts besser wird an der Truppe, hat die Regierung Schuld, denn die Union würde es bestimmt besser machen, wie bereits die langen Jahre davor eben auch nicht. Am Ende bleiben nur die Schulden als sichtbares Zeichen der politischen Nachhaltigkeit stehen – wenn für dieses bereits Geld zum Fenster hinausgeworfen wurde, dann dürfe man bei jenem ja wohl nicht zurückstehen. Die Politik beantwortet die Thematisierung von Problemen bevorzugt mit der Ausschüttung von Geld. Mangelhafte Bildungserfolge? Psychische Probleme bei Schülern? Verarmung durch Inflation? Irgendwelche medial geschaffene Sonst-was-Bedürfnisse? Oder eben desolater Zustand der Truppe? – Bloß nichts systemisch infrage stellen, sondern Geld ins System schütten. So demonstriert Politik Handeln. Zweckmäßigkeit und Zielrichtung der Mittelverwendung? – Bestenfalls zweitrangig, meistens nicht einmal das, häufig jedoch von den Initiatoren von Beginn an durchaus anders beabsichtigt als vordergründig diskutiert.

Nun geht es also vordergründig um die äußere Sicherheit. Welcher Konservative kann da abseitsstehen? Welcher Konservative würde sich denn vorwerfen lassen wollen, die äußere Sicherheit zu gefährden, indem er die Zustimmung zum Geldausgeben verweigert? – Im Gegenteil: Fraktionsvorsitzender Merz entblödet sich in dieser Situation nicht, eine Aufstockung des jährlichen Verteidigungshaushalts um 20 Milliarden Euro zu fordern, ganz so, als ob es nicht unter der Unionskanzlerschaft gewesen wäre, dass die Bundewehr umgekrempelt, ihr Budget verknappt und die Tradition begründet wurde, einzige Qualifikation für das Amt des Verteidigungsministers dürfe sein weibliches Geschlecht sein.

Welche Anhaltspunkte gibt es dafür, dass die Bundeswehr nun in den Zustand der Fähigkeit zur Landesverteidigung gebracht wird? Die herausragenden Eckpunkte der vorangegangenen Bundeswehr-Politik waren Kindergartenplätze, Unterstützung eingebildeter Geschlechtsidentitäten in der Truppe und politische Korrektheit – ach ja, und Zwangsinjektionen mit einem experimentellen Stoff zur Unterstützung der Pharmainteressen. Nichts deutet darauf hin, dass auf einmal die Wehrfähigkeit der Truppe ernsthaft in den Mittelpunkt gerückt werden könnte. Zwar mag dafür eine ausreichende Menge an Munition sicher nützlich sein, ist aber eben auch nicht alles. Man hat von heute auf morgen einen Batzen Geld in Aussicht gestellt, dann in kleinem politischem Kreis eine Liste zur groben Verwendung des Geldsegens ausgeschachert. Wie eine konzeptionelle Strukturanpassung sieht das nicht aus, und wo diese bei knappem Budget versäumt oder gar im Sinne des allgemeinen Politklamauks geführt wurde, wird sie bei Bereitstellung hoher Mittel erst recht nicht stattfinden beziehungsweise noch absurdere Blüten treiben.

Was wurde mit dem Schattenhaushalt sonst noch erreicht? – Zunächst wurde eine Geldmenge geschaffen, die außerhalb des Haushalts verteilt werden kann. Ein paar Eckpunkte wurden für deren Verwendung festgelegt, aber wie sie am Ende deklariert wird, ist das kleinere Problem. Es mag sich eine Bündnisregierung freuen, die ihren Einfluss geltend machen wird, einen Teil der Summe in ihren militärisch-industriellen Komplex fließen zu lassen, mit dem sie verflochten ist. Die Möglichkeit, Geld auszugeben, bedeutet für die Politik immer, sich gefällig zu erweisen. Das ist in der Realpolitik ohnehin wichtiger als alles andere. Ferner ist die Änderung des Grundgesetzes für ein Sondergesetz eine ordnungspolitische Sünde, die einen Verfassungsrahmen zu einem ausgabenpolitischen Gesetz degradiert, das nur andere Mehrheiten braucht als andere Gesetze. Vermutlich ist das einer der Hauptbeweggründe für dieses Vorgehen, denn 100 Milliarden Euro auf fünf Jahre sind mit 20 Milliarden pro Jahr durchaus eine Größe, die man bei einem Haushalt von 400 Milliarden auch durch Einsparungen und Umschichtungen freimachen könnte – wenn man denn tatsächlich wollte. Aber das Beste: Über die Einzelverwendung bestimmt nach Paragraph 5 im Detail ein Gremium, dessen Zusammensetzung mit der Bundestagsmehrheit beschlossen wird. „Die Mitglieder des Gremiums sind zur Geheimhaltung aller Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind.“ Da nicht Teil des Haushalts, auch keine Haushaltskontrolle des Bundestags, nicht wahr? – Wer als Abgeordneter so etwas mit beschließt, gehört ohnehin sofort eingespart.

Die tatsächlichen wie die sich situativ als solche fühlenden Konservativen durften sich mit einem ihrer Kernanliegen an den Staat, der äußeren Sicherheit, kurz mal wieder wichtig genommen fühlen. Eine zur Landesverteidigung fähige Truppe werden sie aber nicht bekommen; stattdessen haben sie dafür gesorgt, dass die Sozialisten wieder jede Menge Kohle verteilen können. Die Konservativen (vor allem die der AfD – bei Unionsabgeordneten gehe ich sowieso davon aus, dass sie nahezu geschlossen das machen, was ihr Chef ihnen vorgibt, egal, was es ist) haben sich also, gemessen an ihrem eigenen Anspruch, mal wieder hinters Licht führen lassen. Klappt im Allgemeinen so gut wie immer.

Deutscher Bundestag – Sondervermögen Bundeswehr (Gesetzentwurf)

Deutscher Bundestag – Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

Deutscher Bundestag – Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“