Platinjubiläum der englischen Queen 70 Jahre „Brüskierung des elitären Projekts“

06. Juni 2022

Warum das britische Königshaus dem Establishment ein Dorn im Auge ist

von Robert Grözinger

Im letzten Mai-Drittel führte das Umfrageinstitut YouGov in Großbritannien eine Befragung zum Thema Platinjubiläum der Inthronisierung Elizabeth II. durch. 54 Prozent der Befragten, freut sich das linke britische Blatt „The Guardian“ am 2. Juni zu berichten, antworteten, sie hätten kein oder wenig Interesse am Jubiläum. Nur 43 Prozent bekundeten, interessiert oder sehr interessiert zu sein. Nur unter den Wählern der Konservativen, den Brexit-Befürwortern und den über 65-Jährigen waren mehr als die Hälfte interessiert oder sehr interessiert. Nebenbei: Was die Zeitung uns merkwürdigerweise verschweigt, ist die auffällige Disparität zwischen den Geschlechtern. Nur 35 Prozent der Männer bekunden Interesse, gegenüber 50 Prozent der Frauen.

Aus den von ihm betonten Unterschieden leitet das führende Organ aller sich für unfehlbar-weil-links haltenden Briten ab, dass die Monarchie reformiert gehöre. Sie müsse in Zukunft, wenn Charles inthronisiert sei, mehr „in Einklang mit der neuen Zeit“ gebracht werden, „wenn das überhaupt möglich“ sei.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum das Kampfblatt der herrschenden Klasse so schreibt. Brendan O’Neill, ein Brexit-Befürworter und prominenter Kolumnist bei spiked-online.com, bringt es auf den Punkt. Die Queen sei „sich ihrer selbst als einer Person bewusst, die von der Geschichte geformt wurde und die ihrerseits Geschichte macht, anstatt sich zu einer jener sklavischen Höflinge der sofortigen moralischen Befriedigung machen zu lassen, die heute im öffentlichen Leben zahlreich sind“.

Die Leute in den oberen Etagen unserer Gesellschaft, jene, die tatsächlich das Zepter schwingen, sähen „in dieser zierlichen Trägerin der Krone nicht jemanden, der sie huldigen oder vor der sie sich gar verbeugen müssen“, schreibt O’Neill weiter, „sondern eher jemanden, dessen bloße Existenz, wie zerbrechlich sie jetzt auch sein mag, eine Brüskierung des elitären Projekts darstellt, die modernen Briten von ihrer Geschichte abzukoppeln und alles auf ein Jahr null des woken moralischen Konformismus zu zentrieren.“

O’Neill ist bekennender Republikaner, schließt aber seinen Artikel mit den Worten, dass er, auch wenn er sich vor ihr nie verbeugen werde, der Queen anlässlich des Jubiläums salutiere. Denn: „Ihr ganzes Leben ist ein deutlicher Tadel des Narzissmus, der emotionalen Nachgiebigkeit und der erlernten Schwäche, welche die oberflächlichen Werte des frühen 21. Jahrhunderts sind. Indem sie sieben lange Jahrzehnte lang ihre Meinung für sich behielt – eine Herkulesleistung, wenn um uns herum alle Signale uns auffordern, alles zu bekennen –, erinnert sie uns hartnäckig daran, dass es eine andere Art zu leben, zu sein gibt, als unsere therapeutische identitäre Ära uns glauben machen will.“

Der Royalist Daniel Jupp bereut dennoch, dass die Regentschaft der Queen nicht glorreich gewesen sei. Auf der Website libertarianism.uk schreibt er, es waren „70 Jahre eines fast kontinuierlichen nationalen Niedergangs, einschließlich des Todes fast aller britischen Werte, die sie selbst besitzt“.

Die jetzige Königin habe sich dafür entschieden, die Institution durch Neutralität zu bewahren, so Jupp weiter. „Sie würde nichts sagen oder tun, was im Widerspruch zu ihren Ministern stünde. Die königliche Macht, die bereits auf ein Minimum geschrumpft war, wurde zu einem Schwert, das die Scheide nie verlässt.“ Diese Macht besteht erstens in ihrer auf ihrem tadellosen Ruf beruhenden haushohen Beliebtheit im Volk. Zweitens darin, dass sie einen riesigen, 15 Jahrhunderte langen Abschnitt der Geschichte ihres Volkes repräsentiert. Drittens darin, dass sie der Abschaffung des Empires nicht nur zugesehen hat, sondern das Weltreich in ein Commonwealth, eine Gemeinschaft von Nationen umgewandelt hat, der viele andere Länder nur allzu gerne beiträten. Unter anderem dadurch hat die Queen die internationale Ausstrahlung des Königshauses bewahrt. Eine Trumpfkarte, die auch die ansonsten über sie mehr oder weniger heimlich spöttelnde Elite des Landes oft für sich nutzen und gerne beibehalten möchte, wenn auch in einer Form, die ihren Interessen besser dient. Dazu gleich mehr.

Als Staatsoberhaupt obliegt es der Monarchin zudem, mit ihrer Unterschrift die vom Parlament beschlossenen Gesetze in Kraft zu setzen. „Außer Schecks“, beklagt sich öfters der ehemalige Direktor der britischen Libertarian Alliance, Sean Gabb, „hat die Königin niemals gezögert, ein Stück Papier zu unterschreiben, das man ihr vorlegte.“

Statt in die Politik einzugreifen, setzt Jupp seinen Kommentar fort, habe die Queen „still, fleißig, mit großer persönlicher Aufopferung und Wärme, die kleinen Dinge getan, die wohltätigen Dinge, die Dinge, die niemand in Frage stellen konnte“. Jedoch: „Damit wurde das britische Volk seiner letzten Verteidigungslinie beraubt. Jede Institution und jedes Parlament wandte sich dem Verbrechen zu, dem Verbrechen des Verrats, während die Monarchie zusah und zusah und zusah.“

Jupp zeigt aber auch Verständnis: „Vielleicht war sie eine kluge Monarchin, die ahnte, dass das Ende kommen würde, wenn sie sich jemals rühren würde. Aber wie sehr hätten wir in diesen sieben Jahrzehnten eine aktivere Fürsprecherin gebraucht, die über dem stinkenden Müll steht, den unsere großen politischen Parteien darstellen. 70 Jahre lang spielte sie die Rolle einer Gefangenen in goldenen Roben, während ihr Königreich bis aufs Hemd ausgeraubt wurde.“

Das wird am Beispiel EU-Referendum klar. Als es 2008 darum ging, den Vertrag von Lissabon zu ratifizieren, erhielt die Königin tausendfach Bitten, das entsprechende Gesetz nicht zu unterschreiben. Da alle Parteien wenige Jahre zuvor ein Referendum über die EU-Verfassung versprochen hatten, hätte sie allen Grund gehabt, vor ihrer Unterschrift auf eine Volksabstimmung zu bestehen. Sie hätte mit ihrer Weigerung die Mehrheit des Volkes hinter sich gehabt, aber nicht nur das britische, sondern auch das europäische Establishment dann gegen sich aufgebracht. Das hätte sie nie riskiert, auch wenn sie, was zu vermuten ist, die Argumentation der Petenten nachvollziehen konnte. Die Folge war eine traumatische politische Spaltung im Land, nachdem 2016 das Brexit-Referendum politisch nicht mehr zu verhindern war.

Es ist nicht zu erwarten, dass der Sohn der Queen anders handeln wird. Wenn überhaupt, wird Charles, der königliche Alt-68er mit hippyhaften Allüren und einem Klimaschutzkomplex, dem übergriffigen therapeutischen Staat eher freudig als missmutig nachgeben. Eine schwache Hoffnung besteht noch in der Person seines Thronerbes. Immerhin verkörpert William, anders als sein Vater, zusammen mit seiner Frau Kate den Wert einer intakten Familie. Er hat, wie seine Großmutter mit ihrem edlen Ritter Philip, bei der Partnerwahl viel Klugheit bewiesen. Zwar gibt auch er dem Zeitgeist nach, erhöht ihn aber nicht durch sein Handeln zur woken Pseudoreligion wie sein erbärmlich wirkender und bei der Partnerwahl weniger umsichtigen Bruder Harry.

Noch etwas zu William. Wer an seine Hochzeit mit Kate im Jahr 2011 zurückdenkt, erinnert sich vielleicht zuerst an die wohlgeformte Rückansicht der Brautjungfer und -schwester Pippa, auf die die Fernsehkameras seltsam lange hielten. Ich aber erinnere mich – auch – an etwas anderes. Nämlich, dass William gegen die protokollarische Gepflogenheit absolut darauf bestand, dass Tony Blair keine Einladung erhielt. Vermutlich, weil William inzwischen das selbstverherrlichende Spiel durchschaut hatte, das der ehemalige Premierminister anlässlich des schockierenden Todes seiner Mutter spielte. Wohl auch, weil der Thronfolger wütend darüber war, dass Blair ein 2010 geführtes persönliches Gespräch mit ihm über jene tragische Zeit in seinen Memoiren veröffentlichte.

Wie dem auch sei: William scheute sich nicht, einen sehr prominenten Vertreter der ihm strukturell, wenn auch nicht persönlich, feindlich gesinnten Herrscherklasse in den Augen der Öffentlichkeit auf den Status zu degradieren, den eine „Guardian“-Kolumnistin damals treffend mit dem der „dreizehnten Fee“ im Märchen von Dornröschen verglich. Diese Geste ist von bestechender Symbolkraft. Kombiniert man sie mit dem empirischen Wissen, dass nur solche Menschen in der Geschichte wirklich „Großes“ leisten – im Guten wie im Bösen –, die in Kindheit oder Jugend mindestens ein Elternteil verloren haben, dann ist nicht ausgeschlossen, dass William im unweigerlich auf uns zurollenden globalen Superchaos in die Rolle eines Rettungsankers schlüpfen könnte. Sag ich mal so. Es ist, wie gesagt, eine schwache Hoffnung, aber es ist eine.

Noch ein Wort zur Krise, die der Tod von Prinzessin Diana mit sich brachte, und zu den Interessen des Establishments. O’Neill schreibt in seinem oben erwähnten Text über diesen Vorfall: „Von den zynischen PR-Agenten in der Downing Street, die damals allesamt Blairisten waren, bis hin zu den Leitartiklern der linken bis liberalen Zeitungen und den hohen Tieren der BBC wurden konzertierte und äußerst unangenehme Anstrengungen unternommen, um die Standhaftigkeit der Königin zu erschüttern, sie dazu zu zwingen, ihren Gefühlen Ausdruck zu geben und sie dazu zu bringen, vor uns in die Knie zu gehen. Nicht uns im Sinne des Volkes, sondern uns im Sinne einer aufstrebenden neuen Elite, die sich von den alten Tugenden des Stoizismus, der Pflicht und der gesellschaftlichen Solidarität abgestoßen fühlt und viel mehr an den neoliberalen Ideologien der Überindividualisierung und des öffentlichen Eingeständnisses geistiger Schwächen interessiert ist, die zu kontrollieren und lenken dann Aufgabe des machthungrigen Staates wäre.“

Ein machthungriger Staat, dessen gegenwärtige Kabale es über Schulen, Universitäten und Medien bereits gelungen ist, einen nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung von jener Kraft zu entfremden, die sie vor ihm retten könnte, wenn es darauf ankommt. Es ist diese Kabale, gegen die William anlässlich seiner Hochzeit kalkuliert und kontrolliert aufzubegehren wagte. Ob das ein Vorzeichen kommender Dinge war oder nur eine Eintagsfliege, muss sich noch herausstellen. Aber ohne den Stoizismus und die kluge Neutralität seiner Großmutter, die das „Schwert“ ebenso kalkuliert und kontrolliert in der Scheide beließ, hätte man ihr diese letzte Waffe entrissen, und ihre Nachfolger wären allenfalls und ausschließlich die Belustigungspappenheimer, die ihre kontinentaleuropäischen Entsprechungen inzwischen tatsächlich sind.

Kann das britische Königshaus „in Einklang mit der neuen Zeit“ gebracht werden? Für Libertäre, die mit Murray Rothbard daran arbeiten, eines Tages das ganze 20. Jahrhundert – und dazu natürlich auch das bisherige 21. – zu „widerrufen“, kann die Antwort nur lauten: Hoffentlich nicht.

YouGov-Umfrage zum Interesse am Platinjubiläum in Großbritannien

Brendan O’Neill: A republican tribute to the queen

Daniel Jupp: A case for Elizabeth II