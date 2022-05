Weisungsgebundene Staatsanwaltschaften Politische Verfolgung in Deutschland

31. Mai 2022

Die Schule Maos?

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Wie der „Spiegel“ noch am selben Tag ihrer Pressemitteilung berichtet, erhob die Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein Anklage wegen Volksverhetzung gegen den emeritierten Professor der medizinischen Mikrobiologie Dr. Sucharit Bhakdi. In der Pressemitteilung vom 12. Mai dieses Jahres heißt es: „Dem Angeschuldigten wird zur Last gelegt, im Rahmen eines im Internet veröffentlichten Interviews im April 2021 im Zusammenhang mit kritischen Äußerungen über die Impfpolitik Israels mit generalisierenden Aussagen auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung am 24. September 2021 in Kiel eine Rede gehalten zu haben, in der er die Zulassung von Covid-19-Impfstoffen in Verbindung mit einem ‚Endziel‘ bezeichnete und von einem zweiten Holocaust sprach, wodurch das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost worden sein soll.“

Vergangenes Jahr flüchtete der Immunologe und Pharmakologe Dr. Stefan Hockertz in die Schweiz. Vorausgegangen war eine Hausdurchsuchung am 17. Juni 2021 – welch ominöses Datum – unter dem Vorwand einer Steuerhinterziehung. Nach seinem Bericht (unten verlinkt – schauen Sie sich das an, ist in mehrfacher Hinsicht beeindruckend) stürmten vier bewaffnete Polizisten die Wohnung, worauf neun Zivilisten, die sich nicht auswiesen, die Wohnung auf den Kopf stellten. Eine Stasi-Szenerie. Wie üblich in diesen Fällen geht es vor allem darum, Zugriff auf die Computer- und Handydaten zu bekommen. Nachdem er auf einem zurückgegebenen Computer einen Staatstrojaner identifizieren konnte, verließ er das Land. Hockertz war im Bereich der Medikamenten- und Impfzulassung tätig und arbeitete viel mit dem Paul-Ehrlich-Institut zusammen, folgte aber – ebenso wie vor einem anderen Hintergrund Bhakdi – nicht dem politisch gewollten Narrativ, sondern positionierte sich mit fachlicher Expertise dagegen. Seine Fragen, die er über Videos oder Twitter stellte, erreichten hohe Reichweiten und waren der politischen Agenda nicht opportun.

Am 23. Mai (auch so ein Datum …), also etwa vor einer Woche, bekam der Mediziner Paul Brandenburg morgens zwischen fünf und sechs Uhr Besuch von einem Überfallkommando der Polizei. Eingeschlagene Wohnungstür, Gewehrmündung vor Augen, schließlich ein Stiefel im Nacken – so ein paar Stichpunkte aus der Schilderung des prominenten Corona-Maßnahmen-Kritikers. Nach Angabe der Berliner Polizei liege der Verdacht eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Es seien Schusswaffen beschlagnahmt worden. Nach Angabe des langjährigen Sportschützen und Jägers Brandenburg seien diese alle legal in seinem Besitz gewesen, keine davon eine sogenannte Kriegswaffe.

Das Corona-Regime geht rigide gegen seine prominenten Gegner vor – doch der Staat drangsaliert Abweichler nicht erst seit Durchsetzung seiner Notverordnungspolitik, nur hat sich die Zielgruppe verschoben. Im Oktober 2018 – zufällig in geringem Abstand vor der Landtagswahl – hat die Polizei sechs Wohnungen von Mitgliedern der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ durchsucht. Natürlich morgens gegen fünf Uhr – bleibende Eindrücke, besonders in Familien mit kleinen Kindern – und natürlich gingen auch hier erst einmal Computer und Telefone mit. Vorausgegangen war eine Aktion an der Landeszentrale der CSU in München, bei der die Namen unter anderem von Opfern des Attentats am Breitscheidplatz mit Kreide auf den Boden geschrieben wurden. Nun, offensichtlich kaum ein bleibendes Monument, Sachbeschädigung lag also wohl allenfalls sehr begrenzt vor und wäre sicher auch ohne Hausdurchsuchungen feststellbar gewesen – aber man stelle sich nun vor, eine woke Organisation hätte stattdessen die Namen ertrunkener Migranten auf diese Weise präsentiert? Die Medien wären begeistert gewesen und die CSU-Regierung „nachdenklich“. Es hieß, die Staatsanwaltschaft sei von sich aus tätig geworden, doch spätestens hier sollte man innehalten, denn Staatsanwaltschaften sind – eine Besonderheit Deutschlands – weisungsgebundene Teile der Exekutive und unterstehen dem Innenminister. – Alles klar?

Doch auch wer nur im Netz unterwegs ist, auf Facebook oder Twitter, und ganz offen unter seinem Namen etwas postet, kann mitunter Hausbesuch erhalten – und sich anschließend im Verzicht auf IT-Geräte üben, die dann zunächst einmal vom Staatsschutz auf – ja, auf was eigentlich? – untersucht werden. Eine offen getätigte Aussage inklusive Kontext sollte ja nun eigentlich Anhaltspunkt genug sein, um festzustellen, ob der Inhalt strafwürdig sei, aber darum geht es wohl gar nicht. Gerne wird sich als Anlass auf einen NS-Vergleich bezogen und ihm eine verharmlosende Absicht unterstellt. Vor allem wenn die heute Herrschenden und ihre Maßnahmen mit den damals Herrschenden und ihren Untaten verglichen werden, glauben Erstere, empfindlich reagieren zu dürfen. Sie selbst dürfen natürlich jede harmlose Oppositionsregung als „Nazi“ diffamieren, ohne dass sich dabei das leiseste Verharmlosungsgefühl regen will, denn das ist selbstverständlich alles von der Meinungsfreiheit für die Herrschenden und ihre Unterstützer gedeckt.

Auch dem eingangs erwähnten Beispiel gegen Professor Bhakdi liegt eine solche Verharmlosungsunterstellung zugrunde. Ich kenne ihn leider nicht persönlich. Seine Haltung in seinen Themen-Videos ist die eines Wissenschaftlers – höflich-kultivierte Ausdrucksweise, eigenes Wissen und öffentliche Studienergebnisse darlegend und andere zum wissenschaftlichen Diskurs einladend –, was bekanntlich aus politischen Gründen nicht stattfinden soll. Selbst die politische Denunziationsseite Wikipedia kommt nicht umhin, eine beeindruckende berufliche Laufbahn und außergewöhnliche Forschungsleistungen zu erkennen zu geben, bevor sie alle möglichen belanglosen Zeugen dafür auflistet, dass natürlich alles, was Bhakdi im Zusammenhang mit Corona von sich gibt, völlig unwissenschaftlich sei. Doch worum es hier geht, ist unter anderem eine Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung – ich meine, sie zeitnah gesehen zu haben, aber mittlerweile ist sie im Netz nicht mehr auffindbar, auf Youtube natürlich zensiert. Der Vorwurf der Verharmlosung von NS-Verbrechen oder gar des Antisemitismus ist perfide. Wer aktuelle Vorgänge in Bezug zu Verbrechen der Vergangenheit in Bezug setzt, tut dies ja, um das aktuelle Schadenspotenzial und die Gefahr hervorzuheben und nicht um die der Vergangenheit kleinzumachen. Das gilt nicht nur für die herrschende politische Linke, wenn sie oppositionelle Personen und Positionen diffamiert.

Vergleiche mit Bezug zum Maoismus fallen in Deutschland hingegen nicht unter das Feld des Anstößigen, hat dieser doch gerade die Regierungspartei der Grünen personell außerordentlich befruchtet, an denen sich ja schon seit Jahren auch die anderen politischen Kräfte orientieren, die auf der Höhe der Zeit sein wollen. Wenn ich hier auf die Schule Maos Bezug nehme, dann natürlich nicht wegen der zig Millionen Opfer seiner Politik – es liegt mir fern, diese zu verharmlosen. Vielmehr dürfte der Mao Tse-tung zugeschriebene Spruch „Bestrafe einen, erziehe Tausende“ die Leitlinie sein, hinter der die Verfolgung der prominenten Corona-Maßnahmen-Kritiker steht und die zum Teil auch funktioniert. Die Schikanen wirken effizient, denn sie sprechen sich in oppositionellen Kreisen schnell herum, berühren Emotionen und führen zu Sorge, wenn nicht Angst. Dagegen werden sie vom Mainstream nicht wahrgenommen; die Randnotiz in den großen Medien bei gleichzeitigem Fehlen jeglicher journalistischen Kritik gegenüber dem Staat spricht nur die bereits Sensibilisierten an, während die Masse sich allenfalls daran erinnert, dass irgendeiner der „Corona-Leugner“ was ausgefressen habe, und gleichzeitig unbewusst weiter verinnerlicht, die Grenzen, die ihr gezogen sind, nicht zu überschreiten.

Sollte man da über die politische Verfolgung in Deutschland schreiben und sich so an der „Erziehungsmaßnahme“ beteiligen? – Ich denke, man muss darüber schreiben, um der „Erziehung“ entgegenwirken zu können, denn eine breite Kenntnis darüber, was in diesem Land vor sich geht, ist die Voraussetzung dafür, dass die Arroganz der Macht überhaupt noch Grenzen kennt. Jeder sollte sich einige Beispiele vergegenwärtigen, um sie persönlich parat zu haben, wenn die Gelegenheit günstig ist, den Glauben eines beginnenden Zweiflers an der Unfehlbarkeit des Staates weiter zu erschüttern. Mit der Erzählung, was ist, hilft man vielleicht denen, die eingeschüchtert werden sollen, nicht am geringsten. Denn Einschüchterung ist das Ziel, das nicht gelingen darf – und wie groß muss die Angst sein, dass der Staat zu solchen Mitteln greift? Lassen Sie sich also nicht einschüchtern, und falls Sie Vorsorge gegen die Störung Ihrer Nachtruhe treffen wollen – vielleicht sollte man in den Nächten zum 13. August oder zum 9. November besser in einem Hotel übernachten. Die Psychopathen der Staatssicherheit scheinen nach einem Muster vorzugehen.

„Spiegel“ – Generalstaatsanwaltschaft klagt Sucharit Bhakdi wegen Volksverhetzung an

Der Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein – Anklage wegen des Verdachts der Volksverhetzung erhoben

Aufwühlendes Interview mit brisanten Enthüllungen – Prof. Stefan Hockertz

„The Epoch Times“ – „Stiefel im Nacken“ – Die Festnahme von Paul Brandenburg

„Spiegel“ – Polizei durchsucht Wohnungen von AfD-Nachwuchs in Bayern