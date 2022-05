Klima-Angstmache Wenn Propagandisten das Narrativ auf die Füße fällt

30. Mai 2022

Ein Medium justiert den Hysteriepegel neu, ein anderes scheint Geisel selbst gerufener Geister zu sein

von Robert Grözinger

Manchmal übertreiben es unsere Märchenerzähler, Lügenbarone und Angsteintreiber. Dann müssen sie vorsichtig zurückrudern – oder sie riskieren eine Blamage. In der vergangenen Woche konnten wir in zwei führenden Medien jeweils eine dieser beiden Reaktionen beobachten.

Es ist nichts Neues, dass Leitmedien eine offene und ehrliche Debatte über die Tatsächlichkeit eines aktuellen Klimawandels, über seine Wahrscheinlichkeiten, Risiken, Ursachen und Folgen unterbinden und unterdrücken. Das gleiche Muster wurde in der sogenannten Pandemie um ein Mehrfaches verstärkt durchgespielt. Und jetzt wieder im Ukraine-Krieg. In letzterem Fall fällt das Narrativ gerade auseinander. Die Verlegenheit, in die unsere obersten Märchenerzähler im Zusammenhang mit der Ukraine jetzt offensichtlich geraten, wäre köstlich, wenn die Masse an Toten, Verletzten und ruinierten Leben, die ihre Lügen und Vertuschungen mit verursacht haben, nicht so furchtbar tragisch wäre. Ähnlich, wenn auch noch nicht so dramatisch, sieht es im Fall ihrer Klimahysterie aus.

Hinter den verschiedenen aufgeblasenen Lügengebäuden steckt immer dieselbe teuflische Strategie, erst mal Angst zu schüren, düsterste Visionen aufzubauschen und dann brillant leuchtende Lösungen zu präsentieren, die Mitarbeit an welchen neue Zuversicht, Sinn und Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Diese Lösungen aber verteilen gleichzeitig Wohlstand, Freiheit, Lebensqualität und Kontrolle über das eigene Leben von unten nach oben um – an die Eigentümer und Besitzer der Medien und vieler anderer Institutionen.

Manchmal kommt es dabei aber zu Übersteuerungen. Dann fühlen sich die Akteure bisweilen genötigt, in diesem üblen Spiel umzulenken. Die vorübergehend und auf merkwürdig chaotische Weise zurückgenommene Impfpflicht in Deutschland ist solch ein Fall, ebenso die Rücknahme in der vorvergangenen Woche des Plans der US-Regierung, eine „Desinformationsverwaltungsbehörde“ – in Wirklichkeit ein Orwell’sches „Wahrheitsministerium“ – einzurichten. Zu groß war wohl der Widerstand, zu unscharf für unsere Herrscher die Voraussagen, wie das Volk darauf reagieren würde und wie, oder gar ob, diese Reaktion erfolgreich zu parieren wäre.

Eine besonders perfide Gegensteuerungstaktik hat in der vergangenen Woche die BBC an den Tag gelegt. Es ging wieder mal um das Klima. Auf der Website des Senders schreibt ihr „Klimadesinformationsspezialist“ Marco Silva über einen neuen Trend, den er Klima-„Doomismus“ nennt – siehe Link unten. Sogenannte „Doomer“, meist junge Menschen wie der beispielhaft aufgeführte 27-jährige Kalifornier Charles McBryde, befürchten, dass es zu spät sei, das Klima noch zu retten. Die Menschheit stehe kurz vor dem Aussterben.

Das sei ein Problem, ist die BBC durchaus bereit zuzugeben. Nicht aber, weil diese jungen Menschen aufgrund unablässiger Angstpropaganda, unter anderem aus ihrem eigenen Haus, nun unnötigerweise an Seelenqualen ob der Sinnlosigkeit ihres Lebens leiden. Sondern, wie sogleich eine „Nachhaltigkeitswissenschaftlerin“ zitiert wird, weil der Doomismus „letztendlich zu Klima-Untätigkeit führt, was das Gegenteil dessen ist, was wir wollen“. Ein ominöses „Wir“ hat also noch Verwendung für junge Menschen mit angeschlagener Psyche. Sie darf nur nicht allzu angeschlagen sein.

Daraufhin stellt uns Silva die in Deutschland geborene Klimawissenschaftlerin Dr. Friederike Otto vor. Sie sagt, dass es zwar stimme, dass manche Veränderungen, die wir bereits sähen, irreversibel seien. Das heiße aber nicht, dass das Ende der Welt bevorstehe. Die Bedingung dafür ist jedoch: „Wir müssen uns anpassen, wir müssen aufhören zu emittieren.“ Mit anderen Worten: Rettung ist möglich, wenn ihr tut, was „wir“ euch sagen.

Schließlich zitiert die BBC eine Studie des amerikanischen Pew Research Center, der zufolge zwar eine überwältigende Mehrheit der Befragten in 17 Ländern bereit sei, Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, um das Klimaproblem zu bewältigen. Aber mehr als die Hälfte hätten wenig bis gar keine Zuversicht, dass es noch möglich sei, die Wirkungen der Klimaerwärmung signifikant abzuschwächen. Das Problem des „Doomismus“ ist also ziemlich groß: Es droht weitverbreitete Apathie. Da muss die BBC, die sich offenbar als Mitverursacher versteht, eingreifen.

Und meldet einen kleinen Erfolg: Am Ende des Artikels heißt es, nachdem sich McBryde einige Videos der „Nachhaltigkeitswissenschaftlerin“ angeschaut hat, die angeblich den Doomismus widerlegten, sei er nun davon überzeugt, „dass wir es schaffen können“. Das ist ein Signal der BBC an Klimaaktivisten weltweit, eine Feinjustierung ihrer Angstpropaganda vorzunehmen und den Doomismus eindämmen zu helfen.

Der Zweck dieser pädagogischen Übung und dieses Appells an das Aktivisten-Fußvolk, der sich als Artikel verkleidet, ist klar: „Wir“, eure Herrscher, brauchen die Angst des Volkes noch – lasst es aber nicht so weit kommen, dass es in Apathie verfällt. Wir brauchen das richtige Maß an Angst, um Druck auf all jene zu machen, die sich noch immer unseren Vorstellungen von einer heilen, leicht zu verwaltenden Welt mit zahlenmäßig und auf den Status von Vieh reduzierter Bevölkerung widersetzen. Die an überalterten, für „uns“ unbrauchbaren bis schädlichen Vorstellungen wie individueller Freiheit, rationalem Denken, Ehrlichkeit und Ethik in Wissenschaft und Alltag festhalten.

Zum einen ist es ja interessant, dass die BBC als führendes Sprachrohr der Möchtegern-Weltherrscher sich zu diesem pädagogischen Ausflug genötigt sah und damit riskierte, dass Außenstehende einen Einblick in das Ausmaß ihrer Skrupellosigkeit erhalten. Zum anderen aber fühlt sie sich sicher, dass eine solche Offenbarung keine negativen Folgen für sie zeitigen wird. Damit haben sie kurzfristig sicherlich recht. Gleichzeitig droht ihnen aber eine selbstgemachte Gefahr von einer anderen Seite. Das zeigt der andere, nämlich blamable Fall der vergangenen Woche.

Es geht um „Spiegel Online“. Dort durfte vor Kurzem der Klimaaktivist Andreas Malm Gewaltaktionen gegen vermeintlich klimaschädigende Gegenstände wie Autos und Pipelines gutheißen. Die „Junge Freiheit“, die den hinter der SPON-Bezahlschranke befindlichen Artikel am 23. Mai besprach, vermutet beim Nachrichtenmagazin Sympathie für den Gewaltaufruf, denn sie schreibt: „Im Vorspann versucht sich der ‚Spiegel‘ zumindest ein wenig aus der Verantwortung für das Pamphlet zu winden, indem er kurz behauptet, er dokumentiere mit der Veröffentlichung des Gewaltaufrufs ‚die Gedankenwelt dahinter‘.“ Die JF kommentiert diese Aussage mit den Worten: „Sollte das eine Distanzierung sein, war es das aber auch schon.“

Die in diesem Zusammenhang wirklich interessante Frage aber ist: Egal, ob Sympathien vorhanden sind oder nicht – kam dieser Artikel wirklich auf Einladung des Nachrichtenmagazins zustande? Nicht auszuschließen ist, dass dahinter eine dünn verschleierte Drohung gegen den „Spiegel“ selbst steckt. Drohungen von Extremisten, die mit Hilfe des „Spiegel“, der BBC und anderen Propagandainstrumenten der herrschenden Klasse zauberlehrlingsmäßig gezüchtet wurden. Für die Entscheidung zur Veröffentlichung sprach sicherlich auch, dass Konsequenzen für den Gewaltaufruf nicht zu befürchten sind, da eine von eben dieser herrschenden Klasse gutgeheißene Absicht dahintersteckt: die – geflissentlich diffus gehaltene – Rettung der Welt.

Möglich, dass die Geister, die er lautstark zu rufen half – wer kann das Titelbild vom halb unter Wasser stehenden Kölner Dom aus dem Jahr 1986 vergessen? – den „Spiegel“ im Fall Malm zum Getriebenen machten. Möglich, dass beim „Spiegel“ angesichts des Gewaltaufrufs und bei der BBC angesichts des „Doomismus“ ein paar Alarmglocken läuten, dass ihnen das Narrativ auf die Füße fällt. So viel ist klar: Es träfe keine falschen Füße.

BBC:Why is climate 'doomism' going viral – and who's fighting it?