Corona-Manipulationen am Arzneimittelgesetz Der totalitäre Handstreich

27. Mai 2022

Außer-Kraft-Setzung vieler bislang geltender Schutzvorschriften

von Klaus Peter Krause

Beherrschendes Thema in Politik und Medien ist seit dem 24. Februar der Russland-Ukraine-Krieg. Die beiden Jahre davor ist Covid-19 das Dauerthema gewesen. Jetzt führt es ein Schattendasein, ist aber nicht aus der Welt und tritt aus dem Schatten gerade wieder heraus: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die Corona-Impfung nun auch für sämtliche Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren empfohlen, nicht mehr nur für die mit „Risikofaktoren“. Tot ist das Thema Corona also nicht, es wird stets neu belebt – oder von den Affenpocken abgelöst beziehungsweise ergänzt. Zu verführerisch ist es für die politischen Machthaber, die Angst der Menschen vor schwerer Krankheit zu schüren und zu missbrauchen, die Bürger mit Anordnungen aus vorgeblichen Gesundheitsschutzgründen zu traktieren und abzulenken, um diese schöne Zeit der bewusst herbeigeführten einseitigen Aufmerksamkeit für ein „autoritäres Durchregieren“ (Thorsten Hinz) zu nutzen.

Viren als Herrschaftsmittel und das Impfen als Mittel für individuelle Unterwerfung

Der Publizist und Buchautor Hinz verwendet dafür den Begriff „Biopolitik“ und nennt, was dabei herauskommt, „biopolitische Monstrositäten“. Die Coronaviren hätten den totalitären Zugriff auf alle Bereiche der Gesellschaft ermöglicht. Die Biopolitik sei zu einem Herrschaftsmittel und die Impfung zum Siegel der individuellen Unterwerfung geworden. „Die Gesellschaft ist sediert und abgelenkt von den brennenden Problemen und Konflikten, die politische Fehlentscheidungen oder sinistre Absichten herbeigeführt haben.“ (In: „Junge Freiheit“ vom 20. Mai 2022, Seite 18).

Schutzvorschriften außer Kraft gesetzt, um unerprobte Corona-Impfstoffe freizugeben

Die neue Stiko-Empfehlung zum Impfen aller Kinder ruft in Erinnerung, was Bundesregierung und Bundestag handstreichartig geändert oder außer Kraft gesetzt haben, um die unerprobten Corona-Impfstoffe freizugeben, sie den Menschen aufzudrängen und teils aufzuzwingen. Der einzige mir bekannt gewordene Überblick über die vielen Einzelheiten dieses Handstreichs findet sich auf der Blog-Seite „Communitas Bonorum“ von Mario Buchner. Er ist zusätzlich erschreckend und ungeheuerlich.

Die Welt der Medizin und Pharmaindustrie wurde mit diesen Impfstoffen drastisch verändert

Dieser Blog nennt sich „Blog für Werte & Evidenz in Pharma & MedTech“. Dort hat Buchner die Änderungen im Arzneimittelgesetz (AMG), in der Arzneimittelhandelsverordnung (AM-HandelsV), der Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) und im Transfusionsgesetz (TFG) akribisch aufgelistet (siehe Link unten). In einem Sechs-Minuten-Begleit-Video erläutert er das. Mit der Markteinführung der Corona-Impfstoffe habe sich die Welt der Medizin und Pharmaindustrie drastisch verändert. Über Nacht seien wesentliche, bisher geltende und bewährte Gesetze, Verordnungen und Praktiken über Bord geworfen worden. Still und heimlich habe die Bundesregierung eine Verordnung verabschiedet: die Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung (MedBVSV).

Was für Corona-Impfstoffe alles erlaubt ist und für andere nicht

Diese Verordnung, so Buchner, sei der entscheidende Federstrich, mit dem die Bundesregierung für eine schnellstmögliche Einführung der Corona-Impfstoffe einen Großteil der wichtigsten Arzneimittelgesetze und Verordnungen außer Kraft gesetzt habe. Da die Aufzählung recht eindrucksvoll ist, gebe ich sie hier ungekürzt wieder. Sie zeigt, was für Corona-Impfstoffe alles erlaubt ist und für andere nicht:

Abgelaufene Corona-Impfstoffe dürfen in Verkehr gebracht und verimpft werden (Paragraph 8 Absatz 3 AMG).

Corona-Impfstoffe benötigen keine Kennzeichnung (Paragraph 10 AMG).

Corona-Impfstoffe benötigen keine Packungsbeilage (Paragraph 11 AMG).

Corona-Impfstoffe benötigen keine Fachinformation (Paragraph 11a AMG – Fachinformation).

Corona-Impfstoffe dürfen auch ohne Zulassung in Verkehr gebracht werden (Paragraph 21 AMG –Zulassungspflicht).

Corona-Impfstoffe dürfen auch ohne eine staatliche Chargenprüfung in Verkehr gebracht werden (Paragraph 32 AMG).

Corona-Impfstoffe dürfen unter Umgehung der Apotheken in Verkehr gebracht werden (Paragraph 43 AMG).

Corona-Impfstoffe dürfen unter Umgehung der Vertriebswege (Großhandel – Apotheke – Arzt – Patient) in Verkehr gebracht werden (Paragraph 47 AMG).

Corona-Impfstoffe dürfen ohne Einfuhrerlaubnis nach Deutschland eingeführt werden (Paragraph 72 Absatz 1 und 4 AMG).

Corona-Impfstoffe dürfen ohne Zertifikate nach Deutschland eingeführt werden (Paragraph 72a Absatz 1 AMG).

Gewebe, die der Behandlung oder Vorbeugung von Covid-19 dienen, dürfen ohne Erlaubnis nach Deutschland eingeführt werden (Paragraph 72b Absatz 1 und 2 AMG).

Die einmalige Einfuhr von Gewebe, die der Behandlung oder Vorbeugung von Covid-19 dienen, dürfen ohne Erlaubnis nach Deutschland eingeführt werden (Paragraph 72c Absatz 1 AMG).

Die Ausfuhr von Corona-Impfstoffen aus Deutschland bedarf keiner Genehmigung (Paragraph 73a AMG).

Preise für Corona-Impfstoffe können frei gebildet werden (Paragraph 78 AMG).

Ärzte und Apotheker haften für die Verabreichung von Corona-Impfstoffen nicht (Paragraph 84 AMG).

Hersteller haften für das Inverkehrbringen ihrer Corona-Impfstoffe nicht (Paragraph 94 AMG).

Corona-Impfstoffe dürfen durch jeden ausgeliefert werden (Paragraph 4a Absatz 1 AM-HandelsV, Abgabe sonst nur durch berechtigte Betriebe).

Corona-Impfstoffe dürfen an jeden ausgeliefert werden (Paragraph 6 Absatz 1 AM-HandelsV, Auslieferung sonst nur an Betriebe mit Erlaubnis).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne Herstellungserlaubnis hergestellt werden (Paragraph 13 AMG).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne Sachkenntnis hergestellt werden (Paragraph 15 AMG).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne eine sachkundige Person hergestellt werden (Paragraph 19 AMG).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch entgegen QMS, GMP und GfP hergestellt werden (Paragraph 3 AMWHV).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne ausreichendes sachkundiges und qualifiziertes Personal hergestellt werden (Paragraph 4 AMWHV).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne regelmäßige Selbstinspektionen und eine Qualifizierung der Lieferanten für Rohstoffe, Verpackungsmaterial et cetera hergestellt werden (Paragraph11 AMWHV).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne Kennzeichnung hergestellt werden (Paragraph 15 AMWHV).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne eine qualitative Überprüfung und Freigabe in Verkehr gebracht werden (Paragraph 16 AMWHV).

Corona-Impfstoffe können mit Zustimmung der Behörde auch ohne Freigabe in Verkehr gebracht und aus dem Ausland eingeführt werden (Paragraph 17 AMWHV).

Für Corona-Impfstoffe entfallen mit Zustimmung der Behörde alle genannten Vorschriften (Paragraphen 22 - 26 AMWHV).

Außer Kraft gesetzt wurden nach Paragraph 5 der MedBVSV für Corona-Impfstoffe:

Personen, die mit einem Corona-Impfstoffe geimpft wurden, dürfen Blut spenden (Paragraph 5 Absatz 1 Satz 2 TFG).

Restriktionen bei den Anforderungen an die Spendeneinrichtung beziehungsweise zur Entnahme der Spende wurden gelockert (Paragraph 4 und Paragraph 7 TFG).

Das Versagen der Massenmedien: Statt den Staat zu kontrollieren, fressen sie ihm aus der Hand

Diese Auflistung von Mario Buchner im Blog „Communitas Bonorum“ macht deutlich, mit welchem kriminellen Potenzial politischen Führungspersonals wir Bürger zu rechnen haben und welchem wir schon ausgesetzt sind. Aber noch immer geht diese Wahrnehmung an der Mehrheit der Bevölkerung völlig vorbei. Jene Medien, aus denen sie ihre Informationen bezieht, enthalten ihr umfassende Aufklärung vor. Statt Wächter zu sein, statt staatliches Agieren zu kontrollieren und notfalls zu warnen, wenn es aus dem Ruder läuft und für die Bürger gefährlich wird, fressen sie dem Staat aus der Hand.

Arzneimittelgesetz (AMG)

Transfusionsgesetz (TSG)

Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV)

Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung (MedBVSV)

„Communitas Bonorum“ – Corona-Impfstoffe: Gesetzeslose unter uns!

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.