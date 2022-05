Eine kleine Biologiestunde Das lautlose „>>[OLI]“ im Bauchnabel

27. Mai 2022

Zero-Champagner hilft niemandem

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Der englisch-amerikanische Autor Bill Bryson veröffentlichte im Jahr 2019 ein Buch namens „Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers“. Vorangegangen waren unter anderem „Ein kurze Geschichte von fast allem“ und „Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge“, die ebenfalls beide wärmstens zur Lektüre empfohlen werden können.

Spannend an dem 2019er-Werk ist aus heutiger Sicht insbesondere dessen Fertigstellung vor der großen „Corona-Pandemie“. Denn manches des dort Geschriebenen wäre mutmaßlich nie in dieser Gestalt geschrieben und/oder publiziert worden, hätte es den Ausbruch des neuartigen Coronavirus mit seinen multidisziplinären Konsequenzen bereits früher gegeben. Auch die deutsche Übersetzung aus dem Jahr 2020 hat offenbar noch rechtzeitig die Druckerei verlassen, um nicht einer politisch korrekten Gegenlektüre unterzogen zu werden.

Was macht die Lektüre des Bryson-Buches über den menschlichen Körper so besonders brisant? In seinem dritten Kapitel („Meine Mikroben und ich“) widmet sich Bryson unter anderem dem „entsetzlich kleinen“ Naturphänomen namens „Virus“. In der ihm typischen Art erläutert er dessen Größenverhältnisse: „Würde man ein Virus auf die Größe eines Tennisballs aufblasen, wäre ein Mensch im gleichen Maßstab rund 800 Kilometer groß. Und ein Bakterium hätte ungefähr die Größe eines Badeballs.“

Dies alleine macht deutlich, warum Viren eine so besondere Anziehungskraft auf die Politik haben: Was sich derart der alltäglichen Betrachtung entzieht, muss für jeden interessant sein, der anderen haltlose Geschichten erzählen möchte. Doch die faktische Unsichtbarkeit des Virus ist es nicht alleine, die es für Machtmenschen attraktiv macht. Die Erforschung von Viren ist auch eine eher junge Wissenschaft. Das bedeutet, dass es nicht viele Experten auf diesem Gebiet gibt und also der Kreis potenzieller Mitstreiter für eine virenbasierte Weltrevolution auch vor gut 30 Jahren noch sehr überschaubar war. Bryson berichtet: „Im Jahr 1986 entschloss sich Lita Proctor, eine Studentin an der State University of New York, in Meerwasser nach Viren zu suchen. Das galt als höchst exzentrisches Ansinnen, denn allgemein nahm man an, dass es in den Ozeanen keine Viren gibt. Deshalb löste Proctor ein gewisses Erstaunen aus, als sie feststellte, dass ein Liter Meerwasser im Durchschnitt bis zu 100 Milliarden Viren enthält.“

Sucht man heute nach Lita Proctor, zeigen sich die Internet-Spuren der Forscherin als übersichtlich. Das Youtube-Video „Listening to the Microbes’ Song: Lita Proctor – Revolutionary Potential of Microbiome Science“ hat seit dem 25. März 2020 ganze 183 Aufrufe und sechs Likes (ich alleine zeichne für mindestens zehn Views verantwortlich). Meine Vermutung, dass sich nach dem Hinweis des Besteller-Autors Bryson jedenfalls während der „Pandemie“ massenweise Menschen für Frau Proctor interessiert hätten, ging demnach fehl. Eine Ursache der fehlenden Begeisterung für dieses Video mag allerdings auch der für nicht-hawaiianische Ohren eher unvertraute Gesang des freundlichen Herrn sein, der die ersten anderthalb Minuten jenes universitären Ereignisses gestaltet und dessen Text die Youtube-Intelligenz mit dem Wort „>>[OLI]“ verschriftlicht. Beeindruckend.

Zurück zu den Mikroben und uns Menschen. Seit Lita Proctor ist also klar: Springen wir in den Atlantik, machen wir uns nicht virenfrei, sondern wir baden sogar ganz intensiv in den kleinen Kerlchen. Für jeden Menschen auf dem Planeten sind dort im Schnitt gut zwölf Viren verfügbar – in jedem einzelnen Liter der Weltmeere. Was sagt uns das über die „Null-Corona-Strategie“?

Bill Bryson hat aber noch andere Botschaften. Im Kapitel „Die Außenseite: Haut und Haare“ berichtet er vom „Belly Button Biodiversity Project“ an der New York University. Forscher durchstöberten dabei per Abstrich die Bauchnabel von 60 Freiwilligen und fanden dort insgesamt 2.368 verschiedene Bakterienarten, von denen 1.458 zuvor nicht wissenschaftlich erfasst worden waren. In jedem einzelnen Bauchnabel der Studienteilnehmer wohnten daher durchschnittlich 24,3 zuvor unbekannte Bakterienarten. Mein Eindruck ist: Hier muss weitergeforscht werden! Waren es im Jahre 1950 vielleicht im Schnitt noch 25,3? Gibt es ein Artensterben auch in Bauchnabeln? Und: Leidet oder profitiert das Habitat von Champagnergaben?

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Weltgesundheitsorganisation anordnet, dass man öffentliche Verkehrsmittel ab sofort nur noch mit einem antiseptischen Plastikpfropfen im und vor dem Bauchnabel wird besteigen können, oder? Vorsorglich werde ich jedenfalls einmal 500 Millionen Stück kaufen und mir die Provisionen für den bald gesetzlich verpflichtenden kommunalen Verteilungsmechanismus sichern.

Aber im Ernst: Offensichtlich sind wir von einer solchen Vielzahl von Mikroorganismen umgeben, deren Diversität wir uns bislang nicht ansatzweise begreiflich gemacht hatten. Neue Untersuchungs- und Diagnosetechniken machen klar, dass unsere Körper sich ununterbrochen in einem Abwehr- und Selbsterhaltungsmodus befinden müssen, um nicht von den winzigsten Angreifern verspeist zu werden. Schon vor gut zwanzig Jahren hatte Bill Bryson sich in seinem Werk über die „Geschichte von fast allem“ durchaus darüber lustig gemacht, wenn Menschen glaubten, sie könnten ihre Umgebung mit antiseptischen Reinigungsmitteln bakterien- und virenfrei halten. Seine damalige Formulierung lautete: Bakterien sind nicht hier, weil wir sie lassen, sondern wir sind hier, weil sie uns lassen. Jeder Mensch schleppt ununterbrochen kiloweise Bakterien an (und in) sich herum, mit denen er in einem Zustand der friedlichen Koexistenz lebt, ohne es zu ahnen. Weil es so viele sind, schlage ich vor, ihnen allen den Namen „>>[OLI]“ zu geben. So sind sie immerhin in der Vorstellung bunt und sehen sympathisch aus. Hören muss man sie ja nicht …