Eine Position fehlt noch in der Diskussion Warum ich die AfD wähle …

24. Mai 2022

… obwohl ich nicht an Parteien glaube

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Sie kennen das: Jemand ist der Ansicht, dass es schon allein wegen des Schadens, den man selbst davontrage, unsinnig sei, aus Anlass des Ukraine-Kriegs Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu verhängen – das muss ein Putinanhänger sein. Ein anderer ist der Überzeugung, jeder Mensch sei Alleineigentümer seiner Person und müsse ausschließliche Verfügungsgewalt über seinen Körper haben dürfen – zumindest, solange er nicht aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung und des Rahmens dokumentierter Verfügung dazu außerstande ist –, und jedenfalls dürfe der Staat kein Recht an den Körpern seiner Staatsbürger haben; offensichtlich kann jemand mit solchen Vorstellungen nur ein gefährlicher Corona-Leugner und Impfgegner sein. Und dann gibt es Leute, die nehmen an politischen Wahlen teil, wenn sie auch nicht die Einheitspartei wählen, sondern die ausgegrenzte Opposition – ohne Zweifel jemand, der an Demokratie glaubt: an das Prinzip, dass Mehrheit Recht schaffe und dass die kafkaeske korrupte Kleptokratie unserer Zeit von innen heraus geändert werden könne, wenn doch nur endlich eine Mehrheit die richtige Partei wähle.

Es ist ein menschliches Handlungsprinzip: Wenn wir uns für etwas entscheiden, reduzieren wir die Komplexität der Zusammenhänge auf die wesentlichen Punkte, die für unsere individuelle Entscheidung am wichtigsten sind. Häufig spielen dabei Emotionen eine Rolle, manchmal in der abgelehnten Alternative mehr als in der gewählten. Falsch wird es dann, wenn das eigene Muster der Reduzierung auf das für uns Wesentliche verallgemeinert und auf andere übertragen wird, die zu einer anderen Entscheidung gekommen sind. Das bestätigt uns in unserer Entscheidung, grenzt uns aber gleichzeitig grundsätzlich ab. Der Diskurs ist nur möglich, wenn beide Seiten wieder mehr Komplexität zulassen.

Nach den beiden Landtagswahlen der letzten Wochen und der sinkenden Wahlbeteiligung nahm die Diskussion um die generelle Beteiligung an Wahlen hier in den Kolumnen oder in anderen Formaten von eigentümlich frei neue Fahrt auf, generell im Sinne der klassischen libertären Haltung der Nichtbeteiligung. Die Gründe dafür muss ich hier wohl nicht wiederholen; sie sind im Wesentlichen valide und mir nicht unsympathisch, folgte ich ihnen doch selbst über viele Jahre. Das demokratische Prinzip schafft kein Recht, und über das oligarchische Prinzip, dem Parteien systemisch folgen müssen, ist schon viel geschrieben worden. Bereits die Teilnahme an Wahlen gebe dem System der Herrschaft über andere gewählte Legitimierung und sei daher abzulehnen – doch das sehe ich etwas differenzierter. Dieses Argument ist genauso wenig allgemeingültig wie die systemische Interpretation, aus der Nichtteilnahme an Wahlen zu schließen, der Betreffende sei unabhängig vom Ausgang der Wahl mit dem daraus abgeleiteten Herrschaftsauftrag einverstanden, denn sonst hätte er ja sein „Recht“ zur Wahl wahrgenommen. Weder aus der Teilnahme noch aus der Nichtteilnahme an Wahlen kann man per se die Motivation des Wählers folgern. Und ich fürchte, der wachsende Anteil der Nichtwähler mag zwar auf eine gewisse Frustration gegenüber der aktuellen Politik der beteiligten Parteien schließen lassen, nicht aber unbedingt gegenüber der Politik als solcher.

Die Abgabe wie auch die Nichtabgabe eines Stimmzettels ist ein individueller Akt. Nimmt man die Verantwortung für sein Handeln ernst, so ist die Nichtabgabe die leichtere Entscheidung: Man hat für das Ergebnis der Abstimmung, vulgo gelegentlich „Wahl“ genannt, keine Verantwortung, jedenfalls dann nicht, wenn man nicht zuvor aktiv sein Einverständnis mit Prinzip, Form und den verbundenen Konsequenzen erklärt hat. Da gibt es nichts zu diskutieren. Weitreichend sind dagegen die Konsequenzen, wenn der Stimmzettel am Ende Regierungshandeln begründet, das vernünftigerweise erwartet werden kann. Da mittlerweile jedem klar sein kann, dass Regierungen zwar zu nichts zu gebrauchen, aber zu allem fähig sind, gibt es da kaum noch eine Entschuldigung. Verantwortlich für das durch die Wahl begründete Regierungshandeln kann man jedoch meiner Ansicht nach nicht sein, wenn man eine Partei wählt, die von den das System tragenden Kräften geschlossen ausgegrenzt wird, geheimdienstlich verfolgt, deren Funktionäre und prominente Unterstützer mit existenzbedrohenden Sanktionen rechnen müssen, deren Veranstaltungen mit dem Ziel der Unterbindung der Argumentationswahrnehmung im Verbund mit von staatlichen Geldern gefütterten Gruppen und Strukturen angegriffen werden, deren Positionen von den zwangsfinanzierten Staatsmedien und den strukturell wie zunehmend auch finanziell im politischen Hauptstrom gehaltenen Quantitätsmedien kaum einmal sachlich berichtet werden, sondern die stets mit abwertenden und negativ emotionalisierenden Adjektiven geframt wird.

Die Motivation, eine solche Partei zu wählen, ist individuell von Wähler zu Wähler unterschiedlich. Manche mögen sich in ihr eine künftige Regierungsalternative erhoffen, andere glauben, damit dem Establishment am deutlichsten „Nein“ sagen zu können. Aus dem letzteren Grund freue ich mich über ein gutes Abschneiden der AfD, wenn ich auch weder erwarte, dass ein besonders gutes Abschneiden dazu führen würde, „dass nun alles gut werde“, noch dass eine Katastrophe daraus folgen werde, wenn sie mal aus einem Landtag fliegt. Darüber mag man sich parteiintern dann die Köpfe einschlagen, was, wie ich auch wahrnehme, konstruktive Kräfte bindet und leider nicht zu vermeiden ist. Denn Parteien sind nun einmal Parteien und funktionieren wie Parteien – es geht in ihnen um Politik und Deutungshoheit nicht um der Erkenntnis willen, sondern zur Profilierung der Protagonisten und Gruppierungen innerhalb der Partei. Eine AfD mit Regierungsoption wäre nicht die AfD von heute und ihre Wahl genauso wenig zu verantworten wie die einer anderen Partei, doch diese Option wird es nicht geben.

Aus meiner Sicht hat die AfD zwei wichtige Aufgaben, die es wert sind, sie zu wählen und zu unterstützen. Das eine ist die Aufgabe der Dokumentation, die sie in ihrer parlamentarischen Rolle wahrnimmt. Es wird eine Zeit kommen, in der man den Zivilisationsbruch unserer Tage zu verstehen versucht. Die Arbeit in den Parlamenten – dabei sind die Beiträge in den Bundestagsdebatten eher von nachrangiger Bedeutung – deckt eine Vielzahl von Daten und Hintergründen auf, die wiederum in den alternativen Medien verbreitet werden. Im Großen und Ganzen macht die AfD hier gute Arbeit, während sich das herrschende Parteienkartell zunehmend radikalisiert und ins Totalitär-Extremistische abgleitet. Neben der grenzenlosen Kleptokratie und Umverteilung sind da als Beispiele der jüngeren Vergangenheit unter anderem die Verletzung der häuslichen Privatsphäre zu nennen, zum Beispiel durch allgemeine Besuchsverbote, willkürliche Verbote bestimmter üblicher gewerblicher Tätigkeit, Versammlungsschikanen und -verbote, Hausarreste, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Bezug auf die körperliche Unversehrtheit, Überwachung und Reisebeschränkungen, bis hin zur Verhöhnung des eigenen demokratischen Narrativs durch offene, auf Dauer angelegte Weitergabe von vorgeblich durch Wahl auf begrenzte Zeit verliehener Herrschaftslegitimierung an supranationale Organisationen – eine Praxis, die unter jedem Blickwinkel selbst staatlicher Rechtsbegründungen offenkundig rechtswidrig ist und den Tatbestand der Untreue erfüllt. Gleichzeitig setzen sich dagegen in der AfD immer mehr die gemäßigteren Vorstellungen von Politik durch, wie zum Beispiel der Ausstieg aus dem korrupten sozialistischen EU-System. Der programmatische Druck kommt von unten nach oben und nicht von oben nach unten wie in anderen Parteien.

Die AfD ist keine libertäre Partei – falls das überhaupt möglich ist – und nur eine relativ liberale – was man angesichts der freiheitsfeindlichen Wettbewerber noch nicht überbewerten muss. Ich will nichts schönreden, auch für meinen Geschmack enthalten die Programmatik und auch manche Reden und Initiativen vieler Funktionäre und Mandatsträger zu viele sozialistische Elemente. Doch in einem unterscheidet sich die AfD von allen anderen Parteien, und damit komme ich zur zweiten Aufgabe der AfD: Es findet ein offener Diskurs in einem viel breiteren Spektrum statt, als bei den Kartellparteien auch nur denkbar wäre. Bereits zum Bundestagswahlkampf 2017 hielt Peter Boehringer Vorträge in den Kreisverbänden zum Fiat-Geldsystem, während erst heute das Inflationsthema notgedrungen den Mainstream erreicht. Eine Partei funktioniert wie eine Partei und wird den politischen Herrschaftsanspruch über die Bürger nur graduell, aber nicht grundsätzlich infrage stellen können – das gilt aber nicht für die einzelnen Mitglieder und Interessenten. Die AfD schafft es in ihrem Diskursraum, noch im Parteienglauben Verhaftete und freiheitliche Systemkritiker zusammenzubringen. Wenn nach Hans-Hermann Hoppe der Sozialismus nur über die intellektuelle Auseinandersetzung von den Ideen der Freiheit besiegt werden kann, so muss diese Auseinandersetzung überall dort stattfinden, wo sie möglich ist. Das Feld wird bespielt – stark, aber nicht nur von Peter Boehringer. Seine Videos haben eine hohe Reichweite und werden oft auch in Kanälen des außerparlamentarischen Widerstands gegen die Corona-Diktatur geteilt.

Der persönliche Einsatz vieler AfD-Abgeordneter, der dafür sorgt, dass der parlamentarische Betrieb immer wieder mit der Wahrheit außerhalb der von ihm geschaffenen Blase konfrontiert wird, nötigt mir Respekt ab. Dafür gebe ich gerne meine Stimme, denn später soll keiner sagen können, er habe nicht wissen können, was er da durch parlamentarische Abstimmung unterstützt hat. Es ist dokumentiert. – Und dann ist da noch die wiederkehrende Geschichte mit den Vorsitzenden, die der Partei unter Absingen schmutziger Lieder den Rücken kehren, weil sie ihren sich anpassenden Vorstellungen nicht folgen will. Die AfD ist eine wunderbare Schule über die korrumpierende Wirkung von Politik, die eine stetig wachsende Zahl erfolgreich Desillusionierter ausbildet; ich möchte sie nicht missen.