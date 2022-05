FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp Tanzbär der Herrscherklasse

23. Mai 2022

Der Liberalismus hat im gegenwärtigen Deutschland nichts mehr zu melden

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Als in Braunschweig aufgewachsener Halbengländer ist mir der rheinische – und auch sonstige – Karneval so fremd und fern wie die Rückseite des Mondes. Also kann ich zum Lied, das der FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in umgedichteter Form vortrug, nicht viel sagen. Zumal ich den rheinischen Dialekt kaum verstehe. Die Botschaft Stamps habe ich aber dennoch verstanden: Lass dich doch impfen, wovor hast du eigentlich Angst, dann giltst du nicht mehr als Querdenker und Verschwörungstheoretiker, dann gehörst du wieder dazu. Obwohl das ganze Lied vier Minuten dauert, musste ich nach einer Minute und 51 Sekunden wegschalten. Nicht, weil mir die Botschaft nicht gefiel, obwohl das der Fall war. André Lichtschlag hat zweimal in Folge im Dachthekenduett den Auftritt als „widerlich“ bezeichnet. Dem kann ich nur beipflichten. Wegschalten musste ich aber aus einem anderen Grund. Ich konnte der Selbstzerstörung eines durchaus erfolgreichen Menschen nicht länger zusehen.

Auf Stamps Performance bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins wurde ich durch den Artikel des ef-Kolumnisten-Kollegen David Andres über Kandidaten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aufmerksam. Er hatte ihn passenderweise mit „Die Unwählbaren“ betitelt. Das Video von Stamps Auftritt wurde am 14. Februar von der FDP Nordrhein-Westfalen bei Youtube hochgeladen. Da Andres Artikel am 3. Mai veröffentlicht wurde, hätte ich Zeit gehabt, mich noch vor der NRW-Landtagswahl in einer Kolumne dazu zu äußern. Als ich aber vor ziemlich genau 20 Jahren aus der FDP austrat, schwor ich, alles zu tun, um typisches Renegatenverhalten zu vermeiden. Deswegen habe ich vor der Wahl lieber doch nichts zum Thema Joachim Stamp geschrieben.

Das Renegatentum will ich unter anderem deswegen vermeiden, weil ich meinen langen Abnabelungsprozess von der Partei, in die ich 1981 eingetreten und in der ich sehr aktiv gewesen war, Guido Westerwelle verdankte. Dies durchaus in einem positiven Sinn, wie ich in meinem Nachruf bei ef-online auf den viel zu früh verstorbenen aufrichtigen Liberalen deutlich machte. Denn Westerwelles Aufruf gleich zu Beginn seiner Zeit als FDP-Generalsekretär im Jahr 1995, über ein neues Grundsatzprogramm nachzudenken, führte mich in die örtliche Bibliothek, wo ich Roland Baaders Kampfschrift „Kreide für den Wolf“ entdeckte. Das war der Beginn meines Weges in den Libertarismus und das Christentum.

Obwohl es fast sicher ist, dass ich Stamp in den späten 80er und frühen 90er Jahren auf diversen Bundeskongressen der Jungen Liberalen gesehen habe – er war damals im Bundesvorstand der Jugendorganisation –, persönlich begegnet bin ich ihm nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ihm begegnet zu sein. Trotzdem glaube ich, beurteilen zu können, dass er ein hervorragender Kommunalpolitiker ist beziehungsweise war.

Ich war mal einige Jahre lang Geschäftsführer einer FDP-Kommunalfraktion. Wenn, wie es Stamp laut Wikipedia gelungen ist, ein FDPler zweimal hintereinander – 2009 und 2014 – mit mehr als 60 Prozent der Stimmen seines Wahlkreises ins Rathaus gewählt wird, dann hat er für seine Wähler viel geleistet, sich geradezu krumm gearbeitet. Er wird im Wahlkreis Röttgen/Ückesdorf der Stadt Bonn viele Hände geschüttelt haben – vor Corona jedenfalls –, er wird viele Vereine besucht haben, er wird den Sorgen der Bürger aufmerksam zugehört und sicht- und spürbar Verbesserungen für sie erkämpft haben. Auf wessen Kosten, steht auf einem anderen Blatt. Aber er wird für sehr viele seiner Wähler ein geradezu vorbildlicher Kommunalpolitiker gewesen sein.

Was er vor seinem Karnevalsauftritt in Aachen als Landtagsabgeordneter, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration getan hat, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht.

Die Frage, die mich interessiert, ist: Warum dieser Auftritt? Ich kenne ihn wie gesagt nicht, deshalb kann ich über seine Motivation nur spekulieren. Da er aber als Kommunalpolitiker gezeigt hat, dass er durchaus Stimmungen im Volk korrekt eruieren kann, ist fast auszuschließen, dass er sich durch seinen Auftritt einen Stimmenzuwachs erhofft hat. Die abgrundtiefe Meinungsspaltung in dieser Sache wird dem „Integrationsminister“ nicht entgangen sein. Er wird gewusst haben, dass er dadurch keinen einzigen Impfskeptiker überzeugen würde, sich impfen zu lassen oder gar ihn zu wählen. Er wird auch gewusst haben, dass kein einziger Impfgläubiger deswegen die FDP wählen würde.

Warum also dieses oberpeinliche Spektakel? Dass es noch vor der heißen Phase des Wahlkampfes stattfand, zählt nicht. Ein Spitzenpolitiker ist immer im Wahlkampf, wenn auch die Intensität zunimmt, je näher der Wahltermin rückt. Trotz des oben Gesagten mag Stamps gutes Gespür für die Wählerstimmung dennoch den Ausschlag gegeben haben. Sah er vielleicht schon im Februar die historisch niedrige Wahlbeteiligung von 55 Prozent (minus zehn Prozent im Vergleich zur Wahl 2017) kommen? Wusste er, dass es sich nicht lohnte, um Wählerstimmen zu kämpfen? Versuchte er stattdessen, seine Popularität beim derzeitigen tatsächlichen Souverän zu erhöhen?

Der einzige rationale Grund, der noch übrigbleibt, ist der, dass Stamp beim herrschenden politmedialen, Pharma- und sonstigem industriellen Komplex Pluspunkte sammeln wollte. Der Orden wider den tierischen Ernst ist eine Institution von bundesweiter Ausstrahlung. Die diesjährige Ordensträgerin ist die bekannte deutsche Schauspielerin Iris Berben. Stamp, so meine Überzeugung, wollte auf diesem Weg beweisen, dass er dazugehören will. Dafür, so glaubte er, musste er sich vor ihren Augen zum Tanzbären degradieren lassen.

Das wiederum wäre ein weiteres Anzeichen von vielen, dass der Liberalismus in Deutschland nichts mehr zu melden hat – jedenfalls nicht innerhalb des Systems. In gewisser Weise verbindet sich hier das Schicksal Stamps mit dem Westerwelles, für den er einmal Büromitarbeiter war. Westerwelles 1995 begonnene Projekt, das liberale Profil der FDP zu schärfen, führte zum Erfolg: Die Partei erzielte bei der Bundestagswahl 2009 mit mehr als 14 Prozent das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Doch der Erfolg war nur oberflächlich. Die Partei ging eine Koalition mit der Merkel-CDU ein, in der ihr Profil noch vor Unterzeichnung des Koalitionsvertrages vollständig entschärft, man könnte sogar sagen enteiert wurde.

Dass das zunehmend illiberale System niemals Angst vor der Westerwelle-FDP hatte, zeigt sich auch daran, dass Grünen-Politiker Jürgen Trittin den damaligen Generalsekretär als „Kampfhamster“ verspottete. An eine verdiente Retourkutsche kann ich mich nicht erinnern. Erinnern kann ich mich hingegen, von Westerwelle einmal gehört zu haben, dass Joschka Fischer sich geweigert habe, dem Liberalen die Hand zu geben. Diese beiden frühen reinrassigen Vertreter der gegenwärtigen Hegemonialkultur fürchteten ihn nicht nur nicht, sie verachteten ihn. Nun ist sein ehemaliger Mitarbeiter und Mitstreiter einen Schritt weitergegangen. Statt zum Kampfhamster machte er sich freiwillig zum Tanzbären. Das sagt alles über den Zustand der FDP aus, nicht nur in Nordrhein-Westfalen.

Ich habe mal gelernt: Der erste Eindruck prägt, der letzte Eindruck bleibt. Der bundesweit prägende Eindruck Westerwelles ist das Guidomobil und die auf seinen Schuhsohlen gedruckte „18“ im Bundestagswahlkampf 2002. Der letzte Eindruck aber ist die Enthaltung Deutschlands 2011 im UN-Sicherheitsrat zur Resolution über den Eingriff in Libyen. Westerwelle hatte korrekt vorhergesagt, dass diese Resolution zur Bombardierung und zum Chaos in jenem Land führen würde. Die von ihm gegen Merkel durchgesetzte Stimmenthaltung war zwar nur noch ein kraftloses Symbol ohne Wirkung. Aber sie zeigte, dass Westerwelle noch wusste, dass er für etwas zu stehen hatte und wofür.

Stamp wird viel, sehr viel tun müssen, wenn er vermeiden will, dass sein letzter Eindruck in der Öffentlichkeit der Tanzbärauftritt von Februar 2022 sein wird. Denn das Internet vergisst nichts. Ich hätte einen Tipp für ihn: Ein vielversprechender Weg, dem Liberalismus in Deutschland wieder eine die Gesellschaft prägende Kraft zu geben, ist die außerparlamentarische Opposition, der Aufbau einer Parallelstruktur und Bildungsarbeit. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, muss er aber erst einmal verstehen, dass sein Auftritt in Aachen kein Ruhmesblatt war, weder für den deutschen Liberalismus noch für ihn persönlich. Da ich ihn nicht kenne, will ich keine Vorhersage darüber wagen, ob er das bereits verstanden hat oder jemals verstehen wird. Zu seinen Gunsten will ich es aber hoffen.