DeutschlandBrief Hunter Biden und die lupenreinen Demokraten

22. Mai 2022

Die westliche Presse schwankt zwischen Hysterisierung und Vertuschung

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 223, Juni 2022.

Die liberale Demokratie des Westens gegen die Autokratien Eurasiens, so lautet die große Erzählung spätestens seit dem 24. Februar, als russische Truppen in die Ukraine einmarschierten. Zum einen kann das deshalb nicht überzeugen, weil dem Konflikt – auch dem kommenden mit China – primär machtpolitische Gegensätze zugrunde liegen und nicht ideologische, und zum anderen deshalb, weil die Annahme, dass Demokratien im Gegensatz zu Diktaturen keine Kriege führen, grundsätzlich falsch ist. Mit dem westlichen Liberalismus ist es auch nicht mehr weit her. Wenn russischen Künstlern die Auftritte gekündigt werden, wenn eine unpolitische Diva wie Anna Netrebko unter Druck gesetzt wird, wenn eine deutsche Qualitätszeitung „Putin ist der Satan“ titelt – dann zeigen sich die hässlichen Seiten der Demokratie.

Hysterische Presse: Selbst Habermas wird an den Pranger gestellt

Wer sich dem Meinungsdruck widersetzt, wird verbellt. Und es trifft Leute, deren links verortete Liberalität bisher außer Verdacht stand. So auch Alice Schwarzer, die mit Promis aus dem Kulturbetrieb wie Alexander Kluge oder Martin Walser einen offenen Brief an den Bundeskanzler unterzeichnet hatte. „Wir begrüßen“, schrieben sie, „dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten: das Risiko der Ausweitung des Krieges innerhalb der Ukraine; das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa; ja, das Risiko eines dritten Weltkriegs“. Scholz möge, das war die Bitte, zu einem Kompromiss beitragen, „den beide Seiten akzeptieren können“. Reaktion der „Welt am Sonntag“ vom 1. Mai auf den Brief: „Ein Dokument moralischen Bankrotts“.

Nicht einmal der 91-jährige Überphilosoph der Bundesrepublik, Jürgen Habermas, blieb verschont. Nachdem er in der „Süddeutschen Zeitung“ eine „kriegstreiberische Logik“ missbilligt hatte, die sich schlecht vertrage mit der „Zuschauerloge, aus der sie wortstark ertönt“, nachdem er von der „faktischen Kriegsbeteiligung“ der westlichen Staaten und dem „unbedingt zu vermeidenden Risiko eines Weltenbrandes“ gesprochen hatte, fiel der „FAZ“ vom 30. April nichts Besseres ein, als ihn auf eine Stufe mit dem AfD-Politiker Alexander Gauland zu stellen. Damit erledigt sich dann wohl jede weitere Debatte.

Eine merkwürdige Ironie besteht darin, dass sich deutsche Politiker, insbesondere die Innenministerin, derselben Diktion bedienen wie der Kreml. Beide sehen sie Nazis am Werk, einmal hierzulande, einmal in der Ukraine. Wir hören ständig, dass die Ukrainer die Freiheit als solche und auch noch den ganzen Westen verteidigen. Falsch, sie verteidigen ihr Land. Nach den Kriterien des deutschen Verfassungsschutzes sind sie Nationalisten, noch dazu völkische. Aus ihrem historisch gewachsenen Nationalismus schöpfen sie Kraft, Mut und Durchhaltewillen, abgesehen von den milliardenschweren Finanzhilfen und Waffenlieferungen aus dem Westen. Über ein EU-Mitglied Ukraine werden sich die Eurokraten in Brüssel noch wundern. Die Ukrainer halten die Nation ebenso wenig für ein Auslaufmodell wie die Polen. Und schließlich würden wir gerne wissen, wie es sein kann, dass Russland eine so große Gefahr für die Nato darstellt, wo doch nach den neuesten Zahlen des schwedischen Sipri-Instituts der russische Rüstungsetat nicht einmal zehn Prozent des amerikanischen ausmacht.

Selenskyj und die Oligarchen: Warten auf die Milliarden für den Wiederaufbau

Natürlich dient der Nationalismus wie jede Ideologie auch zur Kaschierung von Interessen, die mit Geld und Macht zu tun haben. Die maßgebenden Interessen in der Ukraine sind die der Oligarchen. Ihre Verbindungsleute sitzen im Parlament, in der Regierung, in der Justiz und in der Polizei. Die Geschichte der Ukraine seit der Unabhängigkeit ist die Geschichte ihres Aufstiegs. Sie besitzen die führenden Medienfirmen ebenso wie den größten Teil der Unternehmen des Landes. Drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts laufen durch ihre Bücher.

Der Unterschied zum russischen System liegt weniger im Ausmaß der Korruption als vielmehr in der Rolle, die die Milliardäre spielen. In Russland, einem geheimdienstlich organisierten Staat, wurden sie politisch entmachtet. In der Ukraine machen sie Politik. Es besteht eine Symbiose zwischen Staat und Oligarchie.

Als nach dem Regimewechsel 2014 Unruhen und Proteste in der von Russen bevölkerten Ost-Ukraine ausbrachen, als sich zwei sogenannte Volksrepubliken für Moskau entschieden, drohte auch Charkow, die zweitgrößte Stadt des Landes, überzulaufen und sich von der Zentrale in Kiew zu trennen. Dass es nicht dazu kam, war dem dortigen Oligarchen Ihor Kolomojskyj zu verdanken. Er säuberte die Polizei von prorussischen Elementen und brachte die Stadt wieder unter ukrainische Kontrolle. „Kiew dankte es ihm“, schrieb die „NZZ“ am 2. Mai in einem Hintergrundbericht, „indem es ihn in der benachbarten Oblast Dnipropetrowsk zum Gouverneur machte. Dort nutzte er sein Geld, seinen Einfluss und auch mafiöse Strukturen, um die Region wieder fest im Kiewer Orbit zu verankern.“

Um Kolomojskyj einzuordnen, lohnt sich ein Blick in die 2021 von einem journalistischen Konsortium veröffentlichten „Pandora Papers“, in denen die Geschäfte internationaler Kleptokraten aufgedeckt wurden. In den Papieren werden drei Steueroasen mit Offshore-Firmen erwähnt, an denen Selenskyj beteiligt war. Allein über die zypriotischen Konten der Selenskyj-Firmen sollen 41 Millionen Dollar geflossen sein, die Kolomojskyj überwiesen hatte. Als der Oligarch wegen eines Bankenskandals und der Veruntreuung von mehreren Milliarden Dollar ins Visier der Justiz geriet, floh er 2017 aus dem Land – und kehrte nach der Wahl Selenskyjs zum Präsidenten zurück. Er hatte den Wahlkampf des Schauspielers finanziert. Und vorher hatte sein Fernsehsender die populäre Selenskyj-Serie „Diener des Volkes“ ausgestrahlt. Als Selenskyj 2019 an die Macht kam, rückte Kolomojskyjs persönlicher Anwalt an die Spitze der Präsidialverwaltung. Laut „Weltwoche“ vom 31. März besitzt Selenskyj mehrere Luxusimmobilien in London.

Der Krieg wäre für den Präsidenten weniger gut verlaufen, hätten sich nicht die Oligarchen an seine Seite gestellt. Noch Anfang Februar hatten sich viele von ihnen ins Ausland abgesetzt, dann entschlossen sie sich plötzlich, zurückzukehren. Nur einen Tag vor dem russischen Angriff versammelte Selenskyj 50 Oligarchen um sich und versicherte sich ihrer Unterstützung bei der Verteidigung des Landes. Einer, der nicht mitspielte, war Wiktor Medwedtschuk, Führer der stärksten und dazu prorussischen Oppositionspartei. Schon im Januar angeklagt wegen Hochverrat, wurde er unter Hausarrest gestellt, versuchte nach Transnistrien zu fliehen und wurde vom Geheimdienst gefasst. Die ukrainischen Dienste operieren ähnlich effizient und skrupellos wie die russischen. Zwei führende Geheimdienstler, denen eine prorussische Einstellung vorgeworfen wurde, wurden erschossen.

„Sie kämpfen um ihr Überleben“, zitiert die „NZZ“ die in den USA forschende Politikwissenschaftlerin Silwia Nizoma. „Die Oligarchen verteidigen ihren Reichtum, der bereits in den ersten Kriegsmonaten schweren Schaden genommen hat.“ Die Bedrohung der Souveränität der Ukraine sei auch eine Bedrohung des Systems, von dem die Oligarchen leben.

„Der Wiederaufbau, den in einer freien Ukraine zweifellos der Westen finanzieren wird, wird riesige Finanzmittel in das Land spülen“, urteilte die „NZZ“: „Diese Chance werden sich die Oligarchen nicht entgehen lassen. Es liegt auf der Hand, dass sie wie schon in den 1990er Jahren auch von diesem Neuanfang profitieren werden. Für Demokratie und Rechtsstaat der Ukraine sind das keine guten Aussichten.“

Hunter Biden und die Ukraine-Connection: Jetzt ermitteln die Behörden mit Nachdruck

Hunter Biden, Jahrgang 1970 und zweiter Sohn des amerikanischen Präsidenten, ist kein unbeschriebenes Blatt. Schon bevor sein Vater im Januar 2021 von Donald Trump das mächtigste Amt der Welt übernahm, bot sein Lebenswandel Stoff für die Presse: seine Kokainsucht, seine Affären mit der Witwe seines Bruders und einer Stripperin aus dem Rotlichtmilieu, seine Lobby-Aktivitäten in China, Russland und der Ukraine und nicht zuletzt 2014 seine Berufung in den Verwaltungsrat des als korrupt bekannten ukrainischen Gaskonzerns Burisma mit monatlichen Vergütungen von 50.000 Dollar, obwohl er keinerlei Erfahrungen in der Branche mitbrachte.

Zufall oder nicht, jedenfalls war damals Vater Joe, Jahrgang 1942 und Jurist wie der Sohn, als Vizepräsident unter Barack Obama zuständig für die Ukraine, pikanterweise speziell für die Bekämpfung der dortigen Korruption. Wie das „NZZ-Magazin“ am 16. April berichtete, durfte Hunter während Bidens Amtszeit als Vizepräsident (2009–2017) den Vater regelmäßig an Bord der Air Force Two auf Staatsbesuche begleiten. Spätestens seit 2010 habe Hunter die Hälfte seines Einkommens an den Vater überwiesen, zitiert das Schweizer Blatt die „New York Post“. Ein dezenter Hinweis darauf, dass auch der zunehmend an Beliebtheit verlierende US-Präsident in Schwierigkeiten kommen könnte. Immerhin ermittelt die Staatsanwaltschaft schon seit Anfang 2020 gegen Hunter wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Und erst in diesem April forderten Republikaner im Repräsentantenhaus die Einsetzung eines Sonderermittlers. Er soll Hunters Aktivitäten und der diesbezüglichen Rolle seines Vaters auf den Grund gehen.

Der wirklich brisante Aspekt der Affäre geht zurück auf den April 2019. Damals übergab Hunter seinen durch Wasser beschädigten Laptop einem Techniker namens Paul Mac Isaac zur Reparatur. Als dieser verdächtige Daten entdeckte, unter anderem über die Ukraine-Geschäfte Hunter Bidens, ließ er den Laptop vom FBI abholen. Damit wäre die Angelegenheit möglicherweise im Sande verlaufen, hätte Isaak nicht Kopien der Dokumente angefertigt. Als er vom FBI nichts hörte, schickte er das Material an Trumps Rechtsanwalt Rudy Giuliani, und der leitete es weiter an die „New York Post“, Amerikas älteste Zeitung.

An diesem Punkt wurde die Affäre symptomatisch für den Stand der Meinungsfreiheit in den USA. Am 14. Oktober 2020 veröffentlichte die „Post“ belastende Dokumente aus dem Laptop unter dem Titel „Bidens geheime E-Mails“. Das war kurz vor den Wahlen am 3. November, die Biden mit 51,3 Prozent gegen Trump gewann. Also musste die Geschichte schnellstens neutralisiert werden. „Die Hunter-Biden-Story ist eine russische Desinformation“, titelten die großen Blätter und Fernsehanstalten wie CNN und NBC. Damit war das für Biden hochgefährliche Thema erst einmal vom Tisch. Dass es sich mitnichten um eine Desinformation handelte und schon gar nicht um eine russische, wurde lange danach von der „New York Times“ zugegeben, nämlich am 17. März 2022, als sie über die Ermittlungen gegen den Präsidentensohn berichtete.

Wer mit den Besonderheiten der amerikanischen Meinungsindustrie vertraut ist (sie unterscheidet sich nicht grundlegend von der deutschen), wird nicht erstaunt sein, dass die Desinformationsbehauptungen so kurz vor den Wahlen 2020 begleitet wurden von Zensurmaßnahmen der sozialen Medien Twitter und Facebook. Sie sperrten alle Hinweise auf die Laptop-Story. Interessant in diesem Zusammenhang: Als Tesla-Gründer Elon Musk Ende April dabei war, Twitter zu übernehmen, ritt das systemkonforme Magazin „Time“ umgehend eine Attacke gegen die Redefreiheit als solche. „Free speech“, so wurde unterstellt, sei „eine Obsession der meist weißen und männlichen Mitglieder der Tech-Elite“. Wie gesagt, übermäßig liberal sind diese Gralshüter der westlichen Demokratie auch nicht mehr.

Welche Geheimnisse Hunters Laptop birgt und in welchem Ausmaß die Ukraine-Connection den Präsidenten selbst belastet, muss sich erst noch herausstellen. Durchgesickert ist bereits, dass Hunter an der Finanzierung der US-Firma Metabiota beteiligt war, dass Metabiota vom Pentagon gegründet wurde und für das amerikanische Unternehmen Black & Veatch gearbeitet hat, das in der Ukraine sichere Labors zur Analyse von tödlichen Krankheiten und Biowaffen aufgebaut hat – so ein Bericht der englischen „Daily Mail“. Die „Daily Mail“ wiederum hat Kopien der Laptop-Dokumente von dem ehemaligen US-Navy-Offizier Jack Maxey erhalten. Und der hat sich inzwischen mit dem Material, darunter 100.000 E-Mails und 80.000 Bilder, in die Schweiz abgesetzt. Er fühlt sich in den USA nicht mehr sicher.

Information

