Vom Besorgtsein Haubenlerchen, Affenviren, Hurrikane und das Ende

20. Mai 2022

Normal war gestern

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Mittwoch, 19. Mai 2022, 12.28 Uhr. Die Internetseite von „n-tv.de“ meldet: „Hohe Temperaturen, starker Wind, Regen und Hagel: Das Wetter wird in den nächsten Tagen ungemütlich. In weiten Teilen Deutschlands müssen sich die Menschen auf schwere Gewitter mit Starkregen, Orkanböen und möglicherweise sogar Tornados einstellen.“ Mittwoch, 19. Mai 2022, 14.57 Uhr. Ebendort lesen wir unter der Überschrift „Gefährlichste Gewitterlage des Jahres steht an“: „Die nächsten Stunden und Tage haben es in sich: Starkregen, mögliche Okanböen, Tornado-Risiko, Suprazellen. Höhepunkt ist der Freitag. Danach beruhigt sich das Wetter wieder, zumindest vorübergehend.“ Beide Meldungen werden begleitet von Bildern dunkler, dunklerer, dunkelster Wolken.

Statt „Orkan“ kann man bekanntlich auch „Hurrikan“ sagen. Da n-tv aus Orkanböen aber „Okanböen“ gemacht hat, würde man dann konsequent auch von „Huikanböen“ sprechen müssen, die allerdings nicht ansatzweise so gefährlich klingen. Zudem würde diese Benennung phonetisch an Cai Huikang erinnern, der – wie man weiß – derzeit für den FC Shanghai Port Fußball spielt. Alle Assoziationen zwischen Shanghai und Gefahren sind indes tabu, zumindest vorübergehend. Hausarrest gibt es nämlich hierzulande gerade nur im baden-württembergischen Ort Walldorf, in dem – nach einer Entscheidung des zuständigen Landratsamtes – Katzen den ganzen Sommer nicht vor die Tür dürfen, um die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche zu schützen.

Praktisch zeitgleich sehe ich – erst auf der Nachrichtentafel an einer Tankstelle, dann bald überall im Netz – Warnungen vor den „Affenpocken“. Besorgt informiere ich mich auf den Seiten des Robert Koch-Instituts und erfahre: „In Deutschland spezielle Pockenvirusdiagnostik möglich: Konsiliarlabor für elektronenmikroskopische Diagnostik von Krankheitserregern: Robert Koch-Institut, Dr. Michael Laue, Seestraße 10, 13353 Berlin, Tel. 030-18754-2675, Fax -2571.“ In den von der US-amerikanischen Firma Merck & Co. Inc. herausgegebenen „msdmanuals.com“ informiere ich mich ergänzend: „Affenpocken, eine seltene Krankheit, wird durch das Affenpockenvirus verursacht, das strukturell mit dem Pockenvirus verwandt ist und ähnliche, aber meist mildere Krankheiten verursacht.“

Im Vertrauen auf einen meist lauen Verlauf mit entsprechend erhöhten Überlebenschancen halte ich nun also wieder aufmerksam den Himmel im Blick. Am Horizont vernehme ich ein erstes bedrohliches Donnergrollen. Ich bin besorgt. Durch die Luft fliegt währenddessen nicht eine einzige Haubenlerche. Ich bin noch mehr besorgt. Mit ihrer charakteristischen Federhaube auf dem Kopf, die an eine Art natürlichen Blitzableiter erinnert, soll sie in Köln schon seit 1522 heimisch sein. Ob Bettina Lausen die Haubenlerche in ihrem Roman „Das Geheimnis der Reformatorin“ verarbeitet hat, konnte ich nicht klären. In der Beschreibung des Romans aus dem August 2020 heißt es: „Köln 1522: Die Reformatorin Jonata reist zurück in ihre Heimatstadt, um den Mörder ihres Vaters zu finden – doch die Inquisition ist ihr auf den Fersen. Und nicht nur ihr: Figen, die junge Magd des Hauses, betreibt in der ehemaligen Schenke der Familie eine geheime Mädchenschule ... Eine atemlose Hetzjagd beginnt.“ Vieles spricht dafür, dass ebendort allenfalls Haubenlerchinnen eine inquisitorische Rolle spielen könnten. Ich werde es vielleicht nie erfahren. Denn ein augenscheinlich bereits atemloses Eichhörnchen im Garten hat sein Fell auf dem Kopf hochstehen wie einen Blitzableiter und wirkt damit so, als sei es bereits von einem nigerianischen Affenpockenvirus befallen.

Auch meine Besorgnis steigt also weiter. Ich schließe das Fenster. Jetzt vibrieren die Fensterscheiben bereits vom Donnergetöse. Vier Jahre nach der ersten Haubenlerche in Köln, präzise im Jahre 1526, ist die erste Verwendung des Wortes „Hurrikan“ in Spanien bezeugt. Ob die Haubenlerche in Wahrheit gar nicht aus den Steppen des Ostens zu uns nach Mitteleuropa kam? Ist sie vielleicht vor den Hurrikans aus Spanien geflohen? Ich rufe einen befreundeten Ornithologen an und frage ihn, ob er mit mir ein neues „Team Vorsicht“ gründen möchte: Zur Schaffung einer Gewitter-Heimstatt für affenpockeninfizierte Nager, in der garantiert weder Katzen noch Haubenlerchen ein Habitat haben. „Habemus Habicht“, lacht er trocken und verabschiedet sich. Er müsse seinen Garten winddicht machen.

Zu dem Donnergeräusch gesellen sich zuckende Lichtstreifen am Himmel. Vorsorglich forme ich mein Haupthaar aufwärts, als sei es ein Blitzableiter. Man weiß ja nie. Plötzlich erkenne ich in einer Wolke die Silhouette eines Makaken, der sich deutlich mit beiden Händen am Hals kratzt. Meine Sorge verdichtet sich weiter. Nicht nur Katzen, sondern auch alle Meerkatzen sollten zu Hause eingesperrt bleiben. Nicht nur in Walldorf, sondern überall. Und nicht nur die potenziell virentragenden, sondern auch alles, was nur so aussieht. Ich lasse die Rollos herab und greife im Schrank nach einem Hoodie. Während ich mir dessen Haube tief in das Gesicht ziehe, merke ich unter dem Druck der Baumwolle den Zusammenbruch meines gerade eilends errichteten Kopf-Blitzableiters. Meine Sorge steigt weiter. Befallen Affenviren auch Suprazellen? Der Höhepunkt des Tornado-Risikos ist am Freitag. Hoffentlich erst nach zwölf Uhr, denke ich. Dann wird meine Kolumne wenigstens noch vor dem Ende erschienen sein.