Prognose des Beuteaufkommens Mitteilung des Finanzministeriums zur Steuerschätzung

17. Mai 2022

Versuch einer Übersetzung aus dem Regierischen ins Deutsche

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Politik ist die Kunst, auf den rosa Elefanten im Raum ausdrücklich hinzuweisen, ohne dass das Publikum ihn erkennt – am besten gar nicht erkennen will. Vergangenen Donnerstag wurde die neueste Steuerschätzung präsentiert und mit allerlei Staatsfunk-Kommentaren auf ökonomischem Kindergartenniveau begleitet. Das Bundesministerium der Finanzen teilt mit: „Den Ergebnissen der 162. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen besser als noch in der November-Schätzung erwartet. (…) Zugleich ist die aktuelle Prognose jedoch im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheit geprägt. Zudem wurden die umfangreichen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung in der Schätzung nicht berücksichtigt.“ Eigentlich ermuntern mich die Erfolgsmeldungen der Plünderungskommissare, die in regelmäßigen Abständen dem Publikum in der Haltung sozialistischer Plan-Übererfüllungsberichte so präsentiert werden, als gäbe es für das Steuervolk etwas zu feiern, nicht in einer Weise, um mich damit näher zu befassen. Aber dieses Mal – ob Zufall oder nicht – gelangten die Kommentare dazu aufdringlicher als sonst an mein Ohr mit Moderation und einem Erklärbär-„Experten“ im Staatsfunk, der für erhöhte Steueraufkommen Erläuterungen brachte wie: Wenn die Preise steigen und die Güter mehr kosten, müsse ja auch ein höherer Betrag an Mehrwertsteuer bezahlt werden, sodass das Aufkommen automatisch steige. Da ist er ja, der rosa Elefant, und wenn er auch auf den Kopf gestellt wurde und ein grün-rot-gelbes Schleifchen umgeschnürt bekommen hat, bleibt er ja trotzdem ein rosa Elefant, der Inflation heißt. Und Inflation kommt vom Gelddrucken. – Gut, das kann Otto Normalbürger in der Regel nicht so wie der Staat tun, und wenn er für 100 Euro, die er zur Verfügung hat, jetzt nicht mehr fünf Güter, sondern nur noch drei bekommt und sich die übrigen zwei halt verkneifen muss, bleibt der Betrag an Mehrwertsteuer nun einmal der gleiche. Es sei denn, er braucht sie so dringend, dass er Rücklagen auflösen muss. Dann kriegt auch der Staat einen Plünderungsbonus und die Regierung kann sich auf die Schulter klopfen.

Also habe ich mir mal angeschaut, wie Bundesfinanzminister Lindner die Schätzungen zur Erhöhung des Beuteaufkommens selbst verkauft, ohne dabei Dinge zu erwähnen, die – sagen wir einmal – die Bürger in Bezug auf die Regierung verunsichern würden; anderweitige Verunsicherungen natürlich hochwillkommen.

„Die aktuelle Steuerschätzung kommt in einer Phase hoher Unsicherheit“, heißt es da, und dem ist zuzustimmen. Die Unsicherheit trägt zurzeit die Farben rot, gelb und grün und ist weniger durch das „Ob“ als vielmehr durch das „Wie“ geprägt. Doch davon soll ja nun nicht die Rede sein. „Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges sind nach wie vor nicht absehbar.“ – Und ebenso wenig sind es die Folgen des Angriffskriegs der Politik gegen die Staatsbürger, der sich ja heute nicht „nur“ auf die Ausplünderung durch Gelddrucken und Inflation zur Staatsschuldendeckung erstreckt, sondern viel weitreichendere Geschäfts- und branchenweite Berufsausübungsverbote, Versammlungsverbote und weitere Gängelungen umfasst, als es jemals zuvor vorstellbar war. Während der deutsche Außenhandel mit der Ukraine bei unter 0,5 Prozent des deutschen Außenhandels liegt, ist sicher nicht dieser mit den „wirtschaftlichen Folgen“ gemeint, sondern die gegen Russland ausgesprochenen oder geplanten Sanktionen. Die Verantwortung für Sanktionen – unabhängig von der Verantwortung für den Anlass – trägt allerdings derjenige, der sie ausspricht und vollzieht, und damit auch die Verantwortung für die sich daraus ergebenden Folgen. Ohne diese Verantwortung anzuerkennen und eine Folgenabschätzung zu diskutieren, kann überhaupt gar nicht darüber geredet werden, ob Sanktionen politisch gerechtfertigt sind oder nicht. Aber genau darum geht es ja, denn die Folgen sind, wie der nächste Satz zeigt, eigentlich bekannt: „Energie und Rohstoffe haben sich seit Kriegsbeginn noch einmal drastisch verteuert.“ Schlecht für den Bürger – gut für die Ideologen der Klimasekte. Könnte in dem Fall nicht nur etwas mit Gelddrucken und Inflation, sondern auch mit gezielter Verknappung durch politische Handlungen zu tun haben – und auch noch mit vom Markt erwarteten Verknappungen, die so noch gar nicht da sind.

„Die Entwicklung der Zinsausgaben ist ungewiss.“ Die finde ich nun weniger ungewiss als die Zukunft des Geldsystems, das die geringen Zinsausgaben auf Kosten der Geldentwertung bisher sichergestellt hat. „Außerdem spüren wir nach wie vor die Auswirkungen der Pandemie.“ Gemeint sind natürlich die Auswirkungen der mit der Pandemie begründeten Maßnahmen – wo kämen wir hin, wenn Politiker auf einmal Verantwortung für ihr Handeln ansprechen würden? „Die aktuelle Steuerschätzung kann daher nur eine Momentaufnahme sein.“ Das hätte nicht erwähnt werden müssen. Die Regel ist, dass die Steuerschätzungen in der Zeitreihe bereits von der nächsten Steuerschätzung übertroffen werden (wie auch diesmal) und dann wieder vom tatsächlichen Steueraufkommen. Ausnahmen von der Regel gibt es zwar gelegentlich, sind in Zeiten steigender Inflation allerdings gewiss nicht zu erwarten. Die Zeitreihe geht übrigens laut Pressemitteilung bis 2026. Wer weiß, ob es da den Euro, in dem die Gesamtbeute dann auf gut eine Billion prognostiziert ist, noch gibt. Ganz zu schweigen von einer Vorstellung seiner Kaufkraft bis dahin. Da wird wohl noch der eine oder andere „Inflationsausgleich“ einzurechnen sein. „In einer solchen Situation gilt es, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dies tun wir, indem wir Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen entlasten.“ – Ach was. Tatsächlich? Entlastung wäre, weniger wegzunehmen und gar nicht erst in den Bürokratieapparat einzuspeisen. Kein Regierungsmitglied denkt an so was. Schon gar nicht in Zeiten, in denen „Sondervermögen“ für dies und das eingerichtet werden. Anders als bei normalen Menschen haben beim Staat „Vermögen“ nichts mit vorangegangener Leistung und Ausgabenverzicht zu tun. Mit „Vermögen“ meint der Staat nur eine Kontierung, also ein Schuldenkonto, für das Bürger – daher der Name – zu bürgen haben. „Der überwiegende Teil der Mehreinnahmen wird an die Menschen zurückgegeben. Die Steuerschätzung konnte diese Entlastung nicht berücksichtigen.“ Nur wer so unverfroren betrügen kann, eignet sich wirklich zum Regierungspolitiker. Es geht ja nicht um Steuerabschaffung wie zum Beispiel der der kaiserlichen Schaumweinsteuer, sondern weiterhin um die Einverleibung der Beute und gönnerhafte Gewährung von Zuwendungen durch den Staat – nicht unbedingt im individuellen Verhältnis zur vorangegangenen Plünderung – bei Fütterung des davon lebenden und sich ausdehnenden Bürokratieapparats. Wenn Haustiere selbst ihre Nahrung suchen und finden würden, wären sie ja frei und selbständig. Da muss man schon dafür sorgen, dass sie täglich merken, wer ihnen das Futter gibt.

„Es gibt jedenfalls keinen Anlass und auch keinen Spielraum für neue Ausgabenprogramme.“ Von dem einen oder anderen „Sondervermögen“ vielleicht abgesehen, das der Finanzminister auf Wunsch mal per Notiz an die Presse einrichtet. „Klar ist auch: An Mehreinnahmen, die sich aus der gestiegenen Inflation ergeben, darf der Staat sich nicht bereichern.“ Also der war jetzt wirklich gut, oder? Der Staat als Verursacher der Inflation zur Staatsfinanzierung per Gelddrucken, werde sich nicht an ihr bereichern. Aber gar nie nicht! „Daher werde ich im Herbst einen Vorschlag vorlegen, um die Wirkungen der kalten Progression auszugleichen“, so Finanzminister Lindner. Wetten: Die Systematik der kalten Progression wird nicht beseitigt, denn dann könnte man ja in ein paar Jahren nicht wieder von „Entlastungen“ reden.

Ein kurzer Blick in die weiteren Angaben zur Steuerschätzung lenkt den Blick dann noch auf ein paar Randnotizen. So werde „die Preisentwicklung deutlich stärker ausfallen als in der Herbstprojektion angenommen“ – die Spatzen pfeifen es von den Dächern, auch ohne zu wissen, was die Regierungen noch anstellen: Es sind Inflationszeiten, und Inflation ist die asozialste Steuer überhaupt –, und es werde „der private Konsum wesentlicher Treiber der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein“, sprich: produktiv nicht viel los, aber neben den höheren Preisen verteilt wohl auch der Staat noch kräftig Geld, damit die Leute wissen, wem sie dankbar sein müssen. Dann wird das auch was mit höheren Mehrwertsteuereinnahmen.

Übrigens unterscheiden die Steuerschätzer das Steueraufkommen für Länder, Bund, Gemeinden und – der EU (immerhin 38,2 Milliarden Euro in 2021). Bei der EU heißt es dazu unter der Rubrik „Für faire, effiziente und wachstumsfreundliche Steuern“ (grob übersetzt: Steuern, die die Bedürfnisse der Steuererheber befriedigen, den besteuerten Pöbel nicht allzu sehr aufmucken lassen und überdies stets freundlich ansteigen, und zwar in diesem Fall inflationsbereinigt): „Die EU ist an der Steuererhebung und der Festsetzung von Steuersätzen nicht direkt beteiligt. Über die Höhe der von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern gezahlten Steuern entscheiden deren jeweilige nationale Regierungen, die auch beschließen, wofür die eingenommenen Steuergelder ausgegeben werden.“ Ja, dann ist das mit der EU-Steuer ja auch geklärt.

Bundesministerium der Finanzen – Lindner: „Steuerschätzung ist Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit“

Europäische Union – Für faire, effiziente und wachstumsfreundliche Steuern