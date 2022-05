Ukraine-Krieg Wann fällt der Groschen?

16. Mai 2022

Die Wahrheit hinter „Frieren für die Freiheit“ heißt „Klappern für die Kleptokraten“

von Robert Grözinger

Der deutsche Autor Hans Peter Richter (1925–1993) ist manchem Leser vielleicht von seinem autobiographisch gefärbten Jugendroman „Damals war es Friedrich“ her bekannt, in dem es darum geht, wie es einem jüdischen Jungen seines Alters im Dritten Reich erging, mit dem er das Wohnhaus teilte. In einem weiteren, ebenfalls autobiographisch gefärbten Roman mit dem Titel „Wir waren dabei“ beschreibt Richter seine eigenen Erlebnisse in der Hitlerjugend. Unter anderem, wie er noch vor dem Krieg mit einem Kameraden von Wohnung zu Wohnung ging, um für „Kanonen statt Butter“ Geld zu sammeln. An einer Schwelle blaffte sie der Wohnungsinhaber an: „Ich esse lieber Butter!“ und knallte den Jungen die Tür vor der Nase zu. Bei dem Mann war der Groschen offenbar bereits gefallen, nicht aber in die Sammelbüchse.

Was früher „Kanonen statt Butter“ hieß, heißt heute alliterativ „Frieren für die Freiheit“. Die moderne Perfektionierung des Falschgeldsystems und der Propaganda hat den Missbrauch von Pimpfen als Geldeintreiber überflüssig gemacht. Aber dass „Butter“ knapp wird, spüren die Menschen, auch wenn sie die Verbindung zum Falschgeldsystem und zur Propaganda noch nicht begriffen haben. An die Solidarität der Bevölkerung wird heute auf andere Weise appelliert. Ein totales System braucht totale Unterstützung. Deswegen schickt es mittels Propaganda Teddybär werfende Pimpfe und Mädels zum Bahnhof und verbreitet die Bilder dieses erfolgreichen Missbrauchs jugendlichen Idealismus eifrig an die ganze Nation. Auf ähnliche Weise wird jetzt versucht, rückhaltlose Begeisterung für den Kampf gegen das böse Eurasien zu schaffen. Denn wie jeder weiß, waren wir „schon immer“ mit Eurasien im Krieg.

Wer im Ukraine-Krieg offen für die eine oder andere Seite Partei ergreift, hat entweder seinen Orwell nicht gelesen, nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. Zum Beispiel, dass wir uns in einem Zeitalter des „oligarchischen Kollektivismus“ befinden, wie das Buch im Buch „1984“ betitelt ist. Das heißt, dass die Welt faktisch in wenige Blöcke aufgeteilt ist, also eine Imperien-Oligarchie herrscht. Die Herrscher innerhalb dieser mit mehr oder weniger – im Roman totalen – kollektivistischen Systemen ausgestatteten Imperien betrachten gelegentliche oder gar permanente Kriege als notwendiges Mittel zum Erhalt ihrer Herrschaft. Der Engländer war mit dieser Analyse aus dem Jahr 1949 nicht allein. „War is the health of the state“, schrieb der amerikanische Publizist Randolph Bourne in einem Aufsatz kurz vor seinem Tod im Jahr 1918: Krieg stärkt den Staat. Und das ist nicht gut für seine Einwohner, selbst wenn der Krieg das eigene Land nicht direkt berührt. Denn der Krieg, schreibt Bourne weiter, „setzt automatisch in der ganzen Gesellschaft jene unwiderstehlichen Kräfte in Bewegung, die nach Uniformität streben, nach leidenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Regierung, um die Minderheitengruppen und Einzelpersonen, denen der größere Herdengeist fehlt, zum Gehorsam zu zwingen“.

Wer bei diesem Spiel mitmacht, egal, ob der Staat gegen den Klimawandel, einen Virus oder nun gegen den bösen Russen in den Krieg zieht, macht sich ebenso suspekt wie der, der die Unterstützung der Ukraine mit dem Argument untermauert, im Westen sei es aus freiheitlicher Sicht weniger schlimm als in Russland. Für jeden, der sich auch nur ein wenig mit dem Thema Freiheit beschäftigt, ist sonnenklar, dass dies nur ein gradueller, nicht prinzipieller Unterschied ist. Mit anderen Worten: „Warte, warte nur ein Weilchen – bald kommt Haarmann auch zu dir.“ Der Krieg hilft den Haarmännern und -männerinnen auf die Sprünge, auch im Westen. Zudem hat das Verteidigungsbündnis des Westens längst seinen ideellen Offenbarungseid geleistet. Zuletzt dadurch, dass es mit Kanada ein offen diktatorisches System in seiner Mitte nicht nur duldet, sondern offenbar zum Vorbild nimmt.

Hinzu kommt, dass es höchst schwierig ist, verlässliche Informationen über die Hintergründe und den Verlauf des Krieges zu erhalten, weil beide Seiten die Medien der anderen Seite blockieren und zensieren. In einer solchen Lage offen für die eine oder andere Seite einzustehen, ist – um es vorsichtig auszudrücken – zumindest voreilig. Wer das absurde Theater beobachtet hat, wie in letzter Zeit westliche Diplomaten demonstrativ und geschlossen aus verschiedenen Konferenzsälen herausmarschieren, wann immer ein Vertreter Russlands das Wort ergreift, dem drängt sich der Eindruck auf, dass die westlichen Herrscher an einer friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine derzeit kein Interesse haben. Wer stattdessen für eine kriegerische Beilegung des Konflikts, also für den Sieg einer Seite, einsteht, spielt dieses undurchsichtige Spiel mit, ob er will oder nicht.

Auch wenn Russland derzeit als der Aggressor in diesem Konflikt dasteht: Zum Tango gehören immer zwei. Vor dem 24. Februar zeigten die westlichen Herrscher kein Interesse daran, den Krieg zu verhindern. Das erkennen wir unter anderem an einigen persönlichen Hintergründen der Sockenpuppe, die der tiefe Staat der USA 2020 als nominelles Oberhaupt installiert hat. Sie wissen schon: jene Sockenpuppe, die Schwierigkeiten hat, das Wort „Kleptokratie“ auszusprechen, wenn sie über Russland spricht und auch sonst unter diversen mittelschweren Softwarefehlern zu leiden scheint, aber irgendwie trotzdem die meisten Stimmen in der Geschichte der US-Präsidentschaftswahlen erhalten hat. Das ist dieselbe Sockenpuppe, deren Sohn in den vergangenen Jahren in sehr zwielichtige Geschäfte mit ukrainischen Oligarchen verwickelt war, die auch seinem Vater finanzielle Vorteile brachten. Der tiefe Staat verhinderte erfolgreich, dass Informationen über diese Geschäfte kurz vor der Installation ihrer weichbirnigen Marionette an die breite Öffentlichkeit gelangten. Derselbe tiefe Staat installiert jetzt einen „Desinformations-Regulierungsausschuss“ – die Entsprechung des von Orwell prophezeiten „Wahrheitsministeriums“ –, weil ihm mit dem Kauf von Twitter durch eine Person, die nicht hundertprozentig zum inneren Ring der Macht gehört und aufgrund eines billionenschweren Vermögens nicht hundertprozentig manipulierbar ist, die Kontrolle über das Narrativ zu entgleiten droht. Was auch immer dieser innere Ring tut, steht daher unter hochgradigem Verdacht, nie und nimmer im Interesse der Freiheit des Einzelnen zu sein. Auch nicht, wenn er zur Unterstützung eines Staates gegen einen scheinbaren Aggressor aufruft. Im Gegenteil.

Selbst wenn der russische Staat ein oder zwei Nummern freiheitsfeindlicher ist als die westlichen Staaten – wobei, selbst das zu behaupten, ein wenig „letztjährig“ ist, siehe Kanada – war er bis zum 24. Februar für die Einwohner aller Nato-Staaten keine Bedrohung. Im Grunde auch nicht für die Ukrainer, denn sie hatten seit 1991 die Freiheit, wegzuziehen. Auch Russen brauchten nicht mehr in Russland zu bleiben. Für die ukrainischen Kleptokraten dagegen waren die russischen Kleptokraten schon immer eine Bedrohung. Das wahre Motto hinter „Frieren für die Freiheit“ lautet: „Klappern für die Kleptokraten“.

Es ist sehr gut möglich, dass der Maidan-Putsch von 2014 starke Unterstützung in großen Teilen der Bevölkerung der Ukraine hatte und noch immer hat. Aber ganz abgesehen von den damaligen Gräueltaten rechtfertigt das keinen Eingriff von außen. Insbesondere dann nicht, wenn diese Eingriffe – sowohl der Maidan-Putsch damals als auch die Waffenlieferungen heute – objektiv Angriffe auf die Sicherheitsinteressen des großen atomwaffenbestückten Nachbarn darstellen. Wer so handelt, und wer dieses Handeln unterstützt, agiert weder im Interesse des Friedens noch der Freiheit.

Die Regierungen und Eliten des Westens haben in den vergangenen Jahren überdeutlich gezeigt, dass ihnen Leben und Wohlergehen ihrer Mitmenschen schnurzegal ist. Diesen Menschen ist alles zuzutrauen, nur das nicht, dass sie Frieden und Freiheit bewahren wollen. Im Gegenteil. Die rationale Reaktion auf alles, was diese Menschen sagen und tun, auch und gerade im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, ist, sich abzuwenden und sie im eigenen Saft schmoren zu lassen.

Wer dennoch weiterhin faktisch und metaphorisch für die Freiheit frieren will, dem empfehle ich, sich das Lied „Armer Staat“ aus dem Film „Wir Wunderkinder“ aus dem Jahr 1958 anzuhören – siehe Link unten. Vielleicht fällt dann bei dem einen oder anderen der Groschen doch noch in die richtige Richtung.

Das Lied „Armer Staat“ aus dem Film „Wir Wunderkinder“ (1958)