Panik als Epochenmerkmal Angstlust statt Risikorealismus

13. Mai 2022

Verkehrswende, Energiewende, Furchtwende

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Wenn ich als Kind beim Klettern von einem Baum fiel oder mir mit dem Fahrradlenker die Bauchdecke perforierte, pflegte meine Mutter trocken zu bemerken: „Indianer kennen keinen Schmerz!“ Fragte ich dennoch nach Verbandszeug, blutstillenden Einlagen oder Holzschienen, um offene Brüche für den Weg in ein Krankenhaus notdürftig zu fixieren, half sie dann immerhin freundlich.

Derlei frühkindliche Prägungen sind für meinen weiteren Lebensweg und die Taxierung von Risiken sicher nicht ohne Auswirkungen geblieben. Gefahren lauern oft und überall. Ihnen aus dem Weg zu gehen, kann aber nicht den eigentlichen Lebenssinn beschreiben. In einer Selbsteinschätzung würde ich mich nicht im Entferntesten als Hasardeur oder Draufgänger bezeichnen. Doch die letzten knapp sechs Jahrzehnte haben Spuren an Leib und Seele hinterlassen. Die narbenfreie Variante eines Lebens hinter Schutzumschlägen hätte mich sicher schwer gelangweilt.

Betrachte ich nun meine Umwelt, stelle ich fest, dass die Fähigkeit, Widrigkeiten zu trotzen, in rasantem Abstieg begriffen ist. Einmal hörte ich meinen Vater mit einem Generationsgenossen darüber reden, welche Leiden ihre Eltern in zwei Weltkriegen durchleben mussten. Beide waren sich einig, selbst ein vergleichsweise mildes Schicksal gehabt zu haben. Mein Vater war kriegsbedingt ein orthopädisches Wrack, sein Freund ein Mann mit Glasauge. In Bezug auf mich selbst bin ich sicher, dass ich unter dem Druck, dem mein Vater standgehalten hat, sicher nach nur drei Tagen zusammenbräche. Mein „geburtenstarker“ Jahrgang hat eben Zeit seines Lebens in einer sagenhaften zivilisatorischen Komfortzone existiert.

Doch das Himmelsgeschenk kriegsfreier Jahrzehnte hat auch den Abstieg der gesellschaftlichen Risikoduldungsbereitschaft in dieser Komfortzone beschleunigt. Mein Eindruck ist: Wir sehen eine Gesellschaft, die binnen hundert Jahren von einem Extrem in das andere gefallen ist, von furchtlos durchschrittenen Stahlgewittern zu ängstlich überbetonten Allgemeinrisiken. Das ruhige Mittelmaß ist vollends abhandengekommen.

Die jüngst begangene Pandemie liefert insoweit mit ihrer Verfassungsrechtsprechung ein kulturhistorisches Zeugnis von epischem Ausmaß. Am 10. Mai 2022 veröffentlichte das Karlsruher Bundesverfassungsgericht einen Kammerbeschluss vom 23. März 2022, in dem die drei Richter ihr Risikoverständnis darlegen. „Bei Überschreiten eines Werts von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt“, heißt es dort, seien Beschränkungen der Grundrechte wie Berufsverbote für Gastwirte legitim, „zum Schutz der überragend bedeutsamen Rechtsgüter Leben und Gesundheit sowie der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems“ (1 BvR 1295/21).

Eine fast zeitgleich – am 4. Mai 2022 – veröffentlichte offizielle Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums auf Anfrage des Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki förderte zutage, dass in der 16. Kalenderwoche 2022 nur 0,56 Prozent aller gemessenen Infektionen auf einen konkreten Ansteckungsweg hin zurückverfolgt werden konnten. Anders gesagt: Bei einer „Inzidenz“ von 100 (also der bloßen Kontamination eines einzelnen Menschen aus einer Gruppe von 1.000 mit dem berühmtesten aller Viren) dürfen nach dieser Risikobetrachtung weithin Menschenrechte kassiert werden, um überragend wichtige Schutzgüter zu erhalten. Nimmt man an, dass nur ein einziger von 100 Corona-Infizierten überhaupt Symptome zeigt, reichen also zehn Menschen mit Schnupfen in einer 100.000-Seelen-Gemeinde, um die Grundrechte aller Stadtbewohner weitgehend zu eliminieren. Kommt wiederum nur jeder hundertste symptomatische Patient in ein Krankenhaus, kann eine Stadt nach dieser Rechtsprechung umfänglich zum Stillstand gebracht werden, ohne dass auch nur ein einziger weiterer Patient ein Hospital besucht. Und rund 200 Infizierte sind nötig, um einen einzigen Ansteckungsweg zu erkennen.

Ich glaube, die weit verbreitete Angst in der Bevölkerung, sich mit dem neuartigen Coronavirus des Jahres 2019 im Sommer des Jahres 2022 anzustecken, hat ihre Wurzeln nicht zuletzt in derart verirrten juristischen Risikoabwägungen. Es wäre Justitia ein Schmuck, in tatsächlicher Hinsicht zu erkennen: Coronaviren sind auf der Nordhalbkugel unseres Planeten von April bis November praktisch inexistent. Die Sorge gilt also einer Gefahr, die es gar nicht gibt. Lebte meine Mutter noch und wäre es ihr nicht aus Gründen politischer Korrektheit verboten, würde sie wahrscheinlich sagen: „Indianer kennen keine Inzidenzen.“