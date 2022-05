Persönliche Erdung Die kultivierte Natur als Mittel gegen Politik

10. Mai 2022

Im Mai entfaltet sich das Leben

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Zu den Lebensumständen in Mitteleuropa gehört als prägendes Element unserer Vorfahren der Zyklus der Jahreszeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, längerfristig unter Umständen zu leben, in denen der Wechsel von Sommer und Winter gänzlich fehlt. Das Erleben des jahreszeitlichen Ablaufs schafft einen Bezug zu der Welt, mit der wir verbunden sind. Besonders intensiv erlebt man dies in der Bearbeitung eines kleinen Gemüsegartens. Wir tun dies seit bereits rund 25 Jahren – ein ganz passables Stück an Beeten, dazu kommen Tomaten in Töpfen auf der Terrasse und ein paar Kleinigkeiten. Alles in allem sind wir aber noch weit davon entfernt, eine Familie in Selbstversorgung zu ernähren. Die Erfahrung macht bescheiden. Der Garten ist Hobby und dient der Entspannung – buchstäblich der Erdung, nicht dem Kampf um das physische Überleben. Er lässt die Vorzüge des arbeitsteiligen zivilisatorischen Lebens, zu denen auch eine industrialisierte Landwirtschaft zur Ernährung von Millionen dient, nur umso deutlicher erkennen.

Schon vor einigen Jahren ist mir klar geworden, worauf das Wirken der Politik mit steigendem Willen zum Plünderungsdurchgriff und dem Glauben, alles vorschreiben zu können, hinauslaufen muss, wenn ihr gleichzeitig eine offenbar wachsende Duldungsbereitschaft, wenn nicht sogar Erwartungshaltung der bereits abhängigen Bevölkerung gegenübersteht, dass auch mehr oder weniger alles vorgeschrieben werden dürfe: Wir werden auch in mit landwirtschaftlichen Voraussetzungen gesegneten Regionen wie Deutschland wieder Hunger sehen. Hunger, wie Sie und ich ihn gar nicht kennen. Vielleicht nicht flächendeckend durch alle Schichten und Regionen in gleichem Maße, aber doch so, dass ihn jeder aus seinem Umfeld kennen wird. Hunger ist das einzig massenwirksame Mittel gegen Gehorsam und den Glauben an Herrschaft. Hunger kann mit ideologischem Schwachsinn nicht mehr weggeschwafelt werden – er ist indiskutable physische Realität. Die sich gegenseitig aufschaukelnde Mischung aus obrigkeitlicher Anmaßung und Duldsamkeit der Massen läuft früher oder später auf die Situation des benötigten Umkehrmoments zu. Seit dem ersten Lockdown vor zwei Jahren wird offenbar, dass der Hunger ziemlich schnell nach Deutschland kommen kann. Das Gefühl der Politik, was sie noch vorschreiben kann, ohne dass es unweigerlich zu einer Katastrophe führen muss, ist völlig verschwunden. Wenn ich vor drei oder vier Jahren oder sogar noch im ersten Lockdown im Bekanntenkreis die Prognose gewagt habe, dass wir in Deutschland wieder Hunger sehen werden, wurde dies selbst unter denjenigen, die der Politik kritisch gegenüberstehen, vielfach als übertriebene Schwarzmalerei gesehen und allenfalls freundlich belächelt. Heute, da manche Supermärkte dazu übergegangen sind, bestimmte Dinge wie in DDR-Zeiten nur noch rationiert abzugeben, und die Regierung die Bevölkerung gerade darauf vorbereitet, dass sie sie in absehbarer Zeit von der allgemeinen Verfügbarkeit von Energiequellen abzuschneiden gedenkt, ist das Lächeln bereits bei vielen verschwunden.

Vor einer Woche habe ich ein paar Kartoffeln gesetzt, eine Woche zuvor die Zwiebeln gesteckt, die nach dem Regen der letzten Tage bereits um die zehn Zentimeter ihr frisches Grün aus dem Boden strecken. Salat und Radieschen wachsen schon, jetzt kommt gerade die Erbsensaat dran. Der Umgang mit der Gartenerde war für mich immer Selbstzweck, obwohl ich auch die Qualität der Früchte besonders schätze. Die Hände in der Erde schaffen buchstäblich Erdung, die dem elektrotechnischen Sinn nahekommt: Die Spannung wird auf null gezogen, Potenzialausgleich, innerer Frieden. – Zwei Jahre lang hatten mir die Wühlmäuse circa 80 Prozent der Kartoffelente und auch den größten Teil der Möhren gestohlen. Mit den Fallen bin ich nicht zurechtgekommen – irgendwie haben sie ihre Gänge schneller verlegt, als ich sie gefunden habe. Sicher war ich auch nicht konsequent genug hinterher – meine berufliche Arbeit ist eine andere, der Garten nur ein Hobby neben anderen Interessen und Notwendigkeiten, sodass der Ernteverlust zwar ideell etwas wehtut, aber nicht existenziell trifft. Letztes Jahr habe ich die Wühlmausplage mit wöchentlich ausgebrachter Brennnesseljauche in den Griff bekommen (wegen der Geruchsentwicklung ist es vorteilhaft, dass der Gemüsegarten nicht am Haus liegt). Mal sehen, ob sich das auch im zweiten Jahr bewährt. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal den Gedanken, dass die kommende Ernte aus dem Gemüsegarten wenn auch hoffentlich keine existentielle, so doch eine wichtigere Rolle spielen könnte als in den früheren Jahren.

Im März bin ich ganz gut durchgekommen mit der Vorbereitung der Beete und der Beseitigung des Unkrauts. Letzteres kommt zuerst zu unseren Hühnern, die es erst einmal durcharbeiten und dabei mit ihrem Kot mischen, bevor es dann in den Kompost wandert, wo es sich mit anderen Gartenabfällen zur nährstoffreichen Erde verwandelt, die im Frühjahr zur Ansaat wieder auf den Beeten ausgebracht wird. In diesem Frühjahr hat der Habicht bei uns Beute gesucht und uns im Wochenrhythmus vier Hühner geschlagen. Unser gut gesichertes inneres Hühnergehege wird erweitert um einen größeren äußeren Bereich, der nicht so gut gesichert werden kann, aber einige Büsche mit umfasst, die etwas Schutz bieten. Der Schutz durch die Büsche wurde dann mit Maschendrahtzaun schrittweise erweitert, aber der Habicht hat uns dennoch weitere drei Mal überrascht, welche Wege er noch finden konnte, um zuzuschlagen. Auch die Hühner sind reines Hobby, und die mittlerweile geschlüpften Küken werden die Verluste wieder ersetzen. Der sogenannte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir tauchte gerade in diesen Wochen mit einem Youtube-Video auf, in dem er eine Schutzweste für Hühner vorstellt, die sie vor Habichten schützen soll, wobei er am Ende des Videos hinzufügt, dass dies aber auch nicht so richtig funktioniere. Das Video ist unten verlinkt – sonst glaubt einem das ja keiner, wie fernab von jeglicher Lebensrealität es Politiker schaffen, sich für wichtig zu halten und zu glauben, normalen Menschen irgendeinen Schwachsinn erzählen zu müssen. Das Video sei mit einem Augenzwinkern zu verstehen, steht im darunter stehenden Text. Der Mann gibt den Landwirtschaftsminister – wie einem kontrolliertes Lidzucken helfen soll zu begreifen, wen er mit diesem infantilen Unfug ansprechen und was er dabei ausdrücken will, erschließt sich mir nicht. Das wäre nicht mal lustig, wenn es selbstironisch wäre. – Gänzlich unironisch stellt er derweil in seinem Amt sicher, dass trotz der sich abzeichnenden Lebensmittelknappheit subventionierte Brachflächen nicht wieder zur Lebensmittelproduktion freigegeben werden. Das ist alles andere als lustig. Wer glaubt, dass Politiker irgendetwas Positives für die Natur und/oder die Ernährungslage in dem Land, für das sie sich zuständig erklären, bewirken können, der kann nicht nur nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, er muss ähnlich weit weg von jeglicher Lebensrealität gerutscht sein wie ein Politiker. Wer der Natur etwas Gutes tun will, der möge sich mit ihr beschäftigen, sie erfahren, indem er sich in ihr aufhält und sie mit den Sinnen erfasst, ohne anderen widernatürliche Vorschriften zu machen. Stattdessen eine olivgrüne Partei zu wählen, die noch dazu ihre Wurzeln im städtischen ökosozialistischen Bionade-Milieu hat, das die Natur vor allem aus dem Bioladen kennt, kann man nur als zwanghafte neurotische Ausweichhandlung begreifen, die Probleme schafft, wo vorher noch keine waren.

Besser ist es, den persönlichen Rettungsschirm selbst aufzuspannen – nach den Möglichkeiten, die sich einem individuell bieten; die muss man eben herausfinden. Es muss kein großer Garten sein, auch fünf Quadratmeter Gemüsebeet machen einen Unterschied, ja, sogar nur ein paar Töpfe Tomaten oder Ähnliches und ein paar Kräuter auf dem Balkon einer städtischen Wohnung, wenn man sich das Beispiel des Lockdowns in Shanghai anschaut. Mein unerschütterlicher Glaube in die Kompetenz unserer politischen Führung, das Land mit Geschick in Frieden und Wohlstand zu steuern, hat mich diesen März dazu angeregt, mich mit essbaren Unkräutern zu beschäftigen, die im zeitigen Frühjahr in der Umgebung wachsen. Das Scharbockskraut enthält viel Vitamin C und soll in Hungerjahren des Mittelalters am Ende des Winters schon manchen vor dem Skorbut gerettet haben, woher es seinen Namen hat. Man kann daraus einen recht schmackhaften Salat machen, solange sich die gelben Blüten noch nicht entwickelt haben. Wenn es nicht so schlimm kommt, derlei Wissen in der Not nützen zu müssen, umso besser – es ist trotzdem interessant, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen; man lernt jedes Jahr etwas Neues dazu – Wissen über die Natur und ihren Bezug zu uns Menschen, die wir ein Teil von ihr sind; Wissen, das ein Bollwerk gegen den ökosozialistischen Dirigismus bildet. Und wenn einem bei ähnlichen Exkursionen ein wenig später im Jahr – etwa jetzt im Mai – in einem Moment des Innehaltens ein Rotkehlchen von erhabener Warte unverdrossen sein perlend-fröhliches Lied vorzwitschert – was will man mehr, um innere Ruhe und Zuversicht zu finden?

Cem Özdemir – Warnwesten für Hühner