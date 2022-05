Entwurf des Obersten Gerichts der USA zum Abtreibungsrecht Ein weiterer Schritt zum unvermeidlichen Zusammenbruch

09. Mai 2022

Was uns die neuerlich entfachte Debatte über den Zustand der westlichen Führungsmacht sagt

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Brechen die USA demnächst auseinander? Seit in der vergangenen Woche der Entwurf des Obersten Gerichtshofs publik wurde, der zum Inhalt hat, dem landesweiten Recht auf Abtreibung den Verfassungsrang abzusprechen, ist diese Frage wieder aktuell.

Schon vor der Präsidentschaftswahl 2020 sinnierte Jeff Deist, der Leiter des amerikanischen Mises Institute, über das Thema Sezession. Er listete eine lange Reihe von Demographie-Paarungen auf, in denen es vier Jahre zuvor, also 2016, extreme Unterschiede im Wahlverhalten gegeben hatte – zum Beispiel Waffenrechtsbefürworter und -gegner, Schwulenehenbefürworter und -gegner sowie auch Abtreibungsbefürworter und -gegner. In jedem Fall war die Unterstützung des einen Kandidaten auf der einen Seite beziehungsweise der anderen Kandidatin auf der anderen Seite krass überdurchschnittlich. So sehr, dass, zählte man in jeder Paarung jeweils die Stimmen nur einer Seite, der eine Kandidat oder die andere Kandidatin im United States „Electoral College“ regelmäßig weit über 70, oft 80 oder 90 Prozent der Stimmen bekommen hätte. Zum Vergleich: Trump erhielt damals 56 Prozent jener Stimmen.

Nicht nur wegen dieser Anhäufung unversöhnlicher Positionen in „sozialen“ Fragen sieht Deist die USA auf dem Weg zu einer kompletten politischen Spaltung. Auch die nicht mehr zu bezahlenden Ansprüche aus institutionalisierten Wohlfahrtsversprechungen führten in naher Zukunft zu einem Zusammenbruch des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Nach der Bekanntgabe des Gerichtsentwurfs zum Abtreibungsrecht äußern sich auch andere prominente amerikanische Libertäre, wie Thomas Woods und Michael Malice, ähnlich. Das Wort von der „nationalen Scheidung“ macht die Runde.

Wenn diese Libertären von einer Sezession sprechen, dann selbstverständlich nur von einer friedlichen. Doch dazu wird es kaum kommen. Das Problem: Während viele Libertäre und Konservative damit zufrieden wären, von den anderen in Ruhe gelassen zu werden, und diese im Gegenzug in Ruhe ließen, ist jene andere Seite von einem Sendungs- und Weltbeglückungsbewusstsein beseelt, das ihr den Gedanken verbietet, andere, die nicht so denken und handeln wie sie, in Ruhe zu lassen.

Aufgrund dieses über jeden Zweifel erhabenen Sendungsbewusstseins erlauben sich die so Ideologisierten, sich über jede zivilisatorische Konvention hinwegzusetzen. Sie denken gar nicht daran, Grenzen zu respektieren, schon gar nicht, wenn sie sich insgesamt in einer stärkeren Position zu befinden glauben.

Dazu passt, dass gerade dieser Entwurf des Gerichts, der einen der Kernstreitpunkte in der amerikanischen Gesellschaft berührt, an die Presse durchgestochen wurde. Eine in der Geschichte des Obersten Gerichts der USA präzedenzlose Indiskretion, die das gegenseitige Vertrauen der Richter erschüttern wird. Interesse daran hat nur die Seite, die in jener Institution derzeit über die geringere Sitzzahl verfügt. Vielleicht hoffte ein Mitarbeiter eines Richters der derzeitigen Minderheit, dass dadurch ein „großer Bruder“ zu Hilfe eilt. Genauer gesagt, dass ein Mob wie der vor zwei Jahren im Rahmen der „Black Lives Matter“-Proteste so zuverlässig aktiviert zur Tat schreitet und diesmal die Richter und deren persönliches Umfeld so stark in Bedrängnis setzen, dass sie Gründe finden, den Entwurf „anzupassen“. Wie auch immer, am vergangenen Samstag versammelten sich lautstarke Protestler vor Wohnhäusern mehrerer Mitglieder des Gerichtshofs.

Dass mit dieser Entscheidung das Recht auf Abtreibung nicht abgeschafft wird, sondern es lediglich seinen Verfassungsrang verliert, dass es den Legislaturen der einzelnen Bundesstaaten freisteht, unabhängig voneinander und vom Obersten Gerichtshof eigene Abtreibungsgesetze zu verabschieden, ficht diese Leute nicht an. Auch das ist ein Zeichen des modernen ideologischen „Absolutismus“, der mit Fug und Recht Totalitarismus genannt werden kann, an dessen Wesen die Welt genesen soll.

Dieser Totalitarismus, die Unfähigkeit, die Existenz einer anderen als die eigene Sicht der Welt auch nur zu ertragen, manifestiert sich auch in der Außenpolitik der USA. Beispielsweise in der Bereitschaft ihrer Führung, die des tiefen wie des hohen Staates, lange Zeit den Krieg in Afghanistan mit der öffentlich bekundeten Begründung fortzusetzen, die Rechte der Frauen dort zu verteidigen. Oder die aus ähnlichen fadenscheinigen Gründen dem korrupten und verbrecherischen Regime in der Ukraine gegenüber gemachten Andeutungen, das Land in die Nato aufnehmen zu wollen. Beides im Glauben, mit solchen „sozialen“ Begründungen zu Hause Unterstützung für ihre Welthegemonialpolitik zu erheischen.

Deist weist in einem aktuellen, bei TomWoodsTV und misesmedia auf Youtube veröffentlichten Gespräch mit Woods darauf hin, wie absurd es sei, einem neunköpfigen Gremium eine solch weitreichende Entscheidungsmacht wie die zum Abtreibungsrecht eines Landes mit 330 Millionen Einwohnern zu verleihen. Die beiden prominenten Libertären sind sich darin einig, dass im Gerichtswesen der USA allgemein nicht mehr Recht gesprochen, sondern gesetzt wird. Richter interpretierten das Recht nicht mehr, sondern nutzten die Gesetze lediglich, um das vorab befürwortete Ergebnis zu begründen. So gesehen, sei der Oberste Gerichtshof zu einer „Superlegislatur“ verkommen. Deshalb entbrenne über ihn immer wieder ein bitterer Kampf um die Mehrheit, bis hin zum ernsthaft gemeinten Vorschlag, die Zahl der Richter politisch einseitig zu erhöhen, womit die gesamte Institution ihre letzte Glaubwürdigkeit verlieren und ad absurdum geführt würde.

Ob die USA „demnächst“ auseinanderbrechen, ist schwer zu sagen. Dass sich die USA, und mit ihr der ganze Westen, finanziell, personell und ideell in der Sackgasse befinden, ist aber nicht mehr zu bestreiten. Wie wir da herauskommen, und ob überhaupt, ist noch nicht erkennbar. Lösungsvorschläge, wie zum Beispiel neben der friedlichen Sezession die Rückkehr zu goldgedeckter Währung, sind theoretisch machbar. Politisch-praktisch aber nicht. Die politischen Verwerfungen seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, beschleunigt seit der Finanzkrise, nochmals beschleunigt seit der Wahl Donald Trumps und ein weiteres Mal seit Beginn der „Pandemie“, die stetige Steigerung des Irrsinns, die Hoffnungslosigkeit, die jene geistige und politische Führung und ihr Nachwuchs stiften, die durch unser Falschgeldsystem nach oben gespült wurden, bedeuten aber, dass ein irgendwie gearteter Zusammenbruch nicht mehr zu vermeiden ist.

Da bleibt vielleicht nur, mit Johann Wolfgang von Goethe zu sagen: „Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein.“