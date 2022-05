Kein Grund zu Ernüchterung oder gar zu Ratlosigkeit Souverän bleiben unter Psychopathen

03. Mai 2022

Eine Anknüpfung an Joachim Kuhnles Videokolumne 105

von Christian Paulwitz

Hat sich Ihr Freundeskreis in den letzten zwei Jahren verändert? Haben Sie Ihr privates Umfeld verändert, vielleicht sogar langjährige Vereinsmitgliedschaften aus liebgewonnenen Hobbys aufgelöst? Hat die politische Übergriffigkeit des Corona-Regimes in ihren persönlichen Beziehungen Raum eingenommen, der zumindest zeitweise zu unüberbrückbaren Differenzen geführt hat – der eine konnte mit dem anderen nichts mehr anfangen –, enge Freunde oder gute Bekannte haben mitgemacht, sich nicht einfach nur durchgewurstelt, sondern den politischen Zwang begrüßt, aktiv gefördert, sind beim Ausgrenzen und Schikanieren dabei gewesen? Woll(t)en Sie mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben? Jetzt ist für die meisten das Gröbste vorbei oder zumindest in einer längeren Pause. Was nun? Joachim Kuhnle, dessen Videokolumne ich gerne anhöre, greift diese Frage in seinem Beitrag mit dem Titel „Leben nach Corona: Ernüchterung und Ratlosigkeit“ vom 23. April auf; man spürt die geschlagenen Wunden, sodass der Titel einem großen Teil des Videos gerecht wird, bevor am Ende der Blick nach vorne geht mit der Bescheidenheit desjenigen, dem bewusst ist, dass jeder seine Fehler hat und irren kann. An den positiven Blick nach vorne möchte ich hier gerne noch etwas anknüpfen und ihn ausbauen.

Zunächst einmal der ernüchternde Ausblick: Es ist natürlich nicht vorbei, nicht nur für medizinisches Personal oder Soldaten, was bereits schlimm genug wäre. Zum einen ist der Corona-Kult nach wie vor stark und die Anhänger der Sekte akzeptieren oder begrüßen sogar nach wie vor zu einem hohen Prozentsatz Gewalt gegen – aus deren Sicht – Häretiker durch den Staat. Zum anderen laufen ältere und neue Spaltungsnarrative weiter. Der Ukraine-Krieg wird hierzulande begleitet von Umfragemeldungen über den Erfolg der Staatssender zur Ausweitung der Unterstützung seitens der Bevölkerung zur Lieferung von schweren Waffen. Dabei geht es selbstverständlich nicht um die Lieferung von Waffen aus Deutschland, die im Krieg keine nennenswerte Rolle spielen werden, zumal wenn niemand an ihnen ausgebildet worden ist. In der Politik geht es nie um das, worüber geredet wird. Wenn in Deutschland über die Lieferung von Waffen in die Ukraine an erster Stelle in den Nachrichten gesprochen wird, geht es natürlich nicht um die Ukraine – es wäre naiv, dies zu glauben. Es geht um die emotionale Beteiligung der deutschen Bevölkerung am Krieg und die Aufgabe der individuellen Neutralität und der Bereitschaft, von einem Standpunkt distanzierter Vernunft heraus abzuwägen, was eigentlich passiert. Wer das versucht, gerät sofort in Gegnerschaft zu denjenigen, die innerlich längst Konfliktpartei geworden sind – und genau darum geht es: um Spaltung, um Massekollektive, um Angst, um den Nährboden für Politik, Macht über Menschen zu gewinnen. Das geht weiter.

Und da stehen wir, die wir den Spaltungsnarrativen nicht folgen wollen, vielleicht einfach um Erkenntnis ringen, nun zwischendrin als Individuen mit unseren persönlichen Beziehungen zu Menschen, die uns irgendwann als mehr oder weniger aktivierte Soldaten in den politischen Spaltungsnarrativen begegnen und uns in diesen als „Freund oder Feind“ entsprechend einordnen und mit uns umgehen wollen. Wie stehen wir dazu? Es ist völlig legitim, vorübergehend vielleicht sogar überlebensnotwendig, sich zurückzuziehen, Kontakte abzubrechen und sie – besonders nach schweren Verletzungen – vielleicht auch nicht mehr aufzunehmen. Aber ist das im allgemeinen Fall ein guter Weg – für uns selbst?

Politik verursacht Psychosen – nicht als Kollateralschäden, sondern mit Plan: Sie lebt davon, Konflikte, die von außen an einen herangetragen werden, aufzunehmen und emotional in den Freundes- und Familienkreis hineinzutragen, ist psychotisch, zumal wenn sie ohne Bezug zur bisherigen eigenen Lebenswelt sind. Manchmal scheint es so, dass die Politik Probleme aufgreift, die unsere individuellen Probleme sind. Zu glauben, dass es tatsächlich so sei, dass politische Agenden unsere individuellen Interessen im Auge hätten, ist irrational und psychotisch. Es gibt nur einen rationalen Zugang zur Politik: sich ihrer zu erwehren. Je stärker die Politik in das Leben der Menschen eingreift, umso stärker sind diese von politischen Psychosen geprägt, die ihre Möglichkeiten zur Kooperation mit anderen Menschen behindern – ihre eigentlichen Interessen. Die Dichte und die Tiefe der aufeinanderfolgenden politischen Konfliktnarrative haben eine zutiefst psychotische Bevölkerung geschaffen. Wie soll man damit umgehen?

Zunächst einmal die Realität akzeptieren: Die meisten Leute haben mittlerweile einen durch Politik verursachten mehr oder weniger stark ausgeprägten Dachschaden, der sie glauben lässt, eine überschaubare Gruppe von Narzissten und Taugenichtsen könnte oder müsste sogar ständig Vorschriften erlassen, um normalen unbescholtenen Menschen Freiheiten zu entziehen und ihnen zum Wohle eines halluzinierten Großen und Ganzen Gewalt anzutun, von der Unterdrückung der dem psychotischen Wahn widersprechenden Äußerungen über die täglichen Plünderungen bis hin zu einem staatlichen Injektionsplan – Letzteres im Falle der Corona-Psychose. Das ist als Massenphänomen gefährlich – auf der individuellen Beziehungsebene muss das nicht so sein, sofern es den Bereich, auf dem sich die Psychose besonders stark ausprägt, weitgehend auszublenden gelingt. Zwar sind viele Mitmenschen durch Funk und Fernsehen aufgehetzt und leiden an Gewaltphantasien, ja, manche sind kaum ansprechbar, ohne dass sie diese von sich geben, wenn sie gerade einen akuten Anfall unter der Wirkung eines vorangegangenen medialen Drogentrips hatten. Doch die meisten von ihnen können dessen ungeachtet im allgemeinen hilfsbereite Nachbarn, geschätzte Kollegen oder gar anregende Gesprächspartner sein, die andere Interessen mit uns teilen. Die wenigsten von ihnen neigen selbst zu aktiver Gewalt – jenen gegenüber ist allerdings stets Vorsicht geboten. Meist beschränkt sich die Psychose darauf, Gewalt gegen seine Mitmenschen generell zu befürworten, zu verharmlosen, manchmal auch einzufordern, möglicherweise sogar innerhalb einer beruflichen Funktion dann selbst auszuüben, wenn vom „Staat“ durch Vorschriften Raum dazu gegeben wird.

Doch soziale Kontakte zu gesunden Menschen können an der staatlichen Gewaltpsychose Erkrankte vor dem völligen Abrutschen in der Gewaltspirale ein Stück weit schützen. Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen, doch können wir sie nicht therapieren. Das können nur sie selbst tun, durch Nachdenken und Reflexion, und dazu benötigen sie soziale Kontakte außerhalb ihres psychotischen Umfelds. Wichtig ist, sich dabei nicht auf deren Psychose einzulassen – dies ist schon allein zum Eigenschutz notwendig. In Phasen, in denen sie zu rationaler Argumentation bereit sind und sich selbst darum bemühen, kann über alles gesprochen werden. Sobald ein Gespräch aber in Rechthaberei und politische Besserwisserei abgleitet, womöglich noch mit der Begründung von Wahrheit oder Recht in der Ableitung durch Mehrheit, die andere zwingen müsse, darf man sich nicht auf dieselbe wahnhafte Stufe begeben. Hier sind klare Grenzen zu setzen wie „Da bin ich anderer Ansicht“ oder „Das sehe ich nicht so“ – und damit kann man es erst einmal bewenden lassen. Vielleicht ist schon ein paar Tage später der Anfall an Gewaltphantasien milder. Staatsglaube und damit verbundene Gewaltpsychosen sind heilbar, in schweren Fällen zumindest so weit in den Griff zu bekommen, dass innerhalb eines geeigneten Umfelds eine schrittweise Resozialisierung möglich ist. Ich habe in meinem weiteren Umfeld bereits interessante Beobachtungen machen können an Leuten, die ihre Psychose bereits in früheren Gewaltnarrativen entwickelt hatten – der kriminellen Geldschöpfungsorgien zur „Eurorettung“ oder der Humanitätsheuchelei in der Trickbetrügermasche der staatlichen Migrationsmafia. Aufgrund der logischen Brüche in späteren politisch geförderten Psychosen gelang es ihnen, zumindest teilweise auch ihre früheren psychotischen Irrtümer zu erkennen und infrage zu stellen. Der Prozess kann über Jahre gehen, aber zur Ratlosigkeit besteht kein Anlass. – Bleiben Sie souverän!