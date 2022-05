Transhumanismus Wie weit darf Forschung und Entwicklung gehen?

02. Mai 2022

So weit, wie kein Unbeteiligter kompensationslos Schaden erleidet

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Wie weit darf Forschung und Entwicklung (F&E) gehen? Diese Frage stellt sich im Zusammenhang mit dem Transhumanismus. Transhumanismus ist laut Wikipedia eine „Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, sei es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will“.

Er ist im Prinzip eine Fortsetzung des Fortschrittsdrangs, der sich aus dem Mises’schen Handlungsaxiom ergibt. Aus diesem leitete der österreichische Ökonom folgende wichtige Erkenntnis ab: „Der handelnde Mensch ist bestrebt, einen weniger befriedigenden Zustand durch einen befriedigenderen zu ersetzen.“ Und: „Ein Mensch, der mit dem Zustand seiner Angelegenheiten vollkommen zufrieden ist, hätte keinen Anreiz, die Dinge zu ändern.“

Auch biblisch kann man F&E begründen. Sie ist Ausdruck des Menschen als Schöpfer und somit als Abbild Gottes. Das ist nicht die einzige biblische Grundlage. Wichtiger ist, dass F&E die Ausübung des göttlichen Gebots ist, sich die Erde, also die Natur, zu unterwerfen, zu beherrschen und von ihr Besitz zu ergreifen.

Aber wer sich auf Gott beruft, sollte nicht aus einem „Glaubensmenü“ auswählen, sondern muss das ganze Programm betrachten. Obwohl Abbild Gottes, sind wir nur begrenzte Geschöpfe. Wir sind, insofern wir die Natur beherrschen, ihr Besitzer. Der Schöpfer der Welt und von allem, was sich in ihr befindet, ist und bleibt aber dessen und deren Eigentümer.

Eigentum definiert sich durch Grenzen. Jeder andere, auch der Besitzer, muss sie respektieren. Wir dürfen, wir sollen sogar die Natur zu unseren Gunsten umgestalten. Aber wir dürfen dabei die Regeln des Eigentümers nicht brechen. Sonst gibt es unangenehme Rückwirkungen, so seine Drohung. Das ist völlig normal, denn ohne Sanktionen, positive wie negative, sind Regeln und Gebote nur Vorschläge.

Die Vorstellung von Gott als Eigentümer der Welt ist die biblische Grundlage des Bundes mit Gott – und die biblische Grundlage auch des menschlichen Privateigentums, das insbesondere durch das Gebot „Du sollst nicht stehlen“ geschützt ist. Die Drohung mit Konsequenzen wird in der Bibel in unterschiedlichsten Kontexten so oft wiederholt, dass man sie nicht übersehen kann. Sie ist nicht auf Individuen beschränkt, sondern richtet sich auch an ganze Gesellschaften, sofern sie permanent Regelüberschreitungen tolerieren. Für diese lautet die Konsequenz oft genug: Diktatur und Tyrannei.

Es gibt aber auch positive Versprechungen oder Segnungen für ganze Gesellschaften, sollten sie Gottes Gebote einhalten beziehungsweise Regelbrüche zeitnah und konsequent bestrafen. Gegen Ende des fünften und letzten Buchs Mose gibt es ein ganzes, nämlich das 28. Kapitel, das sich den Segnungen für Gehorsam und den Flüchen für Ungehorsam widmet. Die Tatsache, dass die Liste der Flüche gut dreimal so lang ist die wie die der Segnungen, deutet darauf hin, welches Verhalten die Autoren für wahrscheinlicher hielten.

Ein weiteres bekanntes Gebot lautet: Du sollst nicht töten, genauer: nicht morden. Womit ausschließlich Menschen gemeint sind. Gott selbst setzte laut Genesis die Tötung von Tieren in Gang, als er nach dem Sündenfall in einem Gnadenakt Adam und Eva doch nicht gleich – wie vorher angedroht – umbrachte, sondern noch im Paradies mit Fellen ausstattete. Er opferte lieber zwei Tiere, als die beiden einzigen Menschen sofort zu töten, obwohl er dazu berechtigt war.

Die Strafe für den Sündenfall wurde nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Mütter erleiden Schmerzen bei der Geburt; zwischen Disteln und Dornen müssen wir, im Schweiße unseres Angesichts, unser Brot erwerben, bis wir zum Staub zurückkehren. Das Gebot, uns die Erde untertan zu machen, zog Gott nicht zurück. Nur müssen wir es seither unter der erschwerten Bedingung der unweigerlichen Sterblichkeit befolgen. Es gibt aber dennoch Grund zur Hoffnung auf Besserung der Umstände. Nicht nur im Jenseits, sondern auch im Diesseits.

Bekannt ist das Wort aus Psalm 90: „Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer, rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin.“ Das aber ist nicht das letzte Wort zum Thema Alter in der Bibel. Weniger bekannt ist ein Wort des Propheten Jesaja, der gegen Ende seiner vielen Klagen und Warnungen einem zukünftigen geistlich erneuerten, aber noch diesseitigen Jerusalem gegenüber folgendes Versprechen Gottes ausspricht: „Dort gibt es keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt, und keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht.“ Und was ist das „volle Alter“? Jesaja weiter: „Wer als Hundertjähriger stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht hundert Jahre alt wird, gilt als verflucht.“ Unsterblichkeit im Diesseits wird nicht versprochen, dafür aber ein sehr viel besseres, angenehmeres, segensreicheres Leben sogar noch als heute. Mit anderen Worten: Das, wovon die Transhumanisten träumen, wird schon in der Bibel prophezeit.

Aber auch hier: Die Voraussetzung ist die Einhaltung der Gebote Gottes. Sie stellen unüberschreitbare Grenzen dar. Oder, genauer: Wer die von Gott gesetzten Grenzen überschreitet, muss mit negativen Konsequenzen rechnen – individuell, aber auch gesellschaftlich.

Wer zum Beispiel seine Gene verändern will, um einer Krankheit vorzubeugen oder sie zu heilen, dem stehen biblische Gebote nicht im Weg. Auch nicht dem, der seine genetische Zusammensetzung ändern will, um seine Herrschaft darüber und sein körperliches Erlebnis der Natur auszuweiten oder aufzubessern. Er darf das alles, solange er das auf eigene Kosten macht – Du sollst nicht stehlen – und in Vorbereitung darauf kein Leben eines anderen Menschen gefährdet oder gar opfert, der dazu kein Einverständnis gab oder geben konnte – Du sollst nicht morden. Ganz zu schweigen von einer wie im Zuge der gegenwärtigen „Impf“-Kampagne vorgenommenen Nötigung Dritter, sich zugunsten eines willkürlich definierten kollektiven Vorteils einer Behandlung zu unterziehen.

Ein Transhumanismus, der diese Grenzen respektiert, ist nicht nur kein Problem, sondern wäre ein Segen für die Menschheit. Ein Transhumanismus, der aufgrund des gegenwärtigen Wissens und Könnens diese Grenzen nicht einhalten kann und dennoch fortfährt, ist Ausdruck einer Ungeduld mit und eines Grolls gegen Gott. Der Bibel zufolge wird sich der Welteigentümer das eine Weile lang anschauen und dann sein Urteil fällen – und ausführen.

Es würde dem Transhumanismus helfen, nähme er die Industrielle Revolution zum Vorbild. Genauer gesagt: seine Grundlage. Es deutet einiges darauf hin, dass diese, eine der großartigsten Leistungen der Menschheit, ihre Ursache in einer grundlegenden Haltungsänderung hat, die im frühen 17. Jahrhundert von einigen Protestanten, insbesondere Calvinisten, in den Niederlanden ausging und sich über die britischen Inseln nach Nordamerika ausbreitete. Diese Haltungsänderung bezog sich zum einen auf ehrlich erworbenen persönlichen Reichtum, nämlich dass dieser ethisch begründet und legitim war. Zum anderen entwickelten diese Christen eine optimistische Sicht der weltlichen Zukunft, nämlich die Vorstellung, dass das Reich Gottes, obwohl im Diesseits nicht vollständig erreichbar, dennoch zunehmend seine Wirkung in der Welt entfalten kann und wird – in einer Gesellschaft, die der christlichen Ethik treu bleibt.

Diese Änderung der Sicht auf die Zukunft, dieses grundsätzliche Umschalten auf Optimismus, wird heute „Postmillenarismus“ genannt. Dessen Grundidee ist, dass Jesus erst wiederkehren wird, wenn das Reich Gottes so gut es geht die ganze Welt umfasst. Bis zu den frühen Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts erlebte diese Idee nie eine weite Verbreitung innerhalb des Christentums. Im 16. Jahrhundert war es lutheranischen Priestern sogar verboten, diese Idee zu lehren, so der Historiker und Theologe Gary North in einer Rede über dieses Thema (siehe Link unten). North verweist darin auf eine detaillierte Studie der amerikanischen Philosophie- und Ökonomieprofessorin Deirdre McCloskey – deren Titel lautet: „Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World“. Darin widerlegt die Autorin alle gegenwärtigen anderen zahlreichen Theorien über die Ursache der Industriellen Revolution.

Die aktuelle Herrschaft des Irrsinns in der Welt, die 1914 ihre volle Entfaltung begann, verdarb nachhaltig die insgesamt positive Entwicklung der Industriellen Revolution. Die Gründe dafür sind ein anderes Thema. Aber dass die Industrielle Revolution die Menschheit erstmals und dauerhaft aus der Malthusianischen Falle ewig wiederkehrender Hungersnöte und Epidemien (!) befreite und damit ein Segen ist, ist nicht ernsthaft zu bezweifeln. Dass dieser Segen ursächlich mit einer weitverbreiteten Einhaltung göttlicher Gebote zusammenhängt, ist zwar nur eine These, aber im Vergleich zu allen anderen eine bisher nicht widerlegte These.

Ein Transhumanismus, der in der Tradition der Grundlage der Industriellen Revolution die Grenzen Gottes respektiert, hätte alle Chancen, an der Erfüllung der Prophezeiung Jesajas mitzuwirken. Ein Transhumanismus, der die von Gott gesetzten Grenzen ignorieren zu dürfen glaubt, wird dagegen zum Verderben der Menschheit beitragen.

Gary North – How Come We’re So Rich?