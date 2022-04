Eine Art Trendforschung Distanzeritis

29. April 2022

Das kleinste Element zerfallender Gesellschaften

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Herr A. hat sich unmöglich gemacht. Was Herr A. sagte, war nicht nachvollziehbar. Niemand hat verstanden, was Herr A. sich dabei gedacht hat. Herr A. hätte wissen müssen, dass er seine Mitmenschen mit solchen Äußerungen gegen sich aufbringt. Bislang war Herr A. für solche Ausfälle nicht bekannt. Im Gegenteil: Man mochte und schätzte ihn. Aber jetzt? Nach diesem Exzess? Man kann nur jedem raten, sich von Herrn A. fernzuhalten!

Frau B. soll sich an dem Tag, als Herr A. diese – Sie wissen schon … schwierigen – Erklärungen abgegeben hat, noch mehrere Stunden bei ihm befunden haben. Gerade von Frau B. hätte man doch erwartet, dass sie ein Gespür für solche Verirrungen hat. An der Stelle von Frau B. hätte sich also doch jeder anständige Mensch sofort von Herrn A. zurückgezogen. Wenn man bei solchen Entgleisungen danebensteht, dann tritt man doch sofort einen Schritt zurück, oder nicht?

Herr C. soll Herrn A. anfangs sogar noch verteidigt haben. Man erzählt sich, dass Herr C. erklärte, er könne im Grunde verstehen, was Herr A. meine. Nur im Ton habe er sich möglicherweise vergriffen. Im Ton! Als ob es am Ton liege, wenn man sich so verrennt. Alle sagen, dass es unverzeihlich gewesen wäre, Herrn A. in Schutz zu nehmen. Auch Herr C. hätte das nie machen dürfen. Das Schlimmste ist ja: Gerade von Herrn C. hätte man nie erwartet, dass er sich solche Unsäglichkeiten wie die von Herrn A. je zu eigen machen würde.

Frau D. hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, wie gefährlich diese Tendenzen inzwischen für die Gesellschaft und unser Zusammenleben insgesamt sind. Es geht schon lange nicht mehr nur darum, dass einzelne Personen abwegige Gedanken äußern oder Meinungen vertreten, die man nun wirklich nicht ernsthaft vertreten kann. Es geht längst um mehr. Längst! Wenn man nämlich nicht als Gesellschaft, also insgesamt und in großer Einigkeit, Verhaltensweisen wie denen von Herrn A., Frau B. und Herrn C. mit großer Entschlossenheit entgegentritt, dann kommt der Tag, an dem die Verbrüderungen noch viel weiter gehen. Dann reden wir nicht mehr nur von A., B. oder C., sondern von ganzen Gruppen und zuletzt von Massen, die dem gesellschaftlichen Kontext entgleiten. So etwas kann sich eine Gemeinschaft nicht bieten lassen. Gerade dann, wenn es einer ihrer zentralen Werte ist, besonders jeden Einzelnen wertzuschätzen, ihn mitzunehmen und jeden in seiner Individualität zu respektieren.

Auch die Forderung von Herrn E., dass man sich klar und deutlich von Herrn A. und allen seinen Helfershelfern distanzieren möge, kann man nicht laut genug als richtig unterstreichen. Besonders in einer Situation wie der heutigen. Wenn Einzelne meinen, sie könnten mit absurden Ideen und Auffassungen aus der Reihe tanzen oder sich sonst dem Zusammenhalt aller entziehen, dann braucht es beinharte Botschaften an die Störenfriede. Nur wenn sich wirklich alle zuletzt von jedem distanziert haben, der sich einer solch nötigen Distanzierung verweigert, kann die Gesellschaft im Ergebnis insgesamt wieder den Zusammenhalt finden und leben, der für eine wertorientierte, gute und respektvolle Gemeinschaft unabdingbar ist. Kurz: Wenn wir nicht alle lernen, uns künftig schnell und effektiv von anderen zu distanzieren, werden wir den furchtbaren gesellschaftlichen Zerfall, der sich vor unser aller Augen abspielt, nicht stoppen können. Das Gebot der Stunde ist demnach: Distanziert euch, um wieder zueinander zu finden! Der Postrationalismus ist doch das erste Beil, mit dem man Wunden nähen kann, oder?