Masse und Macht Die Umfragendemokratie

26. April 2022

Seit wann werden Regierungsdekrete eigentlich regelmäßig durch Umfragen legitimiert?

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

„Ich komme zum zweiten Falle, dass einer aus dem Volke nicht durch Verbrechen und Schandtaten, sondern durch die Gunst seiner Mitbürger Fürst in seinem Vaterlande wird. Dieses Fürstentum von ganz eigener Art könnte man allenfalls ein bürgerliches nennen. Es wird nicht bloß durch Tüchtigkeit oder Glück, sondern vielmehr nur durch eine vom Glück begünstigte Schlauheit erworben. Man gelangt dazu mittels Begünstigung des Volks oder der Großen in ihm. Denn in jedem Staate gibt es zwei verschiedene Grundstimmungen, die daher rühren, dass das Volk die Herrschaft und Unterdrückung der Großen nicht ertragen mag, die Großen aber das Volk zu beherrschen und zu unterdrücken trachten. Aus dem Streite dieser beiden Bestrebungen entsteht entweder eine Alleinherrschaft oder Freiheit oder Anarchie [Anmerkung: andere Übersetzung hier: „unbändige Gesetzlosigkeit“]. Die Herrschaft wird entweder vom Volke oder von den Großen herbeigeführt, nachdem der eine oder andre Teil dazu Veranlassung hat. Denn wenn die Großen sehen, dass sie dem Volke nicht widerstehen können, so suchen sie die Autorität einem der ihren zuzuwenden und erheben ihn zum Fürsten, um unter dem Schutze seines Ansehens ihre eignen Wünsche zu befriedigen. Ebenso macht das Volk, wenn es sieht, dass es den Großen nicht widerstehen kann, einen besonders Angesehenen zum Fürsten, um von ihm geschützt zu werden. Wer durch Hilfe der Großen Fürst wird, erhält sich schwerer als der, den das Volk dazu gemacht hat. Denn er findet sich umgeben von vielen, die sich ihm gleich dünken und die er nicht nach seinem Sinne zu behandeln und anzuweisen vermag. Wer aber durch die Gunst des Volks Fürst wird, steht ganz allein hoch und ist mit wenigen Ausnahmen von lauter Leuten umgeben, die ihm zu gehorchen bereit sind. Außerdem kann er auch die Großen nicht befriedigen, ohne andere zu verletzen; wohl aber das Volk: denn die Wünsche desselben sind viel bescheidener als die Wünsche der Großen. Diese wollen unterdrücken: jenes aber ist schon zufrieden, wenn es bloß nicht unterdrückt wird. Andrerseits gilt, dass der Fürst sich eines feindselig gesinnten Volkes gar nicht versichern kann, weil dazu zu viele gehören: wohl aber deren, die nur wenige sind. Das Schlimmste, was der zu fürchten hat, dem das Volk abgeneigt ist, besteht darin, von ihm verlassen zu werden: Aber wem die Großen feind sind, der läuft Gefahr, dass sie ihn nicht allein verlassen, sondern selbst gegen ihn aufstehen: weil sie mehr Einsicht und mehr Schlauheit haben, zum Voraus auf ihre Sicherheit denken, und sich bei dem beliebt zu machen suchen, von dem sie glauben, er werde den Sieg davontragen. Der Fürst ist außerdem genötigt, beständig mit dem nämlichen Volke zu leben; an dieselben Großen dagegen ist er nicht gebunden, weil er darunter nach Gefallen erheben und erniedrigen, Ansehen geben und nehmen mag.“ – So schreibt Niccolò Machiavelli circa 1513 in seiner Abhandlung „Der Fürst“ im neunten Kapitel unter dem Titel „Von der vom Volke übertragenen Herrschaft“.

Die Idee der „vom Volk übertragenen Herrschaft“ ist also bereits zu Beginn der Neuzeit präsent. Machiavelli ist ein Zeitgenosse der Renaissance, als die frühe Neuzeit begann, das Mittelalter hinter sich zu lassen und die Welt wieder mit anderen Augen zu betrachten. „Wer aber durch die Gunst des Volks Fürst wird, steht ganz allein hoch und ist mit wenigen Ausnahmen von lauter Leuten umgeben, die ihm zu gehorchen bereit sind.“ – Es ist altes Herrschaftswissen, dass die „Gunst des Volkes“ stabile Strukturen erleichtert, die für die Ausübung der möglichst unangefochtenen Herrschaft von Vorteil sind.

Nun war die Staatenwelt Italiens zu Zeiten Machiavellis ein zersplitterter Flickenteppich und bestand aus deutlich übersichtlicherem Volk als die Massengesellschaften heutiger Großstaaten. Vieles hat sich seither geändert. So sehen diejenigen, die die Macht im Staate ausüben wollen und sich als Architekten der Gesellschaft verstehen, sich schon lange nicht mehr „genötigt, beständig mit dem nämlichen Volke zu leben“. Dass das Volk zufrieden ist, „wenn es bloß nicht unterdrückt wird“, mag auch keine zeitlose Weisheit zu sein, ebenso wenig wie dass die Klasse derjenigen, die sich über andere zu herrschen anschicken, aus Menschen besteht, die „mehr Einsicht und mehr Schlauheit haben“. Die Herrschaft fühlt sich jedoch wie in Machiavellis Zeit sicherer, wenn sie das Volk hinter sich weiß, und veranstaltet dazu seit geraumer Zeit Wahlen zur eigenen Absicherung und Bestätigung. Gleichwohl hält sie sich natürlich für die Ausübung der Herrschaft für besser geeignet als das Volk selbst – das Narrativ der Volksherrschaft ist für das Volk gedacht, nicht für die ausübende Herrschaft, die sich insbesondere in existenziellen Notzeiten wie einem Krieg in der Verantwortung sieht, harte Entscheidungen zu treffen, die der Einzelne, wenn man ihn fragte, angesichts persönlicher Konsequenzen vielleicht ablehnen würde, während er den Willen des Kollektivs leichter akzeptieren kann. Die Akzeptanz fällt umso leichter, wenn er das Gefühl hat, die Gesamtsituation nicht vollständig überblicken zu können. Auf der persönlichen Ebene weiß so gut wie jeder, dass Anstrengung und Entbehrung im Heute eine Voraussetzung für die Früchte der Zukunft sind. Trifft man diese Saite des Individuums zusammen mit dem Gefühl des Gleichklangs mit dem Kollektiv und der Überforderung, einen besseren Weg zu wissen, wird die Masse lenkbar. Erfolgreiche Manipulation durch Propaganda der Herrschaft in der Massengesellschaft ruht damit auf drei Säulen: kollektive Bedrohung – individuelle Überforderung mit der Situation – Führung weiß einen Ausweg und dabei die Masse hinter sich. Beim letzten Punkt kommt es nicht darauf an, dass die Masse der Individuen tatsächlich will, was die Führung will, sondern dass sie glaubt, dass die Masse der anderen Individuen dasselbe will wie die Führung. Zusammen mit der persönlichen Überforderung überwindet dieser Glaube möglicherweise vorhandene instinktive Widerstände. Der Einzelne macht sich den geglaubten Willen der geführten Masse dann zu eigen und aus dem Glauben wird Realität. Unter dem Einfluss von Propaganda und Durchsetzung einseitiger Information sowie dem tatsächlichen oder geglaubten Wissen von Mehrheiten bricht die Entscheidungssouveränität des Einzelnen, und es sind auch keine legitimen Mehrheitsentscheidungen mehr möglich (wieweit sie es sonst sind, wäre einmal an anderer Stelle zu diskutieren – unter bestimmten Bedingungen sind sie es sehr wohl).

Das exemplarische Beispiel für die gelungene Manipulation der Masse mit den drei Elementen – kollektive Bedrohung, individuelle Überforderung, Führung weist im Einklang mit der Masse den Ausweg –, verdichtet in einer Rede, die im Rundfunk mit hoher Reichweite übertragen wurde, ist Goebbels Sportpalastrede im Februar 1943 nach der Niederlage von Stalingrad. Heute für die meisten bekannt vor allem mit der begeistert von der Masse bejahten Frage „Wollt ihr den totalen Krieg?“ und das mit ihr verbundene Gruseln in der Rückschau. Es lohnt sich jedoch, die Rede vollständig zu lesen beziehungsweise zu hören und zu analysieren. Während die meisten Menschen es sich heute nicht vorstellen können, wie eine Masse derart manipuliert werden konnte, dass sie einer rücksichtslosen und zu allem bereiten Führung quasi einen Freifahrtschein auszustellen schien, begegnen einem die Elemente dieser Art von Manipulation durch Propaganda täglich beim Medienkonsum, und das durchaus erfolgreich – das Pathos ist halt ein anderes, und die Vermittlung ist technokratischer und viel weniger an einzelne Personen gebunden. Die Neuerung der Sportpalastrede seinerzeit war der Kniff, die noch im klassischen Rednerstil erfolgte Ansprache an ein (ausgewähltes, wie selbst die Rede selbst durchblicken lässt) Präsenzpublikum zur Anpassung an die Massengesellschaft über Rundfunk zu übertragen, wo es aufgrund der Dramatik der damaligen Kriegssituation auf ein Publikum mit deutlich höherer Erwartungshaltung traf, als es in den letzten zwei Jahren die Ministerkonferenzen zur Bekanntgabe der neuesten Einschränkungen vorfanden. Die Sportpalastrede verwendete bereits das Element der Meinungsumfrage, indem im Rahmen der Rede das anwesende Beifall spendende Publikum rhetorisch befragt und als repräsentativer Querschnitt beschrieben wurde, was am Rundfunkempfänger, in Verbindung mit den Emotionen der Rede und des Beifalls, unweigerlich einen Eindruck großer Einmütigkeit gemacht haben muss. Keine Frage war das ein Ereignis, das auf der Straße für Gesprächsstoff sorgte. Wer die Rede mit Begeisterung aufgenommen hatte und sich in Übereinstimmung mit Führung und Masse fühlte, hat diesen Eindruck im Gespräch im kleineren Kreis verstärkt. Wer in so ein Gespräch mit skeptischer Grundeinstellung geriet, der war vermutlich, nun ja, etwas zurückhaltender – Sie kennen vermutlich ähnliche Situationen.

Wenn Nachrichten in Verbindung mit Ergebnissen von Meinungsumfragen an mich herangetragen werden, kriege ich sofort Pickel auf der Haut, weil es offensichtlich ist, dass ich manipuliert werden soll, um mich mit Bullshit abzufinden. Dabei ist die Verkündung des gerade beliebtesten Politikers – ob Merkel oder Scholz, Spahn oder Lauterbach – noch der harmloseste, den man durchaus noch etwas humorig aufnehmen kann ob seiner Durchsichtigkeit. Ich weiß nicht, wann es angefangen hat, dass diese oder jene Ungeheuerlichkeit an Regierungsentscheidung bei der Verkündung in den Rundfunknachrichten insbesondere der öffentlich-selbstgerechten Sender mit prozentualen Zustimmungswerten aus Meinungsumfragen unterlegt werden. Es war sicherlich lange vor der Installation des Corona-Regimes der Fall und dient schon länger auch als Dokumentation des medialen Arbeitserfolgs gegenüber den Auftraggebern und Zwangsgebührenentscheidern. Mittlerweile hat das aber Ausmaße erreicht, die jeder Beschreibung spotten. Dabei ist bei jeder Umfrage sowieso die genaue Frageformulierung am interessantesten inklusive möglicher Antwortalternativen und des Kontextes, in dem sie gestellt wird. Selten erfährt man Details davon. Gerät man selbst online in so eine Umfrage, fragt man sich nicht selten, wie ein halbwegs intelligenter Mensch sich dazu hergeben kann, so etwas zu beantworten (etwa: „Welche Maßnahme halten Sie für wirkungsvoller in der Pandemie – Maskenpflicht oder hohe Impfquote?“), und für welchen manipulativen Zweck man auf die Idee kommen kann, solche Umfragen anzuzetteln. Manche Umfragen jedoch, die mehrfach wiederholt werden und so den Erfolg der vorangegangenen Manipulation widerspiegeln, offenbaren mehr über den Zustand der Gesellschaft, als es zunächst auf der inhaltlichen Ebene scheint. Später wird man einmal über die Zustimmungsquote einer gesetzlichen Zwangsimpfung rätseln, die – und ich fürchte kaum geschönt – bereits Umfragemehrheiten fand. Ein Politiker, der das Wahlvolk über seine Absichten hinwegtäuscht, spuckt diesem seine Verachtung für den ganzen demokratischen Zirkus ins Gesicht. Angesichts der einhelligen politischen Ablehnung eines allgemeinen Impfzwangs vor der Wahl und dessen nach der Wahl mehr oder weniger ebenso einhelligen Forderung unter den Spitzenpolitikern der die Mehrheit im Bundestag bildenden undemokratischen Parteien (mit Ausnahme der Kommunisten, die in der Frage gespalten sind), wird man dem deutschen Volk unserer Tage dereinst eine strukturelle demokratische Unreife und Sehnsucht nach autoritärer Bevormundung aus Feigheit vor der Eigenverantwortung attestieren. Anders ist nicht zu erklären, dass Personen, die für den klaren Bruch von Aussagen, mit denen sie um Wählerstimmen warben, nicht mit Betrugsvorwürfen an der Theorie der demokratischen Mandatierung bedacht und zum Rücktritt gezwungen, sondern mit Gefolgschaft belohnt werden. Nicht zu erklären, wenn man sich nicht mit der Psychologie der Massen (Le Bon) befasst hat.

Aber die Inflation politisch genehmer Umfrageergebnisse hat auch ihre guten Seiten. Man sollte kein Vertrauen in ihre Beständigkeit haben, und ihre permanente Verkündung führt dazu, dass die Herrschaft sie nach und nach selbst für die Realität hält. Eine Herrschaft, die ihre eigene Propaganda mit der Realität verwechselt, ist über kurz oder lang verloren. Manchmal hege ich den Verdacht, dass ein Lauterbach sich tatsächlich für den beliebtesten Politiker hält.

